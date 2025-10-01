Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! Cum au reacționat legendele
Golazo.ro, 1 octombrie 2025 07:00
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se confruntă cu o afecțiune gravă care i-a recidivat după aproape 15 ani de la prima diagnosticare, potrivit Mediafax.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
07:00
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! Cum au reacționat legendele # Golazo.ro
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se confruntă cu o afecțiune gravă care i-a recidivat după aproape 15 ani de la prima diagnosticare, potrivit Mediafax.
Acum 8 ore
00:50
30 septembrie 2025
23:40
Variantă pentru Porumboiu Fostul patron de la FC Vaslui ia în considerare o revenire în Superliga: „Ar putea să ne ajute” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvăluit că Adrian Porumboiu (65 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, ar putea reveni în fotbalul românesc.
23:40
Schimbare în fotbal? Președintele unui club din Liga Campionilor cere măsuri inspirate din NBA și NFL # Golazo.ro
Fernando Carro (61 de ani), președintele celor de la Bayer Leverkusen, militează pentru introducerea unui plafon salarial în fotbal.
Acum 12 ore
22:40
După ce l-a transferat pe fostul jucător de la Chelsea, Kurt Zouma (30 de ani), CFR Cluj ar purta negocieri pentru a aduce un alt fost jucător al londonezilor. De data aceasta este vorba de mijlocașul ofensiv Hakim Ziyech (32 de ani), liber de contract după despărțirea de Al-Duhail din Qatar.
22:30
Federația Română de Handbal a anunțat, astăzi, că Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei feminine.
22:10
6 milioane pentru Popovici Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență # Golazo.ro
Campionul olimpic la înot David Popovici (19 ani) este menționat în proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025.
21:50
Lucrări amânate Motivul pentru care noul stadion nu va fi gata la timp » Ce a spus primarul orașului despre finanțarea proiectului # Golazo.ro
Demararea lucrărilor pentru noul stadion de la Oradea a fost amânată pentru anul 2026.
21:50
CFR i-a scăzut mai mult cota Zouma a jucat zece minute la Cluj, dar nu mai e superstoperul de la Chelsea # Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, cel care impresiona cândva la Chelsea, încearcă să-și revină la CFR Cluj. E dificil de estimat când va putea fi titular
21:30
Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar la Rapid, a oferit detalii despre starea lui Andrei Borza (19 ani). Fotbalistul s-a accidentat la prima convocare la echipa națională.
21:10
Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea # Golazo.ro
Publicația GOLAZO.ro a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș informații privind situația dosarului deschis în urma tragediei.
20:50
Rapid a vrut să dea lovitura Victor Angelescu a confirmat discuțiile pentru transfer: „Nimeni nu credea că se poate” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a confirmat că a purtat negocieri pentru a-l readuce pe Albion Rrahmani (25 de ani).
20:20
Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat GOLAZO.ro a vorbit cu cei doi foști „centrali”: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați” # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) și Ion Crăciunescu (75 de ani), doi dintre cei mai cunoscuți arbitri din fotbalul românesc, au pus capăt unui conflict îndelungat. GOLAZO.ro a discutat cu cei doi, care au confirmat că și-au refăcut prietenia după mai bine de zece ani de tensiuni.
19:50
„Să schimbe conducerea” Arlauskis, atac dur la adresa șefilor de la CFR Cluj: „Varga s-a înconjurat de lipitori” # Golazo.ro
Giedrius Arlauskis (37 de ani), portarul alături de care CFR a câștigat Liga 1 de cinci ori, a lansat un atac la adresa conducerii clubului din Gruia. Fostul portar susține că finanțatorul Ioan Varga ar trebui să schimbe actualul corp managerial al clubului.
19:40
Seară istorică la Almaty Fanii lui Kairat au luat cu asalt stadionul cu 3 ore înaintea meciului de gală contra celor de la Real Madrid # Golazo.ro
Fanii lui Kairat Almaty s-au prezentat la stadion cu mai multe ore înaintea duelului cu Real Madrid, din Liga Campionilor.
18:50
Noul stadion din România prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul # Golazo.ro
Lucrările la noul stadion din Târgoviște, „Dâmbovița Arena”, au avansat semnificativ.
18:30
TVR, parteneriat cu o firmă de streaming Evenimente sportive gratis și producții proprii: „Cel mai ambiţios proiect” # Golazo.ro
Televiziunea Română a anunțat astăzi că va începe o colaborare cu Eurovision Sport, platforma digitală de streaming a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Publicul din România va avea acces gratuit la competiții sportive internaționale, prin intermediul platformei.
18:20
Serena, nemulțumită de decorațiunile din hotel Fosta tenismenă a fost taxată: „Extrem de nepoliticos”. Cu ce imagine au contrazis-o internauții # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider WTA, a criticat decorațiunile hotelului în care a fost cazată la New York.
18:20
De ce nu-l ia înapoi pe Drăgușin Motivul pentru care Lucescu nu-l mai cheamă pe stoper contra Austriei: „Fără contacte” # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar fi putut întoarce printre „tricolori” la dubla întâlnire din octombrie, cu Moldova și Austria. Mircea Lucescu l-a lăsat în cele din urmă la Tottenham
Acum 24 ore
18:00
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, ar fi dorit de AC Milan.
17:50
Medvedev a răbufnit Sportivul rus s-a certat cu arbitrul în semifinala de la Beijing: „De ce toți încearcă să mă intimideze?” # Golazo.ro
Daniil Medvedev (29 de ani, 18 ATP) a răbufnit la adresa arbitrului în semifinala turneului de la Beijing.
17:50
Papeau, înapoi în Superliga Fostul jucător de la Rapid ar fi semnat cu o echipă care se află pe loc de play-off # Golazo.ro
Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, revine în Superliga, la o echipă care se află în prezent pe loc de play-off.
17:40
FCSB n-are rival în audiența TV Ultima etapă de Liga 1 e un barometru perfect al echipelor care atrag telespectatori + Comparația cu Atletico-Real # Golazo.ro
Runda 11 din Liga 1 a propus 3 derby-uri de tradiție, Craiova-Dinamo, Petrolul - Rapid, U - CFR. Toate au fost depășite clar în audiență de meciul FCSB-ului, unul fără un afiș grozav, confruntarea cu Oțelul
17:40
„Are dreptate MM Stoica!” Valeriu Iftime, despre fotbalistul de la FC Botoșani dorit de FCSB: „Dacă am o ofertă de nerefuzat...” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, patron la FC Botoșani, a vorbit despre situația lui Andrei Miron, căpitanul echipei.
17:30
Artificii la hotel Fanii lui Galatasaray i-au ținut treji pe jucătorii lui Liverpool, înainte de partida din Liga Campionilor # Golazo.ro
Galatasaray-Liverpool. Fanii turcilor au lansat artificii în fața hotelului unde este cazată echipa antrenată de Arne Slot, la ora 2 dimineața.
16:40
Valencia dă Netflix în judecată Clubul spaniol acuză platforma de streaming că a inclus minciuni în documentarul despre Vinicius # Golazo.ro
Valencia a dat în judecată Netflix și acuză platforma de streaming a inclus neadevăruri în documentarul despre Vinicius (25 de ani).Clubul spaniol susține că documentarul a transmis în mod eronat că au existat scandări rasiste ale suporterilor într-un meci cu Real Madrid din 2023.
16:40
Moment istoric la Milano Consiliul local a aprobat vânzarea stadionului San Siro către AC Milan și Inter. Când trebuie finalizată tranzacția + Ce urmează # Golazo.ro
Consiliul Local din Milano a aprobat vânzarea arenei istorice San Siro către cele două cluburi emblematice ale orașului.
16:30
Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a primit concluziile medicilor cu privire la accidentarea suferită.
16:00
Liga Campionilor Nouă partide se joacă astăzi, LIVE de la 19:45 și 22:00 » Chivu, meci acasă cu Slavia Praga. Real Madrid, deplasare de 6.000 km # Golazo.ro
Cele mai multe dintre meciuri pot fi urmărite în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
15:50
Cristina Negrilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre Marc Marquez, după al 7-lea titlu mondial în MotoGP.
15:50
Vizionarea evenimentelor sportive în tribune sau chiar la TV ori online stimulează spiritul competițional al privitorilor, așa explicându-se și apetitul pentru pariere, asociat adesea sportului.
15:50
Pun piedici „câinilor” Măsura luată de Unirea Slobozia înainte de duelul cu Dinamo » Ialomițenii, puși în gardă de meciul precedent # Golazo.ro
Unirea Slobozia a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo din etapa #12 din Liga 1.
15:30
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor # Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, intră pe panta descendentă după ce a arbitrat ultimul act al Ligii Campionilor. Diferența e mare între începutul său în acest sezon și 2024-2025
15:10
Bilete pentru Dinamo - Rapid „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby : „Avem nevoie de voi!” # Golazo.ro
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid de pe 19 octombrie, din cadrul etapei #13 din Liga 1.
14:50
A încercat să dribleze taxele Arbitrul care va conduce meciul FCSB - Young Boys Berna , vizat într-o anchetă din Suedia # Golazo.ro
Mohammed Al-Hakim a fost desemnat să arbitreze meciul dintre FCSB și Young Boys din runda #2 din Europa League.
14:30
Vine din spital în România! Internare prelungită a selecționerului Austriei: „E dur. Nu-l dobori” . Cu cine ne atacă la București # Golazo.ro
Ralf Rangnick vine în ultimul moment la naționala Austriei, după ce a fost supus mai multor proceduri într-o clinică din Bavaria. Selecționerul va fi în cantonament pentru meciurile cu San Marino și România
14:20
S-au întors campionii de la canotaj Promisiuni tot mai mari, după succesele de la Shanghai: „Au prins încredere! De acum va fi altfel” # Golazo.ro
Lotul național de canotaj al României s-a întors acasă după un rezultat istoric la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
14:10
Ce urmează pentru Louis Munteanu Cristi Balaj, despre forma slabă a atacantului: „Asta e singura soluție” + Ce se întâmplă cu Alin Fică # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre problemele cu care se confruntă Louis Munteanu, atacantul fiind departe de forma din sezonul precedent.
13:20
Joacă și suspendat! Cum va continua Israel calificările pentru Mondial chiar dacă va fi exclus de UEFA din cauza războiului # Golazo.ro
Israel riscă să fie pedepsit de UEFA în această săptămână. Dar care e puterea forului continental asupra naționalei alb-albastre, care intră sub alt scut. Reuniunea Trump-Netanyahu sprijină și mai mult selecționata de fotbal
13:10
Excluși din activitate Doi arbitri au fost sancționați după ce au oficiat la un meci caritabil » CJA Constanța: „Sunt recidiviști!” # Golazo.ro
Comisia Județeană de Arbitri Constanța a hotărât să excludă din activitate doi tușieri după un meci caritabil.
12:50
„Asta m-a mirat tot timpul” Fenomenul remarcat de Basarab Panduru în rândul tinerilor fotbaliști români : „O grămadă fac asta! De ce?” # Golazo.ro
U Cluj- CFR 2-2. Basarab Panduru nu înțelege de ce jucătorii români care își încep cariera în străinătate ajung să joace în Liga 1.
12:50
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 70.
12:10
„Nu vreau să mă entuziasmez” De ce e Leo Grozavu precaut, startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre forma foarte bună a echipei sale, dar aduce în prim-plan exemplul Sepsi, echipă cu un parcurs foarte bun în prima parte a sezonului trecut, care, în cele din urmă a retrogradat.
12:10
Conflict în derby-ul Madridului FOTO: Spiritele s-au încins între Koke și Vinicius . Provocat, jucătorul lui Atletico a avut o replică acidă pentru cel de la Real # Golazo.ro
Atletico Madrid - Real Madrid 5-2. După victoria categorică a formației la Simeone a ieșit la iveală un dialog dintre Koke (33 de ani) și Vinicius Junior (25 de ani).
11:50
Prima plecare din iarnă? Oficialul FCSB anunță posibila despărțire de un fotbalist: „Poate a semnat cu altcineva” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Malcom Edjouma în următoare fereastră de transferuri.
11:30
„Nu avem electricitate și apă” Campionul european care și-a depășit condiția: „Tatăl și frații mei erau alcoolici, mama cerșea. Boxul a fost refugiul meu” # Golazo.ro
Boxerul spaniol Samuel Molina (26 de ani) a vorbit despre copilăria sa și primele contacte cu sportul care i-a adus succes și l-a salvat de pericolele străzii.
11:00
„Nu o vom vedea anul acesta” O campioană olimpică explică absența Anei Barbosu de la Campionatele Mondiale: „E ce și-a dorit ea” # Golazo.ro
Monica Roșu, dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a oferit noutăți despre Ana Maria Barbosu, care a plecat în SUA pentru studii.
10:40
Ionuț Radu, tot mai apreciat în Spania Internaționalul român se află în topul portarilor din La Liga cu cele mai multe intervenții reușite # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a impresionat în primele sale partide din La Liga, în tricoul celor de la Celta Vigo.
10:10
Nu suportă Real Madrid Fostul atacant al lui Arsenal vrea să-i vadă pe „galactici” suferind: „E ca un balsam pentru inima mea” # Golazo.ro
Andrey Arshavin, fost jucător la Arsenal și Kairat Almaty, a vorbit despre meciul kazahilor cu Real Madrid din această seară.
10:00
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu # Golazo.ro
Genoa - Lazio 0-3. Perioada de criză continuă pentru clubul patronat de Dan Șucu. A rămas fără victorie în Serie A și ocupă locul 19 clasament.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.