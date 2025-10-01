Giesen, monster roasterde fier, uriașul cumsecade din Piața Iancului care ne oferă darul salvator de dimineți. Nomonym Coffee Roastery, unde cafeaua e spectacol și plăcere
B365.ro, 1 octombrie 2025 03:00
Plimbarea de azi ne duce la Nomonym Coffee Roastery o micro-prăjitorie ca o mică bijuterie de cartier, ascunsă pe o stradă din spatele Pieței Iancului. Nomonym e sursa de aprovizionare a multor cafenele de specialitate
• • •
Acum 2 ore
03:00
Plimbarea de azi ne duce la Nomonym Coffee Roastery o micro-prăjitorie ca o mică bijuterie de cartier, ascunsă pe o stradă din spatele Pieței Iancului. Nomonym e sursa de aprovizionare a multor cafenele de specialitate
Acum 12 ore
19:50
FOTO | Muzeul Gheorghe Tattarescu va fi consolidat seismic și renovat. PMB a aprobat documentația, iar lucrările ar putea incepe într-o lună # B365.ro
Primăria Capitalei anunță că a fost aprobată documentația tehnică și s-au actualizat indicatorii pentru consolidarea seismică și renovarea Muzeului Gheorghe Tattarescu. Administrația locală precizează că ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în maxim
19:40
Butlers, un nou lanț de magazine cu articole pentru casă, vine în România. Prima locație se deschide în București, toamna aceasta # B365.ro
Butlers, un nou retailer internațional, intră pe piața din România și își deschide primul magazin toamna aceasta, într-un mall din București. Antreprenorii Alexandru Balaci și Paul Dumitrescu aduc franciza la noi în țară. Primul magazin
18:50
CFR Călători anulează zece trenuri de pe ruta București Nord – Aeroport Otopeni, timp de patru zile. Se fac niște lucrări în perioada 14-17 octombrie # B365.ro
Zece trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) nu vor funcționa pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă timp de patru zile. CFR Călători anunță că nu le va putea opera ca urmare
18:30
VIDEO | Noi locuri de parcare, sistem nou de iluminat și spațiu verde pe Str. Izvorul Mureșului la finalul lucrărilor, promite Băluță. Muncitorii termină ultimele finisaje din zonă # B365.ro
Bucureștenii care stau pe strada Izvorul Mureșului, din Sectorul 4 al Capitalei, sunt informați că se modernizează zona. Lucrările sunt aproape gata, iar la finalul acestora vor fi noi locuri de parcare și un sistem
18:20
Sute de locuri de parcare au apărut pe mai multe străzi din Drumul Taberei și Giulești. Cât costă să-ți lași mașina aici # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a amenajat noi locuri de parcare cu plată în 3 zone din Drumul Taberei și Giulești. Costul este de 1 leu/oră, iar plata se face simplu, prin aplicație, SMS sau SelfPay. 241
17:20
Oale cu sarmale, must și pastramă, plus dovleci pictați pe Kiseleff, în weekend. E Festivalul Roadele Pământului # B365.ro
Festivalul Roadele Pământului revine în inima Capitalei, pe Șoseaua Kiseleff, cu 2 zile pline de tradiție. Intrarea este liberă, iar vizitatorii sunt așteptați cu preparate tradiționale. Pe lângă partea culinară, festivalul va include și activități
17:10
Casa Petrescu de pe Calea Griviței poate fi cumpărată de PS1, consilierii au aprobat proiectul. Clădirea istorică va deveni un centru educațional și costă 1,7 milioane € # B365.ro
Primăria Sectorului 1 poate să cumpere clădirea istorică „Casa Petrescu" de pe Calea Griviței, acest proiect fiind aprobat în ședința Consiliului Local al Sectorului 1. Casa se va transforma într-un centru educațional și cultural. Casa
17:00
Bucureștenii iubitori de animale pot deveni „asistenți maternali” pentru căței, prin programul ASPA „Foster pentru adopție”. Blănoșii pot luați acasă temporar # B365.ro
Consiliul General al Municipiului București a aprobat un programul „Foster pentru adopție", prin care iubitorii de animale pot adopta temporar căței din adăposturile ASPA din București. Blănoșii vor fi luați acasă și astfel se vor
16:20
Serele exotice din Parcul Drumul Taberei trec la programul de iarnă. Accesul rămâne gratuit, iar vizitatorii vor fi preluați la fiecare 20 de minute # B365.ro
Începând din 1 octombrie 2025, Serele exotice din Parcul Drumul Taberei trec la programul de iarnă. Vizitarea se poate face tot gratuit, fără programare, iar accesul se face de miercuri până duminică, în intervale orare
16:10
„Separăm gunoiul la nivel subatomic”. Cetățeni din Sectorul 3, sătui să țipe Negoiță la ei, fac haz de necazul de la ghene și cer tomberoane pentru bețișoare de urechi # B365.ro
Colectarea selectivă a gunoiului din Sectorul 3 a devenit un serial al primarului Robert Negoiță cu episoade de nervozitate, alimentând furia locuitorilor, având în vedere cât de des aduce în atenția bucureștenilor edilul acest subiect.
16:00
O nouă stație STB pe linia 627, pe Bulevardul Camil Ressu. De joi, autobuzele opresc și la „Voluntarilor”, pe sensul spre Autobaza Titan # B365.ro
TPBI transmite că autobuzele de pe linia navetă STB 627 vor opri într-o nouă stație pe traseu. Aceasta va fi stația „Voluntarilor", care se va afla pe Bulevardul Camil Ressu, sensul spre Autobaza Titan. Aici
Acum 24 ore
15:10
VIDEO | Săptămână cu dușuri reci pentru bucureștenii din zona Splaiul Unirii – Bld. Mircea Vodă. Se cârpește o conductă veche de peste 30 de ani # B365.ro
Bucureștenii sunt informați că se desfășoară noi lucrări la rețeaua de termoficare din zona Splaiul Unirii – Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3. Termoenergetica precizează că sunt lucrări de reîntregire și reparație la o conductă
15:10
VIDEO | Cârtița “Sfânta Ana” a străpuns azi peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa de pe M6, metroul spre Otopeni, după un drum de 4 luni. Pe linia 2 sapă tunel „Sfânta Maria” # B365.ro
Cârtița „Sfânta Ana", uriașul utilaj de fortare care sapă tuneluri pentru Magistrala M6 – metroul de la Gara de Nord la aeroportul Otopeni, a străpuns peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa. Metrorex face anunțul și amintește
15:10
ESENȚIAL | Alegerile pentru PMB ar putea fi organizate pe 23 noiembrie (surse). Coaliția ia decizia finală săptămâna viitoare # B365.ro
De când Nicușor Dan a plecat de la PMB la Cotroceni, toți ne întrebăm când mergem să votăm, astfel încât să ne putem alege noul primar general al Capitalei. Încă nu a fost luată o
14:50
VIDEO | Spectacol de lumină, tehnologie și inteligență artificială, la Casa Presei. RADAR, festivalul futurist, este în acest weekend, în București. Marile atracții și programul # B365.ro
A șasea ediție a RADAR aduce la București, pentru prima dată, instalații luminoase interactive, lasere, proiecții și holograme realizate de artiști din peste 11 țări – lucrări prezentate anterior la festivaluri de top din New
14:10
EXCLUSIV | Parcul Izvor din viitor. Proiectul câștigător la PMB e cu spectaculoase turnuri high-tech legate printr-un pod, dar și un spațiu memorial dedicat Cartierului Uranus # B365.ro
Alianța Pentru Pădure a înaintat un proiect pentru modernizarea Parcului Izvor din București. Acesta a fost aprobat de Primăria Capitalei. Viziunea ONG-ului cuprinde construirea unor turnuri cu vegetație și amenjarea unui spațiu memorial pentru vechiul
13:40
FOTO | Probabil cel mai periculos trotuar din București, la pachet cu o pistă de biciclete desenată cu bidineaua, e lângă Colegiul Iulia Hașdeu. „E nevoie de reparații de câțiva ani” # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 2 al Capitalei a semnalat o problemă extrem de mare și mai ales periculoasă. Acesta are două funcții. Și este parte dintr-o pistă de bicilete. Condiția trotuarului este lăsată așa de
13:40
VIDEO | Momentul în care dl. Nicușor se fâstâcește-n protocol la ceremonia de la Timișoara. A vrut să plece înainte de imn, dar l-au tras de mânecă niște domni oficiali # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o gafă, marți, la Timișoara. Șeful statului a uitat protocolul de la evenimentele oficiale. El a fost salutat de garda de onoare și a vrut să plece, deși urma
13:30
Primăria dlui Negoiță cumpără 200 de tablete a 2.000 € bucata pentru polițiștii locali. Primarul S3: Mi-am dat acordul, că ne-am digitalizat, dar nu știu cât costă # B365.ro
Primăria Sectorului 3, condusă de domnul Negoiță, a lansat recent o licitație publică privind achiziția a 200 de tablete pentru Poliția Locală, la un preț estimat de aproape de 2000 de euro/ bucata. Valoare totală
13:10
Centura Buftea are autorizație de construire. Austriecii de la PORR „încep curând” lucrările la șoseaua de 6 km, care costă 280 de milioane de lei și trebuie să fie gata în 34 de luni # B365.ro
Vești bune pentru locuitorii orașului Buftea. Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunță că a fost emisă autorizația de construire pentru Varianta Ocolitoare Buftea, iar lucrările vor începe „în scurt timp". În
12:30
Parcul Național va fi superb după modernizare, promite dl. Hopincă. Va avea locuri de joacă, pistă de alergare, zone specială de dirtbiking, de fitness și parkour # B365.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 a anunțat bucureștenii că au început lucrările demodernizare la Parcul Național. Acesta nu va fi doar un loc de plimbare ci și un spațiu dedicat locuitorilor Capitalei indifernt de vârstă.
12:30
Dl. Bujduveanu ar vrea să ne dea termo-vești bune. Când se închid șantierele Termoenergetica și care va fi prețul gigacaloriei în această iarnă # B365.ro
Stelian Bujduveanu are vești despre șantierele pentru modernizarea rețelei de termoficare din București. Primarul general interimar al Capitalei a anunțat când ar urma să se finalizeze aceste lucrări, ținând cont că a venit frigul, iar
12:20
Programul SDS – „Școala după școala”, anul acesta în 25 de școli din S6. Sunt peste 4.800 de locuri disponibile, prioritate au elevii cu bursă socială # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat recent că programul „Școala după școală" (SDS) va fi reluat și în anul școlar 2025-2026. Programul beneficiază de un număr de peste 4.800 de locuri disponibile și se va desfășura
12:20
ALERTĂ | Pieton spulberat de mașină pe DN1, în Otopeni, după ce a traversat sărind peste separatorul de beton dintre sensuri. Trafic restricționat din cauza accidentului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident grav pe DN1, Calea Bucureștilor, în Otopeni. Un pieton a fost lovit de o mașină. Acesta a traversat ilegal. Victima a fost transportată la spital.
11:10
Trenuri noi pentru Metroul spre Otopeni: Metrorex ar putea lansa licitația pentru cumpărarea lor până la sfârșitul anului. Ce se mai întâmplă pe Șantierul M6 # B365.ro
Metrorex intenționează să lanseze până la sfârșitul acestui an licitația pentru achiziția trenurilor destinate Magistralei 6 care va lega rețeaua de metrou de Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni. Procesul pentru achiziția trenurilor pentru metroul
11:00
Un nou magazin Atac by Auchan se deschide în București. Va fi în Drumul Taberei, unde era Carrefour (ex-Billa), dintre cele mai vechi supermarketuri din oraș # B365.ro
În locul faimosului Billa, fost Carrefour, din Drumul Taberei, Auchan România deschide un nou magazin Atac. Inaugurarea are loc în toamna aceasta. Auchan deschide un magazin Atac în Drumul Taberei, unde era fostul Carrefour (ex-Billa)
10:50
FOTO | Marea noutate de pe Șantierul de la Unirii. Se toarnă „cușca de beton”, cofrajul uriaș peste care se va construi noul planșeu # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei a anunțat bucureștenii în ce stadiu se află lucrările de la Planșeul Unirii. Astăzi, constructorii au început realizarea corașului. Această structură este baza pe care va fi turnată
10:20
Ghidul curățeniei de toamnă în Sectorul 1. Când se adună televizoarele stricate și dulapurile vechi și când trebuie să-și mute bucureștenii mașinile din parcare # B365.ro
Primăria Sectorului 1 al Capitalei a anuțat bucureștenii că de mâine, 1 octombrie va începe curățenia de toamnă. Vor fi 8 săptămâni de activități de curățenie, iar operatorul de salubrizare va colecta gratuit deșeurile vegetale,
10:00
Tur ghidat prin Dezastrul IOR, pe la retrocedările care au transformat cartierul Titan. E gratuit, e duminică și e nevoie de rezervare online # B365.ro
Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan anunță că organizează Turul retrocedărilor din Titan, duminică, 5 octombrie, în cadrul evenimentului One World Romania în cartierele Titan și Pallady. Participarea este gratuită, însă cei care vor
08:50
Accident cu trotinetă, în această dimineață, pe Calea Dorobanți, în colțul cu ASE. Trotinetistul, căzut pe trecerea de pietoni # B365.ro
Un accident cu trotinetă a avut loc în urmă cu scurt timp, 30 septembrie, la intersecția dintre Calea Dorobanți și Strada Mihai Eminescu. Traficul în zonă este îngreunat, potrivit informațiilor din Google Maps: Accident cu
08:30
VIDEO | Cum arată azi Podul peste Cernica de pe A0, cel mai dificil din Autostrada Bucureștiului „Spectaculos! Precizie chirurgicală au băieții de pe macarale care pun grinzi!” # B365.ro
Lotul 4 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului este cel mai dificil tronson al Centurii Moderne, însă prinde contur pe zi ce trece: Mai jos, informații și noi imagini cu Podul peste Cernica. Este cel
08:30
FOTO | În vreme ce dl. Negoiță țipă la oameni să nu amestece Umedu’ cu Uscatu’, noi forme de relief din gunoaie apar în Sectorul 3. În jurul noilor pubele fantastice, desigur # B365.ro
Străzile din Capitală s-au umplut de gunoaie. De la un sector la altul situația este tot mai șocantă. Stau sacii răspândiți aiurea pe alei ca și cum ar fi parte din ele. Primăriile încearcă să
05:00
Comportament nou și șocant pe DN1 și ceva mult mai rău decât restricțiile pentru Șantierul M6, care au transformat Șoseaua București-Ploiești în “Infama intrare în oraș” # B365.ro
În traficul de pe DN1, care n-a fost niciodată în ultimii 20 de ani vreo superbitate relaxantă, există, de aproape un an, o mare bornă, care împarte situația rutieră în două epoci distincte: Înainte de
Ieri
03:00
Motivul secret pentru care nu se vorbește despre cele 3 soluții care ar rezolva problema traficului din București # B365.ro
Acum, că s-au întors și studenții, suntem toți, dragi tovarăși și prieteni. Toți cei care ne înghesuim în fiecare zi prin traficul din București. Și înjurăm orașul pe toate vocile, ca și cum e vina
29 septembrie 2025
19:40
FOTO | Surpriza unui călător care a nimerit într-un vagon bar-bistro, introdus de CFR Călători pe ruta București-Brașov: „Cina servită și serviciile angajaților au fost top” # B365.ro
CFR Călători a introdus în circulație primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR, în compunerea unei perechi de trenuri Intercity. Compania nu a anunțat inauguarea acestui vagon, o imagine realizată de un călător care dezvăluie cum
19:10
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice transmite clienților că va avea loc o nouă serie de întruperi de curent săptămâna aceasta, de pe 30 septembrie până pe 3 octombrie. Noile întreruperi de curent vor fi în București, Ilfov și
18:30
Vrei să parchezi pe un loc nominal în S3? Acum trebuie să plătești 5 lei/oră și să eliberezi locul imediat cum ești sunat de proprietar. PS3 a schimbat regulamentul # B365.ro
Primăria Sectorului 3 anunță modificări privind utilizarea locurilor de parcare nominale. Noile reguli au intrat în vigoare ieri, 28 septembrie 2025 și permit parcarea pe locurile nominale, doar că prin plata unei noi taxe, achitate
18:20
FOTO | Stadiul lucrărilor de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” de pe Calea Șerban Vodă: Se montează fațada noii clădiri # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a informat bucureștenii că se montează fațada spitalului de pneumoftiziologie de pe Calea Șerban Vodă. Acest spital va fi un centru pentru tratarea tuberculozei și se va numi Institutul de
18:00
Trafic ALERT | Ziua în care Bucureștiul s-a blocat total. Orașul e paralizat de la nord la vest, bară la bară pe DN1 și-n Pipera # B365.ro
O seară de luni în care a plouat puțintel a paralizat traficul din București. De la nord la vest, șoferii își petrec zeci de minute în trafic, întrucât orașul este aproape paralizat. Trafic paralizat în
17:10
Romanian Creative Week va fi organizat și la București, între 3 și 9 octombrie. Expoziții, competiții de dans și prezentări de modă, la ediția de toamnă a evenimentului # B365.ro
Romanian Creative Week se mută la București. Mult prea îndagitul festival pionier în caăpitala Moldovei va veni în Capitala României
17:00
Un spațiu abandonat din Militari se transformă într-un loc de joacă. Va avea un teren pentru fotbal și baschet, mese de ping pong și o zonă verde pentru relaxare # B365.ro
Locuitorii cartierului Militari se vor bucura de un nou loc de joacă. Un teren abandonat din Sectorul 6 este în plin proces de transformare într-un spațiu modern de joacă și relaxare, destinat tuturor vârstelor. „Un […] Articolul Un spațiu abandonat din Militari se transformă într-un loc de joacă. Va avea un teren pentru fotbal și baschet, mese de ping pong și o zonă verde pentru relaxare apare prima dată în B365.
16:20
FOTO | Lucrările la șinele de tramvai de pe Bd. Chișinău au ajuns la un stadiu de 25%. Bujduveanu: Vechea linie a fost scoasă complet, se avansează # B365.ro
Lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău au ajuns la un procent de finalizare de 25%, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Lucrările de pe Bd. Chișinău, unde se înlocuiesc […] Articolul FOTO | Lucrările la șinele de tramvai de pe Bd. Chișinău au ajuns la un stadiu de 25%. Bujduveanu: Vechea linie a fost scoasă complet, se avansează apare prima dată în B365.
16:00
Glovo-samaritieanul. Un livrator din București a sărit în ajutorul unui tânăr bătut măr pe lângă Parcul Teilor. Doi bărbați îl atacaseră cu bâte și baionetă # B365.ro
Un livrator bengalez Glovo a ajutat un tânăr după ce a fost bătut de alți doi bărbați din Sectorul 3 al Capitalei. Acesta a văzut că agresorii aveau o baionetă și o bâtă. Bengalezul s-a […] Articolul Glovo-samaritieanul. Un livrator din București a sărit în ajutorul unui tânăr bătut măr pe lângă Parcul Teilor. Doi bărbați îl atacaseră cu bâte și baionetă apare prima dată în B365.
15:50
Vrei să te relaxezi la un picnic alături de cei dragi, chiar la tine în oraș? Hai să afli cum planifici cel mai frumos picnic urban! Toamna este anotimpul perfect dacă vrei să te bucuri […] Articolul Picnic urban în familie: tot ce trebuie să știi pentru o zi de toamnă reușită (P) apare prima dată în B365.
15:30
VIDEO | China inaugurează cel mai înalt pod din lume, Huajing Grand Canyon Bridge, noi încă încercăm să trecem de Iuliu Maniu. La București, ar fi bun și-un pod mititel, dar util # B365.ro
În China se inaugurează cel mai înalt pod din lume, suspendat la peste 600 de metri deasupra unui canion – în București, șoferii încă încearcă să iasă din intersecția de la Piața Presei. Bucureștenii visează […] Articolul VIDEO | China inaugurează cel mai înalt pod din lume, Huajing Grand Canyon Bridge, noi încă încercăm să trecem de Iuliu Maniu. La București, ar fi bun și-un pod mititel, dar util apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Unboxing habar n-ai ce la ParkLake. Colete Amazon, pierdute sau neridicate, devin Mistery Boxes la 99 de lei kilogramul # B365.ro
Mystery Box-urile au prins avânt și în România, unde diferite site-uri sau chiar magazine vând cutii misterioase în care afli despre conținutul lor de abia după ce le deschizi. În cutii pot fi produse de […] Articolul VIDEO | Unboxing habar n-ai ce la ParkLake. Colete Amazon, pierdute sau neridicate, devin Mistery Boxes la 99 de lei kilogramul apare prima dată în B365.
14:10
Al șaptelea bebeluș infectat cu bacteria ucigașă într-un spital din Iași a murit la București, unde fusese transferat de urgență. Avea 3 luni # B365.ro
Un alt copil care a fost internat în secția de Terapie Intesivă a Spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iași, infectat cu bacteria Serratia marcescens și transferat ulterior la București, a murit luni dimineață. Al […] Articolul Al șaptelea bebeluș infectat cu bacteria ucigașă într-un spital din Iași a murit la București, unde fusese transferat de urgență. Avea 3 luni apare prima dată în B365.
13:20
FOTO | Accident cu tramvai vs auto, kilometri de coadă de tramvaie la Piața Râmnicu Sărat, intersecție cu Camil Ressu. STB: Liniile 23, 27 și 49, blocate # B365.ro
Un accident între un tramvai și o mașină a avut loc în urmă cu scurt timp, în intersecția Str. Liviu Rebreanu cu Bd. Camil Ressu. Societatea de Transport București (STB) anunță că liniile 23, 27 […] Articolul FOTO | Accident cu tramvai vs auto, kilometri de coadă de tramvaie la Piața Râmnicu Sărat, intersecție cu Camil Ressu. STB: Liniile 23, 27 și 49, blocate apare prima dată în B365.
13:20
Alte șanțuri, alte dușuri reci. Termoenergetica deschide noi șantiere, care lasă aproape 800 de blocuri din București fără apă caldă. Lista străzilor afectate # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță deschiderea unor noi șantiere în București. În următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. Aproape 800 de blocuri rămân fără […] Articolul Alte șanțuri, alte dușuri reci. Termoenergetica deschide noi șantiere, care lasă aproape 800 de blocuri din București fără apă caldă. Lista străzilor afectate apare prima dată în B365.
