Zece trenuri spre Aeroportul Otopeni, suspendate temporar din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară
MainNews.ro, 30 septembrie 2025 21:20
Zece trenuri din cele 48 care circulă zilnic pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă nu vor circula, timp de patru zile, în intervalul orar 09:00 – 14:00, a anunțat CFR Călători. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară, realizate de administratorul rețelei, CNCF CFR SA. Lucrările se vor desfășura
Acum 15 minute
21:50
Republica Moldova: Fosta deputată Marina Tauber, apropiată a fugarului Ilan Șor, condamnată la 7 ani de închisoare # MainNews.ro
Fosta deputată din Republica Moldova, Marina Tauber, apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor, a fost condamnată marţi la 7 ani şi 6 luni de închisoare într-un penitenciar cu regim semiînchis, în dosarul privind finanţarea ilegală a Partidului ŞOR. Potrivit instanţei din Chişinău, Tauber a fost găsită vinovată de falsificarea rapoartelor financiare ale formaţiunii şi de
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:10
Vânzările pe OLX și Publi24, în atenția ANAF. Ce riscă cei care nu își declară câștigurile # MainNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală a introdus un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru veniturile obținute din vânzarea de bunuri din proprietate personală pe platforme online precum OLX sau Publi24, a anunțat Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce – În căutarea eficienței. Depășirea acestui prag atrage atenția Fiscului, care trimite
Acum 4 ore
19:20
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în alegerile din România: „Am fost prinși pe picior greșit de amploarea și de viteza tehnologică a operațiunii ce s-a desfășurat pentru Călin Georgescu” # MainNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului spune că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România
18:30
MApN cere aprobarea parlamentului pentru achiziția de tancuri în valoare de 7 miliarde de euro # MainNews.ro
Ministerul Apărării a solicitat Parlamentului aprobarea pentru achiziția a 216 tancuri şi 76 de vehicule derivate în valoare totală de aproximativ 7 miliarde de euro, fără TVA. În etapa I (faza 2), cu o valoare estimată la 458,2 milioane de dolari fără TVA, vor fi achiziţionate mitraliere, muniţii, piese de schimb, echipamente de simulare şi
Acum 6 ore
17:50
Austeritate la președinție. Nicușor Dan anunță returnarea unei sume semnificative din bugetul pe 2025 # MainNews.ro
Administraţia Prezidenţială a decis să returneze 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, ceea ce reprezintă aproximativ 17% din creditele bugetare. Anunţul a fost făcut de preşedintele Nicuşor Dan, care a subliniat că măsura este parte a efortului de austeritate şi vine în urma unei analize riguroase a cheltuielilor instituţiei. „În luna
17:00
Constructorii care lucrează la Magistrala 6 de metrou au finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 metri şi a fost realizat cu utilajul de foraj „Sfânta Ana". Potrivit Metrorex, primul segment a fost excavat de TBM „Sfânta Maria", care pe 18 august a
16:40
Ilie Bolojan anunță prioritizarea investițiilor, după consultările cu miniștrii pentru proiectele PNRR # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut prima rundă de întâlniri cu ministerele Sănătății, Educației și Mediului pentru analiza proiectelor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Discuțiile au vizat atât proiectele care rămân finanțate prin PNRR, cât și identificarea altor surse de finanțare pentru investițiile mature ce nu se pot încadra în acest program.
16:30
Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele # MainNews.ro
Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%, de la 1 ianuarie 2026, măsură ce va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Astfel, vor fi afectați aproximativ de 10 milioane de proprietari. români. De exemplu, cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei, pentru un apartament cu două camere în
16:10
Reacțiile economiștilor după anunțul privind creșterea PIB: „Există o discrepanță mare” # MainNews.ro
În termeni anuali, economia a crescut cu +0,3%, sub consensul Bloomberg de +0,6% an/an. Au existat revizuiri semnificative ale datelor seriilor istorice. Datele de astăzi pot fi, de asemenea, revizuite în viitor, scriu economiștii BCR într-o notă transmisă joi investitorilor. „Ne așteptăm ca consumul să decelereze în continuare în trimestrul al doilea, dar acest lucru
16:10
Donald Trump a anunțat un plan de 20 de puncte pentru Fâșia Gaza. Ce cuprinde documentul # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și premierul Israelian Benjamin Netanyahu au anunțat că au convenit un plan de 20 de puncte pentru pace în Fâșia Gaza. Ei au solicitat Hamas să accepte propunerea, avertizând în privința consecințelor unui refuz. Ostilitățile ar urma să înceteze și să fie urmate de o eliberare a tuturor ostaticilor israelieni, în
Acum 8 ore
15:50
Invitată la Summitul Global al Gărzii de Coastă, eveniment desfășurat în Roma, premierul italian Giorgia Meloni a vorbit despre provocările întâmpinate în gestionarea grupurilor de migranți sosiți ilegal în țară. Cifrele sunt încurajatoare: la nivelul Italiei și Europei se înregistrează o scădere drastică a debarcărilor și deceselor/disparițiilor pe mare. „Aceste date confirmă că fenomenul poate
15:30
Parlamentarii, obligați să raporteze întâlnirile cu terțe persoane privind modificarea legilor/ Vot adoptat în Senat și Camera Deputaților # MainNews.ro
Plenul comun al Parlamentului a aprobat marți un proiect de lege care aduce modificări importante Statutului deputaților și senatorilor, vizând creșterea transparenței în activitatea legislativă. Concret, noile reguli prevăd ca parlamentarii să declare, prin intermediul Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), toate întâlnirile pe care le au cu persoane sau reprezentanți ai unor organizații terțe
15:00
Explozie și incendiu la Șantierul Naval Constanța, pe o navă aflată în reparații. Nicio victimă raportată # MainNews.ro
Un incendiu a izbucnit marți după-amiază la Șantierul Naval Constanța, pe o navă aflată la reparații în doc uscat. Flăcările au pornit pe puntea superioară, iar pompierii au intervenit rapid pentru a limita extinderea lor. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului au ajuns patru autospeciale cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o
15:00
Rusia intenționează să inaugureze cel mai mare crematoriu din Europa, în al doilea său oraș ca importanță după Moscova # MainNews.ro
Autoritățile din Sankt Petersburg au în plan o extindere masivă a crematoriului orașului, astfel încât acesta să devină cel mai mare din Europa, notează The Moscow Times. Decizia vine în contextul pierderilor uriașe pe care Rusia le înregistrează pe frontul din Ucraina. Canalul de pe Telegram „Funeral Trust" a dezvăluit că proiectul prevede instalarea a
14:50
România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a aprobat solicitarea lui Nicușor Dan # MainNews.ro
Parlamentul a aprobat, marţi, în şedinţă comună, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România (Logistic Enabling Node – România/LEN-R), cu statut de Comandament aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO – HQ NSATU. S-au înregistrat 296 de
14:20
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus # MainNews.ro
Frații Tristan și Andrew Tate s-au prezentat, marți, la sediul DIICOT, acolo unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar pentru 60 de zile. La intrare, Tristan Tate le-a spus jurnaliștilor că cine crede în toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului are un nivel de inteligență redus. Mai multe detalii pe Gândul.ro.
14:20
Administrația Trump deportează aproximativ o sută de cetățeni iranieni din Statele Unite, în urma unui acord între cele două guverne, potrivit a doi oficiali iranieni de rang înalt implicați în negocieri și unui oficial american care deține informații cu Oficialii iranieni au declarat că avionul, un zbor charter al SUA, a decolat din Louisiana luni
14:20
MAI a lansat o aplicație care permite vizualizarea pe telefonul mobil a datelor stocate în CIP-ul cărților electronice de identitate # MainNews.ro
Oficialii Ministerului Afacerilor Interne au anunțat lansarea unei aplicații care permite vizualizarea pe telefonul mobil a datelor stocate în CIP-ul cărților electronice de identitate, printre care se numără adresa de domiciliu. Aplicația a fost dezvoltată în contextul dificultăților cu care se confruntă utilizatorii noilor acte de identitate pentru demonstrarea adresei de domiciliu în vederea beneficierii
Acum 12 ore
13:10
Investitorii americani se plâng de corupția guvernamentală și din mediul de afaceri din România # MainNews.ro
Investitorii americani au exprimat îngrijorări legate de corupția atât în administrația publică, cât și în mediul de afaceri din România, indicând în mod special serviciul vamal, funcționarii locali și autoritățile financiare, potrivit raportului Romania Investment Climate Statement, publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA. Documentul reprezintă unul dintre rarele rapoarte critice la adresa
13:00
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, avea marți, 30 septembrie, un nou termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Judecata fusese amânată anterior la începutul lunii septembrie, în etapa camerei preliminare. Magistrații Judecătoriei Sector 1 au decis să amâne din nou procesul, invocând protestul magistraților și considerând că situația nu reprezintă
13:00
Misiunea Artemis II a NASA, prima cu echipaj uman în jurul Lunii în ultimii 50 de ani, ar putea avea loc cel mai devreme în februarie 2026 # MainNews.ro
NASA a anunțat că misiunea Artemis Ⅱ, prima cu echipaj uman care va presupune călătoria în jurul Lunii în ultimii peste 50 de ani, ar putea avea loc cel mai devreme în februarie 2026. Programul Artemis al agenției spațiale americane vizează reîntoarcerea oamenilor pe suprafața selenară și crearea unei prezențe pe satelitul natural al Pământului,
12:30
Ministerul Mediului a semnat modificarea contractului colectiv de muncă la Romsilva: Bonusul de pensionare, redus drastic # MainNews.ro
Modificări semnificative la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva vizează reducerea bonusurilor de pensionare și reechilibrarea sistemului de beneficii, conform anunțurilor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Aceste schimbări intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2025. Actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă (CCM) a fost semnat în urma negocierilor dintre
12:20
Primăria Sectorului 3 vrea să cumpere 200 de tablete pentru polițiști, la un preț total de 2 milioane de lei # MainNews.ro
Primăria Sectorului 3 a inițiat o licitație publică pentru achiziționarea a 200 de tablete destinate Poliției Locale, o acțiune care a generat discuții aprinse în spațiul public din cauza costului unitar estimat. Valoarea totală a contractului se ridică la aproape 2 milioane de lei, fără TVA, ceea ce implică un preț de aproximativ 10.000 de
11:50
În primele opt luni ale anului 2025, România a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale, semnalând o dinamică pozitivă în sectorul imobiliar. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, au fost eliberate 24.821 de autorizații, marcând o majorare
11:40
Călin Georgescu a revenit asupra deciziei de retragere din viața politică. A anunțat că va face leul egal cu lira sterlină. Ce a declarat despre relația cu George Simion # MainNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a revenit asupra deciziei din luna mai de retragere din viața politică. El a susținut că va face leul egal cu lira sterlină și l-a numit pe George Simion „protejatul" său. Călin Georgescu indică o posibilă revenire în viața politică „Alegerile pentru funcția de Președinte al României din
11:40
Etapa de înscriere în Programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice a început marți dimineață, cu peste 100 de zile mai târziu decât era programat inițial. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a raportat că, în doar 13 minute, peste 7.000 de persoane s-au înscris, epuizând bugetul destinat achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică. Bugetul
10:40
Traficul pe Transalpina (DN 67C) suspendat până miercuri din cauza viscolului și a poleiului # MainNews.ro
Circulaţia pe DN 67C, cunoscută drept Transalpina, este suspendată până miercuri dimineaţă între Rânca, judeţul Gorj, şi Obârşia Lotrului, judeţul Vâlcea, din cauza viscolului şi a poleiului care fac drumul periculos. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a transmis că măsura a fost luată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, cu zăpadă şi gheaţă pe carosabil.
10:10
Președintele Nicușor Dan ia parte, marți, la Timișoara Cities Summit, o reuniune în cadrul căreia participanții, primari și oficiali europeni, vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei. Participarea șefului statului a fost salutată de către primarul Timișoarei, Dominic Fritz
10:00
Spania a înregistrat un succes remarcabil pe piețele financiare, după ce agențiile Fitch și Moody’s au urmat exemplul S&P, revizuind în creștere evaluările țării, datorită performanțelor economice care depășesc constant media europeană, transmite CNBC. Fitch a anunțat vineri că a ridicat ratingul pe termen lung al Spaniei de la „A-” la „A”, motivând decizia prin … Articolul Economia Spaniei depășește așteptările europene: ratingul a urcat de trei ori apare prima dată în Main News.
09:30
Opt nou-născuți de la maternitatea din Târgu Mureș, infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Ancheta indică probleme la dezinfectarea cateterelor ombilicale # MainNews.ro
Opt nou-născuți de la maternitatea Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș au fost diagnosticați, la începutul lunii iunie, cu infecție în sânge (sepsis) provocată de bacteria Serratia Marcescens. Cazurile au apărut într-o secție cu cel mai înalt nivel de îngrijire din România, unde sunt tratați prematuri și copii cu patologii grave. Medicul Mihai Negrea, specialist … Articolul Opt nou-născuți de la maternitatea din Târgu Mureș, infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Ancheta indică probleme la dezinfectarea cateterelor ombilicale apare prima dată în Main News.
09:10
Ilie Bolojan nu vede cu ochi buni provizoratele pe termen lung în primării, dar susține importanța consensului în coaliție privind alegerile din București # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile anticipate pentru primăria București ar putea fi organizate fie în această toamnă, fie în primăvara anului 2026. El a subliniat importanța consensului în coaliție privind acest subiect, pentru a putea fi găsită cea mai bună formulă. Într-o emisiune la Digi24, liderul executivului a prezentat cele două căi pe … Articolul Ilie Bolojan nu vede cu ochi buni provizoratele pe termen lung în primării, dar susține importanța consensului în coaliție privind alegerile din București apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
09:00
Tiradă a MAE rus împotriva Chişinăului. Moscova susţine că este acuzată „în mod cinic” de interferenţă în alegerile din Moldova, când de fapt Uniunea Europeană este cea care a intervenit # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a denunţat marţi, într-un amplu comunicat, „insinuările” privind o presupusă „ameninţare rusă”, despre care susţine că „nu există”, în legătură cu alegerile din Republica Moldova, aceste acuzaţii putând fi aduse, în schimb, Uniunii Europene, în viziunea Moscovei. Comunicatul MAE rus se încheie cu un avertisment voalat: direcţia prooccidentală a ţării, … Articolul Tiradă a MAE rus împotriva Chişinăului. Moscova susţine că este acuzată „în mod cinic” de interferenţă în alegerile din Moldova, când de fapt Uniunea Europeană este cea care a intervenit apare prima dată în Main News.
29 septembrie 2025
22:10
Veste proastă pentru sute de mii de români cu credite legate de indicele IRCC, care urcă la un maxim istoric. Astfel, ratele creditelor ipotecare cresc semnificativ începând de la 1 octombrie 2025. Un număr de circa 300.000 de români au, cumulat, credite ipotecare standard şi credite Prima casă / Noua casă legate de indicele IRCC. … Articolul Veste proastă pentru românii cu credite. Dobânzile cresc la maxime istorice apare prima dată în Main News.
22:10
Proiectul de rectificare bugetară a fost publicat. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de rectificare bugetară pe anul 2025, document care prevede o majorare semnificativă a deficitului bugetar, de la 7,04% cât era estimat inițial, la 8,4% din PIB. Creșterea este echivalentă cu 24,57 miliarde de lei, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat urcă cu 3,23 miliarde de … Articolul Proiectul de rectificare bugetară a fost publicat. Ce ministere pierd cei mai mulți bani apare prima dată în Main News.
Ieri
22:00
Donald Trump l-a primit pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă pentru a discuta despre pacea în Fâșia Gaza # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre cel mai recent plan pentru pace în Fâșia Gaza, în contextul izolării crescânde a Israelului pe scena internațională din cauza înrăutățirii situației umanitare din enclava palestiniană, relatează Reuters. În a patra vizită a liderului guvernului israelian de … Articolul Donald Trump l-a primit pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă pentru a discuta despre pacea în Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
21:00
Cristian Popescu Piedone și-a lansat partid și o propune pe Anca Alexandrescu drept candidat la Primăria Capitalei # MainNews.ro
Cristian Popescu Piedone a lansat duminică Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), în cadrul unui congres organizat la Sala Palatului. La finalul evenimentului, fostul primar al Sectorului 5 a declarat că Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, ar putea fi o variantă de candidat independent la Primăria Bucureștiului. „Văd un independent, doamna Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu, … Articolul Cristian Popescu Piedone și-a lansat partid și o propune pe Anca Alexandrescu drept candidat la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
20:40
Diana Șoșoacă i-a făcut apologia lui Nicolae Ceaușescu în parlamentul Serbiei: „Ceaușescu ne-a pus pe harta lumii” # MainNews.ro
Diana Șoșoacă l-a lăudat pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu în cadrul unui discurs susținut în parlamentul Serbiei. Lidera SOS România a participat la prima conferință a BRICS organizată în legislativul de la Belgrad. Europarlamentara a susținut că ideea din spatele BRICS, un grup format inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, la … Articolul Diana Șoșoacă i-a făcut apologia lui Nicolae Ceaușescu în parlamentul Serbiei: „Ceaușescu ne-a pus pe harta lumii” apare prima dată în Main News.
19:40
Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 86,36 miliarde lei, echivalent cu 4,54% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor. În aceeaşi perioadă a anului trecut, deficitul era de 80,87 miliarde lei, respectiv 4,59% din PIB. Veniturile bugetare au totalizat 420,11 miliarde lei, în … Articolul Deficitul bugetar a depășit 86 miliarde de lei pe primele opt luni din 2025 apare prima dată în Main News.
19:20
Ministerul Afacerilor Externe salută rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Reprezentanții instituției au reasigurat statul vecin de sprijinul țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, … Articolul MAE salută rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Main News.
18:40
Lege promulgată de președintele Nicușor Dan: banii împrumutați de cămătari pot fi confiscați, nu doar dobânzile # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat luni legea adoptată de Parlament la inițiativa USR, care prevede că, în cazurile de camătă, autoritățile pot confisca nu doar dobânzile percepute ilegal, ci și sumele de bani împrumutate. Modificarea legislativă vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis recent că în astfel de cazuri pot fi … Articolul Lege promulgată de președintele Nicușor Dan: banii împrumutați de cămătari pot fi confiscați, nu doar dobânzile apare prima dată în Main News.
18:20
UE a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului după ce ONU a respins menținerea ridicării lor # MainNews.ro
Reprezentanții Uniunii Europene au confirmat reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului după ce Consiliul de Securitate al ONU a respins săptămâna trecută menținerea ridicării lor, relatează Reuters. „Astăzi, UE a reinstaurat sancțiunile împotriva Iranului ca răspuns la nerespectarea continuă a acordului nuclear. Ușa negocierilor diplomatice rămâne deschisă”, se precizează într-un comunicat de presă al Consiliului UE. Potrivit … Articolul UE a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului după ce ONU a respins menținerea ridicării lor apare prima dată în Main News.
17:10
O dronă civilă a fost raportată în zona aeroportului Otopeni. Poliția a deschis dosar penal # MainNews.ro
Autoritățile au anunțat că o dronă civilă a fost raportată duminică în apropierea uneia dintre pistele aeroportului Otopeni, fiind suspendate aterizările. Poliția a deschis un dosar penal, fiind căutat operatorul aparatului de zbor. Duminică, în jurul orei 14:30, echipajul unei aeronave care se pregătea să aterizeze a raportat prezența unei drone de mici dimensiuni în … Articolul O dronă civilă a fost raportată în zona aeroportului Otopeni. Poliția a deschis dosar penal apare prima dată în Main News.
17:00
Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la președinție Călin Georgescu, și fiul său au fost arestați în Emiratele Arabe Unite, la solicitarea statului român, a anunțat luni Minusterul Justiției. Cei doi, împreună cu o altă rudă, se află în prezent în custodia autorităților din Emirate, urmând să fie parcurse procedurile judiciare de extrădare. Pe … Articolul BREAKING Horațiu Potra și fiul său, arestați în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Main News.
16:10
Autoritățile au anunțat decesul încă unui bebeluș infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Este vorba despre o fetiță de trei luni transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, relatează Agerpres. Alți șase bebeluși infectați cu această bacterie au murit Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Fetița decedată la unitatea medicală din capitală a fost internată acolo pe … Articolul Încă un bebeluș infectat cu bacteria Serratia Marcescens a murit apare prima dată în Main News.
15:20
INTERVIU Dan Barna, observator din partea Parlamentului European la alegerile din Republica Moldova: „Poziția de negociere a Maiei Sandu și a Guvernului este consolidată” / Care este orizontul de timp pentru aderarea la UE # MainNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea fondată de președinta Maia Sandu, a obținut majoritatea parlamentară în Republica Moldova, cu 55 de mandate, în urma alegerilor de duminică. Într-un interviu acordat MainNews, europarlamentarul USR Dan Barna, prezent în Găgăuzia ca observator din partea Parlamentului European, a declarat că victoria categorică obținută de PAS va consolida pozițiile de … Articolul INTERVIU Dan Barna, observator din partea Parlamentului European la alegerile din Republica Moldova: „Poziția de negociere a Maiei Sandu și a Guvernului este consolidată” / Care este orizontul de timp pentru aderarea la UE apare prima dată în Main News.
15:00
Nou episod al tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Budapesta interzice intrarea pe teritoriul său unui general ucrainean # MainNews.ro
Ungaria a decis interzicerea intrării pe teritoriului său pentru trei ofițeri de rang înalt ai armatei ucrainene, printre care se află și un general. Măsura a fost adoptată în contextul tensiunilor bilaterale cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Cei trei militari vizați de interdicție sunt Vitalii Tkacenko, șeful Direcției … Articolul Nou episod al tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Budapesta interzice intrarea pe teritoriul său unui general ucrainean apare prima dată în Main News.
14:20
Ministrul Transporturilor anunţă atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focşani–Brăila: 73,5 km construiţi într-un singur lot, cel mai lung tronson de mare viteză realizat printr-o singură licitaţie în România # MainNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că proiectul Drumului Expres Focşani–Brăila a ajuns la etapa semnării contractului de execuţie. Tronsonul, cu o lungime totală de 73,5 kilometri, va fi construit integral într-un singur lot, ceea ce îl transformă în „cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România”. „Drumul … Articolul Ministrul Transporturilor anunţă atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focşani–Brăila: 73,5 km construiţi într-un singur lot, cel mai lung tronson de mare viteză realizat printr-o singură licitaţie în România apare prima dată în Main News.
14:10
SUA analizează solicitări privind trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, anunță J. D. Vance # MainNews.ro
Statele Unite analizează posibilitatea de a permite unor țări europene să achiziționeze rachete de croazieră Tomahawk, pe care acestea le-ar putea furniza ulterior Ucrainei, a declarat vicepreședintele american J. D. Vance, citat de Reuters. Aceste arme, cu rază lungă de acțiune, ar fi capabile să lovească inclusiv Moscova. Schimbarea de poziție vine după ce președintele … Articolul SUA analizează solicitări privind trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, anunță J. D. Vance apare prima dată în Main News.
13:40
Un incendiu de amploare a izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova, soldându-se cu decesul a două persoane. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările care au cuprins o clădire cu regim P+1, afectând o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. La momentul izbucnirii incendiului, în hotel se aflau cinci … Articolul Incendiu cu două victime într-un hotel din Tătărani. Clădirea funcționa ilegal apare prima dată în Main News.
