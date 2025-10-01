Partenera președintelui, eveniment oficial la Cotroceni
Cotidianul de Hunedoara, 1 octombrie 2025 06:50
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, astăzi, cu prilejul Zilei Naţionale a Luptei împotriva Cancerului de Sân.
• • •
Acum 30 minute
07:00
Conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene sunt două dintre subiectele ce vor fi discutate de Nicușor
06:50
Un grup de parlamentari bătuți de vînturile succesului și loviți de bolile imaginii publice a lansat o scrisoare către clarvăzătorul politico-diplomatic al României
06:50
Acum o oră
06:30
Descentralizarea casei de sănătate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
06:20
Ungaria investește în Transilvania în timp ce România a fost impiedicată să lege Ardealul de restul țării prin autostrăzi moderne. Guvernanții noștri se dau de ceasul morții
Acum 8 ore
23:30
Acoperământul Maicii Domnului prăznuit pe 1 octombrie se petrece
23:20
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, despre agenda
Acum 12 ore
21:30
În cadrul ultimei ședințe de lucru a Sfântului Sinod
21:20
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta București Nord
20:50
Unul din elementele menționate de președinte
20:30
Nicușor Dan. Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări,
19:50
Zeci de trofee de vânat, peste o sută de kilograme
19:30
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că se
19:00
Comisia Europeană a aprobat, marți, în temeiul Regulamentului
18:40
„Bucureștenii cu handicap primesc în octombrie doar jumătate din indemnizație. Cer CGMB măsuri urgente” # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii cu handicap primesc și în această lună
18:30
Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că
Acum 24 ore
17:40
Zona politică este destul de împărțit în toată lumea
17:10
Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu
17:00
Și atunci, oare ce împiedică regimul să recunoască în UNIRE, singura soluție de a salva cele 2,4 milioane de basarabeni?
16:50
Prezența la un meci caritabil le-a adus unor arbitri excluderea din activitate. Ce explicații are conducerea?
16:40
Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea
16:30
Nicușor Dan dă banii înapoi. Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat
16:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat în ultimele zile declarația potrivit căreia războiul din Ucraina este „existențial pentru Europa". De astă dată, a precizat că „dacă Rusia învinge Ucraina, credibilitatea Europei va fi redusă la zero".
16:20
ANAF a introdus un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru venituri
16:00
Joi, FCSB va juca al doilea meci din noul format al Europa League și primul din cele patru pe care le va susține
15:50
Dupa "înțelegrea secolului", ginerele prezidențial vine cu "planul care va rezolva totul în Orientul Mijlociu"
15:40
Răsfățul femeilor active: aparatul care aduce senzația de SPA la tine acasă # Cotidianul de Hunedoara
Ne grăbim să bifăm toate sarcinile zilnice și uităm de relaxare și recuperare. Iată câteva greșeli frecvente
15:40
Incendiu în zona Portului Constanța. Degajări mari de fum, pompierii intervin # Cotidianul de Hunedoara
Alertă la Constanța, după ce în zona Portului
15:30
Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a scos la licitație în SICAP un contract de 766 milioane
15:20
Pentru mine, Dan e un nobelizabil autentic. Dar cine să-l propună și, apoi, ce contează un Nobel ajuns caricatură?
15:20
În mai puțin de două luni, ar putea fi
15:10
Fondatoarea companiei Xicoia, Eline Van der Velden, s-a lovit
14:50
Regele Charles nu poate sta departe de România. Chiar dacă, de când a devenit rege, nu mai vine atat de des
14:40
Serghei Lavrov se declară uimit de modul în care voturile alegătorilor au putut fi (...)
14:20
S-a terminat cu boieria din Parlament. Cel puțin la un anumit capitol. Senatorii și deputații vor fi obligați să anunțe
14:20
Uniunea Europeană va stabili obiective
14:00
Un medic ginecolog plătește bani grei după ce a pus viața unei paciente în pericol, chiar dacă fapta s-a prescris
13:40
Reprezentanții unui restaurant aflat pe malul lacului Colibița sunt acuzați că ar fi aruncat apă plină de rahat
13:10
Crescătorul de ovine a pus la cale o schemă infracțională pentru a obține subvenții UE pentru pășuni neeligibile pentru finanțare,
12:00
A fost mai mult decât un simplu meci aseară pe Cluj Arena la meciul dintre U Cluj și CFR Cluj.
11:40
Românul a oferit, fără voia lui, un moment neașteptat, când i-au dat lacrimile în timp ce încerca să răspundă la întrebările presei.
11:30
Cum îți poți manageria mai bine programările atunci când ești profesionist de TOP în domeniul beauty? Află soluția
11:10
Andrew Tate se plânge că este maltratat și se compară cu Donald Trump după ce justiția britanică
11:00
Cred că România nu era pregătită pentru a intra în UE, susține președintele Nicușor Dan. Vezi contextul și alte afirmații
10:40
Nici măcar nu s-a terminat prima lună de toamnă și drumarii au și ieșit să îndepărteze zăpada pe unele drumuri. Se intâmplă acest lucru
10:40
La doar o zi de la alegerile din Moldova, țara de peste Prut este zguduită de o serie de percheziții
10:30
Tragedia de la spitalul din Iași în care au murit mai mulți copii din cauza unei bacterii e în atenția tuturor. Acum, a ieșit la iveală
10:10
Automedicația e adesea un gest reflex: ne doare ceva, căutăm o pastilă fără sfatul unui specialist. Dar cât de sigure sunt aceste alegeri?
09:30
Armata României avansează programul de înzestrare cu tancuri M1 Abrams: următoarele etape vizează nu doar achiziţia de blindate, ci şi muniţii,
09:20
Călin Georgescu merge astăzi la Judecătoria Sectorului 1 în procedura camerei preliminare în dosarul în care este judecat
