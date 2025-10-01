România Vorbește. Snoop te invită la o discuție față în față cu cineva care gândește diferit de tine pe teme socio-politice

07:00

La întoarcerea din vacanța de Crăciun, din 2024, petrecută în Franța, Mohamed Benzid Zidi este oprit de forțele de securitate de la Aeroportul Otopeni și informat că, în absența sa, i-a fost revocat permisul de ședere în România. Nu i se dă un motiv. Tânărul tunisian petrece 12 zile în detenție la Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni. După luni de luptă în instanțe, află că este suspectat de terorism. Dar nu și în baza căror dovezi. Odată cu hotărârea definitivă, este deportat pe 14 iulie.