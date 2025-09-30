Guvernul SUA e în pragul închiderii, iar republicanii și democrații dau vina unii pe alții
SportMedia, 1 octombrie 2025 00:30
Guvernul Statelor Unite este pe cale să se închidă marţi la miezul nopţii, în lipsa unui acord de finanţare, pe fondul tensiunilor dintre republicani şi democraţi. Cele două tabere refuză să cedeze în negocieri, acuzându-se reciproc pentru blocaj. Republicanii, prin vocea preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, susţin că democraţii condiţionează votul pentru o rezoluţie temporară
• • •
Acum o oră
00:30
Nicușor Dan: Următorul director al SRI va avea ca prioritate combaterea influenței Rusiei # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări, marți, că următorul director civil al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei. El a vorbit și despre rețelele sociale care amplifică dezinformarea, arătând că acestea nu trebuie interzise, ci doar reglementate suplimentar în urma unor dezbateri. Întrebat în cadrul Conferinței „Europa la răscruce – Securitate,
00:30
Nicușor Dan, despre reforma administrației: E nevoie în anumite instituții, și centrale și locale, să plece oameni din sistem # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem şi e nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, precizând că este sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul, astfel încât să avem o decizie comună, asumată. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat
00:30
10 trenuri vor fi scoase din circulație pe linia București Nord – Aeroportul Henri Coandă # SportMedia
Zece trenuri de călători nu vor circula pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur în perioada 14 – 17 octombrie 2025, între orele 09:00 – 14:00. „Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR
00:30
Horoscop zilnic pentru 1 octombrie 2025.
00:30
Acum 4 ore
22:30
Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat deplasarea a „unul sau două submarine" cu propulsie nucleară spre „regiuni potrivite" pentru a răspunde unor declarații provocatoare făcute de Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. „Cuvintele sunt foarte importante și pot genera consecințe neintenționate. Sper să nu
22:30
Nicușor Dan le va prezenta liderilor UE raportul despre implicarea Rusiei în alegeri: Avem o probă oficială # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că procurorul general a confirmat în raportul său interferența Rusiei în campania electorală, și a anunțat că va prezenta aceste informații și la reuniunea de la Copenhaga, unde va discuta cu partenerii europeni. Nicușor Dan a afirmat, la finalul conferinței „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru
22:30
Dispare cea mai ieftină poliță RCA de pe piață: Ce trebuie să știe clienții și păgubiții # SportMedia
Activitatea în România a firmei care vindea cel mai ieftin RCA a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Dallbogg Life and Health, societate de asigurări din Bulgaria care a ajuns la peste 200.000 de clienți pe RCA în doar câteva luni, a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din
22:30
Horoscop pentru luna octombrie 2025.
Acum 6 ore
20:30
Nicușor Dan a transmis Guvernului că Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în acest an # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează la rectificarea bugetară 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025. "În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului
20:30
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a câștigat turneul ATP 500 de la Tokyo (Japonia), dotat cu premii totale de 2.226.470 de dolari, marți, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz, numărul 5 în lume, cu un simetric 6-4, 6-4. Alcaraz a obținut victoria după o oră și 33 de minute.
20:30
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunță marți că a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă". Scopul programului este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale, se arată într-un comunicat al ministerului.
20:30
Toamna are un fel al ei de a ne cuceri. Aerul devine mai rece, dar culorile se aprind ca într-o pictură vie: arămiu, burgundy, nuanțe de verde pădure, camel și acel gri sofisticat care se potrivește oricui. Acesta este sezonul în care îți dorești să te simți înfășurată într-un cocon de confort, dar fără să
20:30
Metroul spre Otopeni: Scutul de foraj „Sfânta Ana” a străpuns peretele stației de metrou Aeroport Băneasa (Video) # SportMedia
Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri. „Metrorex S.A. informează că scutul de foraj „Sfânta Ana" a finalizat şi cel de al doilea segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi
20:30
Șeful Pentagonului îi pune la zid pe „generalii grași”: Gata cu bărbile și burțile mari! # SportMedia
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-a criticat pe „generalii graşi" şi iniţiativele de diversitate care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în armată. Iar cine nu-i susţine agenda ar trebui să demisioneze, le-a mai spus el marţi generalilor, într-o reuniune rară cu toţi comandanţii americani din întreaga lume. „Liderii politici nechibzuiţi şi
Acum 8 ore
18:30
Festivalul Strada de C’Arte 2025. Complexul Educațional Laude-Reut la Biblioteca Centrală Universitară # SportMedia
Duminică, 28 septembrie 2025, în cadrul Festivalului Strada de C'Arte organizat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I", Complexul Educațional Laude-Reut a adus în prim-plan un program cultural-educațional de excepție, într-o zi dedicată bucuriei și creativității. Elevi, părinți, profesori și invitați s-au reunit în eleganta Aulă a BCU pentru a celebra talentul și implicarea tinerei generații.
18:30
Organizatorii turneului de la Roland Garros vor continua să apeleze la arbitri de linie și la ediția din 2026, a anunțat luni Federația Franceză de Tenis (FFT), apărând "excelența arbitrajului francez", scrie AFP. "La următorul turneu de la Roland Garros, FFT va continua să demonstreze excelența arbitrajului francez, recunoscut la nivel mondial, ceea ce aduce
18:30
Șapte recomandări de la salvamontiști pentru turiștii care merg pe munte după prima ninsoare # SportMedia
Șeful Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, Dan Popescu, le recomandă turiștilor care merg pe munte în această perioadă să se echipeze cu mai multă atenție decât până acum, având în vedere că temperaturile au scăzut și a nins în mai multe zone montane. "Oamenii trebuie să se bucure de munte, nu trebuie să-i panicăm cu
18:30
Câinii fără stăpân din București vor putea fi încredințați spre îngrijire temporară înaintea adopției # SportMedia
Consiliul General al Capitalei a aprobat marți, cu 34 de voturi „pentru" și 8 abțineri, o hotărâre care permite ca patrupedele din adăposturile publice să fie încredințate temporar spre îngrijire, înaintea unei eventuale adopții definitive. Programul „Foster pentru adopție", gestionat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), urmărește socializarea și adaptarea câinilor fără stăpân
18:30
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Guvernele din România au permis în repetate rânduri ca interesele politice să prevaleze în detrimentul intereselor investitorilor # SportMedia
Climatul investițional din România rămâne unul mixt, iar potențialii investitori ar trebui să efectueze verificări prealabile atunci când iau în considerare orice investiție, întrucât guvernele din această țară au permis în repetate rânduri ca interesele politice sau imperativele bugetare să prevaleze asupra practicilor comerciale acceptate, în detrimentul intereselor investitorilor, menționează Raportul Departamentului de Stat al
18:30
CFR Cluj a băgat fotbaliștii în ședință după ultimele rezultate: „Am subliniat acest lucru” # SportMedia
CFR Cluj i-a băgat pe fotbaliști în ședință după ultimele rezultate obținute în campionat. Prin vocea lui Cristi Balaj, președintele echipei, CFR Cluj a dezvăluit că a existat o ședință între jucători, staff și conducere după rezultatul din derby-ul orașului, 2-2, cu U Cluj. Balaj le-a cerut fotbaliștilor să muncească mai mult pentru a trece
18:30
Zborurile charter sunt o opțiune preferată de mulți pasageri care își rezervă vacanțele prin agenții de turism, însă aceste zboruri pot întârzia, afectând considerabil programul călătorilor. Dacă avionul tău charter a ajuns la destinație cu o întârziere de peste trei ore, ai dreptul, conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004, să soliciți o despăgubire charter întârziat. Legislația
18:30
Cât pot învăța copiii de vârste diferite în aceeași clasă, cu același profesor? Învățământul simultan în România, între frână și calea către performanță # SportMedia
În multe localități din țară, accesul la școală nu înseamnă neapărat acces la o educație de calitate. Există școli unde copii de diferite vârste – de la clasa pregătitoare până la gimnaziu – învață în aceeași sală, cu același profesor, care împarte timpul între materii, manuale și niveluri complet diferite. Clasa ar putea fi un
18:30
Senatorii și deputații, obligați să declare cu cine se întâlnesc pentru a discuta despre proiecte de legi # SportMedia
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, un proiect de lege care prevede că atât senatorii, cât și deputații, trebuie să declare numele persoanelor cu care se întâlnesc pentru a discuta despre proiecte de legi, ce instituție, firmă, sindicat sau asociație reprezintă și data, locul sau scopul întâlnirii. "Măsurile adoptate astăzi
Acum 12 ore
16:30
Pretenția președintelui SUA că a obținut o „pace eternă" în Orientul Mijlociu pare prea frumoasă ca să fie adevărată. Există însă șanse reale pentru asta? Eliberarea ostaticilor. Sfârșitul războiului sângeros de doi ani din Gaza. Și, nu în ultimul rând, zorii unei „păci eterne" în Orientul Mijlociu. Acestea sunt promisiuni uriașe, dar exact cu ele
16:30
E iarnă în toată regula în câteva zone din România. Iată unde te poți da deja cu sania (Video) # SportMedia
Iarna pare să-și fi făcut apariția mai devreme decât ne-am fi așteptat. Sunt zone cu zăpadă consistentă și chiar unele drumuri cu trafic restricționat sau închis temporar. Meteorologii au măsurat, marți dimineața, cel mai mare strat de zăpadă din țară la stația Ceahlău – nu mai puțin de 10 centimetri. În clasament urmează Călimanii, cu
16:30
Nicușor Dan, gafă de protocol la Timișoara. Președintele a uitat de imn și a vrut să plece (Video) # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți dimineață un moment stânjenitor la Timișoara, în debutul vizitei oficiale pe care o face în orașul de pe Bega. Șeful statului a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare", ridicat în memoria eroilor Revoluției din decembrie 1989, însă a uitat protocolul și a vrut să plece imediat
16:30
FCSB a aflat prețul fotbalistului de care s-a declarat interesată în urmă cu câteva zile. Campioana României se află în căutare de soluții pentru a rezolva o mare problemă, aceea a jucătorului U21. După ce l-a ratat pe Mario Tudose, FCSB s-a orientat către Kevin Ciubotaru (21 de ani) de la Hermannstadt, căruia i-a aflat
16:30
România a început anul 2025 cu speranța că va depăși slăbiciunea economică din 2024. Creșterea a început să revină, fiind susținută de construcții, proiecte de infrastructură finanțate prin fonduri europene, rezultate mai bune în agricultură și o activitate mai intensă în sectorul serviciilor. Totuși, majoritatea prognozelor arată o creștere modestă. Comisia Europeană a notat în
16:30
În cazul decesului unei persoane apropiate, este esențial să apelați la o firmă de servicii funerare care să vă ofere un pachet complet de produse și servicii, care să vă degreveze de sarcinile organizatorice și birocratice, astfel încât să vă puteți concentra pe ceea ce este cu adevărat important, și anume să vă luați rămas
16:30
Sacoul a
16:30
Peleții Pell Up au devenit în ultimii ani una dintre cele mai sigure și sustenabile soluții pentru încălzirea locuințelor. Alegerea acestui tip de combustibil solid nu înseamnă doar confort termic, ci și responsabilitate față de mediu. Realizați din resturi lemnoase naturale, compactate fără aditivi chimici, acești peleți oferă un randament termic ridicat și emisii reduse, … The post Peleți Pell Up: de ce sunt o alegere bună pentru încălzire ecologică appeared first on spotmedia.ro.
16:30
Victoria PAS în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este unul din miracolele care au însoțit Moldova și întreaga națiune română în momentele cruciale ale istoriei. M-am întrebat mult timp cum va arăta „a doua zi” după alegeri, în Moldova? Va fi o zi senină sau posomorâtă, politic vorbind? Pe măsură ce ne apropiam de … The post Republica Moldova a învins. Urmează decizia Europei appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Circulația rutieră pe Transalpina a fost oprită din cauza viscolului și a poleiului (Video) # SportMedia
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza viscolului şi a poleiului. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă şi polei), circulaţia rutieră este oprită, de marţi, de la ora 9.00, … The post Circulația rutieră pe Transalpina a fost oprită din cauza viscolului și a poleiului (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Fotbalist crescut în Italia, gata să joace pentru naționala României: L-a anunțat pe Mircea Lucescu # SportMedia
Un fotbalist crescut în Italia este gata să joace pentru naționala României. Lorenzo Biliboc (18 ani), fotbalist crescut în fotbalul italian la Juventus Torino, i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: vrea la naționala României! CFR Cluj l-a transferat pe Biliboc de la juniorii lui Juventus, iar jucătorul a început să marcheze pentru echipa ardeleană … The post Fotbalist crescut în Italia, gata să joace pentru naționala României: L-a anunțat pe Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au avut Serratia Marcescens. Măsurile luate pentru limitarea răspândirii # SportMedia
La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Medicul epidemiolog Mihai Negrea explică măsurile stricte luate pentru limitarea răspândirii bacteriei. „Primul rezultat pozitiv l-am avut pe 3 iunie. Conform procedurii spitalului, chiar de la primul caz se aplică măsuri de limitare, … The post Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au avut Serratia Marcescens. Măsurile luate pentru limitarea răspândirii appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Ziua 1315 Rușii, încercuiți la Pokrovsk. Familie întreagă ucisă de o dronă. Ucraina primește avioane de luptă. Kremlinul investește tot mai mult în propagandă # SportMedia
În ziua 1315 de război, contraofensiva ucraineană din Donbas a adus primele rezultate tangibile: trupele de la nord de Pokrovsk ar fi încercuit unități rusești, iar Zelenski confirmă pierderi de peste 3.000 de soldați pentru Moscova. Ucrainenii își intensifică răspunsul cu drone FPV, distrugând artilerie rusească și puncte de control. Luptele continuă și pe alte … The post Ziua 1315 Rușii, încercuiți la Pokrovsk. Familie întreagă ucisă de o dronă. Ucraina primește avioane de luptă. Kremlinul investește tot mai mult în propagandă appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Rabla 2025 a început azi: Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în primele 15 minute # SportMedia
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost … The post Rabla 2025 a început azi: Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în primele 15 minute appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Emoții pentru FCSB: Două semne de întrebare pentru meciul cu Young Boys din Europa League # SportMedia
FCSB are emoții înaintea meciului cu Young Boys din Europa League, din etapa a doua de pe tabloul principal. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că are probleme de lot înaintea partidei cu Young Boys. Daniel Graovac, ieșit accidentat cu Oțelul, are șanse mari să meargă la tratament în … The post Emoții pentru FCSB: Două semne de întrebare pentru meciul cu Young Boys din Europa League appeared first on spotmedia.ro.
14:30
PressOne: Regii din Sinaia. Spații comune în blocurile lui Beniamin Gonț, vândute ca apartamente de lux. Nou tun imobiliar # SportMedia
În Sinaia, stațiune turistică regală, au fost autorizate construcții de blocuri de locuințe care încalcă toate regulile urbanistice, o afacere care le aduce milioane de euro celor implicați. Proprietarul acestor imobile este afaceristul Beniamin Gonț, un apropiat al primarului Vlad Oprea (foto), cercetat deja de DNA într-un amplu dosar de corupție, în care e acuzat, … The post PressOne: Regii din Sinaia. Spații comune în blocurile lui Beniamin Gonț, vândute ca apartamente de lux. Nou tun imobiliar appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Procesul lui Călin Georgescu începe marți la Judecătoria Sectorului 1, unde fostul candidat la Președinția României este judecat pentru propagandă legionară. Procurorii îl acuză că, pe parcursul a cinci ani, a promovat în spațiul public idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, încălcând legislația în vigoare. În rechizitoriu, anchetatorii invocă mai multe episoade, între 2020 și … The post Începe procesul lui Călin Georgescu în care e judecat pentru propagandă legionară appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Damjan Djokovic, unul dintre veteranii din lotul lui CFR Cluj, i-a transmis un mesaj direct lui Louis Munteanu. Afectat de ratarea unui transfer important în această vară, Louis Munteanu nu a mai dat randamentul din sezonul trecut, iar rezultatele CFR-ului n-au mai fost la fel de bune. După derby-ul Clujului, U Cluj – CFR 2-2, … The post Damjan Djokovic îi transmite un mesaj direct lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Africa de Sud, penalizată de FIFA pentru folosirea unui jucător neeligibil în preliminariile CM 2026 # SportMedia
Echipa națională de fotbal a Africii de Sud a fost penalizată cu trei puncte de către FIFA pentru folosirea unui jucător neeligibil în timpul unui meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor, reducând astfel șansele calificării la turneul final, conform agenției Reuters. Potrivit anunțului de luni al FIFA, Comisia de disciplină al forului mondial … The post Africa de Sud, penalizată de FIFA pentru folosirea unui jucător neeligibil în preliminariile CM 2026 appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Victoria unui partid pro-european în alegerile parlamentare din Moldova a fost un test decisiv în fosta națiune sovietică, unde Rusia a cheltuit milioane de dolari pe campanii de dezinformare pentru a împiedica țara să se alăture curentului european. Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), aflat la guvernare, a învins cu ușurință Blocul Patriotic pro-rus. Deși marja … The post Alegerile din Moldova oferă Europei lecții despre cum să combată interferența Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
10:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat că facturile la energie ar trebui să scadă începând cu a doua jumătate a anului 2026. El a explicat că acest lucru va fi posibil odată cu introducerea unităților de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. „Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să … The post Când vor începe să scadă facturile la energie. Anunț de la Guvern appeared first on spotmedia.ro.
10:20
România se confruntă cu cel mai puternic val de frig al toamnei. Temperaturile se prăbușesc și apar primele ninsori consistente # SportMedia
Un vortex polar a coborât spre Europa, aducând o răcire bruscă și intensă. România va fi printre țările afectate, cu maxime de cel mult 12 °C și minime care pot coborî la 0 °C sau chiar sub acest prag în zonele depresionare. La munte, în special în Carpații Orientali și Meridionali, sunt așteptate ninsori abundente, … The post România se confruntă cu cel mai puternic val de frig al toamnei. Temperaturile se prăbușesc și apar primele ninsori consistente appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Statele Unite se apropie periculos de un blocaj bugetar, după ce negocierile dintre Casa Albă și liderii democrați din Congres au eșuat. Vicepreședintele JD Vance a avertizat că marți, la miezul nopții, țara ar putea intra în „shutdown”, situație care ar paraliza activitatea statului federal și ar afecta milioane de americani. La încheierea unei întâlniri … The post SUA, la un pas de „shutdown”: negocierile de la Casa Albă au eșuat, urmează haos appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Spania a obţinut o victorie rară pe pieţele financiare, după ce Fitch şi Moody’s au urmat exemplul S&P şi au îmbunătăţit evaluările ţării, pe fondul unei economii care continuă să depăşească performanţele vecinilor europeni, transmite CNBC. Fitch a revizuit vineri în creştere ratingul pe termen lung al Spaniei la ”A”, de la ”A-”, invocând perspective … The post Spania depășește toate așteptările: E campioana creșterii economice din zona euro appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB a primit răspunsul după ce a anunțat public că oferă 4,5 milioane de euro, în iarnă, pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat că nici nu se pune problema unui transfer pe această sumă. În perioada de mercato din vară, CFR Cluj … The post FCSB a primit răspunsul după ce a făcut o ofertă publică de 4,5 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB, întrebată dacă Malcom Edjouma semnează un nou contract: Francezul poate pleca liber în decembrie # SportMedia
FCSB a decis viitorul lui Malcom Edjouma (28 de ani), fotbalist aflat la final de contract cu campioana României. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit deschis despre situația lui Edjouma. El își termină contractul cu FCSB la finalul lunii decembrie, dar n-a primit, cel puțin deocamdată, o ofertă de … The post FCSB, întrebată dacă Malcom Edjouma semnează un nou contract: Francezul poate pleca liber în decembrie appeared first on spotmedia.ro.
