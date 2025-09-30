Guvernul SUA e în pragul închiderii, iar republicanii și democrații dau vina unii pe alții

10:20

Un vortex polar a coborât spre Europa, aducând o răcire bruscă și intensă. România va fi printre țările afectate, cu maxime de cel mult 12 °C și minime care pot coborî la 0 °C sau chiar sub acest prag în zonele depresionare. La munte, în special în Carpații Orientali și Meridionali, sunt așteptate ninsori abundente,