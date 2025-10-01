Apa plasmatică a fost creată de două eleve din România și ar putea revoluționa agricultura 

18:10

Uneori, ceea ce credem că este dragoste nu este decât o lecție de viață mascată sub forma unui partener karmic. Astfel de conexiuni nu sunt menite să dureze, ci să ne învețe să ne alegem pe noi înșine și să punem limite sănătoase. Toamna aceasta, trei zodii sunt mai expuse întâlnirii cu un fals suflet pereche, unul care le poate provoca durere, dar și creștere personală.