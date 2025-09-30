Următorul val al boomului AI are la bază datorii, iar comparaţiile cu bula dot-com se înmulţesc
Ziarul Financiar, 30 septembrie 2025 23:15
În primii ani ai boomului AI, comparaţiile cu bula dot-com nu prea aveau logică. Acum, după trei ani, nivelurile în creştere ale datoriilor fac astfel de comparaţii să sune puţin mai adevărate, scrie The Wall Street Journal.
• • •
Analiză McKinsey: Inteligenţa artificială generativă ar putea automatiza până la 60% din munca din administraţia publică din România. Statul ar putea câştiga un miliard de euro pe an # Ziarul Financiar
Prin creşterea productivităţii angajaţilor, integrarea AI în sectorul public ar putea genera câştiguri anuale de până la 1 miliard de euro pentru România şi ar putea contribui cu 30-50 de miliarde de euro la PIB-ul ţării până în 2040.
Platforma auto digitală Carfix a atras o investiţie de 1,25 mil. euro de la Catalyst România pentru a accelera expansiunea europeană # Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european. Finanţarea va sprijini GTM Managing Services, compania care operează platforma Carfix, în consolidarea prezenţei în România şi în accelerarea expansiunii pe pieţele din Europa Centrală şi de Est. Platforma interconectează asigurători, brokeri, service-uri auto, dealeri şi utilizatori finali, dezvoltând soluţii digitale pentru managementul daunelor, estimări automate de costuri şi mentenanţă preventivă.
Gabriel Apostol, Citi România. Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă. Dar, cererea companiilor rămâne robustă. Este esenţial ca băncile să rămână deschise la business, sprijinind proiectele viabile, dar respectând şi standardele de gestionare a riscului. Un echilibru sănătos între apetitul pentru risc şi prudenţa bancară este crucial # Ziarul Financiar
Piaţa de creditare corporate în România a manifestat o anumită prudenţă în contextul macroeconomic existent, însă cererea din partea companiilor, în sens mai larg, rămâne robustă, mai ales pentru proiecte de investiţii pe termen lung, spune Gabriel Apostol, director divizie clienţi companii multinaţionale, global network banking, la Citi România.
17:15
Urmăriţi azi de la ora 19 la ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. $? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? # Ziarul Financiar
Urmăriţi astăzi de la ora 19 la emisiunea ZF IT Generation: Cum au creat trei români la Londra cel mai înalt robot autonom pentru logistică din lume, atrăgând finanţări de peste 120 mil. dolari? Ce clienţi mari au la nivel internaţional şi cum vor să-şi crească veniturile de 5 ori anul acesta? Detalii de la Oana Jinga, cofondator, Dexory.
Nicuşor Dan anunţă că Administraţia Prezidenţială returnează voluntar 17,5 milioane de lei la rectificarea bugetară. „Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate” # Ziarul Financiar
Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025, a anunţat marţi preşedintele Nicuşor Dan.
Dr. Alexandru Velicu, Manager, Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon”: Acum 7 ani, contractul de spitalizări de zi era de 300.000 lei şi de spitalizare continuă de 3,5 mil. lei, ajungând azi aproape dublu, la 5,7 mil. lei, pentru spitalizare continuă şi 750.000 de lei pe spitalizări de zi. Numai din diferenţa aceasta se pot realiza bani pentru spitale # Ziarul Financiar
Harta salariilor nete pe judeţe la şase luni din 2025: Clubul „elitist“ al salariilor nete peste media naţională se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş. Creşterile salariale anuale de două cifre au devenit o raritate # Ziarul Financiar
Clubul salariilor mari se restrânge la Bucureşti, Cluj şi Timiş, în timp ce o parte din judeţe rămân în zona salariilor modeste, iar creşterile salariale anuale de două cifre devin o raritate, după cum arată statisticile de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de ZF.
