Alina Mungiu-Pippidi: O victorie a Moldovei asupra Basarabiei

08:30

De un an, România are blocate 300 milioane de euro din PNRR din cauza problemelor legate de numirea directorilor din mai multe companii de stat (conflicte de interese, lipsă de transparență, neîndeplinirea condițiilor minime etc.). După un an, blocajul (cu riscul pierderii definitive) s-a redus pe la 228 milioane de euro. România a pierdut DEJA […] Articolul Tupeu incredibil! Ministrul Energiei spune că omul din cauza căruia Bruxelles-ul ne blochează de un an milioane de euro din PNRR s-ar fi sacrificat! Un sacrificiu cât un teren pe Insula de Aur din Atlantic apare prima dată în România curată.