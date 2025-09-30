POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea
Jurnal de Vrancea, 1 octombrie 2025 00:40
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a mediului și de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor din municipiu.
• • •
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani.
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Este o zi în care energia ta este la cote maxime. Profită de acest impuls pentru a rezolva chestiuni amânate. În plan profesional, ideile tale sunt bine primite. În dragoste, fii atent la nevoile partenerului. Sfaturi: Evită impulsivitatea în decizii. Ascultă înainte să reacționezi ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) [...]
Subprefectul Liviu Macovei: „Vrancea are potențial dar trebuie sprijinit prin politici coerente” # Jurnal de Vrancea
Subprefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, a participat astăzi la un eveniment organizat de IMM Vrancea, unde s-au analizat provocările cu care se confruntă mediul privat atât la nivel local cât și național.
Armata oferă 6.000 de euro pentru patru luni de instruire. Cine poate profita de noul program militar voluntar # Jurnal de Vrancea
Ministerul Apărării Naționale lansează un program care ar putea schimba radical modul în care tinerii se raportează la armată. Serviciul militar voluntar le oferă celor care se înscriu nu doar o experiență unică, ci și un câștig consistent: aproximativ 6.000 de euro după patru luni de pregătire.
Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie sprijinul financiar de 400 lei # Jurnal de Vrancea
Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an de Executiv.
CFR Călători anunță că achiziţionarea biletelor cu rezervare de loc va fi întreruptă temporar miercuri spre joi noaptea # Jurnal de Vrancea
Achiziţionarea biletelor de tren cu rezervare de loc va fi întreruptă miercuri, în intervalul orar 0:00 – 2:30, pentru realizarea unor lucrări de mentenanţă la echipamentele centrale ale Sistemului Naţional de Rezervare, a anunţat CFR Călători.
Controale ale polițiștilor de la Transporturi Feroviare Vrancea în Gara Focșani și trenurile de călători # Jurnal de Vrancea
Pe parcursul zilei de luni (29 septembrie), polițiștii de la Transporturi Feroviare Vrancea, au derulat o serie de controale la nivel cu calea ferată din zona Tișița, în Stația CFR Focșani și în trenurile de călători. În urma acestor acțiuni au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.000 de lei.
Vrancea își celebrează patrimoniul viticol printr-un proiect unic, unde tradiția întâlnește inovația # Jurnal de Vrancea
La Muzeul Viei și Vinului va fi lansat vineri, 3 octombrie 2025, proiectul „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri", o inițiativă culturală care celebrează tradițiile vii și moștenirea viticolă a județului Vrancea.
Faleza Dunării din Galați va fi reabilitată cu bani europeni. Lucrările vor dura doi ani # Jurnal de Vrancea
Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei.
La Adjud, educația rămâne o prioritate pentru toți. Din inițiativa Primăriei și cu sprijinul Școlii Gimnaziale „Principele Radu", persoanele care nu au reușit să termine clasele primare la timpul potrivit au acum ocazia să recupereze această etapă atât de importantă din viața lor prin programul „A doua șansă".
„Regele asfaltului”, Dorinel Umbrărescu, interesat să preia combinatul siderurgic de la Galați # Jurnal de Vrancea
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, cunoscut drept „regele asfaltului" și proprietar al celui mai puternic grup românesc de construcții, ar putea deveni noul proprietar al combinatului siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta.
Zeci de sancțiuni aplicate bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice din Focșani # Jurnal de Vrancea
Duminică, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au desfășurat o acțiune de control pe raza municipiului, având ca scop verificarea respectării regulilor de circulație de către conducătorii de biciclete și trotinete electrice. În urma verificărilor, au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.252 de lei.
Aer polar peste România: frig, ploi și primele ninsori la munte! Când se mai încălzește vremea # Jurnal de Vrancea
Toamna și-a intrat serios în drepturi. În aceste zile, temperaturile au coborât mult sub ceea ce ar fi normal pentru sfârșitul lui septembrie iar la munte a nins deja. Vinovatul este un val de aer polar venit dinspre Rusia care a răcit brusc vremea în toată țara.
Programul „Rabla" 2025 se va deschide oficial astăzi la ora 10.00 și va rămâne deschis până pe 25 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Bugetul total disponibil este de 200 de milioane de lei, semnificativ mai mic decât cel anunțat inițial.
Patru autovehicule au fost implicate într-un carambol produs în urmă cu puțin timp pe Bulevardul București din Focșani, în dreptul unităților militare din Cartierul Sud. În urma coliziunii nu au rezultat victime, totul soldându-se cu pagube materiale.
1. Deficitul bugetar pentru primele opt luni din acest an s-a situat la 86,36 miliarde de lei, respectiv 4,54% din PIB, față de 80,87 miliarde lei, respectiv de 4,59% din PIB, aferent celor opt luni ale anului 2024, a anunțat Ministerul Finanțelor.
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani.
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Dragoste: Azi poți simți nevoia de mai multă libertate într-o relație. Comunică deschis.Carieră: O zi excelentă pentru negocieri sau decizii rapide. Ai mintea limpede.Bani: Evită cheltuielile impulsive. Ceva aparent "mic" se poate dovedi costisitor.Sfatul zilei: Răbdarea e cheia reușitei azi. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) [...]
A fost lansată aplicația RO CEI Reader! Instrumentul digital îi va scăpa pe cetățeni de drumurile inutile pentru eliberarea adeverinței de domiciliu # Jurnal de Vrancea
Ministerul Afacerilor Interne a lansat oficial aplicația RO CEI Reader, un instrument digital inovator care permite citirea datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI) direct de pe telefonul mobil, folosind tehnologia NFC.
VIDEO SAJ Vrancea cere protecția poliției la intervenții după cazul ambulanțierului din Maramureș înjunghiat de un pacient! # Jurnal de Vrancea
În noaptea de duminică spre luni (28 spre 29 septembrie), un angajat al SAJ Maramureș era să-și piardă viața după ce a fost înjunghiat de pacientul pe care îl transporta.
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat luni o lege care prevede că infracţiunea de cămătărie este pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. În plus, vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii.
Ministrul Transporturilor a anunţat luni că drumul Expres Focşani-Brăila are constructor. Acesta va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.
Un polițist aflat în timpul liber a dat dovadă de vigilență și spirit civic, contribuind la prinderea a doi bărbați suspectați de multiple furturi din autoturisme. Incidentul a avut loc duminică, 28 septembrie, în jurul orei 18:00, pe bulevardul Marea Unire din municipiul Galați.
Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, coinițiator al legii pentru Registrul Unic al Transparenței Intereselor # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a anunțat că a semnat, în calitate de coinițiator, proiectul de lege prin care se introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) pentru toți parlamentarii din România.
Exemplu de integritate: a returnat un portofel care conținea o sumă importantă de bani # Jurnal de Vrancea
Un gest de integritate, rar întâlnit în zilele noastre, a avut loc duminică, 28 septembrie, în Dumbrăveni. Un bărbat de 65 de ani din comuna Bălești a descoperit în zona Târgului o sumă impresionantă de bani: 24.100 de lei. Fără să stea pe gânduri, acesta s-a prezentat imediat la postul de poliție și a predat banii.
CSL Victoria Gugești a oferit sâmbătă propriilor suporteri un adevărat festival fotbalistic, în etapa a treia a Superligii Vrancei. Echipa gazdă a trecut fără emoții de CSM Focșani 2007, impunându-se cu un neverosimil 13-0 (7-0 la pauză) pe teren propriu.
Fotbalul ajunge din nou în comunitățile rurale din județul Vrancea. Încep înscrierile pentru Cupa Satelor, competiția națională organizată de Federația Română de Fotbal, alături de Ministerul Educației și cu sprijinul PENNY.
Zeci de șoferi și-au pierdut temporar dreptul de a conduce după controalele polițiștilor vrânceni din acest weekend # Jurnal de Vrancea
În perioada 27-28 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier Vrancea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, vizând în special depistarea șoferilor care încalcă regimul legal de viteză sau conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive.
În acest weekend, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea au fost prezenți în Munții Piatra Craiului, acolo unde au asigurat asistența de specialitate la Maratonul „Piatra Craiului", una dintre cele mai cunoscute competiții de alergare montană din țară.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 27 septembrie, în jurul orei 19:30, polițiștii rutieri din Focșani au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe direcția Biliești – Focșani. Șoferul, un focșănean în vârstă de 57 de ani, emana halenă alcoolică drept pentru care oamenii legii i-au solicitat să sufle în etilotest. Așa cum se așteptau, aparatul a indicat […] Articolul Focșănean depistat băut la volan, pericol pe drumurile publice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Rezultate excelente pentru Clasa de Aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea la Cupa Buzăului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 27 septembrie 2025, Centrul Cultural Vrancea a reprezentat cu cinste județul la Cupa Buzăului, competiție de aeromodelism desfășurată în județul vecin și organizată de SCM Gloria Buzău, în parteneriat cu Palatul Copiilor Buzău. Clasa de Aeromodelism, coordonată de instructorul Ionuț Valentin Ștefan, a participat cu o echipă formată din șapte sportivi – trei juniori […] Articolul Rezultate excelente pentru Clasa de Aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea la Cupa Buzăului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 27 septembrie 2025, Centrul Cultural Vrancea a reprezentat cu cinste județul la Cupa Buzăului, competiție de aeromodelism desfășurată în județul vecin și organizată de SCM Gloria Buzău, în parteneriat cu Palatul Copiilor Buzău. Clasa de Aeromodelism, coordonată de instructorul Ionuț Valentin Ștefan, a participat cu o echipă formată din șapte sportivi – trei juniori […] Articolul 7 medalii de aur pentru Clasa de Aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea la Cupa Buzăului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Judoka LPS Focșani, rezultate promițătoare la Naționalele de Ne Waza de la Bacău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 26–27 septembrie, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”din municipiul Bacău a fost gazda Campionatului Național de Judo Ne Waza U14/U16, competiție care a reunit pe tatami peste 450 de sportivi din toată țara. Evenimentul, organizat de Federația Română de Judo, a fost urmat sâmbătă de ediția a treia a International Shosha Cup, concurs care a […] Articolul Judoka LPS Focșani, rezultate promițătoare la Naționalele de Ne Waza de la Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Este o zi favorabilă pentru a lua inițiativa într-un proiect profesional. Ai energie și curaj, dar nu te grăbi – consultă-te cu ceilalți înainte de a face pași importanți. Dragoste: Posibil un gest romantic neașteptat.Carieră: Te evidențiezi într-o discuție importantă.Sfatul zilei: Nu te grăbi cu deciziile, ascultă și […] Articolul Horoscopul zilei de 29 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Focșani este profund îndurerată de vestea trecerii la cele veșnice a omului de afaceri Vasile Roșca, fondatorul firmei de confecții Roșca Conf, un nume cunoscut și respectat atât în mediul de afaceri local, cât și la nivel național. Vasile Roșca a fost o personalitate remarcabilă, apreciată nu doar pentru contribuția sa semnificativă în […] Articolul ULTIMA ORĂ! A murit cunoscutul om de afaceri Vasile Roșca apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
O fată de 15 ani a plecat de acasă în halat și nu a mai revenit. Familia e disperată # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O fată de 15 ani din comuna Obrejița a plecat sâmbătă seara de acasă și nu a mai revit la domiciliu. Alesia Maria Popa este căutată cu ajutorul polițiștilor. ”La momentul plecării, minora era îmbrăcată cu un halat cu imprimeu tip leopard. Semnalmente: aproximativ 1,60 m înălțime, 45 de kg, păr lung, creț, șaten, ochi […] Articolul O fată de 15 ani a plecat de acasă în halat și nu a mai revenit. Familia e disperată apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru confruntarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, Alegătorii trebuie să-i aleagă pe cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării. […] Articolul Cronica dimineții – 28.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi dinamică, cu multe oportunități de afirmare profesională. Ești plin de inițiativă, dar ai grijă să nu grăbești lucrurile. Seara aduce o conversație importantă în plan personal. Sfaturi: Fii deschis la colaborări, dar evită impulsivitatea ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ai nevoie […] Articolul Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
FOTO! Chilipir de lux: ANAF scoate la licitație un Maserati Levante din 2017 la preț redus # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un autoturism de lux poate ajunge pe mâinile unui norocos cumpărător la un preț mult sub cel al pieței, datorită unei licitații organizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Instituția scoate din nou la vânzare un Maserati Levante Diesel, fabricat în 2017, cu un preț de pornire de doar 12.250 de euro, la care […] Articolul FOTO! Chilipir de lux: ANAF scoate la licitație un Maserati Levante din 2017 la preț redus apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Alegeri cruciale în Republica Moldova: între drumul european și influența Kremlinului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 28 septembrie, peste 3,2 milioane de moldoveni sunt așteptați la urne pentru a decide viitorul geopolitic al țării. Alegerile parlamentare din acest an sunt considerate cele mai importante din istoria republicii. Republica Moldova se află astăzi în fața unui moment istoric decisiv. Cetățenii sunt chemați la urne pentru a alege noul Parlament, într-un scrutin […] Articolul Alegeri cruciale în Republica Moldova: între drumul european și influența Kremlinului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2025: Vineri,26 Septembrie 14:00 Gabby’s Dollhouse: The Movie – Animaţie, […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
