(P) Vrei un site web? Ce listă trebuie să bifezi pentru o lansare de succes

14:50

Un elev de 17 ani din Capitală este acuzat de amenințare în scop terorist, după ce ar fi trimis mesaje de amenințare la aproximativ 1.000 de adrese oficiale de mail, la începutul acestei săptămâni. Adolescentul a fost arestat preventiv pentru 30 zile, transmite Agerpres. Procurorii spun că adolescentul a cooptat și o fată de 14 […]