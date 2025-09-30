O actriță creată integral de AI stârnește indignare la Hollywood | AUDIO
Europa FM, 30 septembrie 2025 20:10
O nouă actriță a atras atenția la Hollywood. Secretul ei? A fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce a cauzat confuzie și indignare printre ceilalți actori, transmite AFP. Tilly Norwood este actrița virtuală care a stârnit controverse la Hollywood. A fost imaginată de prima agenție de talente AI, cu obiectivul de a crea „următoarea […]
• • •
Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog, obligați să plătească 80.000 de euro despăgubiri într-un caz de malpraxis | AUDIO # Europa FM
Spitalul Filantropia din București și unul dintre medicii ginecologi angajați acolo trebuie să plătească 80.000 de euro daune morale unei foste paciente. Decizia nu este definitivă. Medicul i-a făcut femeii o intervenție de întrerupere de sarcină și a externat-o, deși aceasta s-a plâns că se simte rău. Ulterior, aceasta a fost operată de urgență la […]
Semințe de mac, retrase de pe rafturile magazinelor: Depășesc concentraţia de alcaloizi de opiu | AUDIO # Europa FM
Atenție, prea mult opiu în mac, avertizează Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor, care a anunțat retragerea de pe rafturi a semințelor de mac produse de Orlando. Acest produs, cumpărat din magazinele Profi, a depășit concentrația de alcaloizi. Românii trebuie să returneze pungile cumpărate sau să le distrugă. Semințele de mac Maestro, produse de furnizorul Orlando, […]
Ultimele patru rapoarte SRI, ținute la secret în Parlament: Documentele ar consemna inclusiv legături între mișcarea extremistă din România și Rusia | AUDIO # Europa FM
Situația Serviciului Român de Informații, ținută la secret în Parlament. Potrivit legii, este obligatoriu ca SRI să prezinte Parlamentului, în fiecare an, un raport de activitate care să fie votat sau respins de plen. Numai că ultimele patru rapoarte SRI zac la „secret” în Parlament. Nu sunt dezbătute și nici votate. În plus, de doi […]
Metrorex anunță finalizarea celui de-al doilea segment de tunel pentru secțiunea Sud a viitoarei Magistrale 6 | AUDIO # Europa FM
Se lucrează în ritm accelerat pe șantierul viitoarei linii de metrou M6, secțiunea Sud. Scutul de foraj „Sfânta Ana” a finalizat și cel de-al doilea segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, anunță Metrorex. Primul segment a fost executat de utilajul „Sfânta Maria”. Pe 18 august, acesta a străpuns peretele […]
Nicușor Dan, despre legea care prevede posibilitatea efectuării unui stagiu militar voluntar: România va dispune de forțe militare în rezervă, pregătite pentru a răspunde unei situații nedorite | AUDIO # Europa FM
Legea care prevede posibilitatea efectuării unui stagiu militar voluntar va fi trimisă curând Parlamentului pentru avizare, spune președintele Nicușor Dan. Statul român îi va plăti și pe ofițerii care vor pregăti tinerii, iar la finalul stagiului e posibil ca mulți dintre aceștia să își dorească să rămână în armată, mai spune șeful statului. Președintele României, […]
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem imaginea completă. Probabil că ne mai trebuie câteva luni | AUDIO # Europa FM
România nu are, în momentul de față, imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale de anul trecut, anulate de Curtea Constituțională. Mai avem nevoie de timp, câteva luni, este de părere președintele Nicușor Dan. Acesta spune că, în momentul în care va avea o imagine completă a ceea ce s-a întâmplat în […]
Serviciul militar voluntar va fi introdus în România. Se pot înscrie femeile și bărbații de până în 35 de ani. Suma pe care o vor primi la finalul pregătirii | AUDIO # Europa FM
Se va introduce serviciul militar voluntar în România – este una dintre modificările aduse Legii apărării naţionale. Vor fi patru luni de pregătire, iar la final tinerii între 18 și 35 de ani vor primi până la 6.000 de euro. Proiectul se află în dezbatere publică și ar urma să intre în vigoare de anul […]
Statele Unite, în pragul unui „shutdown” guvernamental. Democrații și republicanii nu au ajuns la un acord privind bugetul federal | AUDIO # Europa FM
Statele Unite se îndreaptă spre un posibil shutdown, o întrerupere completă a serviciilor guvernamentale. Democrații și republicanii nu s-au pus de acord asupra bugetului federal. Ambele tabere se acuză de intransigență, iar vicepreședintele JD Vance spune că paralizia statului este inevitabilă dacă democrații nu fac un pas în spate. Pe pagina oficială de Facebook a […]
Dolj: Peste 50 de cazuri de hepatită A confirmate în Craiova și alte localități din județ | AUDIO # Europa FM
Focare de hepatită A în Craiova și alte localități din județul Dolj. Sunt zeci de cazuri confirmate deja, iar alte peste o sută de persoane au intrat în contact cu acestea. Potrivit DSP Dolj, în Craiova a fost confirmat un focar comunitar, pe strada Râului. Este vorba despre 55 de cazuri de hepatită A. 135 […]
România ocupă locuri fruntașe în Europa la risipa alimentară. Aruncăm în fiecare zi echivalentul unui camion de mâncare | AUDIO # Europa FM
Românii aruncă zilnic 6000 de tone de mâncare, adică un camion cu mâncare la fiecare minut. Și asta deși alimentele s-au scumpit foarte mult: plătim pentru hrană cu 9-10% mai mult față de acum un an. Jumătate din cantitate este risipită de gospodării – restul, de restaurante și magazine. Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din […]
Uniunea Europeană lucrează la un proiect privind interzicerea poluanților eterni. Aceste substanțe nocive au ajuns și în corpul uman | AUDIO # Europa FM
Comisarul european pentru Mediu anunță că Uniunea Europeană lucrează la un proiect privind interzicerea așa-numiților poluanți eterni. Este vorba despre acele substanțe chimice folosite în cosmetice, ambalaje și haine și care au nevoie de un timp foarte lung pentru a se descompune. Aceste substanțe extrem de nocive au ajuns și în corpul uman, iar oficialul […]
Neamț: Un bărbat va sta doi ani la închisoare după ce a omorât câinele unei rude | AUDIO # Europa FM
Un bărbat din Târgu Neamț a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu executare în regim penitenciar, pentru că a omorât câinele unei rude. În plus, el trebuie să plătească statului 800 de lei cheltuieli de judecată. Condamnare în premieră, pronunțată de Judecătoria Târgu Neamț: un bărbat în vârstă de 54 […]
Începând cu 1 octombrie, circulația trenurilor între Constanța și Mangalia va fi suspendată pentru câteva luni. Se reabilitează gările Costinești și Neptun | AUDIO # Europa FM
Circulația feroviară între Constanța și Mangalia va fi închisă de miercuri, 1 octombrie, pentru începerea lucrărilor de modernizare a gării Costinești și Neptun. 12 trenuri circulă zilnic pe acest traseu. De mâine, transferul călătorilor care vin cu trenul din țară și vor să ajungă la Mangalia se va face, de la Constanța, pe cale rutieră. […]
Piața Victoriei. Ce tăiem, ce păstrăm, ce reorganizăm? Răspunde ministrul Dezvoltării, Cseke Attila # Europa FM
Reforma administrației rămâne unul dintre cele mai delicate subiecte, atât în coaliția de guvernare, cât și în societate. Cum ar trebui să fie reorganizate comunele României? Ce se va alege din programul Anghel Saligny? Pentru ce investiții rămân bani după rectificarea bugetară? Și ce mai putem construi cu banii PNRR? Invitatul lui Tudor Mușat este […]
Talibanii au întrerupt internetul în Afganistan. Activitatea mai multor instituții a fost blocată | AUDIO # Europa FM
De două zile Afganistanul este paralizat. Comunicațiile, sectorul bancar, comerțul și transporturile sunt blocate după ce autorităţile talibane au întrerupt conexiunile prin fibră optică. Este una din numeroasele restricţii instaurate de talibani de la venirea la putere, în 2021. Autorităţile talibane au început să restrângă accesul la internet la începutul lunii, iar în ultimele săptămâni, […]
Noni Iordache, lider de sindicat, despre desființarea a 30% din posturile de la Guvern: „Respingem categoric măsurile propuse/ Au asumat altceva în fața Parlamentului” | AUDIO # Europa FM
Concedieri pregătite la Guvern: ar urma să fie desființate 30% din posturi. Liderul sindicatului angajaților de la Guvern, Noni Iordache, s-a întâlnit cu șeful Cancelariei premierului pentru a discuta despre concedieri. Ar trebui stabilite persoanele care vor fi date afară. Procentul nu e clar – poate ajunge la peste 30%, spune președintele sindicatului Angajaților din […]
Europa va construi un „zid de drone” de-a lungul frontierelor estice ale NATO. Mark Rutte: „Trebuie să ne păstrăm cerul în siguranță”. Ministrul Apărării vrea producerea de drone în țară | AUDIO # Europa FM
„Zidul de drone” pe care Europa ar urma să îl construiască de-a lungul frontierelor estice ale NATO. Acesta va fi realizat cu ajutorul unor drone proiectate în Ucraina și produse în Marea Britanie, în cadrul unei inițiative comune ce poartă numele „Project OCTOPUS” – potrivit cotidianului The Telegraph. Subiectul a fost discutat într-o întâlnire avută […]
Parlamentarii au aprobat azi instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor. Legea face parte din eforturile României de aderare la OCDE | AUDIO # Europa FM
Parlamentarii români au adoptat azi înființarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor, prin care orice deputat și senator va fi obligat să anunțe cu ce ONG, sindicat sau patronat s-a întâlnit atunci când se discută adoptarea unei legi. Termenul de înscriere a acestor întâlniri este de 48 de ore înainte – dacă ele sunt programate – […]
Planul de pace propus de Donald Trump pentru Fâșia Gaza, în urma întâlnirii cu Benjamin Netanyahu. Cum își propune președintele SUA să încheie războiul | VIDEO # Europa FM
Președintele american Donald Trump a prezentat un plan de pace pentru Fâșia Gaza în 20 de puncte. Anunțul a venit după o întâlnire la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a spus că susține planul șefului de stat american Documentul prezentat de Trump presupune încetarea imediată a operațiilor militare. Se precizează, de asemenea, […]
Cum este văzut pe plan mondial planul prezentat de Donald Trump pentru pacea în Fâșia Gaza. Mai multe state și-au exprimat susținerea | AUDIO # Europa FM
Numeroase ţări din întreaga lume, inclusiv ţări arabe şi musulmane, au salutat planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza. Documentul prezentat de liderul de la Casa Albă presupune încetarea imediată a operațiunilor militare și impune returnarea tuturor ostaticilor — în viață și decedați — în […]
Premierul afirmă că plata salariilor și pensiilor va fi asigurată până la sfârșitul anului, după aprobarea rectificării bugetare | AUDIO # Europa FM
Rectificarea de buget asigură fluxurile de plăţi pentru a achita salariile şi pensiile până la sfârşitul anului, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. Mai multe autorități locale au anunțat zilele trecute că au rămas fără bani pentru salarii. Sindicatele din domeniu au avut negocieri cu autorităţile centrale. Prin rectificarea de buget propusă ieri ar urma să […]
O familie cu doi copii mici a fost ucisă azi-noapte într-un atac cu drone rusești lansat în regiunea Sumy # Europa FM
O familie cu doi copii a murit azi-noapte în regiunea Sumy din Ucraina, în timpul unui atac cu drone rusești. Cu o noapte în urmă, alți patru oameni, între care și un copil, au fost uciși la Kiev în urma unui atac masiv cu sute de drone și zeci de rachete lansate de Rusia, relatează […]
Gorj: Circulația rutieră a fost închisă temporar pe DN 67C, Transalpina, din cauza gheții create pe carosabil | AUDIO # Europa FM
Vremea rea din zona montană închide primul sector de drum. Circulația rutieră a fost închisă în această dimineață pe DN 67C pe Transalpina, între localitățile Rânca și obârșia Lotrului. În această dimineață, la ora 09:00, autoritățile au dispus închiderea tronsonului de pe DN 67C, Transalpina, cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Decizia a fost luată […]
Ministra Mediului a desființat bonusurile de lux pentru angajații Romsilva și a schimbat modul de acordare a lemnului pentru foc în cazul acestora. Modificările se aplică de la 1 octombrie | AUDIO # Europa FM
Bonusurile de lux pentru angajații Romsilva au fost desființate. De mâine, intră în vigoare un nou contract colectiv de muncă. Potrivit Ministerului Mediului, documentul prevede că la pensionare, angajații Romsilva nu vor mai putea încasa până la 10 salarii la pensionare, ci un bonus echivalent cu un singur salariu. În ultimii doi ani, 13 directori […]
Parlamentul a adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică”. Președintele Senatului: „Avem nevoie de legislație actualizată. Nu ne mai putem permite să rămânem indiferenți” # Europa FM
Senatul şi Camera Deputaţilor, reunite, marţi, în şedinţă comună, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, au adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică” prin care îşi reafirmă angajamentul de a adopta legislaţie şi politici publice care să prevină şi să combată astfel de acte, să protejeze victimele şi să tragă la răspundere agresorii. Poliția Română va […]
Radu Constantin Luca, noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași: Este medic primar în chirurgie pediatrică | AUDIO # Europa FM
Noul manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași este doctor Radu Constantin Luca, medic primar în chirurgie pediatrică. Decizia Consiliului de Administrație al unității medicale vine după ce șase copii au murit în secția de Terapie Intensivă a spitalului, infectați cu bacteria Serratia marcescens. Corpul de control al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, […]
Laura Știfter, profesor de religie: Elevii nu sunt adversari pe care trebuie să-i ții sub control, ci frați mai mici, alături de care pornești într-o călătorie intelectuală și spirituală | VIDEO # Europa FM
Un studiu realizat recent de UNICEF România indică faptul că aproximativ 42% dintre profesorii de matematică, științe sau religie nu încurajează discuțiile de natură etică și nici activitățile care pot dezvolta empatia. Stilul didactic abordat este mai degrabă autoritar și axat doar pe transmiterea de cunoștințe. Întrebată dacă stilul autoritar de predare este eficient, Laura […]
Proiectul Ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetară, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor. Ce ministere primesc mai mulți bani | AUDIO # Europa FM
Ministerul Finanțelor pune în transparență proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetară. Potrivit documentului, primesc bani în plus nouă ministere, AEP, SRI și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Cinci ministere – între care MAI și cel al Transporturilor – vor avea bani în minus după ce au fost identificate economii. Principala modificare a proiectului rectificării bugetare este […]
Autoritatea de Supraveghere Financiară a prelungit interdicția impusă celei mai mari companii de asigurări din Bulgaria | AUDIO # Europa FM
Compania „DallBogg Life and Health AD” nu va putea să emită contracte de asigurare nici după 1 octombrie, după ce activitatea sa a fost restricționată temporar. ASF a transmis că a identificat noi nereguli la compania de asigurări. În iunie, Autoritatea de Supraveghere Financiară a interzis companiei de asigurări DallBogg Life and Health să mai […]
România riscă să nu își îndeplinească obiectivele de reciclare pentru 2025, arată un raport al Agenţiei Europene de Mediu | AUDIO # Europa FM
România riscă să nu atingă țintele de reciclare pentru deșeurile municipale și de ambalaje pentru anul acesta, arată un raport al Agenției Europene de Mediu. Țara noastră are deficiențe și în ceea ce privește resursele de apă, afectate de perioadele prelungite de secetă și de schimbările climatice. Sub influența legislației europene, țara noastră a înregistrat […]
Vreme rece, cu ploi în mare parte din țară: Potrivit ANM, temperaturile maxime nu vor depăși 20 de grade Celsius până joi | AUDIO # Europa FM
Informare meteo de vreme rece, cu ploi în mare parte din țară și cu ninsori pe crestele montane. Potrivit ANM, vremea se va menține foarte rece până joi, cel puțin. În zonele montane înalte a început să se depună strat de zăpadă. Informarea meteo vizează intervalul 29 septembrie – 2 octombrie. Vremea va fi rece, […]
Cristian Tudor Popescu, despre moldoveni: „Oamenii ăștia au simțit până la măduvă ce înseamnă ștanța asta de fier a Rusiei pe ei. Și, iată că s-a dovedit că nu uită” | VIDEO # Europa FM
Partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, după ce a fost votat de 50,20% din cetățenii acestei țări. În urma sa, formațiunea prorusă Blocul Patriotic a obținut 24,17% din voturi, arată Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova după numărarea tuturor voturilor. Direcția aleasă de peste jumătate dintre moldoveni la […]
Tulcea: Fragmente de dronă, găsite în zona canalului Șontea Nouă. MApN urmează să le expertizeze # Europa FM
Autoritățile române au găsit luni după-amiază fragmente de dronă în zona canalului Șontea Nouă din județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că a fost informat astăzi despre acest fapt. Potrivit MApN, despre resturile de dronă s-a aflat în urma unui apel la 112. Instituția menționează că a fost informată în cursul zilei de […]
Maia Sandu: „Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană” | AUDIO # Europa FM
„Este victoria țării!”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în prima sa declarație după votul de ieri de la alegerile parlamentare. Republica Moldova va intensifica acum eforturile pentru aderarea la Uniunea Europeană, Maia Sandu subliniind că rezultatul scrutinului reflectă clar orientarea pro-europeană a țării. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Rezultatul votului nu este victoria […]
Incendiul de la hotelul din Tătărani, Prahova, în care au murit două femei, va fi anchetat de specialiști în explozibili ai INSEMEX | AUDIO # Europa FM
Cercetătorii INSEMEX vor ancheta modul în care s-a produs incendiul de la hotelul din satul Tătărani, județul Prahova, în urma căruia au murit două femei. Specialiștii în explozibili de la Petroșani vor efectua cercetare la fața locului pentru a descoperi cauzele care au dus la producerea tragediei. Echipa de specialiști din Valea Jiului este condusă […]
Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,2% din voturi | GALERIE FOTO # Europa FM
Alegeri parlamentare în Republica Moldova – după centralizarea rezultatelor din toate cele 2.274 de secții de votare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din sufragii la scrutinul organizat ieri în țara vecină, potrivit datelor preliminare publicate de site-ul Agora. Principala formațiune de stânga, Plocul Patriotic, s-a clasat pe locul al doilea în preferințele […]
Academia Europa FM, cu Marcel Bartic: Copilul dumneavoastră învață despre empatie la școală? # Europa FM
Un studiu realizat recent de UNICEF România indică faptul că aproximativ 42% dintre profesorii de matematică, științe sau religie nu încurajează discuțiile de natură etică și nici activitățile care pot dezvolta empatia. Stilul didactic abordat este mai degrabă autoritar și axat doar pe transmiterea de cunoștințe. Ar putea face școala mai mult în această privință? […]
CNIR a atribuit contractul pentru construirea Drumului Expres Focșani–Brăila. Când ar trebui să fie finalizat | AUDIO # Europa FM
A fost atribuit contractul pentru construirea proiectului care va lega Autostrada Moldovei de podul peste Dunăre de la Brăila. Ar trebui să fie gata în trei ani și va costa aproape 900 de milioane de euro – va fi astfel cel mai scump drum expres din România. Contractul de aproape 4,3 miliarde de lei, fără […]
Spectacolul „Carmen” de Georges Bizet, în regia Adei Hausvater, deschide stagiunea Operei Naționale București | AUDIO # Europa FM
Opera Națională București deschide stagiunea 2025–2026 cu premiera spectacolului „Carmen” de Georges Bizet. Spectacolul, în regia Adei Lupu Hausvater, are programată premiera joi, 1 octombrie. Ada Lupu Hausvater, regizor de teatru: „Sper din toată inima ca, la finalul spectacolului, doi oameni să-și spună «te iubesc» și să creadă” „Această muzică divină ne obligă să mergem […]
Peste 30% dintre turiștii străini care au vizitat Bulgaria în august au fost români, potrivit Institutului de Statistică | AUDIO # Europa FM
Bulgaria, printre destinațiile preferate de turiști, luna trecută. Cei mai mulți au venit din România, peste 30 la sută, arată datele publicate de Institutul de Statistică. Aproximativ 2,3 milioane de turiști străini au vizitat Bulgaria în luna august, un ritm anual crescut cu peste 6%, potrivit INS. Cetățenii din Uniunea Europeană au reprezentat 60% din […]
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a început ancheta penală în cazul incendiului de la hotelul din Tătărani, în care au murit două femei # Europa FM
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a început ancheta penală în cazul incendiului izbucnit luni dimineață la acoperișul hotelului de lângă Ploiești, finalizat cu moartea a două tinere din Nepal. Acuzațiile sunt de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru, au precizat surse judiciare pentru Europa FM. Audierile în acest caz au […]
Dominic Fritz afirmă că Republica Moldova trebuie să devină următorul membru al UE după rezultatul de la alegerile parlamentare # Europa FM
Democrația fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile, iar asta îi protejează și pe români, a transmis luni dimineață liderul USR Dominic Fritz. El a subliniat că Republica Moldova „trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene”, după ce partidul fondat de Maia Sandu, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), […]
Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Un pâlc de urmaşi ai lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul” # Europa FM
Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul, a transmis, luni, fostul preşedintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova. „O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că […]
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în presa internațională. El Pais: „Moldova susține cu tărie partidul proeuropean în fața ingerințelor Rusiei” | AUDIO # Europa FM
Partidul proeuropean aflat la guvernare în Republica Moldova câștigă un scrutin crucial, comentează agențiile de presă din străinătate. Forțele proruse pregătesc proteste în stradă, scriu ziarele din Europa, care subliniează că locuitorii Republicii Moldova nu au cedat în fața ingerințelor Rusiei și au optat pentru un partid proeuropean. Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune proeuropeană aflată […]
Mesaje de susținere a Republicii Moldova, transmise de la vârful UE, după ce PAS a obținut peste 50% din voturi. Von der Leyen: „Moldova, ai reușit din nou” # Europa FM
Mesaje de susținere a Republicii Moldova după ce partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS), cel aflat în prezent la guvernare, a obținut majoritatea în viitorul Parlament de la Chișinău. Acesta a fost votat de peste jumătate dintre cetățenii moldoveni. Atât președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cât și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au […]
Munții Făgăraș, acoperiți de zăpadă. Ninsori și pe Transalpina. Șoferii sunt sfătuiți să aibă mașinile echipate potrivit vremii și să circule cu prudență | VIDEO # Europa FM
Iarnă în toată regula la munte. La peste 2000 de metri altitudine a nins. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum. Și pe Transalpina a nins. La peste 2000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, a nins în ultimele […]
Liderul PAS, Igor Grosu, după rezultatul alegerilor parlamentare: „Moldovenii au arătat că libertatea unui neam e prea mare ca să încapă într-o sacoșă cu bani”. Ce le-a transmis socialiștilor | AUDIO # Europa FM
Declarații și de la șeful partidului câștigător – PAS – Igor Grosu. Acesta le-a mulțumit tuturor moldovenilor care au iești la vot și a subliniat că obiectivul fundamental este aderarea la Uniunea Europeană. Liderul PAS, Igor Grosu: „Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii. Indiferent cu cine au votat” „Întotdeauna vom merge în direcția corectă […]
Siegfried Mureșan avertizează după victoria PAS la parlamentarele din Moldova: Pro-europenii au câștigat în ciuda tuturor interferențelor, dar Rusia nu se va opri aici | AUDIO # Europa FM
Republica Moldova a oferit o lecție întregii Europe despre cum să învingi interferența rusă, a transmis luni Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova, în urma alegerilor parlamentare din Moldova din 28 septembrie. Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea locurilor în Parlament, fiind votat de peste 50% din […]
Mesajul președintelui Nicușor Dan după rezultatele alegerilor din Moldova: Respectul nostru pentru votul basarabenilor | VIDEO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe moldoveni după alegerile parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora PAS, partidul fondat de președinta Maia Sandu, a adunat cele mai multe dintre voturi – peste 50%. Opoziția, dată de Blocul Patriotic, a strâns sub 25%. „Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor care a arătat demnitate, maturitate […]
