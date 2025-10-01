Nicuşor Dan: Statul nu ştie să facă spitale în termene rezonabile. M-aş îndrepta către parteneriate public-private

23:10

Hârtia specială care se va folosi pentru pungile ce vor înlocui în totalitate plasticul în retailul din Uniunea Europeană se va produce și la Giurgiu, în premieră pentru România. Investitorul care dezvoltă fabrica este Vladimir Cohn, cel mai important jucător din piața hârtiei de după 1989, iar investiția se va ridica la circa 75 de milioane de euro, cu 100 de angajați în prima fază și până la 200, dacă totul merge conform planului. Omul de afaceri, caracterizat mai degrabă de discreție, ne-a transmis, fără alte comentarii, când va fi lansată fabrica. Surse apropiate situației ne-au spus că termenul inițial, 30 noiembrie 2025, nu mai poate fi respectat inclusiv din cauza lentorii cu care Primăria Giurgiu s-a mișcat în demersurile de emitere a documentelor pentru cadastru, autorizații de mediu și nu numai.