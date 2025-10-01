Nicușor Dan spune că autostrada care va lega Portul Constanţa de vestul ţării va fi gata în 2028, spune Nicuşor Dan
1 octombrie 2025
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că au fost luate mare parte din măsurile care permit apropierea, în 2025 - 2026, de ţintele de deficit angajate faţă de Comisia Europeană, menţionând pentru relansarea economică: aderarea la OCDE, finalizarea autostrăzii care să lege portul Constanţa de vestul României, extragerea gazului din Marea Neagră.
• • •
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are, în prezent, un mecanism de comandă în cazul survolării unui corp străin deasupra teritoriului naţional, subliniind că, în cazul în care ar fi vorba despre avioane fără pilot, drone, abordarea ar trebui să fie una mai degrabă activă, iar în cazul unui avion cu pilot - una mai degrabă prudentă.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că statul nu ştie să facă spitale în termene rezonabile, menţionând că s-ar îndrepta către parteneriate public - private pentru construcţie şi administrare de unităţi sanitare.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că i-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliţiei la Primăria Capitalei, menţionând că, pe de o parte, organizarea acestor alegeri este legitimă, iar, pe de altă parte, există problema dacă această competiţie "va destabiliza foarte tare coaliţia, care deja are nişte tensiuni acumulate".
Arabia Saudită a anunţat marţi că prevede un deficit bugetar de aproximativ 5,3% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2025, mai mult decât dublu faţă de 2,3% anunţat la sfârşitul anului 2024, din cauza cheltuielilor mai importante decât se aştepta şi a veniturilor mai mici din petrol, notează AFP.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că au fost luate mare parte din măsurile care permit apropierea, în 2025 - 2026, de ţintele de deficit angajate faţă de Comisia Europeană, menţionând pentru relansarea economică: aderarea la OCDE, finalizarea autostrăzii care să lege portul Constanţa de vestul României, extragerea gazului din Marea Neagră.
Shutdown în SUA – Eșec la ultimul vot în Senat pentru a evita paralizia serviciilor federale. Avertismentul lui Trump # Economica.net
Statele Unite se apropie inevitabil de paralizia bugetară după ce Senatul a eşuat marţi într-o ultimă încercare de a evita închiderea unei părţi din serviciile sale federale, aşa-numitul "shutdown", scrie AFP.
Doar 36% dintre europeni reuşesc să economisească în mod regulat, deşi 78% o fac ocazional, iar când vine vorba de investiţii, mai mult de jumătate optează pentru conturi de economii sau depozite, arată un studiu publicat marţi de Asociaţia Europeană de Planificare Financiară (EFPA), transmite agenția spaniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
Comisia Europeană anchetează grupul francez Sanofi pentru abuz de poziție dominantă pe piața vaccinurilor antigripale # Economica.net
Grupul farmaceutic francez Sanofi a anunţat marţi că este vizat de o anchetă a Comisiei Europene, care suspectează un posibil abuz de poziţie dominantă, transmite AFP, relatează Agerpres.
Nicușor Dan este „extrem de optimist” că Republica Moldova va intra în UE în trei ani # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că după victoria forţelor pro-europene la alegerile din Republica Moldova, este "extrem de optimist" în privinţa procesului de integrare în Uniunea Europeană a ţării vecine, el adăugând că un termen de trei ani pentru acest obiectiv este "foarte realist" şi că e de părere că poate fi realizat inclusiv cu Transnistria.
Hârtia specială care va înlocui toate pungile de plastic din Europa se va produce la Giurgiu, în premieră. Cât investește Vladimir Cohn în fabrică, când spune că e noul termen de lansare și de ce au întârziat lucrările # Economica.net
Hârtia specială care se va folosi pentru pungile ce vor înlocui în totalitate plasticul în retailul din Uniunea Europeană se va produce și la Giurgiu, în premieră pentru România. Investitorul care dezvoltă fabrica este Vladimir Cohn, cel mai important jucător din piața hârtiei de după 1989, iar investiția se va ridica la circa 75 de milioane de euro, cu 100 de angajați în prima fază și până la 200, dacă totul merge conform planului. Omul de afaceri, caracterizat mai degrabă de discreție, ne-a transmis, fără alte comentarii, când va fi lansată fabrica. Surse apropiate situației ne-au spus că termenul inițial, 30 noiembrie 2025, nu mai poate fi respectat inclusiv din cauza lentorii cu care Primăria Giurgiu s-a mișcat în demersurile de emitere a documentelor pentru cadastru, autorizații de mediu și nu numai.
Primark angajează 30 de lucrători comerciali şi spune le oferă de la 3.100 de lei „în mână” în oraşele în care e prezentă deja. Compania pregăteşte intrarea în Craiova, unde face deja recrutări # Economica.net
Primark, retailer de îmbrăcăminte cu preţuri accesibile, face angajări în Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca, oraşe în care compania are deja magazine. Compania oferă lucrătorilor comerciali venituri nete care încep de la 3.100 de lei lunar în Cluj-Napoca şi în Bucureşti, reiese din anunţurile de angajare consultate de Economica.net. Primark a început recrutările pentru magazinul pe care-l va deschide la Craiova.
A venit toamna, a crescut din nou prețul energiei electrice pe piața spot de la București. Plus 24% în ultima lună # Economica.net
După câteva luni de relativă stagnare și un august cu o scădere semnificativă a prețului, septembrie a venit cu o creștere semnificativă a prețului mediu al pieței pentru ziua următoare.
Ce se întâmplă cu sistemul SGR. 70% dintre comercianții din România nu colectează ambalaje cu garanție # Economica.net
Doar 24.000 de magazine acceptă efectiv ambalaje cu garanție și returnează clienților cei 50 de bani per ambalaj, potrivit celor mai recente date ale RetuRo, administratorul sistemului. În total, numărul comercianților înscriși în Sistemul de Garanție-Returnare este de trei ori mai mare.
Catalyst investește 1,25 de milioane de euro în Carfix, sistemul digital de gesionare completă a daunelor autoturismelor # Economica.net
Carfix, platforma SaaS care interconectează asigurători, brokeri, service-uri auto, dealeri, companii de leasing și utilizatori finali într-un ecosistem 100% online, anunță atragerea unei investiții strategice de 1,25 milioane de euro din partea Catalyst Romania, unul dintre cele mai importante fonduri de Venture Capital din regiune.
Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere şedinţa de marți, iar valoarea tranzacţiilor a fost de 65,93 de milioane de lei (12,97 de milioane de euro), relatează Agerpres.
Compania HP Inc. (NYSE: HPQ) anunță extinderea disponibilității Workforce Experience Platform (WXP), o soluție inovatoare pentru experiența digitală a angajaților, bazată pe inteligență artificială. Platforma ajută organizațiile să își administreze, să securizeze și să susțină infrastructura IT, contribuind în același timp la creșterea implicării și productivității angajaților.
Clubul de fotbal Valencia dă în judecată Netflix pentru inexactitățile dintr-un film documentar despre fotbalistul brazilian Vinicius # Economica.net
Clubul spaniol de fotbal Valencia a anunţat, luni, că a înaintat o plângere împotriva reţelei Netflix pentru avansarea în spaţiul public a unor informaţii false în cadrul documentarului pe care aceasta l-a produs despre jucătorul brazilian Vinicius Junior, conform agenţiei Associated Press, transmite Agerpres.
Trump și Pfizer au ajuns la un acord pentru reducerea prețurilor la medicamente în SUA # Economica.net
Donald Trump şi directorul general al Pfizer au anunţat marţi un acord de reducere a preţurilor la anumite medicamente vândute în Statele Unite, după ce preşedintele american a afirmat în repetate rânduri că va face acest lucru, relatează AFP, transmite Agerpres.
Hidroelectrica și-a revizuit în jos profitul pentru acest an cu 15%. Cauzele: seceta și creșterea masivă a volumelor de energie cumpărată de la alții pentru clienții săi tot mai mulți # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, și-a rectificat în minus bugetul de venituri și cheltuieli în acest an, pe fondul secetei, al competiției din piață, dar și al creșterii volumelor de energie achiziționată din piață, pentru onorarea obligațiilor către clienți.
CFR Călători va asigura de la 1 octombrie transportul cu autobuze pe secția Constanța – Mangalia # Economica.net
Compania CFR Călători anunță că în condițiile închiderii liniei Constanța – Mangalia pentru lucrări la infrastructura feroviară, efectuate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, circulația trenurilor de călătorie pe această rută este suspendată în perioada 1 octombrie 2025 – 2 februarie 2026.
Rusia interzice exporturile de motorină către revânzători și extinde restricțiile privind livrările de benzină # Economica.net
Rusia a interzis marţi exporturile de motorină pentru unele companii şi a extins restricţiile privind vânzările de benzină în străinătate, în contextul în care atacurile dronelor ucrainene au perturbat funcţionarea rafinăriilor din ţară, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Nicușor Dan: Există zone însemnate din sistemul bugetar de unde trebuie să plece oameni. Există și zone în care e nevoie de mai mulți oameni # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi, la Timişoara, că în opinia sa e nevoie de ieşiri din sistemul bugetar, însă există şi zone unde nevoie de suplimentarea numărului de angajaţi, relatează Agerpres.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Timişoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voinţă internă, cât şi pentru că ţările europene susţin includerea acestui stat cât mai rapid, relatează Agerpres.
Cardurile pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România au fost încărcate # Economica.net
Cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată ţara au fost încărcate, a anunţat, marţi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, relatează Agerpres.
Primăria Galați a semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării cu un consorțiu de patru companii românești # Economica.net
Primăria Municipiului Galați anunță că a semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, proiectare și execuție. În urma licitației publice, contractul în valoare de 200 de milioane de lei a fost atribuit cu clauză rezolutorie Asocierii Tancrad S.R.L. – Citadina 98 S.A. – Lemacons S.R.L. – Old Road Construct S.R.L., lider de asociere fiind Tancrad S.R.L..
Primăria Sectorului 1 va cumpăra „Casa Petrescu” cu 1,7 milioane de euro. Imobilul va fi renovat și transformat într-un centru educațional și cultural # Economica.net
"Casa Petrescu" de pe Calea Griviţei va fi cumpărată şi reabilitată de Primăria Sectorului 1 pentru a fi transformată într-un centru educaţional şi cultural, iar preţul de achiziţie este de 1,7 milioane de euro, după ce Consiliul Local Sector 1 a adoptat un proiect de hotărâre în acest sens, transmite Agerpres.
Go Cab Software, o companie românească care operează o platformă de servicii de comenzi taxi, și-a cerut azi insolvența.
Diana Delca, Concentrix România: Ne propunem să extindem echipa locală cu câteva sute de noi colegi în București, Iași, Timișoara, Cluj # Economica.net
„Inteligența artificială ne ajută să redefinim rolurile și să pregătim angajații pentru abilitățile de mâine, într-o industrie în care adaptabilitatea și flexibilitatea sunt esențiale. În același timp, ne propunem să extindem echipa locală în perioada 2025-2026 cu câteva sute de noi colegi în București, Iași, Timișoara, Cluj și care să se alăture proiectelor de customer experience și transformare digitală”, a declarat Diana Delca, Country Managing Director la Concentrix România.
Scutul de foraj "Sfânta Ana" a finalizat al doilea segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, potrivit unor imagini postate pe pagina de YouTube dedicată proiectului Magistralei 6 de metrou. Primul segment de tunel a fost finalizat de către "Sfânta Maria" în această vară.
Autostrada Transilvania: CNIR a primit trei oferte la licitația pentru supervizarea lucrărilor pe lotul Chiribiș – Biharia # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit trei oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiș - Biharia din Autostrada Transilvania A3, informează marți CNIR.
Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-și poziția în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit European E-Commerce Report 2025, informează Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) prin intermediul unui comunicat de presă transmis către Economica.net.
Bitcoin continuă să scadă. Atenția se îndreaptă către noile date privind locurile de muncă. Un consorțiu de bănci europene va lansa o monedă stabilă (stablecoin) # Economica.net
Bitcoin a continuat să scadă săptămâna trecută, în urma datelor economice mai bune decât așteptarile pietei din SUA, care au diminuat șansele unei noi reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în cursul acestui an.
Programul FIV (fertilizare in vitro), inclus în rectificarea bugetară. Autoritățile alocă banii pentru 6.600 de proceduri # Economica.net
Programul național FIV a primit 100 de milioane de lei la rectificarea bugetară, bani care ajung pentru 6.600 de proceduri de fertilizare in vitro.
Nicușor Dan: La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025 # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a transmis Executivului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, relatează Agerpres.
Rezervele de gaze naturale ale României sunt aproape pline înainte de venirea iernii # Economica.net
Iarna se apropie, afară este mai frig, iar românii încep să aibă nevoie de căldură în casele lor. În Europa, procentul de umplere a rezervelor de gaze naturale este unul dintre cele mai scăzute din ultimii trei ani. Cu toate acestea, se preconizează că prețurile gazelor naturale în Europa vor înregistra o creștere moderată până la sfârșitul anului 2025, ca urmare a unui mix complex de constrângeri în materie de aprovizionare, dinamica cererii și incertitudini geopolitice.
Rompetrol va verifica joi sistemul de înştiinţare şi alarmare publică instalat la Casa de Cultură din Năvodari # Economica.net
Rompetrol Rafinare va derula joi, 1 octombrie 2025, între orele 09:00 - 16:00, un exerciţiu de testare a sistemului de înştiinţare şi alarmare publică, instalat la Casa de Cultură din Năvodari, conform unui comunicat al companiei, relatează Agerpres.
Comisia Europeană a aprobat, marţi, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea casei de modă italiene Versace de către rivala Prada, transmite DPA, relatează Agerpres.
Butlers, un lanț german de magazine cu articole pentru casă, intră pe piața din România. Unde deschide primul magazin # Economica.net
Un nou retailer internațional intră pe piața din România. Antreprenorii Alexandru Balaci și Paul Dumitrescu aduc franciza Butlers în România, iar primul magazin se va deschide toamna aceasta.
Kovesi a dat lovitura! A găsit un cioban din Timiș care a fraudat bugetul UE cu peste 2 milioane de euro # Economica.net
Patru persoane - trei funcţionari publici şi un crescător de oi - au fost trimise în judecată la Tribunalul Timiş de Parchetul European (EPPO), pentru o fraudă de 2,2 milioane de euro din fondurile UE pentru păşuni.
Armata israeliană "va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-o înregistrare video publicată marţi, în care detaliază vizita sa la Washington, relatează AFP.
Europa verde/Banca pentru climă – Ce strategie are BEI pentru securitate şi preţuri mai mici la energie pentru familii şi companii # Economica.net
Consiliul de administraţie al Băncii Europene de Investiţii (BEI) a adoptat, marţi, cea de-a doua fază a Foii de parcurs inovatoare privind banca pentru climă, concentrându-se pe competitivitate, securitate şi preţuri mai mici ale energiei pentru companii şi familii, informează un comunicat de presă al instituţiei financiare.
Pandora a anunţat marţi că directorul general Alexander Lacik se va pensiona în martie 2026, după şapte ani la conducerea producătorului danez de bijuterii, iar în locul lui va fi numit numit directorul de marketing, Berta de Pablos-Barbier, transmite Reuters.
E oficial – Cresc ratele pentru sute de mii de români, nou record pentru IRCC. Cât vom plăti în plus # Economica.net
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 6,06% pe an, în creştere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 5,55% pe an, acesta fiind cel mai ridicat nivel de până acum, conform datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR).
Taiwan caută „un partener de încredere” în UE în timp ce China creşte presiunea militară asupra insulei # Economica.net
Taiwanul este pregătit să fie un "partener de încredere al Europei" şi, prin cooperarea cu aliaţii săi democraţi, să "reconstruiască lanţurile globale de aprovizionare pentru a aduce prosperitate economică popoarelor iubitoare de pace", a declarat luni ministrul de externe al insulei, Lin Chia-lung, în timpul unei vizite în Polonia, informează marţi EFE.
Uber lansează serviciul de curierat. Cât de mare trebuie să fie pachetul și cât costă # Economica.net
Uber lansează un nou serviciu, cel de curierat. Astfel, utilizatorii din cele 25 de orașe din țară pot trimite colete și pachete.
Noi reguli pentru români şi pentru toţi cetăţenii din UE – Ursula von der Leyen va anunţa noi obiective de reducere a emisiilor pentru 2035 şi 2040 la timp pentru summitul climatic COP30 din noiembrie # Economica.net
Uniunea Europeană va stabili obiective de reducere a emisiilor pentru 2035 şi 2040 la timp pentru summitul climatic COP30 din noiembrie, a declarat marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce blocul comunitar a ratat termenul limită al ONU pentru aprobarea ţintelor în această lună, relatează Reuters.
Fluxul net de investiţii străine directe (ISD) a scăzut la 5,6 miliarde de euro în anul 2024, faţă de 6,7 miliarde euro în anul precedent, din valoarea totală 4,6 miliarde euro reprezentând participaţii la capital, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României (BNR).
Franţa – „Mamă” pentru extremişti, „ciumă” pentru Macron. Ce spune cel mai recent sondaj din „Hexagon” # Economica.net
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie cel mai scăzut nivel de popularitate de când a ajuns la Palatul Elysee în 2017, doar 22% din opinia publică fiindu-i favorabilă, în timp ce lidera extremei drepte Marine Le Pen şi succesorul ei, Jordan Bardella, au înregistrat 36%, respectiv 37%, informează marţi EFE.
Pensii mai mari pentru românii care vor lua această decizie: milioane de oameni pot încasa 50% în plus pentru nici 5% din salariu. Proiect în Parlament # Economica.net
Deputata Raluca Turcan, membră a PNL și fost ministru, a anunțat depunerea unui proiect de lege care prevede posibilitatea ca cei 8,3 milioane de români care participă obligatoriu în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) să poată contribui peste cei 4,75% din salariu cât este acum prevederea legală, astfel încât să poată încasa o pensie mai mare la final.
Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) Constanța informează publicul că, începând cu data de 1 octombrie 2025, circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia va fi suspendată.
