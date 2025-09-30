De astăzi, niciun tren nu mai circulă între Constanța și Mangalia

09:50

La Universitatea „Ovidius" din Constanța, tarifele pentru plata cu ora în anul universitar 2025–2026 au fost stabilite de Consiliul de Administrație săptămâna aceasta. Concluzia este șocantă: mulți profesori și colaboratori externi câștigă, pentru activitatea lor didactică, echivalentul unui muncitor necalificat plătit la salariul minim. Cum funcționează plata cu ora Plata […] Contrast: unele cadrele didactice de la Universitatea Ovidius, plătite ca un muncitor necalificat, rectorul, mai mult decât președintele României