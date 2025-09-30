De astăzi, niciun tren nu mai circulă între Constanța și Mangalia
CT100, 1 octombrie 2025 00:30
Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) Constanța a anunțat că începând de astăzi, 1 octombrie 2025, circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia va fi suspendată. „Măsura este necesară pentru a permite constructorului să execute lucrări în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, ce presupun demolarea peroanelor vechi
• • •
Acum o oră
00:30
00:10
Rețele Electrice România a anunțat noi întreruperi programate de energie electrică în județul Constanța, în perioada 1 – 3 octombrie 2025, pentru lucrări de întreținere și modernizare a rețelei. Numeroase localități și agenți economici importanți vor fi afectați, inclusiv spitale, unități militare, stații RAJA și obiective turistice de pe litoral. Miercuri,
Acum 6 ore
20:10
Astăzi, 30 septembrie 2025, în intervalul orar 17:15 – 20:00, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii apărute pe conducta de distribuție, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Progresului nr. 2, bl. G2 din municipiul Constanța. Ca urmare, a fost necesară sistarea furnizării apei potabile în cartierul Km
Acum 12 ore
16:10
Primăria Municipiului Constanța continuă programul de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale în cartierele orașului. Începând de mâine, 1 octombrie, echipele Confort Urban vor interveni cu utilaje pentru decopertarea zonei pietonale pe strada Dezrobirii, porțiunea cuprinsă între strada Fulgerului și strada Baba Novac, sensul de mers spre cartierul Brătianu, traficul
15:50
Primarul Chițac ține Constanța în beznă pentru a economisi 145.000 de lei, dar cheltuie peste 3 milioane pentru a închiria beculețe de Crăciun # CT100
Te-ai întrebat de ce, noaptea, străzile Constanței sunt lăsate în beznă, iar orașul devine nesigur? Pprimarul Vergil Chițac spune că face „economie". Însă cifrele arată că economia este una marginală, iar contradicția flagrantă vine din faptul că, în paralel, administrația pregătește cheltuieli uriașe pentru iluminatul festiv de Crăciun. Florin Cocargeanu,
14:40
Un incendiu a izbucnit astăzi, 30 septembrie, la Șantierul Naval Constanța, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparație, pe doc uscat. Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție: Fumul gros a fost vizibil din exteriorul șantierului, însă, din
14:40
Florin Mitroi, dezamăgit: „Exclus să mai candidez la șefia CJC sau PNL. Nu știu dacă voi duce mandatul până la capăt” # CT100
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a făcut declarații surprinzătoare la finalul ședinței CJC de astăzi, anunțând că nu va mai candida pentru un nou mandat și nici la șefia organizației județene PNL. „Exclus să mai candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. La fel, exclus să candidez
14:20
Polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au reținut un bărbat, de 18 ani, suspectat de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. În urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în noaptea de 27 spre 28 septembrie a.c., în timp ce se
14:10
Constanța, noul Caracal. Primarul invită copiii într-o școală reabilitată, dar fără mobiler școlar # CT100
„În vară spuneam că la Școala nr. 7 lucrările vor fi gata odată cu începerea anului școlar. Anunț cu bucurie că de luni copiii vor reveni într-o școală reabilitată în totalitate!", a anunțat, pe 27 septembrie, primarul Constanței, Vergil Chițac. Surpriză neplăcută însă. Școala e renovată și dotată, dar lipsește
13:00
Consilierii județeni s-au reunit astăzi, 30 septembrie 2025, în ședință ordinară, pentru a dezbate și vota un număr de 32 de proiecte de hotărâre. Un număr semnificativ de proiecte adoptate au vizat desemnarea reprezentanților CJC în diverse consilii de administrație ale instituțiilor publice și a entităților relevante pentru dezvoltarea județului.
12:50
Miercuri, 1 octombrie 2025, echipele RAJA vor efectua lucrări de înlocuire a unei vane de legătură de la nivelul sistemului centralizat de alimentare cu apă din cartierul Coiciu, municipiul Constanța. În vederea executării acestor operațiuni, se sistează furnizarea apei potabile în intervalul orar 09:15 13:00, în următoarele perimetre: „Ne cerem scuze
12:50
În vederea executării lucrărilor de conectare la sistemul centralizat de alimentare cu apă a magistralei nou înființate, cu diametrul de 500 mm, la sistemul centralizat, RAJA SA este nevoită să sisteze furnizarea apei potabile timp de 24 ore, din această noapte – 30 septembrie 2025, ora 23.00 până miercuri seara – 01 octombrie
Acum 24 ore
08:40
Lucrările de extindere a Delfinariului din Constanța avansează și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, a anunțat Gelu Dănuț Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN). „Până la sfârșitul anului îmi doresc să finalizez lucrările pe care le-am început în interiorul Delfinariului și pe care a
08:30
Cazinoul din Constanța a avut 170.000 de vizitatori după redeschiderea din acest an, din 21 mai, până în prezent. „Lucrul acesta face ca mulți dintre cei care au în zona peninsulară, veche, clădiri istorice, să înceapă să le restaureze, și zona aceasta va trebui să devină un pol de atracție
08:30
Fostul viceprimar al municipiului Constanța, Florin Cocargeanu, de la USR, a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, potrivit unei decizii semnate de premierul Ilie Bolojan şi publicate în Monitorul Oficial. Acesta îl înlocuiește pe Vlad Niculae din Argeș. În urma negocierilor dintre
Ieri
22:40
La mijlocul lunii noiembrie 2021, constănțenii au avut surpriza să vadă că bariere și mai mulți stâlpișori blochează accesul în zona peninsulară a orașului. Intrase atunci în vigoare un regulament inițiat de primarul Vergil Chițac, care nu era de acord cu circulația auto în această zonă. Decizia a stârnit controverse
18:50
Rectorul UMFCD, Viorel Jinga, mesaj pentru viitorii medici: „Veți avea frici, dar ceea ce vă face speciali este că, în ciuda lor, veți merge mai departe” # CT100
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila"(UMFCD) București a marcat pe 29 septembrie, cu emoție și mândrie, începutul unui nou an universitar. Studenți, cadre didactice, invitați de seamă și parteneri ai comunității academice au celebrat împreună momentul simbolic al primului clopoțel din cariera viitorilor medici, farmaciști, stomatologi, asistenți medicali, fizioterapeuți.
18:30
Senatul a adoptat inițiativa vicepreședintei USR Oana Țoiu ca salariile conducerilor din companiile de stat cu datorii să nu mai poată fi mărite # CT100
Senatul a adoptat, luni, inițiativa legislativă depusă de Oana Țoiu, vicepreședintă USR, prin care se introduce o măsură de bun-simț menită să asigure responsabilitate financiară și corectitudine față de bugetul public: interzicerea majorării indemnizațiilor pentru șefii companiilor de stat care înregistrează datorii și pierderi. Operatorii economici unde statul sau autoritățile
17:00
Investiție de 213 milioane lei la Cernavodă pentru extinderea depozitului de combustibil nuclear ars # CT100
Companiile românești de construcții Concelex și Bog'Art au semnat un contract de 213,7 milioane lei cu Nuclearelectrica, pentru realizarea a șase noi module de stocare a combustibilului ars și a unei macarale portal de mare capacitate la centrala nucleară de la Cernavodă. Proiectul vizează extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars
16:40
Lucrările de mântuială continuă la Constanța, iar nemulțumirea oamenilor crește de la o zi la alta. În zona Creșei nr. 1, Confort Urban SRL – firma Primăriei Constanța, condusă de Stere Hira, prietenul primarului Vergil Chițac – a început să schimbe bordurile. Rezultatul? Parcările locatarilor au devenit un depozit de beton
16:00
Apartamente noi cu parc privat și loc de joacă: cât costă locuințele din blocul 4 Energia Residence # CT100
Proiectul rezidențial Energia Residence continuă. Dezvoltatorul a anunțat lansarea oficială a vânzărilor pentru Blocul 4, unul dintre cele mai moderne imobile din municipiul Constanța. Clădirea este deja ridicată până la etajul 8, iar compartimentarea interioară a fost realizată până la etajul 4. Tipuri de apartamente disponibile Suprafețele variază între 53 și 93 mp, iar
15:30
Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de astăzi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă. „O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de
15:10
Lovitură pentru primarul suspendat al Mangaliei, Radu Cristian: rămâne în arest, fără drept de apel # CT100
Radu Cristian, primarul suspendat al municipiului Mangalia, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Constanța a respins, luni, contestația depusă de acesta împotriva hotărârii Tribunalului Constanța din 23 septembrie 2025, prin care a fost menținută măsura arestului preventiv, la propunerea procurorilor DNA. Decizia este definitivă și prelungește șederea edilului în
14:10
Cris-Tim Family Holding, companie cu afaceri de peste 1,1 miliarde lei, deținută de familia Timiș, pregătește o listare spectaculoasă pe bursă # CT100
• Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals („mâncăruri gata preparate") din România, anunță intenția de listare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.• Oferta va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou
14:00
Primăria Constanța a anunțat că un nou sistem de semaforizare a fost pus în funcțiune la trecerea de pietoni de pe strada Mihai Viteazu, la intersecția cu strada Griviței. Acesta dispune de semafoare LED suspendate, precum și de un sistem de gestionare a timpilor de semaforizare, activat prin buton de
14:00
Primăria Constanța a anunțat că, pentru a beneficia de acordarea tichetelor RESPECT, este necesar să-și achite la termenele scadente impozitul datorat pe clădiri, teren, mijloace de transport, precum și taxele locale, cimitir etc, astfel cum acestea sunt reglementate prin activitatea Serviciului public de impozite și taxe. La data de 30.09.2025
13:50
Bulevardul Tomis va rămâne închis traficului rutier și pe parcursul lunii octombrie, în fiecare weekend. Măsura vizează tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand, zonă care a fost transformată, pe timpul verii, într-un spațiu pietonal și de relaxare, cu terase și restaurante întinse pe carosabil. Ca urmare, mai multe linii de
09:20
Cum au votat moldovenii care au primit 100.000 de euro de la constănțeni pentru un complex sportiv # CT100
În anul 2022, consilierii locali PNL și PSD au votat, la propunerea primarului Vergil Chițac, pentru aprobarea finanțării proiectului „Construcția unui complex sportiv multifuncțional în municipiul Cahul", Republica Moldova. Este vorba despre un sprijin de 100.000 de euro acordat municipalității din Cahul pentru realizarea investiției. Singurii care s-au abținut de la vot
09:20
Universitatea Ovidius din Constanța, prin Facultatea de Arte, respectiv Facultatea de Drept și Științe Administrative organizează, în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada", proiecția filmului „Gașca de la Drept". Filmul va fi difuzat în avanpremieră, vineri, 3 octombrie 2025, de la ora 19.30, la Centrul Multifuncțional Educativ
07:30
În cursul zilei de ieri, 28 septembrie, în jurul orei 20.20, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 22, la kilometrul 269+500 de metri. „Din primele cercetări efectuate de poliți
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Un accident rutier a avut loc duminică seară, pe drumul național 22, în zona Popasului Tașaul. În coliziune au fost implicate două autoturisme. Potrivit primelor informații, în cele două mașini se aflau zece persoane – șapte adulți și trei minori. Autoritățile estimează că ar putea fi vorba despre până la cinci victime, […] Articolul Accident pe DN22: zece persoane implicate, printre care trei minori a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:10
Tragedie la Constanța. Directorul economic al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), Marinel Ciobanu, a decedat în această dimineață, la vârsta de numai 55 de ani. Potrivit informațiilor obținute de Constanța 100%, acesta era internat de aproximativ o săptămână la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde, din păcate, medicii nu […] Articolul Doliu la CJAS Constanța: directorul economic a murit la numai 55 de ani a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:20
Șocant: doctorițe și infirmiere cu unghii false și bijuterii în ATI, unde au murit șase copii # CT100
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dezvăluit că, în timpul vizitei efectuate la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, a constatat nereguli grave în respectarea protocoalelor sanitare. În secţia de Anestezie-Terapie Intensivă, unde în ultimele săptămâni au murit şase copii, unele angajate purtau bijuterii sau unghii false, deşi legislaţia interzice clar aceste […] Articolul Șocant: doctorițe și infirmiere cu unghii false și bijuterii în ATI, unde au murit șase copii a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:00
Polițiștii constănțeni au intensificat, în weekend, controalele pentru siguranța rutieră și pentru menținerea ordinii publice. Rezultatele: mai mulți șoferi prinși băuți la volan, persoane depistate fără permis și sancțiuni contravenționale de sute de mii de lei. Șoferi cercetați penal Pe 27 și 28 septembrie 2025, polițiștii din județul Constanța au identificat […] Articolul Constanța fărădelegilor: șoferi beți, minori la volan și permise suspendate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
RAJA anunță că lucrări ale furnizorului de energie vor afecta funcționarea Stației de Repompare Corbu # CT100
Luni, 29 septembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 17:00, echipele furnizorului de energie vor executa lucrări la nivelul rețelei electrice, care vor afecta funcționarea Stației de Repompare Corbu. Pe durata lucrărilor, alimentarea cu apă se va realiza prin cădere liberă. Prin urmare, consumatorii din zona înaltă a localității Corbu, […] Articolul RAJA anunță că lucrări ale furnizorului de energie vor afecta funcționarea Stației de Repompare Corbu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:50
Astăzi – 28 septembrie 2025, în intervalul orar 10:30 – 13:30, echipele RAJA S.A. intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta principală de distribuție din cartierul Coiciu, de pe strada Dionisie cel Mic nr. 57. Lucrarea presupune înlocuirea unei piese de legătură între magistrala de 600 mm și conducta […] Articolul Avarie RAJA pe strada Dionisie cel Mic din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:50
Florin Cocargeanu: „La Constanța, AUR a devenit anexă a PNL și PSD”. Felicia Ovanesian: „Sunt deja murdari pe degete și la gură de minciuni și de miere!” # CT100
Consilierul municipal USR Constanța, Florin Cocargeanu, a lansat critici dure la adresa partidelor aflate în Consiliul Local, acuzând existența unei înțelegeri transpartinice care ar afecta interesele orașului. „Relația PNL–PSD Constanța nu e un mister pentru nimeni. Funcționează impecabil de ani buni, chiar dacă a fost oficializată abia în acest mandat”, afirmă Cocargeanu, care […] Articolul Florin Cocargeanu: „La Constanța, AUR a devenit anexă a PNL și PSD”. Felicia Ovanesian: „Sunt deja murdari pe degete și la gură de minciuni și de miere!” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
07:40
Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, din nou șantier: Confort Urban asfaltează, Primăria Constanța tace # CT100
Bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța este reparat de mai multe zile de Confort Urban SRL, firma Consilului Municipal, deși a fost reabilitat de primărie cu fonduri europene. Contactată de Constanța 100%, primăria a refuzat să spună cine plătește aceste lucrări și de ce nu le face firma care s-a ocupat, […] Articolul Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, din nou șantier: Confort Urban asfaltează, Primăria Constanța tace a aparut prima oara pe Constanta 100%.
07:40
Alianța Franceză Constanța, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a organizat pe 26 septembrie un eveniment artistic dedicat Zilei Europene a Limbilor. Manifestarea a avut loc la aula Bibliotecii Județene, reunind sute de elevi din liceele și școlile constănțene. Această zi este ocazia […] Articolul Constanța a sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor: muzică, poezie și diversitate culturală a aparut prima oara pe Constanta 100%.
27 septembrie 2025
22:30
Peste 2.000 de militari francezi intră în România. Convoaie NATO sunt așteptate în județul Constanța # CT100
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, pe 27 septembrie, că 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul DACIAN FALL 2025 vor intra în România până la data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Vama Veche și Giurgiu. „Cei 2.400 de militari francezi care vor participa […] Articolul Peste 2.000 de militari francezi intră în România. Convoaie NATO sunt așteptate în județul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:00
Clubul Sportiv Medgidia are motive serioase de bucurie după un weekend plin de realizări. Echipa de handbal masculin a reușit o victorie de senzație în deplasarea de la Târgoviște, unde s-a impus cu scorul de 41-31, după ce a fost condusă la pauză cu 16-15. „Panterele” au turat motoarele în repriza […] Articolul Victorii spectaculoase pentru CS Medgidia: succes la handbal și volei în aceeași zi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:20
Lucrările de modernizare a haltelor Costinești Tabără și Neptun riscă să nu fie gata nici măcar până la începutul minivacanței de 1 mai 2026, dată când începe oficial sezonul estival, deși au fost anunțate încă din primăvara acestui an. Motivul nu ține de constructori sau de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, ci de CFR […] Articolul Costinești și Neptun riscă să rateze începutul sezonului estival 2026 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Investiție culturală spectaculoasă în Cluj-Napoca, orașul de cinci stele al României, pereți albi și triști în Constanța # CT100
Cluj-Napoca marchează una dintre cele mai mari realizări culturale și educaționale ale ultimelor decenii. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” s-a mutat oficial într-un campus nou, spectaculos, de 27.000 de metri pătrați, ridicat aproape de la zero pe ruina fostului Spital de Urgență din Mănăștur. Investiția, de peste 123 de milioane de lei, a […] Articolul Investiție culturală spectaculoasă în Cluj-Napoca, orașul de cinci stele al României, pereți albi și triști în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:10
La Universitatea „Ovidius” din Constanța, tarifele pentru plata cu ora în anul universitar 2025–2026 au fost stabilite de Consiliul de Administrație săptămâna aceasta. Concluzia este șocantă: mulți profesori și colaboratori externi câștigă, pentru activitatea lor didactică, echivalentul unui muncitor necalificat plătit la salariul minim. Cum funcționează plata cu ora Plata […] Articolul Unele cadrele didactice de la Universitatea Ovidius, plătite ca muncitorii necalificați a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:40
CT Bus a anunțat că, din cauza unei lucrări efectuate pe str. Nicolae Iorga, traseul liniei 14 a fost deviat pe sensul spre Cap Linie VIVO. La intersecția de la Spitalul Județean autobuzele virează la dreapta pe Tomis, iar la Capitol fac stânga și revin apoi pe traseul obișnuit. Din […] Articolul O linie de autobuz a fost deviată temporar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:10
Festival de critici după ce primarul Constanței a anunțat o parcare de tip „Park & Ride” de aproape 500 de locuri # CT100
Primarul Constanței, Vergil Chițac, a prezentat drept „parcare de aproape 500 de locuri” – utilizabilă și ca Park & Ride – o amenajare din zona Km. 4–5. În loc de aplauze, postarea a stârnit un val de critici, ironii și întrebări de bun-simț: cine și-ar lăsa mașina „pe câmp” ca […] Articolul Festival de critici după ce primarul Constanței a anunțat o parcare de tip „Park & Ride” de aproape 500 de locuri a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Contrast: unele cadrele didactice de la Universitatea Ovidius, plătite ca un muncitor necalificat, rectorul, mai mult decât președintele României # CT100
La Universitatea „Ovidius” din Constanța, tarifele pentru plata cu ora în anul universitar 2025–2026 au fost stabilite de Consiliul de Administrație săptămâna aceasta. Concluzia este șocantă: mulți profesori și colaboratori externi câștigă, pentru activitatea lor didactică, echivalentul unui muncitor necalificat plătit la salariul minim. Cum funcționează plata cu ora Plata […] Articolul Contrast: unele cadrele didactice de la Universitatea Ovidius, plătite ca un muncitor necalificat, rectorul, mai mult decât președintele României a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:10
Gospodăria Valu lui Traian SRL a deschis procedura de recrutare pentru ocuparea unui post de șofer de microbuz școlar, responsabil cu transportul elevilor în condiții de siguranță. Candidații trebuie să dețină atestat profesional pentru transport persoane și licență valabilă, documente obligatorii conform legislației în vigoare. Postul oferă stabilitate și se adresează persoanelor care doresc […] Articolul Gospodăria Valu lui Traian SRL angajează șofer pentru microbuz școlar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:30
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” aduce, în weekendul 27 – 28 septembrie, un program cinematografic pentru toate gusturile. Copiii vor descoperi magia animațiilor „The Myth of Marakuda”, „Casa de păpuși a lui Gabby” și „Legenda Ursului alb”, în timp ce adolescenții și adulții au parte de comedii romantice […] Articolul A șaptea artă la Centrul „Jean Constantin”: programul filmelor din 27 – 28 septembrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
26 septembrie 2025
21:50
Tânărul care a amenințat peste o sută de școli, arestat preventiv. Judecătorii au refuzat în trecut să-l extrădeze în America # CT100
Curtea de Apel București a admis propunerea procurorilor și a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România în care amenință că va comite „un adevărat masacru”. „Admite propunerea de arestare preventivă formulată […] Articolul Tânărul care a amenințat peste o sută de școli, arestat preventiv. Judecătorii au refuzat în trecut să-l extrădeze în America a aparut prima oara pe Constanta 100%.
