Alina Mungiu-Pippidi: O victorie a Moldovei asupra Basarabiei
Romania Curată, 1 octombrie 2025 00:50
De ce sunt bune exit-poll-urile, deși adesea dau greș? Pentru că o estimare apropiată de rezultatul alegerilor confirmă că nu s-au furat alegerile. Sondajele, când sunt bune, au o margine de eroare de trei la sută. Când sunt mai puțin bune, de cinci. Când nu sunt bune de nimic, nu merită să își bați capul […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: O victorie a Moldovei asupra Basarabiei apare prima dată în România curată.
• • •
Alte ştiri de Romania Curată
Acum 30 minute
00:50
De ce sunt bune exit-poll-urile, deși adesea dau greș? Pentru că o estimare apropiată de rezultatul alegerilor confirmă că nu s-au furat alegerile. Sondajele, când sunt bune, au o margine de eroare de trei la sută. Când sunt mai puțin bune, de cinci. Când nu sunt bune de nimic, nu merită să își bați capul […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: O victorie a Moldovei asupra Basarabiei apare prima dată în România curată.
Acum o oră
00:20
Cu presiunea pentru hidrocentrale ilegale, AUR s-a deconspirat ca partid anti-național. A ajuns să susțină un proiect care amenință monumente istorice, inclusiv unul inclus în UNESCO # Romania Curată
AUR vrea să pară un partid naționalist, în statut scrie chiar și de refacerea conștiinței naționale, dar toată această poveste se sparge ca un balon de săpun dacă ne uităm la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului. I se impută ministrei că nu ar fi emis acord de mediu pentru niște hidrocentrale ceaușiste. Să vedem care […] Articolul Cu presiunea pentru hidrocentrale ilegale, AUR s-a deconspirat ca partid anti-național. A ajuns să susțină un proiect care amenință monumente istorice, inclusiv unul inclus în UNESCO apare prima dată în România curată.
00:20
GDPR și securitatea națională, piedici în calea accesului la informații publice. Cele 5 recomandări GRECO pentru mai multă transparență # Romania Curată
Consiliul Europei, prin Grupul de State împotriva Corupției (GRECO), a publicat zilele trecute un raport tematic privind accesul la informațiile publice, un drept esențial pentru prevenirea corupției, transparență guvernamentală și participare civică. Documentul sintetizează concluziile rundei a cincea de evaluare GRECO și scoate în evidență slăbiciunile și bunele practici din statele membre. Raportul vine la […] Articolul GDPR și securitatea națională, piedici în calea accesului la informații publice. Cele 5 recomandări GRECO pentru mai multă transparență apare prima dată în România curată.
Ieri
09:10
Victorie mare a pro-europenilor în Moldova. Felicitări și mulțumiri, Maia Sandu și moldovenilor! # Romania Curată
Prima zi a săptămânii începe tot cu Moldova la fereastră, nu cu Rusia. Partidul pro-european susținut de Maia Sandu, PAS, a câștigat, mult mai clar decât în cele mai optimiste scenarii și sondaje, alegerile parlamentare. Potrivit simulărilor, PAS va avea 55 din cele 101 locuri ale Legislativului de la Chișinău, reușind să treacă și de […] Articolul Victorie mare a pro-europenilor în Moldova. Felicitări și mulțumiri, Maia Sandu și moldovenilor! apare prima dată în România curată.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
La moțiunea simplă din Parlament, ministrul Daniel David de la Educație a anunțat solemn un pact pentru educație pe 10 ani, bazat, spune el, pe reperele și practicile OECD. Un discurs elegant, de tip european, menit să sugereze profesionalism și rigoare. Dar în timp ce invocă bunele practici ale țărilor dezvoltate, ministrul le încalcă sistematic, […] Articolul Ministrul Educației vorbește ca la OECD, dar guvernează ca în Epoca de Piatră apare prima dată în România curată.
25 septembrie 2025
17:20
Fostul director general al Hidroelectrica recunoaște că am avut dreptate: România pierde 16 milioane de euro din cauza demisiei lui întârziate. Dar el încasează o sumă excepțională # Romania Curată
Fostul director general al Hidroelectrica, Borbely Karoly, a recunoscut în cadrul unul eveniment organizat de Ziarul Financiar, marți, 23 septembrie, că plecarea lui de la compania de stat a avut loc prea târziu pentru ca România să evite pierderea a 16 milioane de euro. Asta după ce, timp de aproape un an, România a avut […] Articolul Fostul director general al Hidroelectrica recunoaște că am avut dreptate: România pierde 16 milioane de euro din cauza demisiei lui întârziate. Dar el încasează o sumă excepțională apare prima dată în România curată.
08:30
Tupeu incredibil! Ministrul Energiei spune că omul din cauza căruia Bruxelles-ul ne blochează de un an milioane de euro din PNRR s-ar fi sacrificat! Un sacrificiu cât un teren pe Insula de Aur din Atlantic # Romania Curată
De un an, România are blocate 300 milioane de euro din PNRR din cauza problemelor legate de numirea directorilor din mai multe companii de stat (conflicte de interese, lipsă de transparență, neîndeplinirea condițiilor minime etc.). După un an, blocajul (cu riscul pierderii definitive) s-a redus pe la 228 milioane de euro. România a pierdut DEJA […] Articolul Tupeu incredibil! Ministrul Energiei spune că omul din cauza căruia Bruxelles-ul ne blochează de un an milioane de euro din PNRR s-ar fi sacrificat! Un sacrificiu cât un teren pe Insula de Aur din Atlantic apare prima dată în România curată.
24 septembrie 2025
08:30
La împușcat girafe! Șeful din Romsilva care a dat liber mașinilor prin pădurea Băneasa se distra la vânători exclusiviste prin Africa cu un alt director din Regie, condamnat definitiv într-un dosar celebru # Romania Curată
În 2009, ziarul Cancan publica mai multe articole despre viața de super-lux pe care o ducea un fost director din Romsilva, Theodor Chiriac. La acea vreme, scria Cancan, Theodor Chiriac era director tehnic, apoi director cu delegație a Direcției Silvice Ilfov. Într-unul din articole au fost publicate fotografii surprinse de paparazzi cu șeful din Romsilva […] Articolul La împușcat girafe! Șeful din Romsilva care a dat liber mașinilor prin pădurea Băneasa se distra la vânători exclusiviste prin Africa cu un alt director din Regie, condamnat definitiv într-un dosar celebru apare prima dată în România curată.
00:20
Ce surpriză! Suveraniștii se întâlnesc la mijloc cu hidro-PNL și hidro-PSD pentru “securitate energetică” # Romania Curată
Scena politică e ocupată de subiectul moțiunii simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Oficial, miza e “nepăsarea” față de hidrocentralele începute înainte de ’89. Neoficial, miza e mult mai veche: cine pune mâna pe povestea politică a “securității energetice” și, mai ales, pe contractele care curg în siajul ei. Sper că ați […] Articolul Ce surpriză! Suveraniștii se întâlnesc la mijloc cu hidro-PNL și hidro-PSD pentru “securitate energetică” apare prima dată în România curată.
22 septembrie 2025
16:00
Pe 21 septembrie, peste 50 de activiști din România, Bulgaria, Croația, Slovenia și Slovacia au amplasat un colac de salvare uriaș, cu diametrul de 12 metri pe plaja de la Vama Veche, într-o acțiune de conștientizare privind urgența protejării ecosistemelor vulnerabile ale Mării Negre, se arată într-un comunicat de presă transmis de Greenpeace România și […] Articolul Protest internațional, pe plaja din Vama Veche apare prima dată în România curată.
00:10
Cine e noul fost director general la Hidroelectrica: persoană cu multiple experiențe în sinecurism, și-a cumpărat teren pe Insula de Aur # Romania Curată
Bogdan Badea este noul director general (interimar) al Hidroelectrica, înlocuindu-l pe Borbèly Kàroly, cel care a fost nevoit să părăsească funcția la sfârșitul săptămânii, după ce a devenit clar că România riscă să piardă milioane de euro din PNRR din cauza conflictului de interese din momentul numirii lui la conducerea companiei de stat. Bun, Hidroelectrica […] Articolul Cine e noul fost director general la Hidroelectrica: persoană cu multiple experiențe în sinecurism, și-a cumpărat teren pe Insula de Aur apare prima dată în România curată.
21 septembrie 2025
15:50
Sinecuristul de la șefia Hidroelectrica și-a dat demisia. Dar prea târziu pentru a nu risca penalizările de milioane de euro din PNRR. Un mesaj ferm de la Bruxelles: gata cu șmecheriile românești! # Romania Curată
Borbèly Kàroly și-a anunțat demisia (încetarea pe cale amiabilă a contractului, într-o exprimare edulcorată) din funcția de director general al Hidroelectrica. Decizia vine într-un moment în care Comisia Europeană (CE) a reafirmat ferm că România va fi penalizată cu o sumă totală de aproximativ 230 de milioane de euro din PNRR din cauza numirilor netransparente […] Articolul Sinecuristul de la șefia Hidroelectrica și-a dat demisia. Dar prea târziu pentru a nu risca penalizările de milioane de euro din PNRR. Un mesaj ferm de la Bruxelles: gata cu șmecheriile românești! apare prima dată în România curată.
19 septembrie 2025
11:10
Cum a scăpat Schweighofer de dosare penale. Pentru ce a plătit compania austriacă 1,2 milioane de lei asociației în care a devenit membru un procuror care i-a anchetat # Romania Curată
Vreme de peste un deceniu, procurorii DIICOT au investigat afacerile companiei austriece Holzindustrie Schweighofer (rebotezată HS Timber) în România. Din acestea a mai rămas în lucru unul singur, în care prejudiciul este estimat la 194 milioane de lei (aproximativ 39 milioane de euro), se arată într-o investigație jurnalistică realizată de Andrei Ciurcanu și publicată pe […] Articolul Cum a scăpat Schweighofer de dosare penale. Pentru ce a plătit compania austriacă 1,2 milioane de lei asociației în care a devenit membru un procuror care i-a anchetat apare prima dată în România curată.
18 septembrie 2025
23:50
Ministrul care a dat vina pe castori pentru dezastrul de la Praid, atacă moluștele, peștii și greierii care încurcă afacerile clientelei politice # Romania Curată
Bogdan Ivan, fost ministru al Economiei în Guvernul Ciolacu, acum ministru al Energiei în Guvernul Bolojan, s-a apucat să se lege de moluște, pești sau greieri din cauza cărora, vezi Doamne, nu ar avea cetățenii românii energie ieftină. Nu, nu e o coincidență de nume, e același ministru care a devenit celebru după ce a […] Articolul Ministrul care a dat vina pe castori pentru dezastrul de la Praid, atacă moluștele, peștii și greierii care încurcă afacerile clientelei politice apare prima dată în România curată.
16:40
Ce ne arată ”ambuscarea” vicepreședintelui PNL de către un jurnalist. Și un studiu de caz despre efectele cumpărării presei din bani publici: Hidroelectrica, directorul ei sinecurist și proiectele din arii naturale protejate # Romania Curată
”Nu pot să fiu asaltat, ambuscat, să se întâmple ce s-a întâmplat. E lipsă de respect”. Asta turuie Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL responsabil cu comunicarea, primar de sector și potențial candidat la Primăria Generală, filmat, ieri (17 septembrie), în fugă spre un lift salvator din Parlament, în care să scape de întrebările jurnalistului Cristian Andrei […] Articolul Ce ne arată ”ambuscarea” vicepreședintelui PNL de către un jurnalist. Și un studiu de caz despre efectele cumpărării presei din bani publici: Hidroelectrica, directorul ei sinecurist și proiectele din arii naturale protejate apare prima dată în România curată.
16 septembrie 2025
00:10
Scandalul drumului abuziv din pădurea Băneasa a ajuns în Parlament. Romsilva zice că mii de mașini prin pădure înseamnă ”mai puțină poluare”. De ce a plătit firma imobiliară 100.000 de euro în locul asociației care apare în acte # Romania Curată
Nu există vreun studiu legat de impactul asupra mediului cauzat de deschiderea circulației auto publice pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Romsilva a mințit când a spus că drumul nu e deschis circulației publice, în realitatea având semnat un proces verbal de predare-primire cu Federația Greenfield. Federație care pretinde că-i reprezintă pe rezidenții din cartier […] Articolul Scandalul drumului abuziv din pădurea Băneasa a ajuns în Parlament. Romsilva zice că mii de mașini prin pădure înseamnă ”mai puțină poluare”. De ce a plătit firma imobiliară 100.000 de euro în locul asociației care apare în acte apare prima dată în România curată.
00:00
Scandalul drumului abuziv din pădurea Băneasa a ajuns în Parlament. Romsilva zice că mii de mașini prin pădure înseamnă ”mai puțină poluare”. Firma imobiliară a plătit 100.000 de euro în locul asociației care pretinde că nu le face jocurile # Romania Curată
Nu există vreun studiu legat de impactul asupra mediului cauzat de deschiderea circulației auto publice pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Romsilva a mințit când a spus că drumul nu e deschis circulației publice, în realitatea având semnat un proces verbal de predare-primire cu Federația Greenfield. Federație care pretinde că-i reprezintă pe rezidenții din cartier […] Articolul Scandalul drumului abuziv din pădurea Băneasa a ajuns în Parlament. Romsilva zice că mii de mașini prin pădure înseamnă ”mai puțină poluare”. Firma imobiliară a plătit 100.000 de euro în locul asociației care pretinde că nu le face jocurile apare prima dată în România curată.
16 septembrie 2025
12:20
Un elev a învins în instanță IȘJ Constanța: clasa desființată va continua să funcționeze # Romania Curată
Un precedent important pentru drepturile elevilor din România: Tribunalul Constanța a suspendat decizia Inspectoratului Școlar Județean prin care se desființa o clasă de a IX-a la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu. Ieri, pe 15 septembrie, Tribunalul Constanța a admis acțiunea introdusă de elevul David-Dorinel Surlucianu împotriva Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. Acesta a […] Articolul Un elev a învins în instanță IȘJ Constanța: clasa desființată va continua să funcționeze apare prima dată în România curată.
15 septembrie 2025
14:50
Super-interes! Audiențe uriașe pentru articolele despre deschiderea abuzivă a drumului forestier din Pădurea Băneasa # Romania Curată
Peste 300.000 de citiri (vizualizări) au avut articolele publicate pe România Curată legate de deschiderea abuzivă pentru circulația publică auto a drumului forestier prin Pădurea Băneasa, potrivit Google Analytics. În primele două săptămâni ale lunii septembrie, peste 200.000 de utilizatori unici au accesat și citit articole de pe România Curată, ceea ce reprezintă un record […] Articolul Super-interes! Audiențe uriașe pentru articolele despre deschiderea abuzivă a drumului forestier din Pădurea Băneasa apare prima dată în România curată.
14 septembrie 2025
22:00
EXCLUSIV: Avem dovezile furturilor de lemne din fabuloasele păduri UNESCO ale României (VIDEO)! Ajută-ne, să le oprim! # Romania Curată
E hoție! Hoție fără scrupule din zona de protecție a Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț (Maramureș), incluși pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de alte păduri seculare din România și din alte țări europene. Am fost, sâmbătă, în aceste păduri fabuloase, unde am fotografiat și filmat dovezile furturilor. După ce am prezentat pe România […] Articolul EXCLUSIV: Avem dovezile furturilor de lemne din fabuloasele păduri UNESCO ale României (VIDEO)! Ajută-ne, să le oprim! apare prima dată în România curată.
18:30
Avem confirmarea: s-a tăiat și s-a furat lemn din protecția pădurilor UNESCO din România. Vezi imaginile distrugerilor și ajută-ne să le oprim! # Romania Curată
E hoție! Hoție fără scrupule din zona de protecție a Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț (Maramureș), incluși pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de alte păduri seculare din România și din alte țări europene. Am fost, sâmbătă, în aceste păduri fabuloase, unde am fotografiat și filmat dovezile furturilor. După ce am prezentat pe România […] Articolul Avem confirmarea: s-a tăiat și s-a furat lemn din protecția pădurilor UNESCO din România. Vezi imaginile distrugerilor și ajută-ne să le oprim! apare prima dată în România curată.
14:30
Ce avere fabuloasă a strâns directorul general al Hidroelectrica, fostul ministru din cauza căruia România pierde zeci de milioane de euro din PNRR # Romania Curată
Două case, trei apartamente (din care unul de 160 mp în București), 9 terenuri intravilane (în Buzău, București, Constanța, Voluntari și Hunedoara), însumând aproape 50.000 de metri pătrați, sute de mii de lei în conturi, zeci de mii de dolari și euro, plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate de peste 2 milioane de lei. Ceasuri […] Articolul Ce avere fabuloasă a strâns directorul general al Hidroelectrica, fostul ministru din cauza căruia România pierde zeci de milioane de euro din PNRR apare prima dată în România curată.
12 septembrie 2025
18:50
Se confirmă tăierile ilegale, în serie, din Maramureș, dezvăluite, săptămâna trecută, pe România Curată. Ce a găsit controlul oficial (VIDEO) # Romania Curată
În urma dezvăluirilor făcute de Asociația Valori Superioare și publicate, săptămâna trecută, pe România Curată, Direcția Silvică (DS Maramureș) a dispus controale pe teren. În cel de pe raza Ocolului Silvic (OS) Dragomirești, în ciuda ploii, echipa de control a descoperit peste 30 de copaci tăiați ilegal. Mai mult, exploatarea a fost una haotică, bucăți […] Articolul Se confirmă tăierile ilegale, în serie, din Maramureș, dezvăluite, săptămâna trecută, pe România Curată. Ce a găsit controlul oficial (VIDEO) apare prima dată în România curată.
12:10
Marș de protest post-mortem, prin București, al copacilor tineri uciși în această lună, în Parcul IOR. Ce au solicitat Primăriei Capitalei # Romania Curată
”Copacii tăiați în septembrie 2025 în IOR au fost la Primăria Generală să-și ceară drepturile, post mortem”, se arată într-o postare a grupului civic ”Aici a fost o pădure/ aici ar putea fi o pădure” pe pagina de Facebook. Membrii grupului au luat vlăstarele tăiate zilele trecute în Parcul IOR și le-au dus cu metroul […] Articolul Marș de protest post-mortem, prin București, al copacilor tineri uciși în această lună, în Parcul IOR. Ce au solicitat Primăriei Capitalei apare prima dată în România curată.
09:50
Lansăm primul pact de integritate din regiunea Vest, iar Reșița devine un exemplu de transparență în investițiile publice # Romania Curată
Societatea Academică din România (SAR), în parteneriat cu Asociația Faber din Timișoara, anunță lansarea unui nou proiect care introduce, în premieră pentru Regiunea Vest, un pact de integritate atașat unei investiții publice finanțate din fonduri europene. Este vorba despre reabilitarea Halei Minda din Reșița, o clădire industrială emblematică pentru oraș, care urmează să fie transformată […] Articolul Lansăm primul pact de integritate din regiunea Vest, iar Reșița devine un exemplu de transparență în investițiile publice apare prima dată în România curată.
00:10
Buni de plată! Cine e directorul Hidroelectrica, fost ministru, din cauza căruia vom pierde zeci de milioane de euro din PNRR # Romania Curată
În urmă cu două luni, anticipam pe România Curată că reprezentanții Comisiei Europene nu vor înghiți șmecheriile ignorate de Ministerul Energiei, condus de ”celebrul” ministru care a dat vina pe castori pentru dezastrul de la Praid, Bogdan Ivan, prin care a fost numit în funcția de director general (CEO) la Hidroelectrica un fost ministru din […] Articolul Buni de plată! Cine e directorul Hidroelectrica, fost ministru, din cauza căruia vom pierde zeci de milioane de euro din PNRR apare prima dată în România curată.
11 septembrie 2025
10:00
Mobilizare: Denunț penal împotriva responsabililor din Romsilva și solicitări de reziliere a contractului care permite circulația auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa # Romania Curată
Asociația Agent Green și Fundația Eco-Civica au depus denunț penal în scopul protejării pădurii Băneasa de traficul auto ilegal, se arată în anunțuri postate pe paginile de socializare ale organizațiilor. De asemenea, într-o cerere comună publică a mai multor organizații de mediu se solicită rezilierea contractului încheiat de Romsilva pentru deschiderea abuzivă pentru circulația auto […] Articolul Mobilizare: Denunț penal împotriva responsabililor din Romsilva și solicitări de reziliere a contractului care permite circulația auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa apare prima dată în România curată.
10 septembrie 2025
18:50
VICTORIE! Tribunalul Cluj oprește proiectul distructiv de la Răstolița. Fostul ministru al Mediului îndeamnă la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Cine ar profita # Romania Curată
Tribunalul Cluj a decis, astăzi, 10 septembrie, stoparea lucrărilor la proiectul distructiv de la Răstolița. Oprirea lucrărilor a fost dispusă de instanță până la soluționarea definitivă a dosarului în care se judecă lipsa de valabilitate a autorizației de construire aferentă AHE Răstolița, se arată într-un comunicat comun al asociațiilor Declic și Bankwatch România, care au […] Articolul VICTORIE! Tribunalul Cluj oprește proiectul distructiv de la Răstolița. Fostul ministru al Mediului îndeamnă la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Cine ar profita apare prima dată în România curată.
18:40
Tribunalul Cluj oprește proiectul distructiv de la Răstolița. Fostul ministru al Mediului îndeamnă la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Cine ar profita # Romania Curată
Tribunalul Cluj a decis, astăzi, 10 septembrie, stoparea lucrărilor la proiectul distructiv de la Răstolița. Oprirea lucrărilor a fost dispusă de instanță până la soluționarea definitivă a dosarului în care se judecă lipsa de valabilitate a autorizației de construire aferente AHE Răstolița, se arată într-un comunicat comun al asociațiilor Declic și Bankwatch România, care au […] Articolul Tribunalul Cluj oprește proiectul distructiv de la Răstolița. Fostul ministru al Mediului îndeamnă la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Cine ar profita apare prima dată în România curată.
09:30
Pădurea Băneasa, pentru copii sau pentru mașini? Harta abuzurilor și distrugerilor, realizată de un activist de mediu (FOTO & VIDEO) # Romania Curată
”Cum e abuzată Pădurea Băneasa din toate părțile. Nu există an în care să nu fi avut o nouă tentativă sau chiar o “reușită” pentru ei și o pierdere pentru pădure pentru restul oamenilor”, scrie Daniel Sărdan, de la asociația Salvați Codrii Vlăsiei, într-o postare pe pagina lui de Facebook, în contextul deschiderii drumului forestier […] Articolul Pădurea Băneasa, pentru copii sau pentru mașini? Harta abuzurilor și distrugerilor, realizată de un activist de mediu (FOTO & VIDEO) apare prima dată în România curată.
9 septembrie 2025
19:20
Gropile dintr-un drum județean, problemă de siguranță națională. Urmează tarabele din Obor! # Romania Curată
România intră într-o nouă eră a apărării: cea în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) nu mai discută doar despre NATO, baze militare și atacuri cibernetice, ci și despre asfaltul găurit de ploi și probabil, în curând, despre tarabele din piață. Un deputat PSD, care se întâmplă să fie soțul unei realizatoare TV […] Articolul Gropile dintr-un drum județean, problemă de siguranță națională. Urmează tarabele din Obor! apare prima dată în România curată.
09:40
Publicăm, mai jos, dreptul la replică primit din partea lui Cezar Răduță, directorul Direcției Silvice Ilfov din cadrul Romsilva, transmis redacției România Curată. Aici puteți citi articolul la care reface referire ”dreptul la replică”, iar aici comentariile România Curată cu privire la dreptul la replică de mai jos. Menționăm că România Curată a încercat de […] Articolul Drept la replică, de la Cezar Răduță, director al Direcției Silvice Ilfov apare prima dată în România curată.
09:00
Directorul din Romsilva care a semnat contractul pentru deschiderea drumului forestier prin Pădurea Băneasa recunoaște că a vândut un teren cu 200.000 de euro către un fost director și acționar al rechinilor imobiliari din Greenfield # Romania Curată
Cezar Răduță, directorul Direcției Silvice (DS) Ilfov, cel care a semnat contractul de deschidere a drumului forestier prin Pădurea Băneasa pentru circulația publică auto, recunoaște, într-un drept la replică trimis către România Curată, că a vândut un teren de 1.000 mp, cu 200.000 de euro, către un fost director și acționar al companiei Impact, cea […] Articolul Directorul din Romsilva care a semnat contractul pentru deschiderea drumului forestier prin Pădurea Băneasa recunoaște că a vândut un teren cu 200.000 de euro către un fost director și acționar al rechinilor imobiliari din Greenfield apare prima dată în România curată.
8 septembrie 2025
12:10
ALERTĂ/ Pe aici nu se trece! Drumul forestier prin Pădurea Băneasa, dinspre și către cartierul Greenfield, a fost blocat cu un tractor # Romania Curată
La primele ore ale dimineții, România Curată a primit imagini și filmări care arătau că pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, dinspre și către cartierul Greenfield, continua circulația publică auto, cu mașini personale. În jurul orei 9.00, am primit, însă, o nouă filmare, de la Daniel Sărdan, de la Salvați Codrii Vlăsiei, care arată un […] Articolul ALERTĂ/ Pe aici nu se trece! Drumul forestier prin Pădurea Băneasa, dinspre și către cartierul Greenfield, a fost blocat cu un tractor apare prima dată în România curată.
01:00
Scandal internațional: Tăieri și furturi de lemne din zona de protecție a pădurilor UNESCO din Maramureș, cu acoperirea unor angajați Romsilva! VIDEO cu distrugerile # Romania Curată
Lăcomie fără limite. Complicitatea unor angajați din Romsilva (paznici, ingineri silvici, șefi de ocol și chiar directori ai direcției silvice județene). Impotența autorităților cu atribuții de control. Toate și-au dat mâna pentru a duce la un rezultat incredibil: devastarea zonei de protecție a Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț (jud. Maramureș), incluși, din 2017, pe […] Articolul Scandal internațional: Tăieri și furturi de lemne din zona de protecție a pădurilor UNESCO din Maramureș, cu acoperirea unor angajați Romsilva! VIDEO cu distrugerile apare prima dată în România curată.
7 septembrie 2025
15:10
EXCLUSIV: Facem public actul adițional secret la contractul prin care Romsilva a cedat drumul forestier din Pădurea Băneasa intereselor rechinilor imobiliari din Greenfield # Romania Curată
La consultarea publică de la Ministerul Mediului, de vineri, privind viitorul Pădurii Băneasa, reprezentanții Federației Greenfield și ai investitorului imobiliar Impact au invocat existența unui act adițional la contractul pe care îl au cu Romsilva, potrivit căruia rezilierea ar putea fi făcută doar în urma unei sentințe judecătorești. Existența acestui act adițional a luat-o prin […] Articolul EXCLUSIV: Facem public actul adițional secret la contractul prin care Romsilva a cedat drumul forestier din Pădurea Băneasa intereselor rechinilor imobiliari din Greenfield apare prima dată în România curată.
5 septembrie 2025
13:40
Victorie civică la Cluj: Palatul Telefoanelor intră în patrimoniul orașului după apelul public al cetățenilor # Romania Curată
Veste bună! Primăria își exercită dreptul de preempțiune asupra Palatului Telefoanelor, clădire reprezentativă pentru stilul arhitectural brutalist, la finalul anilor 1960, începutul anilor 1970. Votul e astăzi în Consiliul Local, proiect la initiativa primarului. Petiția noastră rămâne activă până la posibila cumpărare de către municipalitate. Clădirea este scoasă la vânzare de un operator de telefonie […] Articolul Victorie civică la Cluj: Palatul Telefoanelor intră în patrimoniul orașului după apelul public al cetățenilor apare prima dată în România curată.
12:50
(VIDEO) Zeci de tăieri ilegale de păduri, nou descoperite în Maramureș, de colaboratorii României Curate. Unul dintre pădurarii responsabili de dezastru i-a urmărit și amenințat. Cum s-a încheiat momentul # Romania Curată
Uita așa a ajuns Direcția Silvică (DS) județeană Maramureș să fie una dintre campioanele pierderilor din Romsilva, anul trecut. În 2024, a înregistrat printre cele mai mari găuri din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, aproape 16 milioane de lei, fiind ”depășită” în acest clasament al rușinii (și al hoțiilor) doar de direcțiile județene Constanța, Tulcea […] Articolul (VIDEO) Zeci de tăieri ilegale de păduri, nou descoperite în Maramureș, de colaboratorii României Curate. Unul dintre pădurarii responsabili de dezastru i-a urmărit și amenințat. Cum s-a încheiat momentul apare prima dată în România curată.
4 septembrie 2025
13:20
EXPLOZIV: Directorul din Romsilva care a semnat deschiderea circulației auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa ia 200.000 de euro de la o persoană cu același nume cu al unui acționar și fost director al dezvoltatorului imobiliar din Greenfield. Coincidență? # Romania Curată
200.000 de euro este suma pe care Cezar Răduță, director al Direcției Silvice (DS) Ilfov și fost director general adjunct al Romsilva, o încasează, în rate, de la o persoană cu același nume cu a celui care a fost director și a cumpărat peste 130.000 de acțiuni la firma Impact Developer & Contractor S.A., cea […] Articolul EXPLOZIV: Directorul din Romsilva care a semnat deschiderea circulației auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa ia 200.000 de euro de la o persoană cu același nume cu al unui acționar și fost director al dezvoltatorului imobiliar din Greenfield. Coincidență? apare prima dată în România curată.
3 septembrie 2025
18:00
Nordul Sălbatic din Pădurea Băneasa. O asociație privată se laudă public că sfidează legea! România Curată vă prezintă contractul semnat abuziv, în secret, de Romsilva # Romania Curată
Ne-am trezit, azi, în mailul redacției, cu solicitarea unui drept la replică de la numita Federație Greenfield Băneasa. Federația pretinde că îi reprezintă pe locuitorii din Greenfield (lucru doar parțial adevărat, e vorba doar de unii dintre aceștia) și a devenit ”celebră” în ultimele luni, după ce a făcut o înțelegere secretă cu Romsilva pentru […] Articolul Nordul Sălbatic din Pădurea Băneasa. O asociație privată se laudă public că sfidează legea! România Curată vă prezintă contractul semnat abuziv, în secret, de Romsilva apare prima dată în România curată.
10:10
Alina Mungiu-Pippidi: Dragă Nicușor, până la alte propuneri, fă-ți o comisie de propuneri # Romania Curată
Aproape sau departe, lumea mă caută să mă întrebe ce e cu Anastasiu, cu Zbârcea, cu Moșteanu. Nu are nici un sens să răspund la fiecare în parte dar am înregistrat că tabăra noastră, europenistă și pro-merit, e rău dezorientată de numirile sau chiar lipsa de numiri a lui Nicușor Dan. Comisie de numiri, nu […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Dragă Nicușor, până la alte propuneri, fă-ți o comisie de propuneri apare prima dată în România curată.
2 septembrie 2025
15:40
Romsilva spune că accesul auto nu e permis pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. Avem dovada că minte și că e încălcat flagrant Codul Silvic (VIDEO) # Romania Curată
Într-un drept la replică (al doilea într-o săptămână), primit de la Romsilva, se pretinde că accesul auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa nu ar fi fost permis ”până în acest moment”. Cititorii ne-au trimis, însă, imagini și filmări din această dimineață, cu mașinile care circulă nestingherite pe drumul în discuție. Mai mult, în una […] Articolul Romsilva spune că accesul auto nu e permis pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. Avem dovada că minte și că e încălcat flagrant Codul Silvic (VIDEO) apare prima dată în România curată.
15:30
Romsilva spune că accesul auto nu e permis pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. Avem dovada că minte și e încălcat flagrant Codul Silvic (VIDEO) # Romania Curată
Într-un drept la replică (al doilea într-o săptămână), primit de la Romsilva, se pretinde că accesul auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa nu ar fi fost permis ”până în acest moment”. Cititorii ne-au trimis, însă, imagini și filmări din această dimineață, cu mașinile care circulă nestingherite pe drumul în discuție. Mai mult, în una […] Articolul Romsilva spune că accesul auto nu e permis pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. Avem dovada că minte și e încălcat flagrant Codul Silvic (VIDEO) apare prima dată în România curată.
09:50
Un fost consilier general și candidat USR la parlamentare distribuie punctaje conspiraționiste la adresa activiștilor de mediu în scandalul drumului prin Pădurea Băneasa # Romania Curată
”ONG-urile de mediu au intrat într-un joc periculos de sabotare a IMPACT în dorința de a crește vânzările altor dezvoltatori interesați care le susțin această mârșăvie”. ”ONG-urile interesate, conduse de urmăritul penal Trifu, își propun să exproprieze deținătorii de păduri private care nu pot face NIMIC cu terenurile respective. Blatul este estimat de ordinul sutelor […] Articolul Un fost consilier general și candidat USR la parlamentare distribuie punctaje conspiraționiste la adresa activiștilor de mediu în scandalul drumului prin Pădurea Băneasa apare prima dată în România curată.
1 septembrie 2025
16:10
Al doilea protest pentru salvarea râului Bâsca Mare, la șantierul ilegal al stăvilarului de la Surduc (VIDEO) # Romania Curată
După protestul internațional al societății civile de mediu, din 2019, acum a venit rândul localnicilor să protesteze. Este o ordine firească a lucrurilor, societatea civilă a ajutat localnicii să conștientizeze care este impactul hidrocentralei Nehoiașu II. În România nu se respectă Convenția de la Aarhus, localnicii afectați de proiecte ”tip dezastru ecologic” află care sunt […] Articolul Al doilea protest pentru salvarea râului Bâsca Mare, la șantierul ilegal al stăvilarului de la Surduc (VIDEO) apare prima dată în România curată.
13:00
Noaptea, ca… Romsilva. Noul director general își începe mandatul cu deschiderea circulației auto pe un drum forestier, cu riscul distrugerii Pădurii Băneasa # Romania Curată
Marți, 26 august, Consiliul de Administrație (CA) al Romsilva a numit noul director general al Regiei, în persoana lui Jean Vișan. Câteva ore mai târziu, pe ”celebrul” drum forestier din Pădurea Băneasa au fost surprinse, circulând, mașini. Potrivit surselor România Curată, ridicarea barierei se poate face cu telecomanda sau prin citirea numărului mașinii, dacă acesta […] Articolul Noaptea, ca… Romsilva. Noul director general își începe mandatul cu deschiderea circulației auto pe un drum forestier, cu riscul distrugerii Pădurii Băneasa apare prima dată în România curată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.