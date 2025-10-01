România Vorbește. Snoop te invită la o discuție față în față cu cineva care gândește diferit de tine pe teme socio-politice
Snoop.ro, 1 octombrie 2025 06:40
O nouă inițiativă Snoop îți propune să spargi bulele și să îndrăznești să porți un dialog cu cineva de la polul opus al spectrului politic. România Vorbește are loc pe 1 și 2 noiembrie. The post România Vorbește. Snoop te invită la o discuție față în față cu cineva care gândește diferit de tine pe teme socio-politice appeared first on Snoop.
• • •
Acum o oră
06:40
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Afacerile familiei Piedone. Tăbăcăria la care lucra tatăl în detenție închiriază azi excavatoare Primăriei fiului, pe 2 milioane de lei # Snoop.ro
Taro Comimpex, firma controlată de Stoica Tonea, zis Toni Tăbăcaru, apropiat al lui Cristian Popescu Piedone, a câștigat un acord-cadru pentru închiriat mașini fără șofer către societatea Salubrizare S5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5. Este aceeași firmă la care Piedone a lucrat în timpul detenției, pentru o pedeapsă mai blândă. The post Afacerile familiei Piedone. Tăbăcăria la care lucra tatăl în detenție închiriază azi excavatoare Primăriei fiului, pe 2 milioane de lei appeared first on Snoop.
23 septembrie 2025
07:00
„Eu sunt Mohamed și sunt student în România. Statul mă consideră un pericol pentru securitatea națională” # Snoop.ro
La întoarcerea din vacanța de Crăciun, din 2024, petrecută în Franța, Mohamed Benzid Zidi este oprit de forțele de securitate de la Aeroportul Otopeni și informat că, în absența sa, i-a fost revocat permisul de ședere în România. Nu i se dă un motiv. Tânărul tunisian petrece 12 zile în detenție la Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni. După luni de luptă în instanțe, află că este suspectat de terorism. Dar nu și în baza căror dovezi. Odată cu hotărârea definitivă, este deportat pe 14 iulie. The post „Eu sunt Mohamed și sunt student în România. Statul mă consideră un pericol pentru securitatea națională” appeared first on Snoop.
18 septembrie 2025
07:00
Două tinere povestesc, pentru Snoop, cum se trăiește viața pe muchie atunci când ai tulburare de personalitate borderline. The post „Simțeam permanent un gol”. Viața cu tulburare de personalitate borderline appeared first on Snoop.
11 septembrie 2025
07:00
Un magazin sătesc a cumpărat un Mercedes de 140.000 de euro pentru deputatul care conduce comisia de Apărare: „A fost strategia firmei” # Snoop.ro
Site-ul de investigații Snoop.ro a descoperit că autoturismul Mercedes AMG GLE 53 a fost cumpărat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori. „A fost strategia firmei”, susține deputatul PSD Mihai Weber, care e acționar. Administrator este vicepreședintele PSD Gorj. The post Un magazin sătesc a cumpărat un Mercedes de 140.000 de euro pentru deputatul care conduce comisia de Apărare: „A fost strategia firmei” appeared first on Snoop.
9 septembrie 2025
07:00
În timp ce profesorii din rural se luptă cu abandonul școlar, Statul risipește sute de milioane de euro, bani europeni pentru educație # Snoop.ro
Abandonul școlar a devenit moștenire de familie în rural. Într-o comună din Călărași, profesorii au accesat singuri fonduri europene de peste 250.000 euro, ca să atragă elevii. Asta în timp ce o parte din banii europeni destinați reducerii abandonului la nivel național se irosesc sau nici măcar nu sunt folosiți. The post În timp ce profesorii din rural se luptă cu abandonul școlar, Statul risipește sute de milioane de euro, bani europeni pentru educație appeared first on Snoop.
6 septembrie 2025
10:00
La peste 150 de ani de la dispariție, prin efort, visuri îndrăznețe și fonduri de la Banca Mondială și Comisia Europeană, aproape 400 de zimbri trăiesc din nou în România. Dar ce se întâmplă când o specie simbol se reîntoarce în zonele sălbatice din apropierea așezărilor umane? The post Statul român a dat greș cu urșii. E pregătit de zimbri? appeared first on Snoop.
4 septembrie 2025
07:00
Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan # Snoop.ro
Casa de avocatură Piperea și Asociații s-a întâlnit cu cei din sindicatul angajaților din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și i-ar putea reprezenta în încercarea de a bloca disponibilizările și tăierile salariale propuse de Guvernul Bolojan, potrivit surselor Snoop. The post Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan appeared first on Snoop.
