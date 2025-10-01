REUTERS: România plănuiește producția de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru a proteja flancul estic al NATO (Oana Ţoiu)
Rador, 1 octombrie 2025 03:10
România speră să demareze rapid pe teritoriul său producția de drone defensive împreună cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul de externe, Oana Ţoiu, într-un interviu. Ţoiu a precizat pentru agenția de presă Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de incursiunile din […]
• • •
Acum 2 ore
03:10
Acum 4 ore
00:20
Planul de pace pentru Gaza prezentat de Donald Trump domină paginile presei internaționale, stârnind un val de reacții, susțineri, dar și întrebări. „Una dintre cele mai mari zile din istoria civilizației”, își începe Le Point analiza, amintind tonul triumfalist al președintelui american: „probabil una dintre cele mai mari zile din întreaga istorie a civilizației”. Publicația […]
Acum 6 ore
00:10
Acum 8 ore
22:10
Televiziunea Publică va transmite cele mai importante producţii realizate pe canalul TVR SPORT către fanii sportului din întreaga lume şi va facilita accesul publicului din România la marile competiţii sportive internaţionale. București, 30 septembrie 2025 – Televiziunea Română a prezentat astăzi planurile pentru o mai bună integrare a platformei SRTv cu Eurovision Sport, cea mai […]
Acum 12 ore
19:20
Dacă Hamas respinge planul lui Donald Trump pentru Gaza, Israelul va „termina treaba”, a spus ambasadorul israelian la ONU # Rador
Dacă militanții palestinieni Hamas resping planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump, Israelul va „termina treaba” și îi va aduce acasă pe toți ostaticii rămași, a declarat marți ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon. „Dacă resping planul, Israelul își va termina treaba, fie pe calea ușoară, fie pe calea grea. Întoarcerea lor […]
18:00
17:40
Pensionarii cu venituri sub 2.574 lei vor primi în decembrie un sprijin financiar de 400 lei # Rador
Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi, în decembrie, un sprijin financiar de 400 lei, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole. Este vorba despre a doua tranşă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an, de care vor beneficia aproximativ două milioane 750 de mii de persoane. Ministrul a […]
16:50
Pete Hegseth a criticat decăderea provocată de diversitatea de la o adunare militară neobișnuită din Virginia # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a criticat ceea ce a numit „decenii de decădere” provocate de politicile care promovează diversitatea și incluziunea în armata americană, la o adunare fără precedent a liderilor militari de marţi, din apropierea orașului Washington. „Lideri politici proști și nesăbuiți au stabilit direcția greșită și ne-am rătăcit. Am devenit ‘Departamentul […]
Acum 24 ore
14:40
Administraţia rusă nu crede că autorităţile din SUA au luat o decizie privind furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că administraţia de la Moscova nu crede că autorităţile de la Washington au luat o decizie finală privind furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei. Duminică, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că guvernul de la Washingtonul „ia în considerare o cerere ucraineană pentru rachete Tomahawk”. […]
14:00
Conservaționiștii susţin că războiul civil din Sudan a devastat patrimoniul cultural al țării. Se estimează că peste 4.000 de artefacte au fost jefuite și traficate către țările vecine. Muzeul Național din Khartoum a fost grav avariat atunci când armata i-a alungat pe rivalii săi, Forțele pentru Sprijin Rapid. O echipă care evaluează pierderile a transmis […]
13:10
Senatul şi Camera Deputaţilor, reunite în şedinţă comună în această dimineaţă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, au adoptat Declaraţia „România fără violenţă domestică”, prin care îşi reafirmă angajamentul de a adopta legi şi politici publice menite să prevină şi să combată astfel de acte, să protejeze victimele şi să îi tragă la răspundere pe […]
12:40
Introducere La 30 septembrie 1520, după moartea tatălui său, Selim I, Suleiman a fost proclamat sultan al Imperiului Otoman. Domnia sa, care avea să dureze până în 1566, a reprezentat apogeul puterii otomane: expansiune teritorială, reforme legislative, înflorire culturală și proiecte monumentale de arhitectură. Istoria îl păstrează pe Suleiman drept una dintre cele mai complexe […]
12:40
Circulaţia trenurilor de călători pe relaţia Constanţa – Mangalia va fi suspendată, începând de mâine, 1 octombrie. Măsura este luată pentru a permite executarea unor lucrări de modernizare în staţiile Halta Neptun şi Costineşti Tabără, ce presupun demolarea peroanelor vechi şi construirea unora noi. Potrivit corespondentului RRA, Sorin Cealera, lucrările vor dura aproximativ patru luni, […]
12:40
„DallBogg Life and Health AD” nu mai poate încheia noi contracte de asigurare RCA pe teritoriul României # Rador
Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis să interzică societăţii de asigurare bulgăreşti „DallBogg Life and Health AD” încheierea de noi contracte de asigurare RCA pe teritoriul României, începând de mâine. Potrivit unui comunicat activitatea acestei societăţi fusese deja restricţionată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025, măsură adoptată […]
12:40
Au apărut perturbări majore în Afganistan, la o zi după ce autoritățile talibane au oprit accesul la Internet. Talibanii nu au oferit o explicație oficială pentru întrerupere, dar la începutul acestei luni un oficial din provincia unde a debutat măsura a declarat că ordinul a venit de la Liderul Suprem, pentru a limita ceea ce […]
12:20
Introducere La 30 septembrie 1928 se năștea, la Sighetu Marmației, Eliezer (Elie) Wiesel, cel care avea să devină una dintre cele mai puternice voci morale ale secolului al XX-lea. Scriitor, filosof, profesor și activist pentru drepturile omului, Wiesel a transformat tragedia personală trăită în timpul Holocaustului într-un mesaj universal despre memorie, responsabilitate și speranță. Copilărie […]
11:30
Iniţiativă în Parlamentul Ucrainei privind nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace # Rador
Câţiva deputaţi din Rada Supremă de la Kiev au înregistrat un proiect de hotărâre privind un apel al legislativului Ucrainei către Comitetul Norvegian Nobel prin care propun ca liderul american, Donald Trump, să fie nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Textul documentului nu este, deocamdată, disponibil pe site-ul Parlamentului Ucrainei. Iniţiativa a fost semnată de […]
11:30
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, discută cu Colegiul comisarilor Uniunii pe tema apărării şi securităţii europene # Rador
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, discută, astăzi, cu Colegiul comisarilor Uniunii pe tema apărării şi securităţii europene. La şedinţă participă şi şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Discuţia are loc în contextul în care spaţiul aerian suveran al mai multor state membre, inclusiv al României, a fost în mod repetat încălcat, în ultima […]
11:20
Aplicaţia sud-coreeană Kakao a renunţat la modificările care provocaseră controverse între utilizatori # Rador
Cea mai populară aplicație din Coreea de Sud, Kakao Talk, a renunțat la modificările controversate care transformaseră serviciul de mesagerie într-o platformă asemănătoare rețelelor sociale, similară cu Instagram. Utilizatorii s-au plâns că actualizarea era nedorită și că nu aveau nevoie să vadă mai multe fotografii și postări de la prieteni și colegi. Compania a anunțat […]
11:20
Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, marţi dimineaţă, că Federația Rusă a lansat mai multe grupuri de drone kamikaze de tip Shahed. Într-un mesaj transmis în jurul orei 10:30, armata ucraineană precizează că dronele au fost semnalate în nordul ţării. Conform datelor preliminare, primele drone au fost detectate în spațiul aerian al Ucrainei în jurul […]
10:00
București, 30 Septembrie 2025 – Universitatea Politehnica din București (UPB) a creat valuri în mediul academic după numirea lui Conf. univ. dr. ing. Scurtu Ionuț-Cristian drept conducător de doctorat. La doar 36 de ani, acesta devine cel mai tânăr conducator de doctorat din istoria universității, stârnind reacții mixte în rândul corpului profesoral al Facultatii de […]
09:50
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la Summitul orașelor de la Timișoara, reuniune în cadrul cărei a participanții vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei. Potrivit organizatorilor, la dezbateri vor veni primari ai unor capitale europene (Sofia, Budapesta, Zagreb), oficiali ai instituțiilor europene, ambasadori, politicieni și analiști. Ulterior, va avea loc […]
09:50
Premierul israelian a acceptat planul SUA de încheiere a războiului în Gaza, dar a sugerat că armata sa va rămâne în enclavă # Rador
Propunerile lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza au fost primite cu o largă deschidere. Se așteaptă însă un răspuns oficial din partea Hamas. Alături de Donald Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că acceptă planul, care prevede eliberarea ostaticilor și a prizonierilor, precum și retragerea treptată a trupelor israeliene. Totuși, […]
09:50
Campania „Cine sunt iele?”, inițiată de artista Leyah odată cu lansarea piesei cu același nume, anunță cele opt femei selectate pentru prima ediție a proiectului. Inițiativa își propune să aducă în atenție femei mai puțin vizibile, dar valoroase prin ceea ce fac pentru arta și cultura contemporană, construind pas cu pas o comunitate în care […]
09:20
Sâmbătă, puteți intra în Regața Ghimbășel, concurs distractiv de bărcuțe fabricate manual – primul de acest fel ce va avea loc pe râul Ghimbășel la Râșnov. Sunt acceptate ambarcațiuni improvizate cu orice materiale vă trec prin cap, importantă este distracția, anunță organizatorii. Competiția începe la ora 11.00, dar concurenții trebuie să se prezinte la linia […]
08:50
Sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în Programul „Rabla Auto” 2025 începe în această dimineață, peste două ore, pe platforma oficială pusă la dispoziție de Administratia Fondului pentru Mediu: afm.ro. Ecotichetele au valori de 18.500 de lei pentru mașini pur electrice și de 10.000 de lei pentru motociclete sau mașini cu ardere internă, inclusiv cu […]
08:50
Indonezia – Echipele de salvare caută zeci de elevi sub dărâmături după prăbuşirea unei şcoli # Rador
Echipele de salvare din Indonezia folosesc utilaje grele pentru a căuta zeci de elevi despre care se crede că au rămas prinși sub dărâmături, după prăbușirea unei școli aflate în construcție. O persoană a fost confirmată decedată, iar peste 100 au fost evacuate de la Școala Olkasini din Java de Est. (BBC SERVICIUL MONDIAL – […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Timișoara: Președintele Nicușor Dan se va afla într-o vizită în municipiu. Din program: ora 8:30 – Depunerea unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare” – Piața Victoriei, Timișoara ora 8:40 – Vizită la Societatea Timișoara ora 9:30 – Participare la sesiunea de deschidere a ediției inaugurale a „Timișoara Cities Summit […]
08:20
Regiunea Herson – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu un mort şi patru răniţi # Rador
Autorităţile din regiunea ucraineană Herson raportează că, în ultimele 24 de ore, agresiunea rusă a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru. Potrivit unui mesaj transmis, marţi, de guvernatorul regiunii, Oleksandr Prokudin, zeci de localităţi au fost afectate de atacuri cu drone, lovituri aeriene și bombardamente de artilerie. Armata rusă a avariat patru blocuri […]
08:20
Ministerul de Interne face pregătiri pentru reforma instituției în scopul creșterii siguranței cetățenilor # Rador
Ministerul de Interne a anunțat că a început un amplu proces de analiză și consultare pentru reforma instituției în scopul creșterii siguranței cetățenilor. Procesul de reconfigurare instituțională se va desfășura pe domenii și structuri de intervenție în trei etape, transmite ministerul. Reforma va include, de exemplu, noi concepții și structuri la DGA, Jandarmerie, la Poliția […]
07:40
Propunerile lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza au fost întâmpinate cu o largă deschidere # Rador
Propunerile lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza au fost întâmpinate cu o largă deschidere, iar lumea așteaptă răspunsul Hamas. Planul a fost acceptat de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și de Autoritatea Palestiniană, pe care textul o vede ca posibil viitor lider al unui stat palestinian. Documentul a primit, de asemenea, reacții […]
07:40
YouTube va plăti preşedintelui Trump 24 de milioane de dolari pentru a încheia un proces cu acesta # Rador
YouTube a fost de acord să îi plătească președintelui Trump peste 24 de milioane de dolari pentru a încheia un proces privind suspendarea contului său, după atacul asupra Capitoliului din SUA din 2021. Platforma video a fost printre numeroasele rețele care i-au blocat atunci accesul. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 30 septembrie)/aionita/avladucu RADOR RADIO ROMÂNIA (30 […]
07:40
Cercetătorii susţin că persoanele ale căror taţi au fumat la pubertate îmbătrânesc mai repede # Rador
Oamenii de știință au comunicat că persoanele ar putea îmbătrâni mai repede dacă tatăl lor a fumat în perioada pubertății. Un nou studiu arată că băieții de 15 ani sau mai mici care fumează pot provoca daune celulelor spermatice aflate în dezvoltare, iar acestea se pot transmite copiilor lor în viitor. Cercetătorii au descoperit că […]
07:40
Premierul Ilie Bolojan este de părere că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026 # Rador
Premierul Ilie Bolojan este de părere că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, datorită unităților de stocare a energiei fotovoltaice. Într-un interviu la Digi24, el a criticat întârzierea finalizării centralei de la Iernut și a mai spus că, din cauza incapacității administrative, proiectul nu a fost realizat […]
07:30
Autoritatea Palestiniană salută eforturile președintelui Trump privind încetarea războiului în Gaza # Rador
Autoritatea Palestiniană a salutat luni eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, a relatat agenția de știri palestiniană WAFA. Autoritatea Palestiniană și-a reiterat angajamentul de a colabora cu SUA și partenerii săi pentru a ajunge la un acord cuprinzător care să includă „deschiderea drumului pentru o pace justă pe baza […]
Ieri
01:30
Desfășurate duminică, alegerile parlamentare din Republica Moldova continuă să atragă atenția presei internaționale dată fiind importanța lor deosebită nu doar pentru țara în sine, ci și în context general european. Din Statele Unite ale Americii, cotidianul The New York Times titrează: ”În pofida amestecului Rusiei, proeuropenii ar urma să câștige importantele alegeri din Moldova”. […]
29 septembrie 2025
21:10
La microfon, Angelica Dan
17:10
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2025-2026 la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a Universității București a avut loc luni, 29 septembrie 2025, de la ora 13:00, la Sala de concerte a Societății Române de Radiodifuziune (Sala Radio). Anul acesta ceremonia de începere a anului universitar a fost una cu totul specială, ea […]
16:40
Cu ocazia începerii noului an școlar 2025-2026, Părintele Protopop Dr. Ioan Durӑ, parohul parohiei „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, a sӑvârşit duminică, 28 septembrie a.c., slujba de binecuvântare a elevilor şcolii parohiale şi a doamnelor profesoare, precum şi a celorlalţi elevi şi studenţi care studiază la şcoli şi facultăţi din Țările de Jos. Părintele Ioan […]
15:50
Kremlinul nu va face, deocamdată, niciun fel de evaluări a recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, deoarece le consideră premature, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, în timpul unui briefing, răspunzând la o întrebare adresată de TASS. „Ei bine, în primul rând, moldovenii înșiși ar trebui probabil să rezolve acest lucru” […]
15:40
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova arată un sprijin puternic pentru UE, a spus Maia Sandu # Rador
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au arătat un sprijin puternic pentru integrarea în UE, a declarat luni președinta Maia Sandu, după ce partidul său de guvernământ pro-european a obținut o victorie răsunătoare. „Rezultatele alegerilor sunt o victorie pentru țară, nu pentru un singur partid”, a declarat dna Sandu într-o conferință de presă. „Mă bucur […]
15:30
Preşedinta Maia Sandu a spus că victoria decisivă repurtată de partidul său pro-european la alegerile parlamentare din Moldova arată că moldovenii ştiu cum să fie uniţi când viitorul ţării lor este în pericol. Ei au arătat lumii că sunt curajoşi şi că nu au fost intimidaţi, a spus dna Sandu, referindu-se la dovezile tot mai […]
15:30
Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 ale Capitalei # Rador
Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 ale Capitalei, în următoarele zile, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare, reiese dintr-un comunicat transmis azi de Termoenergetica Bucureşti. Echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute, dar finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care […]
15:00
La microfon, Angelica Dan
13:50
„Când omul își uită sufletul, își pierde rostul vieții.” Arsenie Boca Introducere Pe 29 septembrie 1910, în satul Vața de Sus din județul Hunedoara, se năștea Zian Boca, cel care avea să devină mai târziu ieromonahul Arsenie Boca, unul dintre cei mai influenți și controversați duhovnici ai României. Figura sa a depășit cadrul monahal și […]
13:50
Înțelegeri Diplomatice Care Au Influențat Lumea XL Nașterea CERN: acordul din 29 septembrie 1954 # Rador
Introducere La 29 septembrie 1954, douăsprezece state europene au semnat un acord istoric care a pus bazele Consiliului European pentru Cercetare Nucleară (CERN), o instituție care avea să schimbe fundamental felul în care omenirea înțelege structura universului. Dincolo de un simplu tratat științific, actul a reprezentat un pas diplomatic major în Europa postbelică, marcând o […]
13:30
Kremlinul acuză autorităţile din Republica Moldova de faptul că au împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze # Rador
Kremlinul a acuzat luni autoritățile din Moldova de faptul că au împiedicat sute de mii de moldoveni care locuiesc în Rusia să voteze la alegerile de duminică, punând la dispoziţie doar două secții de votare pentru diaspora numeroasă de aici. Partidul proeuropean aflat la guvernare în Republica Moldova a obținut o victorie categorică în fața […]
13:00
Uniunea Europeană a salutat luni rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, afirmând că acestea demonstrează faptul că micul stat est-european îşi menţine ferm drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Partidul de guvernământ, proeuropean, din Republica Moldova, a obţinut o victorie răsunătoare în faţa formaţiunii rivale, proruse, la alegerile de duminică, după cum au arătat rezultatele […]
12:50
Uniunea Europeană a confirmat luni că a reinstituit sancțiuni împotriva Iranului, în urma unei măsuri similare adoptate de Organizația Națiunilor Unite. „Astăzi, UE a reintrodus sancțiuni împotriva Iranului ca răspuns la continua nerespectare a acordului nuclear. Ușa pentru negocieri diplomatice rămâne deschisă”, a precizat președinția UE într-un comunicat. UE a adăugat că sancțiunile includ înghețarea […]
12:50
Ministerul de Interne anunţă că de astăzi este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate. Este vorba de RoCEIReader, un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor disponibile în noul document, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip. Potrivit unui comunicat, aplicaţia este disponibilă […]
