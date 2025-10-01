Zendaya, apariție îndrăzneață la Săptămâna Modei de la Paris. Ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o. GALERIE FOTO
StirileProtv.ro, 1 octombrie 2025 08:20
Zendaya a strălucit într-o ținută îndrăzneață la show-ul Louis Vuitton din cadrul Paris Fashion Week.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
08:40
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată” # StirileProtv.ro
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comparat situația submarinelor nucleare americane cu „căutarea unei pisici negre într-o cameră întunecată”, după ce Donald Trump a spus că a trimis două submarine lângă Rusia.
08:40
Medicii români nu mai pleacă din țară, mulți se întorc acasă. Spitale care îi șochează pe pacienți prin schimbarea în bine # StirileProtv.ro
Mai puțini medici români aleg să plece din țară - este concluzia celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Numărul lor a scăzut cu 70%, în ultimul deceniu.
Acum 30 minute
08:30
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce s-ar fi intoxicat cu ciuperci. Mama și surorile lui au ajuns la spital # StirileProtv.ro
Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama minorului şi două fete de 14, respectiv 16 ani, care prezentau simptome digestive, au fost transportate la spital.
08:20
Trump îi dă Hamasului un ultimatum să răspundă planului de pace pentru Gaza. „Dacă nu acceptă, se va termina foarte trist” # StirileProtv.ro
Președintele american, Donald Trump, a dat marți un ultimatum de trei-patru zile grupării Hamas să răspundă planului său de pace pentru Fâșia Gaza, prezentat luni împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informează AFP.
08:20
Zendaya, apariție îndrăzneață la Săptămâna Modei de la Paris. Ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Zendaya a strălucit într-o ținută îndrăzneață la show-ul Louis Vuitton din cadrul Paris Fashion Week.
08:20
Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit # StirileProtv.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit după ce un autoturism și două tiruri s-au ciocnit pe un drum național din Mehedinți.
08:20
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Ce semnifică tradiția. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată marți de membrii familiei dintr-o alee din Kathmandu până la un palat-templu, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus al țării.
08:20
Pe măsură ce Rusia testează frontierele estice ale NATO cu drone și avioane de luptă, Kremlinul rescrie realitatea pentru un public epuizat de război, scrie Politico.
Acum o oră
08:10
Cartelurile mexicane ademenesc tineri americani pe rețelele sociale pentru a-i transforma în cărăuși de droguri # StirileProtv.ro
Adolescenții atrași de bani devin pionii cartelurilor mexicane, pe teritoriul Statelor Unite. Grupările criminale se folosesc de rețelele sociale pentru a recruta tineri să încalce legea și să comită infracțiuni periculoase.
08:10
Polițiștii orădeni sunt pe urmele unui individ surprins de o cameră de supraveghere în timp ce fura dintr-o mașină.
08:00
Vremea de azi, 1 octombrie. Condiții de iarnă la munte. Ploaie și frig în mai multe regiuni # StirileProtv.ro
Miercuri, în vestul și în sud-estul țării se arată trecător soarele, dar în rest atmosfera se menține închisă toată ziua. O să plouă în Moldova și în Transilvania.
08:00
Cutremur puternic în Filipine. Zeci de oameni au murit. Sute de replici ale seismului au fost înregistrate # StirileProtv.ro
Autorităţile din Filipine au anunțat că au primit raportări că cel puțin 60 de persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 6,9, care s-a produs în largul coastelor.
08:00
Un copil de 7 ani și mama lui ar fi loviți de o femeie de serviciu a unei școli din Vaslui. „Te omor, te strâng de gât" # StirileProtv.ro
E anchetă la o școală din județul Vaslui, după ce o femeie de serviciu a fost acuzată că a lovit un elev, dar și pe mama acestuia. Părintele venise la școală să ceară explicații, după ce băiețelul de 7 ani s-a plâns de agresivitatea îngrijitoarei.
08:00
Un urs a dat buzna într-un supermarket din Arizona și a stârnit panică printre cumpărători # StirileProtv.ro
Vizită surpriză la un supermarket din Arizona. Un urs a apărut pe nepusă masă și a început să alerge printre rafturi, stârnind panică în rândul angajaților și clienților. Un martor a surprins scena.
08:00
Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă # StirileProtv.ro
Un bărbat de 37 de ani din Bistrița-Năsăud a fost victima răzbunării unui individ pentru... un comentariu pe Facebook.
07:50
Nicușor Dan: ”Oameni din corupția românească”, în spatele lui C. Georgescu. Ingerința în alegeri, 20 mil. €. Interesul Rusiei # StirileProtv.ro
Fraudarea alegerilor prezidențialelor din 2024 a costat 20 milioane de euro, estimează Nicușor Dan, potrivit căruia în spatele lui Călin Georgescu au stat ”oameni din corupția românească a anilor 90-2000”.
07:50
Unul dintre cei mai iubiţi actori britanici, Gary Oldman, a fost făcut cavaler de prințul William.
07:50
DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, după ce au fost descoperite mai multe focare de infecție # StirileProtv.ro
Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepatita A. Până acum, au fost înregistrate 131 de cazuri. Bolnavii au intrat în contact cu alte 384 de persoane.
Acum 2 ore
07:40
Nou parteneriat strategic între România și Ucraina. Vom produce drone defensive pentru protecţia estică a NATO # StirileProtv.ro
România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.
07:40
Momentul în care un șofer gonește pe sensul opus și se izbește violent de o mașină, în Iași. Șapte oameni au ajuns la spital # StirileProtv.ro
Inconștiența unui șofer de 25 de ani care s-a urcat băut la volan a făcut șapte victime pe un drum din județul Iași. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.
07:40
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin # StirileProtv.ro
Tinerii din România cu vârsta de până în 26 de ani vor beneficia de vaccin gratuit împotriva HPV, virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin și a altor forme de cancer, de astăzi, 1 octombrie.
07:40
Acoperământul Maicii Domnului – semnificație, tradiții și rugăciuni ale sărbătorii # StirileProtv.ro
Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă în tradiția creștin-ortodoxă, marcată prin obiceiuri și rugăciuni specifice.
07:30
Nicuşor Dan: Aderarea Moldovei la UE se poate face cu tot cu Transnistria. Țara ar fi fost în pericol dacă pierdea alegerile # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate fi făcută ”cu tot cu Transnistria”, el precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit.
07:30
Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână # StirileProtv.ro
Zelenski avertizează că situaţia la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de şapte zile de la reţeaua ucraineană, este „critică” şi periculoasă.
07:20
Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături, la două zile după ce o clădire a unei şcoli s-a prăbuşit, în Indonezia # StirileProtv.ro
Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături din beton la aproape două zile după ce o clădire a unei şcoli islamice s-a prăbuşit peste ei, în Indonezia, anunţă autorităţile.
07:20
Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.
07:20
Nicușor Dan: Sondajele cu AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, mai puţin vreo mare iubire # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că procentul de 40% atribuit AUR în sondaje reflectă mai degrabă lipsa de încredere în clasa politică decât susținerea reală pentru partid.
07:20
Șase oameni au fost răniți și mai multe incendii s-au declanșat în Harkov, în urma unui atac aerian al Rusiei. VIDEO # StirileProtv.ro
Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat rănirea a şase persoane şi mai multe incendii, în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat oficiali regionali, citaţi de Reuters.
07:20
Oana Ţoiu: România a aprobat creşterea prezenţei trupelor americane pentru operaţiuni de realimentare în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat într-un interviu pentru Reuters că România a aprobat o prezenţă sporită a trupelor SUA pe teritoriul său pentru a sprijini operaţiunile de realimentare din Orientul Mijlociu.
Acum 12 ore
23:30
Prințesa care schimbă rochia cu uniforma militară. Amalia are 21 de ani și începe pregătirea ca rezervistă. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa Catharina-Amalia a Țărilor de Jos, prințesă de Orange, și-a început studiile la un colegiu de apărare, potrivit unui anunț al Serviciului de Informații al Guvernului.
23:30
Ce se va întâmpla dacă o dronă sau un avion rusesc vor intra în spațiul aerian al României, după ședința CSAT # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România are un mecanism de comandă pentru survoluri. În cazul dronelor abordarea este activă, iar în cazul avioanelor cu pilot – una prudentă, pentru a adapta răspunsul la tipul de ameninţare.
23:20
Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor # StirileProtv.ro
Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată marți la 7 ani și jumătate de închisoare.
23:10
Inundații severe în Ibiza. Militarii au intervenit pentru a evacua zeci de oameni. Drumurile au fost închise | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Ibiza a fost lovită de ploi torențiale, astfel că a fost nevoie de intervenția soldaților. Oamenii au primit alerte de urgență prin care li s-a recomandat să evite deplasările.
22:50
Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală # StirileProtv.ro
Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tulpini de Covid care circulă în această toamnă.
22:20
Florin Piersic a apărut în baston pe stadion, la aproape 90 de ani. Cum a fost surprins de galerie # StirileProtv.ro
Florin Piersic a revenit pe stadionul lui U Cluj, echipa pe care o susține din copilărie.
22:10
Un cutremur de 6,9 grade a lovit Filipine. Sunt înregistrați mai mulți morți. „Ar putea exista persoane prinse sub clădiri” # StirileProtv.ro
Mai multe persoane au murit în urma unui cutremur care a lovit coasta Filipinelor, potrivit unor informații. Serviciul Geologic al Statelor Unite a raportat un cutremur major cu magnitudinea de 6,9, care a lovit marți seara, la ora locală 21:59.
22:10
Compania low-cost Play Airlines se închide pe neașteptate, lăsând clienții pe aeroporturi și angajații neplătiți # StirileProtv.ro
Compania aeriană lowcost Play a anulat toate zborurile de pe aeroporturile Stansted și Liverpool, întrucât și-a încetat activitatea, cu efect imediat.
22:00
Turcia se retrage din „războiul kebabului”. Miza luptei dintre turci și germani, o industrie de miliarde de euro # StirileProtv.ro
Turciase cedează în „războiul kebabului” și renunță la încercarea de a-l declara preparat tradițional. O astfel de etichetă ar fi adus reguli dure pentru toate restaurantele care vând acest fel de mâncare.
22:00
Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie” # StirileProtv.ro
Andrew Tate a reacționat după ce a scăpat de urmărirea penală î Marea Britanie, într-un dosar în care era acuzat de violență sexuală de patru femei. El s-a comparat cu președintele american, Donald Trump.
21:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost semnalat marţi seară în largul insulei Java, principala insulă a Indoneziei, a anunţat Serviciul geologic al SUA, fără ca imediat să fie raportate pagube, informează AFP.
21:40
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort la un hotel de lux din Paris. SMS-ul „îngrijorător” trimis soției # StirileProtv.ro
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit mort marți în curtea interioară a unui hotel din Paris.
21:30
Horoscop 1 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. Mare parte din ce ne-am propus ne reușește, iar pentru celelalte lucruri trebuie să depunem efort, să înlăturăm obstacolele.
21:20
Zece trenuri care circulă de la Gara Nord la Aeroport Henri Coandă vor fi suspendate timp de patru zile # StirileProtv.ro
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări, a anunțat CFR Călători.
21:10
Era „woke” s-a terminat în Armata SUA. Secretarul de stat Pete Hegseth pune deopotrivă soldați și generali la cură de slăbit # StirileProtv.ro
Peste Ocean, epoca militarilor supraponderali din armata americană s-a încheiat. Acesta a fost mesajul transmis marți de secretarul de război Pete Hegseth în fața a sute de generali și amirali adunați la o bază din Virginia.
21:10
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată # StirileProtv.ro
Guvernul brazilian a anunţat marţi deschiderea unei anchete poliţieneşti privind mai multe cazuri de intoxicaţie cu alcool contrafăcut, dintre care trei mortale, anchetă ce va examina eventuale legături cu crima organizată, relatează AFP.
21:00
Un bărbat a găsit o avere în buzunarul unei geci pe care nu o mai purtase de mult. „Nu mi-a trecut prin minte” # StirileProtv.ro
Un german din Frankfurt a câștigat peste 15 milioane de euro, în ultimul moment. Omul a găsit biletul câștigător la 6 luni după ce l-a cumpărat, în buzunarul unei geci pe care nu o mai purtase din martie.
20:40
Reorganizarea administrativă, amânată pentru 2026. Nicușor Dan: Energia partidelor e acum pe rectificări și bugetul de stat # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că reorganizarea administrativă nu se va afla pe agenda Guvernului în 2025, atenția coaliției fiind îndreptată către rectificarea bugetară și bugetul pe 2026.
20:30
Trump: SUA sunt invadate din interior și cere riposta armatei în forță: „ei scuipă, noi lovim” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump le-a spus marți generalilor și amiralilor cu funcții de conducere în armata americană că SUA sunt invadate „din interior” - referindu-se la imigranți.
20:30
Doar 36% dintre europeni economisesc regulat. Majoritatea investește în conturi de economii sau depozite # StirileProtv.ro
Doar 36% dintre europeni economisesc regulat, deşi 78% fac acest lucru ocazional, iar peste jumătate aleg conturi de economii sau depozite pentru investiţii, arată un studiu publicat marţi de Asociaţia Europeană de Planificare Financiară (EFPA).
20:30
NATO și UE colaborează la zidul european de drone și scuturi antiaeriene, pentru a răspunde provocărilor Rusiei # StirileProtv.ro
UE pregătește un plan comun de securitate. Liderii europeni se reunesc la Copenhaga pentru a decide cum să accelereze apărarea continentului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.