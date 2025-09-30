Butlers, retailerul german de articole pentru casă, intră pe piaţa din România. Primul magazin se va deschide în această toamnă

Ziarul Financiar, 30 septembrie 2025 20:15

Butlers, retailerul german de articole pentru casă, intră pe piaţa din România. Primul magazin se va deschide în această toamnă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
20:30
Guvernul american, pe cale să rămână fără bani: republicanii şi democraţii nu se pun de acord pentru a debloca finanţările necesare. Trump avertizează că ar putea face concedieri. „S-ar putea să fie mulţi, şi asta doar din cauza democraţilor” Ziarul Financiar
20:30
Şerban Semeniuc, Legal & Corporate Affairs Director, Regina Maria: În 2025, businessul a crescut în linie cu bugetul. Am văzut o dezvoltare accelerată a zonei de abonamente medicale şi de analize de laborator, în ciuda creşterii concurenţei Ziarul Financiar
Acum 30 minute
20:15
Butlers, retailerul german de articole pentru casă, intră pe piaţa din România. Primul magazin se va deschide în această toamnă Ziarul Financiar
20:15
Daniela Fistis, Commercial Manager, Sofmedica România: Dacă în 2023 am realizat 1.000 de operaţii de chirurgie robotică, anul acesta vom depăşi 3.000 Ziarul Financiar
Acum o oră
20:00
HomeRun: Preţul mediu plătit pentru fotografii de nunţi sau botezuri a crescut cu aproape 21% în 2025, ajungând la 3.140 RON Ziarul Financiar
20:00
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: SUA, în prag de colaps guvernamental. Cât de periculos este un blocaj şi cum sunt afectate pieţele? Ziarul Financiar
19:45
Andreea Minuţă, director executiv al diviziei de abonamente, Regina Maria: Un pacient abonat merge la medic, în medie, de şapte ori pe an, de trei ori mai mult decât un pacient care nu are abonament. E mai ieftin să previi decât să tratezi Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:15
Analiză McKinsey: Inteligenţa artificială generativă ar putea automatiza până la 60% din munca din administraţia publică din România. Statul ar putea câştiga un miliard de euro pe an Ziarul Financiar
Prin creşterea productivităţii angajaţilor, integrarea AI în sectorul public ar putea genera câştiguri anuale de până la 1 miliard de euro pentru România şi ar putea contribui cu 30-50 de miliarde de euro la PIB-ul ţării până în 2040.
19:00
Pete Hegseth, secretarul Apărării din SUA, spune într-un discurs istoric că America nu este pregătită pentru un război şi critică promovările din armată bazate pe ideologia woke. „Este nepotrivit să te uiţi la formaţiuni de luptă şi să vezi trupe obeze” Ziarul Financiar
18:45
BREAKING Hidroelectrica îşi ajustează în jos bugetul pe 2025: profit net prognozat în scădere cu 15%, la 3 mld. lei. Veniturile se reduc cu 4%, iar cheltuielile urcă cu 5%. Compania invocă seceta şi presiunea concurenţială Ziarul Financiar
18:45
Platforma auto digitală Carfix a atras o investiţie de 1,25 mil. euro de la Catalyst România pentru a accelera expansiunea europeană Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european. Finanţarea va sprijini GTM Managing Services, compania care operează platforma Carfix, în consolidarea prezenţei în România şi în accelerarea expansiunii pe pieţele din Europa Centrală şi de Est. Platforma interconectează asigurători, brokeri, service-uri auto, dealeri şi utilizatori finali, dezvoltând soluţii digitale pentru managementul daunelor, estimări automate de costuri şi mentenanţă preventivă.
Acum 4 ore
18:30
Tăieri de bugete, dar totul până la cafea Ziarul Financiar
18:30
Preşedintele Nicuşor Dan face anunţul: Guvernul îşi propune să reducă cu circa 20% numărul funcţionarilor din administraţia locală şi centrală înainte de următoarele alegeri Ziarul Financiar
18:30
Transgaz (3,7%), Antibiotice Iaşi (3,2%) şi Sphera (2%), în prim-plan marţi la Bursa locală: BET încheie trimestrul cu a cincea zi consecutivă de creştere şi al doilea record istoric la rând Ziarul Financiar
18:30
Unirea Shopping Center a trecut pe pierdere în S1/2025, după o scădere de 26% a cifrei de afaceri. Compania lucrează la planuri de redezvoltare a mallurilor din Bucureşti şi Braşov Ziarul Financiar
18:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 1 octombrie 2025, ora 09.30 cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti Ziarul Financiar Ziarul Financiar
18:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Până în 2030, România va avea nevoie de 600.000 de muncitori calificaţi. Cum se poate remedia cel mai acut deficit local? Cătălina Murariu, director executiv al Fundaţiei Dacia pentru România: Ne propunem să sprijinim mobilitatea socială Ziarul Financiar
18:15
BT Leasing şi-a dublat profitul net în primul semestru din 2025 la 200 mil. lei. Compania are obligaţiuni ce ajung la scadenţă în decembrie Ziarul Financiar
18:15
Prefera Foods, controlată de Raul Ciurtin, a raportat o pierdere de 1,8 mil. lei în primul semestru din 2025, pe fondul lipsei activităţii de producţie şi vânzare Ziarul Financiar
18:00
Imperiul lui Musk „se clatină”. Manageri de top ai Tesla şi xAI, start-up-ul de AI al miliardarului, îşi strâng lucrurile şi pleacă „pe bandă rulantă”. Burnout-ul, implicările politice ale lui Elon Musk, dar şi schimbările bruşte de strategii alimentează exodul angajaţilor Ziarul Financiar
18:00
Primăria Oradea a investit 12 mil. euro într-o parcare supraetajată cu peste 500 de locuri Ziarul Financiar
18:00
Primăria Baia Mare investeşte 19 mil. lei în construcţia unui parc fotovoltaic de 3 MW Ziarul Financiar
17:45
Tranzacţii valutare de 10.000 de miliarde de dolari pe zi după ce Trump a anunţat tarifele comerciale în „Ziua Eliberării” din aprilie. Cum a reuşit preşedintele SUA să bulverseze pieţele valutare globale Ziarul Financiar
17:30
Undă verde de la Consiliul Concurenţei pentru preluarea producătorului maghiar de furaje Agrifirm de către UBM Grain Zrt Ziarul Financiar
17:15
Gabriel Apostol, Citi România. Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă. Dar, cererea companiilor rămâne robustă. Este esenţial ca băncile să rămână deschise la business, sprijinind proiectele viabile, dar respectând şi standardele de gestionare a riscului. Un echilibru sănătos între apetitul pentru risc şi prudenţa bancară este crucial Ziarul Financiar
Piaţa de creditare corporate în Ro­mânia a manifestat o anu­mi­tă prudenţă în contextul macro­economic existent, însă cererea din partea compa­niilor, în sens mai larg, rămâne robustă, mai ales pentru proiecte de investiţii pe termen lung, spune Gabriel Apostol, director divizie clienţi companii multina­ţionale, global network banking, la Citi România.
17:15
Urmăriţi azi de la ora 19 la ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. $? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Ziarul Financiar
Urmăriţi astăzi de la ora 19 la emisiunea ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. dolari? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Detalii de la Oana Jinga, cofondator, Dexory.
17:00
Nicuşor Dan anunţă că Administraţia Prezidenţială returnează voluntar 17,5 milioane de lei la rectificarea bugetară. „Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate” Ziarul Financiar
Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025, a anunţat marţi preşedintele Nicuşor Dan.
17:00
Mediafax: Raport al Departamentului de Stat al SUA. Investitorii s-au plâns atât de corupţia guvernamentală, cât şi de cea din mediul de afaceri din România Ziarul Financiar
17:00
Ce vrea să facă un inginer cu banii câştigaţi din investiţii? Ziarul Financiar
16:45
Aleph News: MApN cumpără 216 tancuri pentru Armata Română, cu suma de aproape 6,5 miliarde de euro. Se vrea fabricarea sau asamblarea unor componente ale tancurilor în România Ziarul Financiar
16:45
În timp ce Trump promite că va aduce pacea în Orientul Mijlociu, familia lui se îmbogăţeşte din afaceri imobiliare în regiune. „Suntem onoraţi să lansăm un nou proiect în Arabia Saudită” Ziarul Financiar
Acum 6 ore
16:30
BNR: România a atras în 2024 investiţii străine directe de 5,6 miliarde euro, în scădere cu 16% faţă de 2023, soldul total ajungând la 125 miliarde euro Ziarul Financiar
16:30
BREAKING. Acţiunile UiPath, cel mai valoros startup tehnologic pornit din România, urcă cu 20% pe bursa de la New York după anunţul unui parteneriat strategic cu NVIDIA pe zona de automatizare bazată pe AI Ziarul Financiar
16:30
De ce giganţii din industria petrolului dau oameni afară? Exxon Mobil este ultima companie care anunţă că va concedia 2.000 de angajaţi. Scăderea preţului petrolului pe pieţele financiare pune presiune pe marii jucători Ziarul Financiar
16:15
BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, unul dintre cei mai mari creditori şi investitori, a aprobat noua strategie de ţară pentru România: Vrem ca economia să fie mai rezilientă, sectorul privat să fie mai competitiv Ziarul Financiar
16:15
BREAKING. Acţiunile UiPath urcă cu 20% după anunţul unui parteneriat strategic cu NVIDIA pe zona de automatizare bazată pe AI Ziarul Financiar
15:45
​Dr. Alexandru Velicu, Manager, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”: Acum 7 ani, contractul de spitalizări de zi era de 300.000 lei şi de spitalizare continuă de 3,5 mil. lei, ajungând azi aproape dublu, la 5,7 mil. lei, pentru spitalizare continuă şi 750.000 de lei pe spitalizări de zi. Numai din diferenţa aceasta se pot realiza bani pentru spitale Ziarul Financiar
15:45
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a aprobat strategia de ţară pentru România. Creşterea rezilienţei economice, printre priorităţi Ziarul Financiar
15:30
Harta salariilor nete pe judeţe la şase luni din 2025: Clubul „elitist“ al salariilor nete peste media naţională se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş. Creşterile salariale anuale de două cifre au devenit o raritate Ziarul Financiar
Clubul salariilor mari se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş, în timp ce o parte din judeţe rămân în zona salariilor modeste, iar creşterile salariale anuale de două cifre devin o raritate, după cum arată statisticile de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de ZF.
15:00
Bursă. Grup Şerban Holding, cifră de afaceri de 148 mil. lei în S1/2025, în scădere cu 37%. Profitul, înjumătăţit Ziarul Financiar
15:00
Bogdan Pană, director de dezvoltare, OCH Constanţa: Pacientul nu este cel mai bun evaluator al propriei bunăstări. Pacientul, când e tânăr, nu este interesat de prevenţie. La oncologie, pacienţii vin în stadiul 3-4 Ziarul Financiar
Acum 8 ore
14:30
Lucian Ghinea, CEO al 112Hub - specializată în matchmaking pentru outsourcing IT: Firmele de IT din România nu mai pot conta exclusiv pe talentul local. Fără extinderea către noi resurse de talente există riscul ca România să fie depăşită în competiţia globală a outsourcing-ului Ziarul Financiar
14:15
Hildegard Brandl, Managing Partner UNITH2B architects: În Germania, în Olanda, în Suedia, partea de spaţii verzi nu este pur şi simplu un moft, este o parte intrinsecă de ce înseamnă infrastructură medicală, pentru că ea contribuie la însănătoşirea pacientului Ziarul Financiar
13:45
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cum atragem atenţia investitorilor germani despre avantajele României? Ziarul Financiar
13:30
Andreea Costin, CFO Medima: Administrarea fondurilor publice se face cu mare atenţie în clinicile noastre, pentru a nu rămâne nimic nefolosit. Circa 67% din încasări vin din decontările cu CNAS Ziarul Financiar
13:30
Adrian Codruţ Schneider, Manager, Spitalul Orăşenesc Mioveni: Mulţi pacienţi sar peste medicul de familie sau medicul specialist şi se duc direct în sistemul de urgenţă, iar această situaţie trebuie reglementată Ziarul Financiar
13:30
Alexandru Ciuncan, director general şi Preşedinte, UNSAR: Piaţa asigurărilor voluntare de sănătate va depăşi 1,2 miliarde lei la finalul acestui an Ziarul Financiar
13:15
Spitalul Judeţean de Urgenţă din Tulcea caută 10 specialişti după ce finalizează investiţii de 70 mil. euro în infrastrucută şi oferă chiar apartamente medicilor care se relochează Ziarul Financiar
13:00
ZF Live: Care este impactul AI pe piaţa marketingului şi comunicării, ce se schimbă şi cum se adaptează brandurile, dar şi consumatorii la această nouă revoluţie? Ziarul Financiar
13:00
BNR: România a atras anul trecut investiţii străine directe de 5,6 miliarde euro, în scădere cu 16% faţă de 2023, soldul total ajungând la 125 miliarde euro Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.