Negocierile dintre Casa Albă și democrații din Congres au eșuat din nou, iar blocajul bugetar pare inevitabil. Ultimul episod de acest fel a avut loc în mandatul anterior al lui Donald Trump.
Biziday.ro, 1 octombrie 2025 06:50
Negocierile nu au trecut de votul din Senat, fiind 55 de voturi la 45, adică sub cele 60 de voturi necesare pentru a avansa legislația. Astfel, agențiile guvernamentale americane vor trebui să întrerupă toate activitățile, cu excepția celor “esențiale”, cum ar fi aplicarea legii, ceea ce ar perturba inclusiv călătoriile aeriene și chiar raportarea lunară […]
• • •
Acum 30 minute
06:50
Acum 8 ore
00:30
Reuters: Australia intenționează să vândă cote din rezerva de minerale critice (cum ar fi litiul) către țările aliate, inclusiv către UK. Inițiativa vine în sprijinul reducerii dependenței statelor occidentale de China care, în prezent, domină piața. # Biziday.ro
Ofertele pentru aliați prevăd o investiție în numerar și garanții privind cantitățile achiziționate, iar cumpărătorii vor avea dreptul la un procent din metalele aflate în rezervă, au explicat oficiali familiarizați cu subiectul, sub protecția anonimatului, pentru Reuters. Guvernul australian a alocat aproximativ 793 milioane de dolari pentru finanțarea proiectului, care este așteptat să fie operațional […]
00:10
Champions League. Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins Slavia Praga, cu 3-0. Surpriza serii a avut loc la Istanbul, unde Galatasaray a învins Liverpool, cu 1-0. Victorii categorice pentru Bayern Munchen și Atletico Madrid. # Biziday.ro
Marți seara au avut primele meciuri din etapa a doua a Ligii Campionilor. Primele meciuri s-au disputat de la ora 19:45, ora României. Real Madrid a obținut o victorie categorică în Kazahstan, în fața echipei Kairat Almaty. Spaniolii s-au impus cu 5-0, iar Kylian Mbappe a reușit un hat-trick. De asemenea, Atalanta Bergamo a învins […]
Acum 12 ore
23:10
Studiu. Marile orașe ale lumii înregistrează într-un an cu 25% mai multe zile cu temperaturi extreme față de media din anii ‘90, pe fondul încălzirii globale. Temperaturile, de peste 35 de grade Celsius, afectează în special vârstnicii și locuitorii din zone defavorizate. # Biziday.ro
Un studiu, realizat de International Institute for Environment and Development (IIED), arată că cele mai mari 43 de capitale ale lumii, inclusiv Washington DC, Madrid, Tokyo și Beijing, se confruntă cu 25% mai multe zile cu temperaturi extreme, în fiecare an, comparativ cu anii 1990. Între 1994-2003, aceste orașe înregistrau în medie 1.062 de zile […]
22:00
România și Ucraina planifică să producă în comun drone pe teritoriul țării noastre, pentru protejarea flancului estic al NATO, afirmă ministrul de Externe Oana Țoiu. # Biziday.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru Reuters că România speră să înceapă în curând producția de drone defensive împreună cu Ucraina, pe teritoriul țării noastre, destinate atât uzului intern, cât și aliaților din Uniunea Europeană și NATO. Țoiu a precizat că discuțiile cu Ucraina au început înainte de incursiunile rusești în […]
21:40
SUA. Administrația Trump și Pfizer au încheiat un acord pentru ieftinirea unor medicamente, care prevede ca prețurile să nu fie mai mari decât cele din alte state dezvoltate. În schimb, gigantul farmaceutic va beneficia de o scutire de trei ani de taxe vamale. # Biziday.ro
Administrația Trump și Pfizer au încheiat un acord, în baza căruia gigantul farmaceutic va vinde medicamentele sale în SUA la prețuri reduse. Totuși, cele două părți nu au precizat ce medicamente sunt vizate și cu cât vor scădea prețurile. Una dintre măsuri se referă la pacienții din programele guvernamentale de asigurări, precum Medicaid. Va fi […]
21:20
Cercetătorii americani au creat, în premieră, ovule artificiale folosind ADN prelevat din celulele pielii (nu din celulele reproductive), fertilizate apoi cu spermatozoizi. Descoperirea deschide calea tratării infertilității provocate de vârsta înaintată sau de boli. # Biziday.ro
Studiul, ale cărui rezultate au fost publicate în revista Nature Communications și care a fost realizat de o echipă de cercetători de la Oregon Health and Science University din SUA, descrie cum aceștia au prelevat nucleul, care conține un set complet de instrucțiuni genetice, dintr-o celulă cutanată (piele) și l-au introdus într-un ovul donator din […]
21:10
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în influențarea alegerilor din România: “Am fost prinși pe picior greșit de amploarea și de viteza tehnologică a operațiunii ce s-a desfășurat pentru Călin Georgescu. Multe site-uri au folosit firme de publicitate rusești pentru a ajunge la un număr mare de oameni. Pentru dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia. Ne mai trebuie câteva luni pentru a avea imaginea completă”. # Biziday.ro
Aflat la Timișoara, Nicușor Dan a vorbit într-o conferință de presă despre ancheta legată de anularea alegerilor și interferența Rusiei. Șeful statului a spus că va prezenta la întâlnire de la Copenhaga cu partenerii României raportul publicat de Parchetul General. De asemenea, a adăugat că în acest moment nu a fost conturată imaginea completă a […]
Acum 24 ore
17:30
Analiză. Planul de pace pentru Gaza al lui Donald Trump este cel mai ambițios demers de până acum, dar rezultatul rămâne incert. Președintele SUA a primit sprijinul mai multor țări, însă nu sunt prevăzute acțiuni concrete, iar efectele țin de răspunsul Hamas și de intențiile Israelului. # Biziday.ro
La prima vedere, planul de pace prezentat de liderul american, format din 20 de puncte, pare a fi cel mai apropiat demers de pune capăt conflictului de doi ani din Gaza, în comparație cu orice a fost prezentat până acum, remarcă The Guardian. Există un sprijin regional profund și larg, inclusiv din partea prim-ministrului israelian. […]
17:00
Serviciile ucrainene au asasinat un colonel din Garda Națională a Rusiei. Operațiunea cu mașină-capcană a avut loc în Caucaz, la 600 km de linia frontului. # Biziday.ro
Serviciul militar de informații din Ucraina (HUR) anunță lichidarea unui locotenent-colonel din armata rusă, precum și a asistentului și șoferului său, la data de 27 septembrie. Operațiunea a avut sprijinul Mișcării de Eliberare a Caucazului. HUR precizează cei trei se îndreptau spre un poligon militar, dar că “nu au mai ajuns la destinație”. Oficialul militar […]
15:50
Indonezia. Internatul unei școli din estul insulei Java s-a prăbușit, în timp ce elevii erau înăuntru. Un bilanț preliminar arată că sunt zeci de copii răniți, iar autoritățile presupun că 65 de elevi sunt prinși sub dărâmături. # Biziday.ro
UPDATE, ora 15:50. Autoritățile au anunțat că până acum au decedat trei persoane, fără a le preciza vârsta. Alte 99 au fost evacuate sau scoase de sub dărâmături și duse la spital. În acest moment, continuă căutările pentru încă 38 de persoane date dispărute, despre care se presupune că sunt prinse sub resturile clădirii, a […]
15:30
Un cetățean ucrainean, bănuit că a fost implicat în sabotarea gazoductelor Nord Stream, în 2022, a fost reținut în Polonia. Bărbatul este instructor de scufundări. # Biziday.ro
Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Parchetului Districtual din Varșovia. Bărbatul, un instructor de scufundări identificat drept Volodimir Z., a fost reținut în orașul Pruszkow, din apropierea Varșoviei, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile germane. Nord Stream 1 și 2 (ultimul nu a fost niciodată folosit) aveau […]
12:50
Germania. Un fost consilier al europarlamentarului Maximilian Krah, membru al partidului extremist AfD, a fost condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei. A transmis documente sensibile din Parlamentul European și a supravegheat disidenți chinezi aflați în Europa. # Biziday.ro
Jian G., cetățean german, a fost condamnat de Tribunalul Regional Superior din Dresda la patru ani și nouă luni de închisoare pentru activitatea sa din perioada 2019 – 2024. Instanța a stabilit că acesta a efectuat operațiunile de spionaj în timp ce era consilier la Parlamentul European pentru politicianul Maximilian Krah, membru al partidului de […]
12:40
Analiză. Decizia Administrației Trump de a introduce o taxă de 100 de mii de dolari pentru vizele H-1B oferă Indiei oportunitatea de a deveni un hub al inovației în tehnologie. Tot mai multe firme americane iau în considerare să își mute centrele în această țară. # Biziday.ro
India este pe cale să devină un important hub de inovație în domenii variate, de la proiectarea tablourilor de bord ale mașinilor de lux până la descoperirea de medicamente. Toate aceste lucruri se întâmplă ca urmare a deciziei Administrație Trump de a crește valoarea vizelor H-1B, dar și a investițiilor pe care India le face […]
11:20
Bugetul pentru programul Rabla s-a epuizat în 13 minute după deschiderea înscrierilor, pentru mașinile cu motor termic sau hibrid. Aproape 7.300 de persoane fizice au aplicat pentru acest tip de voucher. Sesiunea pentru electrice sau plug-in hibrid continuă. # Biziday.ro
Sesiunea de înscriere în programul Rabla a început azi, la ora 10.00. Potrivit Administrției Fondului pentru Mediu, “în doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice și au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu […]
11:00
Teleorman. Incendiu la acoperișul școlii gimnaziale din satul Prunaru, comuna Bujoreni. Din primele informații, toate persoanele care se aflau în clădire au fost evacuate. Pompierii intervin la fața locului. # Biziday.ro
Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului școlii din satul Prunaru, comuna Bujoreni. Potrivit ISU Teleorman, se intervine cu două mașini de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM). Din primele informații, toți ocupanții clădirii au fost evacuați.
10:30
Mai mult de jumătate din energia electrică a UE a provenit din surse regenerabile, în trimestrul doi al anului. Principalul contribuitor a fost energia solară, cu o cincime din mixul total de energie electrică. # Biziday.ro
În al doilea trimestru, 54% din energia electrică netă generată în UE a provenit din surse regenerabile de energie, o creștere față de 52,7% înregistrat în perioada similară de anul trecut. Această creștere s-a datorat în mare parte energiei solare, care a generat un total de 122.317 gigawați-oră (GWh) în al doilea trimestru al anului […]
09:10
Marea Roșie. O navă olandeză de marfă a fost lovită de un “proiectil exploziv neidentificat”, probabil o rachetă. A luat foc și plutește în derivă, după ce echipajul a fost salvat de navele militare ale UE din zonă. Este suspectat un atac al rebelilor houthi, primul de acest fel după bombardamentele israeliene și americane din această vară asupra bazelor lor din Yemen. # Biziday.ro
Nava de marfă Minervagracht, sub pavilion olandez, este în flăcări și plutește în derivă în Golful Aden, după ce, aseară, a fost lovită, cel mai probabil de o rachetă, potrivit AP News. Misiunea militară a UE din zonă (cunoscută sub denumirea Aspides) anunță că a trimis elicoptere și a reușit salvarea celor 19 membri ai echipajului […]
08:30
Youtube plătește aproape 25 de milioane de dolari pentru a încheia procesul intentat de Donald Trump. Platforma i-a suspendat canalul în 2021, după insurecția de la Capitoliu. # Biziday.ro
Youtube, platformă deținută de grupul american Alphabet, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari (circa 20 de milioane de euro) pentru soluționarea procesului intentat de Donald Trump. Acordul nu constituie o recunoaștere a răspunderii, potrivit DW. Canalul acestuia a fost deblocat în martie 2023. Din sumă, 22 de milioane de dolari vor fi folosite […]
08:20
Război în Ucraina. Armata Ucraineană susține că a încercuit o parte a trupelor ruse de la nord de Pokrovsk (Donbas). Volodimir Zelenski a confirmat că operațiunea contraofensivă face progrese și că rușii ar fi “pierdut definitiv” numai în această zonă peste trei mii de oameni. # Biziday.ro
Un raport al generalului Oleksander Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene, arată că o parte a trupelor ruse au fost încercuite. Deși încercuirea nu este deocamdată confirmată de harta ISW, Institutul american surprinde contraofensiva trupelor ucrainene, despre care Sîrski spune acum că a penetrat apărarea rușilor între 3 și 7 km. Raportul a fost confirmat și de […]
Ieri
23:50
The Telegraph: Marea Britanie va produce drone interceptor, în colaborare cu Ucraina, ca parte a strategiei de creare a unui zid anti-dronă pe flancul de est al NATO. Dronele, eficiente și ieftine, vor descuraja incursiunile militare rusești. # Biziday.ro
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat, în cadrul unui interviu acordat pentru The Telegraph, că prin acest program – cunoscut sub denumirea de “Octopus” (“Caracatiță”) – manevrele “imprudente și periculoase” rusești vor primi un răspuns adecvat din partea statelor alianței. Miniștrii Apărării din cadrul alianței s-au reunit, vineri, pentru a discuta despre conceptul de […]
23:20
Compania aeriană Lufthansa va concedia, în următorii cinci ani, 4.000 de angajați – majoritatea din Germania – și, în schimb, va integra inteligența artificială pentru eficientizarea proceselor. Astfel, se alătură altor mari companii, precum Accenture, care folosesc AI pentru reducerea costurilor. # Biziday.ro
Reducerea vizează, în principiu, posturile administrative – cele mai multe urmând să fie la sediul central din Germania – în cadrul unei strategii mai ample de restructurare. “Grupul Lufthansa analizează care activități nu vor mai fi necesare în viitor, de exemplu din cauza suprapunerii de sarcini. În special, schimbările profunde generate de digitalizare și utilizarea […]
23:10
Raport. Schimbările climatice pun în pericol economia și modul în care trăiesc europenii, inclusiv prosperitatea, competitivitatea și calitatea vieții. Efectele pe care încălzirea globală le produce provoacă reducerea sau chiar dispariția anumitor specii. # Biziday.ro
Cercetătorii arată că, deși europenii au făcut progrese importante în reducerea poluării – cauza principală a încălzirii planetei – acestea nu au fost suficient de consistente și nici atât de rapide pe cât ar fi trebuit, potrivit Agenției Europene de Mediu. Moartea faunei sălbatice și deteriorarea climei distrug ecosistemele care stau la baza economiei, se […]
22:40
Președintele american Trump anunță că a convenit un plan de pace în Gaza, alături de premierul israelian Netanyahu și că, în cazul în care Hamas se opune, “Israelul se va ocupa de asta”. Printre altele, planul prevede suspendarea tuturor operațiunilor militare și exclude anexarea Gaza de către Israel. # Biziday.ro
Donald Trump a confirmat, astăzi, în cadrul unei conferințe alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, că negocierile pentru un acord de încetare a focului în Gaza “au ajuns într-un punct decisiv, sunt dincolo de foarte aproape de a fi aprobate”. Conform planului prezentat, state arabe și musulmane se angajează să demilitarizeze Fâșia […]
22:10
Premierul Bolojan asigură că nu vor mai fi majorate taxe, dar atrage atenția că este necesară încasarea celor existente. Despre impactul în buget al majorării TVA a explicat că va putea fi vizibil abia în octombrie. # Biziday.ro
Ilie Bolojan s-a aflat luni seara la postul de televiziune Digi 24, unde a răspuns la o serie de întrebări. Despre rectificarea bugetară și posibilitatea majorării unor taxe, premierul a declarat că, în acest moment, România este într-o etapă a stabilizării și că nu se pune problema altor creșteri de taxe ci a colectării celor […]
21:10
IMM-urile, sufocate de scumpiri și lipsă de personal. Investiția care le poate da o gură de aer – de la 35 lei pe lună. (P) # Biziday.ro
Costurile în creștere, scăderea vânzărilor, dar și lipsa resurselor financiare pentru investiții sunt principalele probleme care afectează companiile mici și mijlocii din România în acest an, arăta un sondaj realizat în luna mai în rândul a peste 1.600 de IMM-uri[1]. Mai mult decât atât, tuturor acestor provocări financiare li se adaugă, pe locul al patrulea, […]
20:10
Marile companii de tehnologie își intensifică eforturile pentru dezvoltarea așa-numitelor “world models”, sisteme AI capabile să înțeleagă și să interacționeze cu mediul fizic. Sunt antrenate pe imagini, videoclipuri sau jocuri, nu pe texte, ca să înțeleagă mai bine consecințele acțiunilor din lumea reală. # Biziday.ro
Google DeepMind, Meta și Nvidia se numără printre actorii importanți care mizează pe această direcție de obținere a “superinteligenței” mașinăriilor, în condițiile în care progresul modelelor mari de limbaj (LLM), precum ChatGPT, începe să încetinească, în ciuda investițiilor uriașe. Spre deosebire de LLM, care se antrenează în special pe miliarde de fraze citite, noile modele […]
19:40
ASF interzice firmei bulgare DallBogg Life and Health AD să încheie noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie. În iunie, autoritățile române avertizau că societatea are întârzieri în soluționarea dosarelor de daună și încalcă prevederi contractuale. # Biziday.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis “să interzică societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025“. Activitatea firmei a fost suspendată temporar, pentru trei luni, la 1 iulie 2025, după o decizie similară a autorității de supraveghere din Bulgaria, în […]
19:20
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei felicită Republica Moldova pentru “angajamentul față de democrație, într-un moment de răscruce”, într-un mesaj comun, după centralizarea voturilor la alegerile parlamentare. # Biziday.ro
Președintele Franței, cancelarul Germaniei și prim-ministrul Poloniei au publicat un mesaj comun, după anunțarea rezultatelor la alegerile parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora partidul proeuropean PAS a obținut 50% din voturi. Textul integral: “Felicităm cetățenii moldoveni pentru angajamentul lor față de democrație într-un moment de răscruce. Conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, cetățenii moldoveni și-au […]
19:10
București. Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri, formată din aproximativ 30 de membri, inclusiv un agent al Serviciului Antidrog, care vindea informații despre anchetele DIICOT. 20 de persoane au fost reținute. # Biziday.ro
DIICOT detaliază, într-un comunicat de presă, că 20 de inculpați au fost reținuți și trei au fost plasați sub control judiciar. Ei sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, complicitate la trafic de droguri de risc și de mare risc […]
17:00
Administrația Trump va impune tarife de 100% pentru toate filmele realizate în afara Statelor Unite. Nu a dat detalii despre modul în care va fi implementat tariful sau despre data intrării în vigoare. # Biziday.ro
“Industria cinematografică ne-a fost furată din Statele Unite ale Americii de către alte țări, la fel cum ai fura bomboane de la un copil”, a scris președintele american pe platforma sa, Truth Social. Donald Trump a mai afirmat că statul California “cu guvernatorul său slab (n.r. membru al Partidului Democrat), a fost lovit foarte puternic” […]
16:30
Un al șaptelea copil a murit în urma infectării cu o bacterie, în secția ATI a spitalului “Sf. Maria” din Iași. Pacienta de trei luni fusese transferată la spitalul “Grigore Alexandrescu” din capitală, în urmă cu două săptămâni. # Biziday.ro
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din București confirmă, printr-un comunicat de presă citat de agenția Agerpres, că o fetiță în vârstă de trei luni, cu malformație de esofag, a decedat ca urmare a infectării. Ea fusese transferată la secția ATI a spitalului din capitală pe 13 septembrie, de la secția ATI a […]
16:00
Viktor Orban minimalizează presupusa încălcare a spațiului aerian ucrainean cu drone maghiare, într-o declarație dură în care pune la îndoială suveranitatea Ucrainei: “Și ce dacă câteva drone maghiare au trecut granița? Ucraina nu este un stat independent. Noi, Occidentul, o ținem pe linia de plutire”. # Biziday.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a respins luni acuzațiile lui Volodimir Zelenski, potrivit cărora drone maghiare ar fi încălcat spațiul aerian al Ucrainei, calificând incidentul drept “o șaradă fără semnificație”. Orban a insistat că “nimeni nu va ataca Ucraina dinspre Ungaria” și a afirmat că țara vecină “nu este un stat suveran”, întrucât supraviețuiește doar prin […]
15:30
Ministerul Apărării confirmă că au existat apeluri la 112 privind bucăți de dronă căzute în zona canalului Șontea Nouă (județul Tulcea). Autoritățile verifică zona și vor analiza fragmentele găsite. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, în cursul zilei de astăzi (29 septembrie), în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă. “O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la […]
14:40
Maia Sandu, după alegerile parlamentare din Republica Moldova: ”Este un vot puternic pentru aderarea la UE. Rusia a eșuat, în pofida banilor cheltuiți. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Parcursul nostru european este în siguranță”. # Biziday.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că rezultatul alegerilor de ieri ”este un vot puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Declarația vine după ce forțele pro-europene au obținut o victorie detașată în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Șefa statului a vorbit și despre încercările Rusiei de a influența scrutinul: ”Kremlinul a încercat să ne dezbine […]
13:50
București. Aproape 800 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6 nu vor avea apă caldă, în următoarea perioadă. Termoenergetica efectuează lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. # Biziday.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări: 1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Basarabia […]
13:30
Volodimir Zelenski acuză Rusia că folosește petroliere din ”flota sa fantomă”, pentru a lansa drone deasupra orașelor europene. Danemarca, unul dintre cele mai afectate state de astfel de incidente, interzice utilizarea dronelor, până vineri. # Biziday.ro
În discursul său de seară, președintele Ucrainei a spus, printre altele, că serviciile secrete au informații că rușii folosesc petroliere pentru a lansa și controla dronele pe care le lansează în țările europene. Volodimir Zelenski a adăugat, în acest context, că situația este o dovadă în plus că accesul petrolierelor rusești în Marea Baltică și […]
12:40
Președintele Nicușor Dan salută rezultatul alegerilor din Moldova și exprimă respectul pentru “votul care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”. # Biziday.ro
Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit… pic.twitter.com/nZM2KlDcFb — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 29, 2025 Președintele Nicușor Dan […]
12:40
Război Rusia – Ucraina. Trimisul special al SUA spune că ucrainenii pot folosi armament american pentru a atacat ținte din Rusia, dar că decizia finală îi aparține lui Donald Trump, de la caz la caz. # Biziday.ro
Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, că Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina a utilizat armament american pentru a efectua atacuri adânc în interiorul Rusiei. ”Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi adânc, nu există sanctuare”, a răspuns Kellogg atunci când a […]
11:30
Meteorologii anunță ploi și temperaturi de până la 20 de grade, până joi dimineață, în cea mai mare parte a țării. La munte, la peste 1.700 de metri altitudine, va ninge și se va depune strat de zăpadă. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rece, valabilă până joi la ora 10. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, iar cele minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în […]
11:10
Republica Moldova. Poliția are informații că unor cetățeni li s-au promis bani pentru a participa la un protest, astăzi, în Chișinău. # Biziday.ro
Inspectoratul General de Poliție al Republicii Moldova deține informații că “pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală, oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin de la a ieși în stradă. Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate”. În informarea […]
09:40
Marea Britanie schimbă regulile privind acordarea permisului de ședere pe perioadă nedeterminată (ILR). Potrivit The Telegraph, ministrul de Interne va anunța azi prelungirea de la 5 ani la 10 ani a perioadei, concomitent cu o serie de condiții care îi exclud pe cei care solicită beneficii sociale, nu știu bine engleză sau comit infracțiuni. # Biziday.ro
Publicația britanică a aflat că Shabana Mahmood, proaspăt ministru de Interne, ea însăși provenind din părinți migranți din Kashmir, va anunța luni, la primul său discurs în fața congresului Partidului Laburist, demararea unei consultări publice privind schimbarea regulilor de acceptare a imigranților. Totuși, încă nu este clar dacă aceste prevederi s-ar aplica și cetățenilor europeni […]
08:50
Incendiu la un hotel de lângă Ploiești (Bărcănești), luni dimineață. Pompierii caută două persoane date dispărute, dintre cele cinci care se aflau în interior la momentul izbucnirii incendiului. A ars o suprafață de 500 mp. # Biziday.ro
Pompierii militari din Prahova intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani. Conform Observatorului Prahovean, este vorba despre Hotel Daly. Au fost trimise la fața locului zece autospeciale ale pompierilor. Incendiul a distrus o suprafață de 500 de mp, înainte de a fi localizat. În acest moment, nu […]
08:20
Producătorul auto Jaguar Land Rover a fost salvat de guvernul britanic, cu un credit garantat în valoare de 1,72 miliarde de euro, pentru a putea reporni producția. Compania este de mai bine de o lună paralizată de un atac cibernetic. # Biziday.ro
Jaguar Land Rover (JLR) va rambursa împrumutul, acordat de o bancă și garantat de Departamentului pentru Afaceri și Comerț al UK, pe o perioadă de cinci ani. În cazul în care compania nu va reuși să înapoieze banii, guvernul va fi nevoit să acopere până la 1,4 miliarde de euro, dar și-a asumat acest risc […]
07:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. UPDATE. Partidul proeuropean PAS, al Maiei Sandu, a câștigat detașat și se apropie de pragul de 50% din voturi, în timp ce filorușii au doar 25%. Voturile din Diaspora, unde PAS are 75% (aproape 90%, în România), vor decide dacă va obține majoritatea absolută în parlamentul de la Chișinău. # Biziday.ro
După centralizarea tuturor voturilor exprimate în Republica Moldova și a 98% din voturile exprimate în Diaspora, partidul proeuropean al Maiei Sandu (PAS) are peste 49,95%, în timp ce filorușii (Blocul Patriotic) au strâns abia 24%. La voturile din străinătate, PAS a obținut 78% și, după redistribuirea procentelor nealocate, va avea 52-53 din cele 101 locuri […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
București. O dronă civilă, de mici dimensiuni, a fost raportată, duminică după-amiaza, în spațiul aerian din apropierea uneia dintre pistele Aeroportului Otopeni. Traficul aerian a fost redirecționat pe cea de-a doua pistă, după o scurtă perioadă de suspendare a aterizărilor. # Biziday.ro
Compania Aeroporturi București arată că, duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranță, dar ROMATSA și aeroportul au decis suspendarea temporară a aterizărilor, iar aeronavele […]
19:40
SUA. Atac armat la o biserică din Michigan. Mai multe persoane au fost împușcate, dar numărul exact al victimelor este necunoscut. Atacatorul a fost neutralizat. # Biziday.ro
BREAKING: Active shooter at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan. There are reports of multiple victims. pic.twitter.com/YAIEkkXR4p — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 28, 2025 Incidentul a avut loc, duminică dimineața (ora SUA), la biserica mormonă Jesus Christ of Latter-day Saints, în orașul Grand Blanc, Michigan. Atacatorul a fost împușcat de polițiști, iar autoritățile […]
16:40
Reuters: OPEC+ plănuiește creșterea producției de țiței, începând din noiembrie. Decizia vine pe fondul scumpirii petrolului, pe măsură ce organizația elimină treptat reducerile anterioare de producție. # Biziday.ro
OPEC+ va aproba, cel mai probabil, o nouă majorare a producției de petrol de cel puțin 137 de mii de barili, în cadrul ședinței ce va avea loc duminica viitoare, au declarat oficiali familiarizați cu subiectul pentru Reuters. Măsura vine pe fondul scumpirii petrolului și a eforturilor alianței de a-și recâștiga cota de piață. Membrii […]
14:30
Prim-ministrul Keir Starmer critică dur planul Reform UK de a deporta persoanele care locuiesc deja legal în Marea Britanie – “este rasist și imoral și ar sfâșia societatea noastră!”. În sondaje, deja partidul extremist al lui Nigel Farage i-a depășit pe laburiști. # Biziday.ro
Aflat la Liverpool, pentru conferința laburiștilor, prim-ministrul britanic a explicat la BBC că una este să vrei să îi deportezi pe cei care vin ilegal în Marea Britanie și cu totul altceva pe cei care au venit și au muncit legal, cu drept de ședere de cel puțin cinci ani, așa cum a promis în […]
13:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. UPDATE. Serviciul de securitate cibernetică informează că a neutralizat un atac masiv, menit să blocheze infrstructura electorală și să infecteze bazele de date. Totuși, a fost nevoit să oprească unul dintre serviciile de hosting, ceea ce a dus la restricționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri. La ora 13, prezența la vot a depășit 26%. # Biziday.ro
UPDATE, ora 13. Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova informează că a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Au vizat în special platforma Comisiei Electorale (CEC.md), sistemele guvernamentale de servicii de cloud, precum și unele stații de la secțiile de vot din diaspora. Unul dintre atacuri a […]
