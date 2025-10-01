Trump râde de Putin în fața generalilor americani: Nu arăți prea bine, ești un tigru de hârtie? (Video)

14:30

FCSB are emoții înaintea meciului cu Young Boys din Europa League, din etapa a doua de pe tabloul principal. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că are probleme de lot înaintea partidei cu Young Boys. Daniel Graovac, ieșit accidentat cu Oțelul, are șanse mari să meargă la tratament în … The post Emoții pentru FCSB: Două semne de întrebare pentru meciul cu Young Boys din Europa League appeared first on spotmedia.ro.