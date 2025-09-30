Reuters: Australia intenționează să vândă cote din rezerva de minerale critice (cum ar fi litiul) către țările aliate, inclusiv către UK. Inițiativa vine în sprijinul reducerii dependenței statelor occidentale de China care, în prezent, domină piața.

14:30

Aflat la Liverpool, pentru conferința laburiștilor, prim-ministrul britanic a explicat la BBC că una este să vrei să îi deportezi pe cei care vin ilegal în Marea Britanie și cu totul altceva pe cei care au venit și au muncit legal, cu drept de ședere de cel puțin cinci ani, așa cum a promis în […]