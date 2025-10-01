Ministrul Apărării, întâlnire cu emisarul special al SUA pentru Ucraina
Veridica.ro, 1 octombrie 2025 05:10
Ionuţ Moşteanu şi Keith Kellogg au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 15 minute
05:30
Primele livrări sunt aşteptate în perioada octombrie - noiembrie 2025.
Acum 30 minute
05:20
Acestea vizează comunicarea publică, justiția, serviciile și direcția economică a României.
Acum o oră
05:10
Ionuţ Moşteanu şi Keith Kellogg au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare.
Acum 12 ore
20:40
Parchetul din Paris a declarat că este în curs de desfășurare o anchetă privind moartea ambasadorului, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, găsit fără suflare lângă un hotel din Paris.
20:30
Statele Unite au desfășurat în Norvegia aeronave militare capabile să vâneze submarine și să efectueze operațiuni de spionaj și au efectuat misiuni în apropierea teritoriului Rusiei la Marea Baltică.
20:00
Bărbatul, arestat în Polonia, este suspectat că s-a scufundat în fundul Mării Baltice pentru a plasa explozibili în atacul asupra conductei de gaze Nord Stream din 2022.
Acum 24 ore
13:30
Autoritatea sa este tot mai contestată pe fondul scăderii în sondaje.
13:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul admite că livrările de arme către Ucraina sunt inutile # Veridica.ro
Experți occidentali recunosc că livrările de arme către Ucraina sunt inutile din cauza pierderilor catastrofale suferite de Kiev, potrivit propagandei pro-Kremlin.
12:00
Planul are susţinerea ţărilor arabe şi musulmane. Hamas spune că îl analizează.
11:20
Preşedintele Trump i-a minimalizat importanţa
08:30
Ruşii şi-au accelerat avansul pe front, în timp ce ucrainenii le atacă rafinăriile.
Ieri
22:00
Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că SUA analizează o cerere din partea Ucrainei pentru rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
21:00
Președintele american Donald Trump l-a primit luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul unor discuții esențiale pentru a-l presa să susțină o propunere de pace în Gaza care vizează încheierea unui război de aproape doi ani, în urma căruia Israelul s-a confruntat cu o izolare internațională tot mai mare.
17:50
Până la sfârșitul anului vor fi înrolați încă 135.000 de tineri
17:20
Purtătorul de cuvânt al prședintelui rus spune că autoritățile moldovene refuză dialogul pentru o soluție transnistreană.
17:00
Presa ucraineană, analiștii politici și blogerii au comentat cu optimism rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că acestea reprezintă o nouă înfrângere pentru Kremlin în spațiul post-sovietic.
16:20
Rezultatul urmează să fie aprobat de CEC și validat de Curtea Constituțională
15:00
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor în fața amenințărilor
12:20
Echipa de analiști Veridica.md, reacție la cald la rezultatul alegerilor legislative.
11:20
Pro-europenii obțin o victorie clară la alegerile parlamentare din Moldova, în urma unui scrutin dominat de geopolitcă și interferența Rusiei, ale cărei eforturi s-au dovedit, în cele din urmă, zadarnice. Rezultatele arată însă și că Republica Moldova continuă să rămână profund divizată.
11:00
Occidentul salută victoria PAS, Moscova anunţă victoria opoziţiei pro-ruse.
07:30
Partidul pro-european fondat de Maia Sandu obține majoritatea absolută în parlament, după o campanie electorală marcată de interferențe masive din partea Rusiei.
07:00
El a chemat cetăţenii moldoveni la acţiuni de protest, începând de astăzi, în faţa Parlamentului.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
România: aproape 30 de mii de basarabeni au votat la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Veridica.ro
Au fost organizate 23 de secţii de votare, un număr record.
22:10
După numărarea a peste 13 la sută din voturile exprimate, majoritatea din comunitățile mici, Partidul Acțiune și Solidaritate PAS se află pe primul loc.
21:50
„Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!", a scris președinta pe Facebook.
19:30
Poliția Română anunță că a primit un e-mail cu privire existenţa unor dispozitive explozive la secţiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova vecină # Veridica.ro
Din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.
18:20
Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița.
09:50
Primele informaţii indică cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi.
08:20
ALEGERI PARLAMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Moldovenii au de ales din nou între Europa şi Rusia # Veridica.ro
Scrutinul are loc pe fondul încercărilor Moscovei de a-şi reinstaura influenţa la Chişinău.
27 septembrie 2025
18:20
Fostul șef al Statului Major al Armatei Iugoslave, Nebojsa Pavkovic, condamnat pentru crime în timpul războiului din Kosovo, ar putea fi eliberat anticipat # Veridica.ro
Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, în Olanda, nu și-a anunțat încă decizia.
16:20
Rusia și Belarus revin ca membri cu drepturi depline ai Comitetul Internațional Paralimpic # Veridica.ro
Ucraina invadată de ruși acuză trădarea „valorilor olimpice”.
15:00
INVESTIGAȚIE VERIDICA.MD: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” # Veridica.ro
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
26 septembrie 2025
14:10
Dmitri Kozak, strateg lui Putin pentru Moldova, forțat să plece pentru că e prea moderat # Veridica.ro
Demisia forțată a lui Kozak arată că „garda veche” de la Kremlin e înlocuită de o echipă gata să execute ordinele șefului fără să comenteze, scrie presa rusă independentă. Aceasta arată și ce face acum un agent GRU/FSB fugit din Occident după ce a dat un tun de 2 miliarde și ce probleme bugetare are Rusia.
12:00
James Comey este unul din criticii preşedintelui Trump, iar folosirea justiţiei în refuieli personale îi îngrijorează pe mulţi.
11:00
La PROFILAKTIKA, o analiză detaliată a jocurilor informaționale periculoase ale Moscovei, a manipulării experților și a noilor pași ai Kremlinului pentru a-și consolida influența în Occident.
11:00
Preşedintele american urmează să-l primească pe premierul israelian la începutul săptămânii viitoare.
10:10
Autorităţile acuză un atac hibrid profesionist.
09:50
Ruşii au folosit bombe aeriene şi rachete de artilerie.
09:00
Acuzaţiile apar după ce preşedintele Trump şi-a înăsprit poziţia faţă de Moscova.
08:40
Un elev de 17 ani, reținut de DIICOT pentru că a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale # Veridica.ro
Astăzi, el va fi prezentat Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
01:00
Știu că poate v-ați săturat de alegeri și politică, dar vin și vă întreb scurt pe doi - aveți cinci minute să vorbim despre Republica Moldova și alegerile care se întâmplă pe acolo? Sigur, o să dureze ceva mai mult de fapt, dar eu zic că o să merite. Nu de alta, dar, dincolo de faptul că suntem frați de neam și limbă și că e un pod de flori între noi, în lumea asta în care geopolitica a luat-o razna ce se întâmplă peste Prut are șanse mari să reverbereze și pe la noi prin țărișoară. Nu știu dacă ați auzit recent, dar un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?
25 septembrie 2025
17:10
Serviciile de informații ucrainene avertizează că persoane cu reputația dubioasă vor să supravegheze votul
16:10
Ministrul slovac de externe respinge acuzația că țara sa și Ungaria ar fi singurele din UE care cumpără energie din Rusia
15:40
În pofida scăderii de popularitate, Zelenski păstrează cea mai mare cotă de încredere din partea ucrainenilor
14:40
Sarkozy a fost declarat vinovat în dosarul de finanțare libiană a campaniei sale electorale
14:30
Ucraina a fost atacată de forțele ruse și cu aproape 180 de drone.
14:20
De asemenea, numărul salariaţilor a crescut până la 5,75 milioane.
13:30
Expert: „Am dormit în timp ce curgeau știrile despre avioanele MiG-31 rusești care survolau teritoriul Estoniei. Iar asta spune multe. Când ai alte lucruri mai importante de făcut, înseamnă că acest incident nu a fost unul atât de serios”
12:30
O serie de incursiuni cu drone a perturbat activitatea pe mai multe aeroporturi
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.