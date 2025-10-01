Apa plasmatică a fost creată de două eleve din România și ar putea revoluționa agricultura
1 octombrie 2025 06:50
Ioana Tofan și Eliza Baluș au fost incluse în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care aduce în prim-plan tineri excepționali, creativi și vizionari. Cele două tinere au obținut medalia de aur la Târgul de invenții International Invention & Trade Expo (ITE) 2024, desfășurat la Londra, pentru un dispozitiv inovator care produce apă plasmatică. Aceasta este o soluție capabilă să stimuleze creșterea plantelor și să sporească productivitatea agricolă. Performanța lor remarcabilă le-a adus și Premiul special al juriului internațional ITE Londra de anul trecut, precum și două distincții oferite de universități din Arabia Saudită și Cambodgia.
