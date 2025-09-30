„Este ceea ce fac dictatorii”. Reacții furioase după ce Trump ce a îndemnat armata SUA să folosească orașele drept „terenuri de antrenament” / Generalii au tăcut, cine l-a lăudat
HotNews.ro, 1 octombrie 2025 00:40
În timpul discursului său de peste o oră, care a abordat toate subiectele, de la taxe vamale la armele nucleare, Trump și-a apărat multe dintre politicile sale și a spus, într-o remarcă șocantă, că trupele militare ar trebui să folosească desfășurarea lor în orașele americane drept „terenuri de antrenament pentru armata noastră”.
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
00:40
„Este ceea ce fac dictatorii”. Reacții furioase după ce Trump ce a îndemnat armata SUA să folosească orașele drept „terenuri de antrenament” / Generalii au tăcut, cine l-a lăudat # HotNews.ro
În timpul discursului său de peste o oră, care a abordat toate subiectele, de la taxe vamale la armele nucleare, Trump și-a apărat multe dintre politicile sale și a spus, într-o remarcă șocantă, că trupele militare ar trebui să folosească desfășurarea lor în orașele americane drept „terenuri de antrenament pentru armata noastră”.
Acum 2 ore
00:00
Președintele clubului Rapid, Victor Angelescu, a confirmat că au existat discuții cu impresarul lui Albion Rrahmani (25 de ani) pentru a-l readuce în Giulești pe atacantul kosovar, pe care clubul l-a vândut la Sparta Praga…
00:00
Acțiuni „ireversibile”. Amenințarea lui Trump, cu puțin timp înaintea unui „shutdown” iminent al guvernului federal # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump i-a avertizat marți pe democrații din Congresul SUA că, dacă vor permite închiderea guvernului federal („shutdown”) la miezul nopții, administrația sa va putea lua măsuri „ireversibile”, inclusiv închiderea unor programe importante…
30 septembrie 2025
23:50
Mijlocașul francez Malcom Edjouma (28 de ani) mai are contract cu campioana en-titre din Superligă până la finalul anului calendaristic, când poate pleca liber pentru a semna cu o altă formație dacă nu i se…
23:40
Zelenski spune că situația de la centrala nucleară din Zaporojie este „critică”. „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți despre centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, că a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană șapte zile consecutive, o situație pe care a descris-o drept…
23:30
Premierul Estoniei acuză Moscova, după incursiunile rusești: „Vrea să ne facă să vorbim despre noi înșine, nu despre Ucraina” # HotNews.ro
Premierul Estoniei, Kristen Michal, a avertizat marți că incursiunile aeriene recente ale Rusiei reprezintă o încercare de a distrage atenția Europei de la sprijinul acordat Ucrainei. „Putin vrea să ne facă să vorbim despre noi…
23:30
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți cel mai bun „unsprezece” al etapei precedente. Iată cum arată echipa ideală a etapei a 11-a: PORTAR Pavlo Isenko (Universitatea Craiova) – Intervențiile portarului din repriza secundă…
Acum 4 ore
23:10
Donald Trump spune că „ar fi o mare insultă” la adresa SUA să nu câștige el Premiul Nobel # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat marți că el ar trebui să fie câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace în acest an, pentru rolul pe care susține că l-a jucat în rezolvarea mai multor războaie de…
22:50
Escadrilă cu temutele drone MQ-9 Reaper, desfășurată în coasta Chinei la o bază militară americană # HotNews.ro
Forțele Aeriene ale SUA au stabilit o prezență permanentă a dronelor americane în Peninsula Coreeană, reactivând o escadrilă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial pentru a consolida securitatea în contextul tensiunilor militare din regiune,…
22:30
VIDEO În fața generalilor americani, Trump a povestit cum l-a ironizat pe Putin: „Știi, nu arăți bine. Ești un tigru de hârtie?” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a oferit marți detalii despre una dintre conversațiile sale cu liderul rus Vladimir Putin, în timpul căreia a sugerat că Rusia este un „tigru de hârtie”, scrie RBC Ucraina. Trump a…
22:10
VIDEO Nicușor Dan, despre nivelul inflației la finalul anului: „Probabil va fi între 9% și 10%” / „O să avem bugetul pe 2026 spre a doua jumătate a lui noiembrie” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că va putea face estimări cu privire la nivelul inflației din 2026 abia după ce va fi definit bugetul pentru 2026, „lucru care se va întâmpla în…
21:50
Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina. Ce au discutat cei doi oficiali la Varșovia # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit marți, la Varșovia, cu emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, a anunțat MApN într-un comunicat de presă. Oficialul român a spus că angajamentul american…
21:40
România planifică producția de drone împreună cu Ucraina, pentru protejarea estului NATO. Mesaj ferm privind capacitatea „noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid” # HotNews.ro
Tensiunile cu Moscova s-au intensificat în ultimele săptămâni, Estonia acuzând Rusia că a trimis avioane de luptă în spațiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. România a anunțat, de asemenea, că avioanele sale au fost pe punctul de a doborî o dronă care a intrat în spațiul său aerian.
21:20
VIDEO Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist. Poate fi făcută cu tot cu Transnistria” / Ce a spus despre o decuplare de Ucraina # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist” în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de…
Acum 6 ore
21:00
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade a lovit marți seară în largul coastelor din zona centrală a Filipinelor, avariind clădiri și drumuri și întrerupând curentul electric în unele părți din regiune, fără a fi…
20:40
Un procent surprinzător de italieni justifică atacurile fizice asupra evreilor, arată datele unui sondaj de opinie # HotNews.ro
Aproximativ 15% dintre italieni consideră că atacurile fizice asupra evreilor sunt „pe deplin sau într-o anumită măsură justificate”, potrivit unui sondaj publicat marți, în contextul în care protestele față de ofensiva Israelului în Gaza continuă…
20:20
Cum se explică diferența dintre sondajele din Republica Moldova și rezultatele alegerilor / Cu câteva zile înaintea alegerilor, un institut dădea un cu totul alt câștigător # HotNews.ro
Trei sondaje de opinie au fost publicate în luna de dinaintea desfășurării alegerilor parlamentare din Republica Moldova, iar rezultate prezentate ofereau un tablou foarte diferit față de ceea ce s-a întâmplat în realitate. Spre exemplu,…
20:10
SUA și Franța sporesc manevrele comune ale sateliților-spion pentru a contracara China în spațiu # HotNews.ro
Franța și SUA planifică o a doua misiune comună de manevre coordonate cu sateliți pe orbită, parte a unui efort tot mai amplu pentru perfecționarea capacităților aliate de spionaj, pe măsură ce China își extinde…
19:50
„Un declin record”. Emmanuel Macron s-a prăbușit în cel mai recent sondaj, iar Le Pen și Bardella sunt cei mai populari lideri politici # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a înregistrat la sfârșitul lunii septembrie cel mai scăzut nivel de popularitate de când a ajuns la Palatul Elysee în 2017, doar 22% din opinia publică fiindu-i favorabilă, în timp ce…
19:30
Nicușor Dan a spus că se va asigura că pentru viitorul director SRI combaterea influenței Rusiei va fi o prioritate # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, la Timișoara, în Conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, dacă următorul director civil al Serviciului Român de Informații (SRI) va face o prioritate…
19:20
O platformă online românească ce interconectează asigurători, brokeri, service-uri auto, dealeri, companii de leasing și utilizatori finali, anunță marți că și-a asigurat o finanțare de 1,25 milioane EUR din partea fondului de investiții Catalyst Romania.…
Acum 8 ore
19:00
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că „mulți” oameni care trăiesc în Odesa și Mikolaiv, regiuni din sudul Ucrainei, doresc „să își lege soarta de Rusia”, dar se tem să vorbească,…
19:00
Trump avertizează asupra arsenalului nuclear al SUA: „Am fost puțin amenințați de Rusia și am trimis cea mai letală armă creată vreodată. Avem arme mai bune, mai noi, mai multe” # HotNews.ro
Trump a făcut referire, marți, în cadrul reuniunii din Quantico, Virginia, unde generali și amirali americani din toată lumea au fost convocați fără explicații prealabile, la desfășurarea unor submarine nucleare în apropierea Rusiei la începutul…
18:30
Donald Trump avertizează asupra unei „invazii din interior” și sugerează folosirea „orașelor periculoase” din SUA ca „terenuri de antrenament pentru armată” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a avertizat asupra a ceea ce a descris drept o „invazie din interior”, comparând amenințările interne cu inamicii străini și susținând că acestea sunt mai greu de identificat deoarece nu poartă uniforme,…
18:30
Secretul succesului combină mai multe principii și trăsături personale evidente de-a lungul vieții sale. În viziunea lui Sam Altman, CEO-ul Open AI, include autenticitate, curaj, învățare continuă, perseverență, relații solide, capacitatea de a influența și…
18:20
Bugetul Sănătăţii se suplimentează „semnificativ” la rectificarea bugetară pentru trimestrul patru, a declarat marţi ministrul Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres. „La rectificare – şi vin de la o astfel de şedinţă – bugetul Sănătăţii se suplimentează…
18:20
Guvernul SUA a dat în judecată departamentul șerifului din Los Angeles pentru că îi ia prea mult să elibereze permise de port armă # HotNews.ro
Guvernul american a dat în judecată, marți, departamentul șerifului din Los Angeles, pe motiv că încalcă Constituția prin întârzieri mari în eliberarea permiselor de port armă, potrivit Reuters. În plângerea depusă la un tribunal federal…
18:10
30% dintre cancerele hematologice sunt diagnosticate în urma unei prezentări de urgență în spital # HotNews.ro
30% dintre cancerele hematologice sunt diagnosticate în urma unei prezentări de urgență în spital, arată un studiu recent. În aceste cazuri, ele au o rată de supraviețuire mai slabă (40% la 3 ani) decât cele…
18:10
VIDEO Nicușor Dan, despre legea pregătirii populației pentru apărare: „Cea mai importantă modificare este introducerea unui stagiu militar voluntar” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare va fi transmis de Guvern către Parlament „în foarte puțin timp”, iar ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, „va face o conferință…
17:50
Strategie națională pentru prevenţie, promisă de Ministerul Sănătății: „Va cuprinde majoritatea patologiilor” # HotNews.ro
Ministerul Sănătății va lucra la elaborarea unei strategii naționale pentru prevenție, care va cuprinde majoritatea patologiilor, a anunțat marți ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de Agerpres. „La Ministerul Sănătăţii, am demarat grupul pentru elaborarea strategiei…
17:50
Directorul FBI a mers în Noua Zeelandă și a făcut cadouri pe care oficialii locali au fost nevoiți să le distrugă # HotNews.ro
Directorul FBI, Kash Patel, le-a oferit în timpul unei vizite în Noua Zeelandă șefilor poliției și serviciilor de informații cadouri constând în pistoale nefuncționale, care însă erau ilegale conform legislației locale privind armele de foc…
17:40
Zaharova acuză Chișinăul că a organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii”: „Un teatru al absurdului, un spectacol ieftin” # HotNews.ro
Ambasada Rusiei la București a transmis luni un răspuns al purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la întrebările adresate de presă privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. Oficialul rus acuză autoritățile de…
17:20
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în Republica Moldova. Fosta vicepreședintă a Partidului ȘOR a plecat din țară în ianuarie # HotNews.ro
Marina Tauber, fostă vicepreședintă a Partidului ȘOR, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare, marți, în primă instanță, în dosarul privind finanțarea ilegală a formațiunii declarate neconstituțională în iunie 2023, transmite…
17:20
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști # HotNews.ro
O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată marți de membrii familiei sale din locuința lor aflată pe o alee din Kathmandu până la un templu-palatu, în timpul…
17:20
Președintele Nicușor Dan susține acum declarații de presă după participarea la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” care a avut loc astăzi la Timișoara. HotNews transmite LIVETEXT principalele declarații…
Acum 12 ore
17:10
Șeful Pentagonului i-a criticat pe „generalii și amiralii grași” și le-a transmis ofițerilor americani să demisioneze dacă nu îi susțin agenda # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat „generalii grași” și inițiativele legate de „diversitate” care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în armata americană și le-a spus marți, într-o rară reuniune a…
17:10
Se închide circulația feroviară între Constanța și Mangalia pentru câteva luni. Trenurile vor fi înlocuite de autobuze # HotNews.ro
De la 1 octombrie trenurile nu vor mai circula timp de patru luni pe linia Constanța – Mangalia, pentru ca CFR Infrastructură să facă o serie de lucrări. CFR Călători anunță că serviciul de transport…
17:00
Odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, oferta locuințelor de închiriat a explodat: +42% față de anul trecut # HotNews.ro
În septembrie, odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, piața chiriilor a avut o creștere spectaculoasă a ofertei: numărul de locuințe disponibile la închiriat a fost cu 42% mai mare decât în aceeași lună din…
16:50
Achiziția uriașă în apărare: Armata vrea să cumpere 216 tancuri de luptă care să fie produse în țară / Armament de jumătate de miliard și pentru cele 54 de tancuri Abrams cumpărate deja # HotNews.ro
Armata a cerut aprobarea Parlamentului pentru două noi achiziții uriașe de armament. Pe de o parte cere aprobarea unei achiziții de armament de jumătate de miliard de euro pentru batalionul de 54 de tancuri Abrams…
16:50
Un nou retailer intră pe piața locală de home & living. Butlers, brand german fondat în 1999, este prezent astăzi în 12 țări, cu circa 135 de magazine. Citește mai mult pe Profit.ro.
16:50
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova # HotNews.ro
Comisia Europeană se pregătește să înceapă procedurile tehnice pentru a avansa negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la UE, în ciuda blocajului impus de Ungaria, scriu Financial Times și Politico. Acordul Ungariei –…
16:50
Rabla 2025: buget redus, start amânat și controverse fără precedent. Câți oameni s-au înscris în sesiunea pornită marți dimineață # HotNews.ro
Niciodată în istoria sa de 20 de ani, Programul Rabla nu a fost urmat de așa de multe controverse și de amânări. De mai mult de jumătate de an se discută despre el, subvenția pentru…
16:40
Cehia a anunțat marți că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, relatează…
16:30
OpenAI face un pas mare spre viitorul în care oamenii vor cumpăra produse și servicii direct din discuțiile cu chatboții # HotNews.ro
Utilizatorii ChatGPT din SUA pot de acum să facă anumite cumpărături direct din conversație, fără a mai ajunge pe site-urile comercianților. Anunțul reprezintă încă un pas spre viitorul comerțului online în care așa-numiții „agenți AI”…
16:30
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător # HotNews.ro
Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort în apropierea hotelului Hyatt Regency, o clădire-turn din Porte Maillot, în vestul Parisului, au anunțat marți ziarele Le Parisien și Le Figaro, potrivit Reuters. Un…
16:20
VIDEO Cârtița „Sfânta Ana” a străpuns peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa, pe Magistrala 6 de metrou spre Otopeni # HotNews.ro
Cârtița „Sfânta Ana” a străpuns marți peretele viitoarei stații de metrou Aeroport Băneasa, pe tronsonul sudic al Magistralei 6 de metrou spre Otopeni, după un parcurs de 900 de metri, a anunțat Metrorex. Utilajul uriaș…
16:20
Spații comune vândute ca apartamente într-un bloc construit ilegal. „Un nou tun imobiliar în stațiunea cu primar acuzat că și-a luat castel cu banii din mită”, dezvăluit de PressOne # HotNews.ro
Un imobil care încalcă regulile urbanistice a fost autorizat pentru construire de Primăria Sinaia, dezvăluie PressOne, care scrie că dezvoltatorul imobiliar este Beniamin Gonț, un apropiat al primarului Vlad Oprea, aflat în arest la domiciliu…
16:10
Mesajul lui Nicușor Dan după reducerea fondurilor de la Administrația Prezidențială cu 17,5 milioane lei. „Nu e un gest politic” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că Administrația Prezidențială returnează cu ocazia rectificării bugetare 17,5 milioane de lei din bugetul alocat instituției pentru anul 2025. Șeful statului a spus că Administrația Prezidențială contribuie astfel „la…
16:00
Andrew Tate scapă de urmărirea penală în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie # HotNews.ro
Nu există suficiente dovezi pentru a-l urmări penal pe Andrew Tate în cazul acuzaţiilor de violență sexuală formulate de patru femeie, a anunțat, luni, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie, potrivit The…
15:40
Parlamentarii, obligați să declare cu cine se întâlnesc pentru a discuta despre proiecte de legi: „Nu e dictatură, e transparență” / Legea a fost adoptată de Parlament # HotNews.ro
Parlamentarii au votat marți, într-o ședință a plenurilor reunite, un proiect de lege care prevede că atât senatorii, cât și deputații, trebuie să declare numele persoanelor cu care se întâlnesc pentru a discuta despre proiecte…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.