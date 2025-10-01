O lucrare realizată la trotuarul din fața casei a ajuns să-i bântuie pe moștenitorii unei locuințe din Centrul Civic
Ziarul de Iasi, 1 octombrie 2025 03:20
O placă de beton a băgat zâzania între locatarii unei case din Centrul Civic. O locatară a refăcut un trotuar pentru că pământul din jur se surpa. Betonul turnat a blocat însă accesul la țevile de apă de la subsol. A urmat un proces care se desfășoară deja de trei ani și în care cei care au de plătit sunt moștenitorii femeii.
Acum o oră
03:40
Primăria caută director pentru unul dintre cele mai contestate cluburi sportive: CSM 2020 # Ziarul de Iasi
Primăria Iași poate lansa concursul pentru ocuparea funcției de director la clubul sportiv CSM 2020. Consilierii locali au aprobat ieri o hotărâre în acest sens. Clubul are și un nou consiliu de administrație.
03:30
Situație asemănătoare la maternitatea din Târgu Mureș. Opt nou-născuți diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, fără niciun deces # Ziarul de Iasi
La maternitatea din Târgu Mureș, în luna iunie, opt nou-născuți au fost diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens. De la primul caz, echipa de epidemiologi a spitalului a activat imediat procedurile, respectiv screeninguri, anunțarea DSP în 24 de ore, limitarea internărilor și izolarea copiilor infectați. A fost identificată rapid cauza – o procedură incompletă de dezinfectare a cateterelor – și corectată pe loc. Niciun copil nu a murit, potrivit News.ro.
03:20
Iașul încă „orbecăie” politic după proiecte majore care să se facă singure. Ghinion: nu mai sunt! # Ziarul de Iasi
În loc de investiții finalizate, avem doar lamentări de genul „nu sunt bani", „Guvernul nu ne-a dat sau nu a făcut", „birocrația e uriașă", „instituția X/ ministerul Y nu a emis la timp avizul". Dar la alții cum de merge treaba?
03:20
Acoperământul Maicii Domnului. Zi de mare sărbătoare și rugăciune: tradiții și semnificații # Ziarul de Iasi
Astăzi, 1 octombrie, creștinii ortodocși prăznuiesc una dintre cele mai iubite sărbători închinate Fecioarei Maria – Acoperământul Maicii Domnului. Această zi aduce aminte de o minune petrecută în urmă cu mai bine de o mie de ani, când Maica Domnului s-a arătat credincioșilor adunați în rugăciune, oferindu-le ocrotirea sa cerească.
03:20
Oltencuța Olguța și sforile pe care le-a tras uța-uța la guvern pentru Iași. Hopaa!? # Ziarul de Iasi
Vești noi pe azi, stimați fani ai artelor lirice, despre cum s-au tras sforile și curmeiele după concursul eșuat de la hopereta ieșeană, concurs despre care am tot scris de ne-am săturat săptămâna trecută. Și iote că nu s-au terminat de povestit jongleriile aferente!
03:20
O lucrare realizată la trotuarul din fața casei a ajuns să-i bântuie pe moștenitorii unei locuințe din Centrul Civic # Ziarul de Iasi
O placă de beton a băgat zâzania între locatarii unei case din Centrul Civic. O locatară a refăcut un trotuar pentru că pământul din jur se surpa. Betonul turnat a blocat însă accesul la țevile de apă de la subsol. A urmat un proces care se desfășoară deja de trei ani și în care cei care au de plătit sunt moștenitorii femeii.
03:20
Trafic, taxe, puțină politică și AI: conversațiile care au aprins Conferința RBL Iași # Ziarul de Iasi
Iașul a fost, pentru o zi, locul unde antreprenorii, liderii de business și autoritățile au pus pe masă subiectele care dor: traficul blocat, taxele care apasă, riscul de burnout și provocarea inteligenței artificiale. Conferința Romanian Business Leaders a adunat peste 200 de participanți sub tema Business as (un)usual, într-un exercițiu de dialog în care s-a vorbit deschis despre cum putem clădi o Românie pe care copiii nu doar să o accepte, ci să o și iubească.
03:20
Proces de pomină între un cetățean și Primărie pentru constituirea unui drept de servitute pe care instituția nu vrea să-l ofere nici în ruptul capului # Ziarul de Iasi
De cinci ani, un ieșean încearcă să ajungă la terenul pe care îl deține. Există o cale de acces, dar aceasta nu este publică, așa că a trebuit să se adreseze judecătorilor pentru a obține dreptul de servitute. A reușit în primă instanță, dar Primăria nu vrea să cedeze, deși în fapt nu pierde nimic.
Acum 4 ore
00:20
Rummenigge felicită VfB Stuttgart pentru că a găsit „un idiot dispus să plătească atât de mult” pentru Woltemade # Ziarul de Iasi
Bayern München a recrutat doar doi jucători în această vară, după ce a lăsat să plece în Anglia mai mulţi jucători promiţători din Bundesliga, consideraţi prea scumpi de Karl-Heinz Rummenigge, fost preşedinte al consiliului de administraţie bavarezilor şi actual membru al consiliului de supraveghere al clubului, scrie news.ro.
Acum 12 ore
19:20
18 firme de construcții și instalații, prinse în cursa pentru contractul de construire a unei creșe în comuna Scobinți # Ziarul de Iasi
Patru oferte au fost înscrise în licitația pentru finalizarea unei creșe mici la Scobinți.
18:20
VIDEO | 25 de ani de IULIUS la Iași: cum a fost transformat orașul prin proiecte ce au schimbat mentalități și au creat un nou mod de viață # Ziarul de Iasi
De un sfert de secol, compania IULIUS rescrie povestea urbană a Iașului, dar și a României, prin proiecte care au schimbat nu doar fața orașelor, ci și modul în care oamenii trăiesc, lucrează și se conectează. De la inaugurarea în 2000 a primului mall modern din afara Capitalei – Iulius Mall Iași, până la dezvoltarea Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din țară, investițiile IULIUS în centrul Iașului vor depăși, odată cu remodelarea Palas, 520 de milioane de euro.
16:20
Jucătorii echipei Liverpool, „terorizați” de suporterii turci ai lui Galatasaray înaintea meciului din Liga Campionilor. Au fost treziți în miezul nopții # Ziarul de Iasi
La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marţi seară, scrie News.ro.
15:20
Dragostea adevărată trăiește din greșeli, din surprize, din conflict și iertare. Un robot îți poate oferi plăcere, confort și predictibilitate, dar sufletul, acea „scânteie" care face ca doi oameni să rămână împreună sau să se despartă, nu se programează. Ultima frontieră de care ne vom ține cu dinții și care, deocamdată, pare imposibil de imitat, asta va fi, sufletul. Dacă și acela va fi „spart", e sfârșitul.
15:20
Un șofer prins fără permis a fost iertat de judecători pe motiv că mergea să-și vadă fiul la spital, în Iași # Ziarul de Iasi
Un moldo-român a fost iertat de judecători după ce a fost prins conducând fără permis. Argumentul său, că se grăbea să-și vadă fiul la spital a fost acceptat de Judecătoria Răducăneni. Nu însă și de procurori, care au declarat apel.
Acum 24 ore
14:20
Jamie Carragher explică motivul pentru care Ruben Amorim nu a fost demis de la Manchester United: Conducătorii nu vor să admită că au greşit # Ziarul de Iasi
După un nou început de sezon dezastruos, postul lui Ruben Amorim la Manchester United este evident ameninţat. Dar demiterea sa, care pare inevitabilă pentru mulţi, nu a fost încă oficializată, iar Jamie Carragher, fost fundaş la Liverpool, acum consultant de succes, ştie motivul, scrie news.ro.
12:20
Portarul de 19 ani al unui club spaniol a murit în urma unui traumatism la cap suferit în timpul unui meci # Ziarul de Iasi
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării, scrie news.ro.
12:20
Document oficial: doar jumătate dintre solicitările de autorizații de construcție din Iași sunt aprobate # Ziarul de Iasi
În ultimii ani, tot mai puține proiecte de construcții din municipiul Iași ajung să fie aprobate. Datele dintr-un raport al Consiliului Concurenței arată că aproape jumătate dintre solicitările depuse pentru autorizații rămân blocate sau sunt abandonate, cel mai probabil pe fondul birocrației, documentațiilor incomplete și problemelor legate de obținerea avizelor. Interesul pentru piața construcțiilor a intrat pe o pantă descendentă după vârful atins în 2021, iar în 2023 s-a produs o schimbare importantă: persoanele juridice au depășit persoanele fizice la numărul solicitărilor. Practic, această evoluție arată clar că piața se concentrează în jurul dezvoltatorilor mari, în timp ce interesul pentru construcțiile individuale scade constant.
11:20
DSP Iași reîncălzește ciorba. Dr. Liviu Stafie va prelua atribuțiile de director executiv # Ziarul de Iasi
Dr. Liviu Stafie va prelua, cu titlu interimar, atribuțiile de director executiv al DSP Iași, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea întregii conduceri, în contextul celor șase decese provocate de infecțiile cu bacteria Serratia marcescens.
04:20
Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Serratia. Dr. Ingrith Miron îi sfătuiește să nu amâne mersul la medic # Ziarul de Iasi
După tragedia copiilor decedați în urma infecției cu bacteria Serratia marcescens, tot mai mulți părinți din Iași își exprimă temerile pe grupurile online și spun că evită să meargă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria". Mămicile cer alternative, întreabă de asistente care pot pune perfuzii acasă sau caută medici în privat, de teamă să nu ajungă cu cei mici în unitatea medicală aflată acum în anchetă epidemiologică.
Ieri
03:30
Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași sărbătorește 130 de ani de existență. „O școală de valoare aflată și acum în topurile naționale” # Ziarul de Iasi
Colegiul Național „Costache Negruzzi" din Iași marchează 130 de ani în educație printr-o serie de evenimente culturale, științifice și artistice desfășurate între 29 septembrie și 3 octombrie. Sub deviza excelenței și a vocației pentru formarea elitelor, programul include numeroase activități: lansări de reviste, ateliere, expoziții, competiții sportive, sesiuni experimentale și momente de gală la Teatrul Național „Vasile Alecsandri".
03:20
Vorbe de oameni mari despre nenoricirea de la spitalul de copii mici. Nu vă duceți așa ușor după fentă! # Ziarul de Iasi
Câteva observațiuni mai detașate, stimați pacienți, acuma la câteva zile după izbucnirea scandalului cu copilașii morți de la Spitalul de Copii din Iași, toți infectați cu o bacterie intraspitalicească. Observațiuni mai greu de văzut cu ochiul liber, evident!
03:20
Scandalul deceselor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Încă un bebeluș și-a pierdut viața, dar anunțul oficial a venit cu o zi întârziere. Conducerea unității a fost schimbată # Ziarul de Iasi
La două zile după vizita ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, la Iași, a fost confirmat al șaptelea deces al unui copil infectat cu bacteria Serratia marcescens. În paralel, conducerea Spitalului de Copii „Sfânta Maria" a fost schimbată, dr. Cătălina Ionescu a fost înlocuită cu dr. Radu Constantin Luca, medic primar în chirurgie pediatrică și specialist în chirurgie pediatrică laparoscopică nivel 1.
03:20
Știința Miroslava încurcă Politehnica Iași. Meci amical anulat cu câteva ore înainte de start. Unde poate fi văzut meciul de la Chiajna # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a reluat ieri antrenamentele după victoria meritată obținută sâmbătă, pe stadionul „Emil Alexandrescu", 2-0 cu o echipă extrem de modestă, CS Tunari. Cum „pensionarii" ilfoveni au ridicat probleme Iașului în prima repriză, în care au avut statistici mai bune (!), Poli dorește, firesc, creșterea calității exprimării, în suferință în acest start de sezon.
03:20
Casa Ralet, scoasă la vânzare. Proprietarul a cumpărat-o cu 700.000 de euro, iar acum cere aproape dublu # Ziarul de Iasi
Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din Iași, Casa Ralet, monument istoric, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1.229.000 de euro. Imobilul se află pe strada cu același nume, într-o zonă centrală a orașului, Copou, în apropierea Grădinii Botanice și a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Casa Ralet are o suprafață construită de aproximativ 500 mp și este amplasată pe un teren de peste 1.000 mp. Asta înseamnă un preț de aproximativ 3.075 euro pe metru pătrat.
03:20
REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne, cu alegeri tensionate, dar și multă demnitate # Ziarul de Iasi
Octav vrea să aibă copii, dar avea nevoie de o țară în care să-i crească. Vitalie are copii, pe care, ca să-i protejeze din calea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, i-a mutat la Iași, atunci când părea că frontul se apropie prea mult de Chișinău. Nu o dată, ci de două ori. Iulian vrea pentru ca fiica lui să poată călători, studia și vorbi liber. Iar Irina a mers la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 împreună cu copiii – chiar dacă-s mici, pentru că, spune ea, „e important să le cultivăm simțul civic și să-i învățăm că viața noastră este, de fapt, rezultatul alegerilor noastre". Octav, Irina, Vitalie și Iulian sunt cei care au scris o bucățică din istoria Moldovei. Ei, și alți 574.050 de moldoveni de pretutindeni.
03:20
Detalii inedite – Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj. Recent ar fi fost remediată o defecțiune la motor # Ziarul de Iasi
Cazul avionului care aterizat forțat în curtea unității militare din Tătărași lasă în urmă o serie de întrebări care până la o anchetă oficială nu își găsesc încă răspuns. În urma incidentului, pilotul, arhitectul Marian Jan Chirița, a fost grav rănit. Medicii au fost nevoiți să-i amputeze picioarele, iar starea sa este în continuare critică și s-a solicitat transferul la o unitate de profil din afara țării. Reporterii „Ziarul de Iași" au consultat piloți amatori și specialiști în aeronautică și în rândurile următoare vă prezintă câteva ipoteze inedite despre cauzele accidentului de sâmbătă.
00:20
Arbitrii de linie vor continua să oficieze la turneul Roland-Garros în 2026, a anunţat luni Federaţia Franceză de Tenis (FFT), apărând „excelenţa arbitrajului francez", scrie news.ro.
29 septembrie 2025
22:20
Doi membri ai conducerii clubului Ajax Amsterdam, directorul tehnic Alex Kroes şi directorul sportiv Marijn Beuker, au fost agresaţi în timpul meciului împotriva formaţiei PSV Eindhoven (2-2) din 21 septembrie, scrie news.ro.
21:20
Superliga: Spre deosebire de Poli Iași, FC Botoşani a fost în stare să învingă Metaloglobus, scor 2-0 # Ziarul de Iasi
Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metalog
20:20
Africa de Sud riscă să rateze calificarea la Cupa Mondială din 2026, după ce a pierdut, la masa verde, un meci pe care l-a câștigat pe teren # Ziarul de Iasi
Africa de Sud a fost sancţionată, luni, cu o înfrângere la masa verde pentru că a aliniat un jucător suspendat în meciul împotriva Lesotho din martie, calificativ pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat FIFA, potrivit News.ro. Articolul Africa de Sud riscă să rateze calificarea la Cupa Mondială din 2026, după ce a pierdut, la masa verde, un meci pe care l-a câștigat pe teren apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Mourinho, nostalgic înaintea meciului din Champions League: Chelsea face parte din istoria vieţii mele # Ziarul de Iasi
Jose Mourinho, antrenorul echipei portugheze Benfica Lisabona, revine marţi pe Stamford Bridge, stadionul fostei sale echipe, Chelsea, pe care o va înfrunta în Liga Campionilor, potrivit News.ro. Articolul Mourinho, nostalgic înaintea meciului din Champions League: Chelsea face parte din istoria vieţii mele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Patronul prins la volanul unui BMW cu numerele unui Peugeot a fost prins iar în trafic: fără permis, tot cu BMW-ul, dar și „afumat” cu cannabis. A scăpat cu amendă, pe prescripție # Ziarul de Iasi
Un mic patron a trecut la mustață pe lângă stabilimentul de pe strada Dr. Vicol. Trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, fără permis și „afumat” cu cannabis, a scăpat cu o amendă, o pedeapsă cu suspendare și o prescripție. Articolul Patronul prins la volanul unui BMW cu numerele unui Peugeot a fost prins iar în trafic: fără permis, tot cu BMW-ul, dar și „afumat” cu cannabis. A scăpat cu amendă, pe prescripție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Lewis Hamilton, distrus de durere. Și-a pierdut cel mai bun prieten: „A murit în brațele mele” # Ziarul de Iasi
Lewis Hamilton, distrus de durere. Pilotul britanic a anunțat, că Roscoe, câinele său, care devenise mascota paddock-ului de Formula 1, a murit din cauza unei pneumonii. Articolul Lewis Hamilton, distrus de durere. Și-a pierdut cel mai bun prieten: „A murit în brațele mele” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Încă o șansă la viață pentru Casa Călăului din Manta Roșie. Trei ani pierduți degeaba de CJ Iași pe mâna unor firme controversate # Ziarul de Iasi
După rezilierea contractului de concesiune, administrația județului încearcă să afle ce se mai poate salva din clădirea monument istoric. Articolul Încă o șansă la viață pentru Casa Călăului din Manta Roșie. Trei ani pierduți degeaba de CJ Iași pe mâna unor firme controversate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Producătorii de vinuri din Iași toarnă anual vin în pahare de câteva zeci de milioane de euro # Ziarul de Iasi
Sectorul vinului din Iași rămâne pe plus: principalii producători au generat în 2024 peste 206 milioane lei (40 milioane de euro) cifră de afaceri și 23,2 milioane lei profit net, cu marje între 0,27% și 32,8%. Cotnari SA domină piața cu 69,3% din rulajul total. Recolta din acest an se anunță calitativ superioară, iar cele 8.200 hectare de viță-de-vie confirmă potențialul agricol al județului. Articolul Producătorii de vinuri din Iași toarnă anual vin în pahare de câteva zeci de milioane de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
A stat mult timp închis în cutiuța lui, într-un loc ascuns, în spatele icoanei Sfântului Nicolae. Nimeni nu s-a atins de el. Era prea valoros ca să fie folosit. Articolul Stiloul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Ultima oră – Medicii ieșeni cer transferul lui Marian Jan Chirița într-un centru medical din Europa # Ziarul de Iasi
Marian Jan Chirița, în vârstă de 53 de ani, unul dintre cei doi piloți aflați la bordul avionului prăbușit sâmbătă, se află în stare critică și urmează să fie transferat la un centru medical din Europa. Articolul Ultima oră – Medicii ieșeni cer transferul lui Marian Jan Chirița într-un centru medical din Europa apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Al șaptelea deces din cauza bacteriei Serratia marcescens. Copilul a fost transferat de la Iași la București, decesul confirmat de medicii bucureșteni # Ziarul de Iasi
Numărul copiilor care au murit din cauza bacteriei Serratia marcescens a ajuns la șapte. Articolul Al șaptelea deces din cauza bacteriei Serratia marcescens. Copilul a fost transferat de la Iași la București, decesul confirmat de medicii bucureșteni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Copoul este din nou plin de studenți, odată cu deschiderea noului an universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). În aceste momente are loc ceremonia oficială, organizată în Aula Magna „Mihai Eminescu”, în prezența rectorului instituției, a cadrelor didactice și a studenților. Articolul Copoul, din nou plin de studenți: UAIC deschide noul an universitar – FOTO/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Paris Saint-Germain va juca finala Cupei Intercontinentale în Qatar, la 17 decembrie # Ziarul de Iasi
Paris Saint-Germain va juca prima sa finală a Cupei Intercontinentale la Doha, în Qatar, pe 17 decembrie, a anunţat, duminică, FIFA (Federaţia Internaţională de Fotbal), scrie news.ro. Articolul Paris Saint-Germain va juca finala Cupei Intercontinentale în Qatar, la 17 decembrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
07:20
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din peste 99 la sută din secţiile de vot. Articolul Rezultate vot – Moldova a ales UE, Putin și-a luat iar țeapă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante, scrie news.ro. Articolul Volei masculin: Italia câştigă al cincilea titlu mondial, după finala cu Bulgaria apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria”. Semnale de alarmă apăruseră încă de acum circa două luni # Ziarul de Iasi
Cazul copiilor cu comorbidități și alte boli asociate decedați la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” pe fondul unei infecții bacteriene a declanșat un val de indignare în toată societatea. Reacția lentă a autorităților și lipsa totală de tranparență au șocat comunitate locală și au surprins toată țara. Problemele de acolo au ajuns să fie cunoscute abia în urma unei anchete jurnalistice publicată de 7iasi.ro, chiar dacă primele semne de alarmă au apărut începând cu luna august. Articolul Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria”. Semnale de alarmă apăruseră încă de acum circa două luni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
40 UNDER 40 | Carieră începută la păcănele și continuată cu clienți din Top Fortune 500. Povestea fascinantă a lui Cătălin Rață, fondatorul Logarithmic # Ziarul de Iasi
„Am crescut cu frică de eșec. Dar am transformat frica de eșec într-o chestie pozitivă, care m-a ajutat să fiu întotdeauna unul dintre cei mai pregătiți oameni în cameră.” Așa își rezumă Cătălin Rață motorul interior care l-a împins din Iași, dintr-un antreprenoriat început într-o echipă de doi oameni care lucrau din cafenele, până în Palo Alto, în SUA, la negocieri cu unul dintre cei mai râvniți clienți din IT. Articolul 40 UNDER 40 | Carieră începută la păcănele și continuată cu clienți din Top Fortune 500. Povestea fascinantă a lui Cătălin Rață, fondatorul Logarithmic apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:40
Cum apare burnout-ul la serviciu: primele semne? Când e nevoie de terapie? – răspunsurile psihologului Cristian Grigore, Institutul Socola # Ziarul de Iasi
Psihologii avertizează că tot mai mulți angajați din Iași ajung să sufere de oboseală cronică, lipsă de motivație și stres constant. Fenomenul de burnout, odinioară rar, a devenit astăzi o realitate cotidiană. Specialiștii avertizează că, fără măsuri de prevenție, atât angajații, cât și angajatorii vor avea de pierdut. Articolul Cum apare burnout-ul la serviciu: primele semne? Când e nevoie de terapie? – răspunsurile psihologului Cristian Grigore, Institutul Socola apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Piața transportului de persoane din Iași: cinci firme domină județul. Pe lângă mersul cu autobuze și microbuze, zborurile turistice cresc tot mai mult # Ziarul de Iasi
Cinci firme, 12 luni, 22 de milioane de euro. Atât au generat în 2024 cei mai mari operatori de transport rutier de persoane din județul Iași, cumulând peste 110 milioane lei. Dintr-un total de 185 de firme active, aceste companii concentrează rulajul principal, într-o piață a contrastelor. Articolul Piața transportului de persoane din Iași: cinci firme domină județul. Pe lângă mersul cu autobuze și microbuze, zborurile turistice cresc tot mai mult apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Dreptatea cu barosul nu e suficientă pentru criza de la Spitalul de Copii. Dar mai are cine să construiască? # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătății își face poze cu „botoșei” într-un spital care nu poate fi deblocat fără conducere militară. Protocoalele rămân doar pe hârtie, oricâte demiteri face Rogobete. La Iași, unde au murit șase copii, ministrul concediază managerul în curte, în fața presei, în timp ce din spital asistentele ies la țigară cu saboții din Terapie Intensivă. România medicală trăiește între două lumi: una în care jumătate din personal luptă pentru pacienți și alta în care regulile de bun-simț sunt călcate în picioare. Articolul Dreptatea cu barosul nu e suficientă pentru criza de la Spitalul de Copii. Dar mai are cine să construiască? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Agresivitatea în trafic: șoferii din Iași au transmis peste 500 de sesizări la Poliție prin aplicația ESAR # Ziarul de Iasi
Din octombrie anul trecut, momentul implementării aplicației ESAR, prin care cetățenii pot transmite sesizări privind comportamentul agresiv al conducătorilor auto pe drumurile publice, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a înregistrat până în prezent 512 sesizări. Este singura contravenție admisibilă prin acest sistem. Articolul Agresivitatea în trafic: șoferii din Iași au transmis peste 500 de sesizări la Poliție prin aplicația ESAR apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Un tânăr inginer IT angajat la o cunoscută multinațională din Iași, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri # Ziarul de Iasi
Sufocați de dosare, procurorii și judecătorii au apăsat pedala de accelerație în cazurile de trafic de droguri. Un ieșean implicat în acest trafic și-a cumpărat marfa în ianuarie, în aprilie era deja trimis în judecată, iar la sfârșitul săptămânii trecute, a fost condamnat. Articolul Un tânăr inginer IT angajat la o cunoscută multinațională din Iași, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Gimnastică: Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely # Ziarul de Iasi
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări, scrie news.ro. Articolul Gimnastică: Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
