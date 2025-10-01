Medvedev ironizează declaraţiile lui Trump despre submarinele americane: „pisica neagră într-o cameră întunecată”

G4Media, 1 octombrie 2025 08:20

Situaţia legată de submarinele nucleare ale Washingtonului aminteşte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei,...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
08:40
Spitalul Județean Bihor are robot chirurgical Da Vinci X, cea mai avansată platformă de chirurgie minim invazivă din lume / ”În 2019, ultimul an înaintea pandemiei, am avut 2.922 pacienți internați cu malignități. În 2023 am ajuns la 13.085” G4Media
După mai bine de un an de birocrație pentru obținerea unei finanțări și luni de pregătire a doctorilor, la secția de Chirurgie generală și oncologică...   © G4Media.ro.
08:40
Vremea extremă poate decide câștigătorul MP de Formula 1 de la Singapore G4Media
Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore va avea loc în acest weekend, iar ediția din 2025 promite să împingă piloții dincolo de limite....   © G4Media.ro.
08:40
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor G4Media
Salvatorii din Odesa şi din regiune acţionează de aproape 24 de ore pentru a înlătura consecinţele inundaţiilor provocate de ploile abundente din ultimele zile. Potrivit...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:30
Posibilă intoxicație cu ciuperci în Vaslui: un copil de 11 ani a decedat / Mama lui şi două fete, transportate la spital G4Media
Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama minorului şi două fete de 14, respectiv 16...   © G4Media.ro.
08:20
România găzduieşte, pentru prima dată, finala unei competiţii inedite: „Teza mea de doctorat în 180 de secunde” G4Media
Pentru prima dată în istorie, România va găzdui finala internaţională a concursului francofon de popularizare ştiinţifică „Teza mea de doctorat în 180 de secunde” (MT180),...   © G4Media.ro.
08:20
VIDEO Dialog între președintele CJ Brăila (PSD) și liderul de grup PNL: ”Zât!” – ”Zât să-i spui lu’ mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?” / Ședința a fost suspendată G4Media
Ședința Consiliului Județean Brăila a fost suspendată după un conflict verbal între președintele instituției, social-democratul Francisk Iulian Chiriac și consilierul județean Ovidiu Nechita, liderul de...   © G4Media.ro.
08:20
STUDIU Americanii care au peste 200 de kilograme sunt respinși de clinici sau tratați în condiții dificile / Cercetătorii au aplicat metoda ”clientului misterios” cu peste 300 de clinici G4Media
Pacienții cu o greutate mai mare de 200 de kilograme, care suferă de obezitate morbidă, sunt refuzați sau tratați în condiții inconfortabile. Un nou studiu...   © G4Media.ro.
08:20
Medvedev ironizează declaraţiile lui Trump despre submarinele americane: „pisica neagră într-o cameră întunecată” G4Media
Situaţia legată de submarinele nucleare ale Washingtonului aminteşte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei,...   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:00
Un craniu vechi de 1 milion de ani rescrie originea omului G4Media
Conform unei reconstituirilor 3D a unui craniu fosil vechi de un milion de ani, descoperit în China, originile omului ar putea fi mai vechi decât...   © G4Media.ro.
07:50
La Craiova începe amenajarea Târgului de Crăciun / Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci” / Împodobirea centrului orașului va fi încheiată la 14 noiembrie, atunci când va avea loc inaugurarea oficială a târgului G4Media
Mai sunt peste două luni până la Crăciun şi oraşul Craiova intră în febra pregătirilor pentru târgul sărbătorilor de iarnă, anunță GDS. Prin urmare, în...   © G4Media.ro.
07:50
„Visul Georgian” cere ajutorul Federației Ruse / Cum se pregătește Tbilisi pentru proteste după alegerile din 4 octombrie / Sunt așteptați să sosească luptători ai trupelor speciale rusești Ahmat G4Media
A rămas mai puțin de o săptămână până la 4 octombrie, când Georgia va organiza alegeri locale, scrutin la care majoritatea partidelor de opoziție au...   © G4Media.ro.
07:50
Inteligenţa artificială generativă arată tot mai mult ca o tehnologie fără valoare reală / Și asta ar putea fi un lucru bun G4Media
În goana după câştiguri din „febra aurului” inteligenţei artificiale generative, un posibil scenariu pentru viitorul AI este tot mai discutat, subliniază The Conversation. Ce-ar fi...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:40
ANALIZĂ Resetarea MAGA zguduie armata americană G4Media
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat marți o viziune “anti-woke” pentru Departamentul de Război al Statelor Unite și a expus planul pentru o...   © G4Media.ro.
07:40
„Carmen” de Bizet deschide noua stagiune a Operei Naţionale Bucureşti / 150 de ani de la premiera mondială a operei G4Media
Premiera operei „Carmen” de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, deschide, pe 1 octombrie, de la ora 18:30, noua stagiune a Operei Naţionale Bucureşti. Potrivit...   © G4Media.ro.
07:30
STUDIU: Copiii care cresc alături de câini au plămâni mai sănătoși G4Media
Animalele de companie aduc beneficii stăpânilor, atât fizic cât și psihic. Cercetătorii de la Spitalul de Copii Bolnavi din Canada au descoperit că riscul de...   © G4Media.ro.
07:30
Guvernul Netanyahu confirmă numirea unui nou şef al Shin Bet, deși decizia a fost declarată ilegală de procurorul general G4Media
Guvernul israelian a confirmat marţi numirea generalului David Zini, propus de premierul Benjamin Netanyahu, la conducerea Shin Bet, serviciul de securitate internă, relatează AFP. „Guvernul...   © G4Media.ro.
07:30
Doi senatori americani solicită investigarea sistemului de conducere autonomă a Tesla / Risc de coliziuni „catastrofale” la trecerile la nivel cu calea ferată G4Media
Ed Markey și Richard Blumenthal, doi senatori americani democrați, au solicitat luni Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) să investigheze problemele semnalate de sistemul...   © G4Media.ro.
07:30
Descoperire unică la Turda: casetă din bronz, ornamentată, găsită într-o locuință de lângă castrul  legiunii a V-a Macedonica G4Media
Campania de cercetări arheologice desfășurată în canabaele legiunii a V-a Macedonica, la Turda, s-a încheiat cu o descoperire de excepție: o casetă din bronz, ornamentată...   © G4Media.ro.
07:10
1 octombrie – Ziua Internațională a Cafelei/ În lumea de azi cafeaua a devenit mai mult un fenomen social decât o băutură G4Media
Pe 1 octombrie, iubitorii de cafea din întreaga lume sărbătoresc băutura care a devenit mai mult decât o rutină matinală, transformându-se într-un adevărat ritual cultural...   © G4Media.ro.
07:10
Preşedintele Nicuşor Dan, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea a Comunităţii Politice Europene G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii...   © G4Media.ro.
07:10
Inter a învins Slavia Praga, scor 3-0 / Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen / Toate scorurile de marți, din Liga Campionilor G4Media
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, în etapa a doua a...   © G4Media.ro.
07:10
Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături, la două zile după ce o clădire a unei şcoli s-a prăbuşit, în Indonezia G4Media
Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături din beton la aproape două zile după ce o clădire a unei şcoli islamice s-a...   © G4Media.ro.
07:10
Militari americani se vor antrena în Panama, pe fondul tensiunilor din Caraibe G4Media
Cincizeci de militari americani se vor antrena în jungla din Panama în octombrie cu scopul mai ales al „consolidării securităţii regionale”, a anunţat marţi guvernul...   © G4Media.ro.
07:10
„Shutdown” în SUA: Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale / Cei 2 milioane de militari americani nu vor mai fi plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului G4Media
Serviciile guvernului SUA vor fi suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:20
Barcelona – PSG, meciul vedetă: Cine transmite la tv duelurile de miercuri din Champions League G4Media
Barcelona – PSG este meciul cap de afiș al zilei de miercuri din Champions League. Campioana en-titre a Europei va juca în Catalonia contra campioanei...   © G4Media.ro.
06:10
Directorul McLaren, despre revenirea lui Christian Horner în F1: „Nu e chiar prietenul tuturor” G4Media
Christian Horner are șanse importante de a reveni în lumea agitată a Formulei 1 în sezonul viitor, de numele său vorbindu-se în legătură cu mai...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:50
Nicușor Dan afirmă că scoaterea României din programul „Visa Waiver” n-a avut de-a face cu situația noastră politică, ci cu problema migrației din SUA / Pentru întâlnirea antamată cu Donald Trump la începutul anului viitor: „Să ne uităm cu optimism, suntem în situația în care ne putem dezvolta cooperare economică” G4Media
Președintele Nicușor Dan a spus într-un interviu la EuroNews că SUA n-a luat decizia de a scoate România din programul vizelor „din motive politice”, așa...   © G4Media.ro.
23:10
Netanyahu informează guvernul despre planul lui Trump pentru Gaza G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că se pregăteşte să informeze guvernul său cu privire la detaliile planului pentru Gaza prezentat de preşedintele american...   © G4Media.ro.
23:10
Nicuşor Dan: România are un mecanism de comandă în cazul intrării unei drone deasupra teritoriului naţional G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are, în prezent, un mecanism de comandă în cazul survolării unui corp străin deasupra teritoriului naţional, subliniind că,...   © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Mediului: Scăderea valorii tichetelor pentru maşinile electrice a scăzut interesul pentru acestea / ”În câteva zile se vor consuma inclusiv tichetele cu maşinile electrice” G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, după ce marţi a pornit Programul Rabla şi s-au epuizat în doar câteva minute tichetele, rămânând doar tichete pentru...   © G4Media.ro.
22:40
Centrala nucleară din Zaporijie este oprită de o săptămână / Zelenski consideră situaţia „critică” / ”E o ameninţare pentru absolut toată lumea” G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marţi că centrala nucleară din Zaporijie, ocupată de forţele ruseşti, a fost deconectată de la reţeaua electrică ucraineană de...   © G4Media.ro.
22:30
Cenzura talibanilor: au tăiat cablurile de fibră optică / Afganistanul este offline / ”Așa prevenim viciul” G4Media
De la internet la birouri, scopul regimului islamist este decis să împiedice viața socială și comunicarea: fără zboruri aeriene și telefoane fără semnal, bănci deconectate:...   © G4Media.ro.
22:30
Cinci decese confirmate după ce un cutremur puternic a lovit Filipine / Curentul electric a fost întrerupt, clădirile şi drumurile au fost avariate / ”Nu există niciun pericol de tsunami” G4Media
Cel puţin cinci persoane au murit după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km,...   © G4Media.ro.
22:20
Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro și obligă la un „pact de confidențialitate” pe cei care îl gustă. Recenziile sunt interzise G4Media
Cel mai scump hamburger din lume costă 9.440 de euro și se vinde în Spania, dar numai celor „aleși”. A fost creat de Bosco Castro,...   © G4Media.ro.
22:20
Medic: Au apărut multe boli cardiovasculare la copii, iar cauza este lipsa de activitate fizică / Şeful Clincii de Cardiologie de la Spitalul Universitar Bucureşti: ”Sunt legaţi de imagini, sunt legaţii de un device” G4Media
Prof. dr. Dragoş Vinereanu, şeful Clincii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmă că fumatul, stresul şi alimentaţia necorespunzătoare...   © G4Media.ro.
22:00
Extrema dreaptă din Israel critică planul Trump pentru încetarea războiului din Gaza, care a fost însă lăudat de restul clasei politice G4Media
Ministrul de finanțe și liderul Partidului Sionist Religios (extrema dreaptă), Bezalel Smotrich, a criticat marți, într-o postare lungă pe rețelele de socializare, planul american pentru...   © G4Media.ro.
21:50
Lacul Colibiţa, poluat cu ape uzate, deversate de un agent economic / Amendă de 30 de mii de lei G4Media
Garda de Mediu Bistriţa-Năsăud a amendat cu 30.000 de lei o firmă, după ce s-a constatat că a deversat ape uzate direct în lacul de...   © G4Media.ro.
21:50
Liga Campionilor: Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 / Mbappe a marcat de trei ori / Atalanta Bergamo bate FC Bruges G4Media
Real Madrid a învins, marţi, în deplasare, formaţia Kairat Almaty, din Kazahstan, scor 5-0, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, transmite...   © G4Media.ro.
21:30
FOTO Porsche a dezvăluit interiorul noului Cayenne electric / Ecranul principal este un OLED curbat / Controalele fizice pentru climatizare au supraviețuit G4Media
Porsche a prezentat interiorul noului său SUV electric Cayenne. Conform unui comunicat de presă al producătorului, interiorul promite să fie „un spațiu experiențial”, iar în...   © G4Media.ro.
21:30
Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo, condamnat la moarte / Joseph Kabila e acuzat de trădare G4Media
Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo (RDC) Joseph Kabila a fost condamnat la moarte marţi, la finalul unui proces în contumacie pentru trădare desfăşurat în...   © G4Media.ro.
21:20
Premierul britanic Keir Starmer avertizează: Marea Britanie este ”la o răscruce” între reînnoire şi declin / Partidul Laburist a scăzut în sondaje, fiind devansat de formaţiunea de dreapta Reform UK, condusă de Nigel Farage G4Media
Premierul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat marţi, în cadrul conferinţei anuale a Partidului Laburist de la Liverpool, că ţara se află la o răscruce...   © G4Media.ro.
21:20
„Dacă există o cursă spaţială, China o câştigă deja” / NASA riscă să piardă o miză ştiinţifică uriaşă G4Media
Ce-ar fi dacă primele mostre de roci marţiene aduse vreodată pe Pământ nu ar ateriza la Houston, ci la Beijing? Un scenariu odinioară improbabil devine...   © G4Media.ro.
21:10
Fostul preşedinte al FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, acuzat de abuz în serviciu şi administrare neloială / Ar fi făcut operaţiuni financiare „nejustificate”, în valoare de câteva milioane de euro G4Media
Fostul preşedinte al FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, este acuzat de către justiţia spaniolă de abuz în serviciu şi administrare neloială în timpul celor şase...   © G4Media.ro.
21:10
LIVE Nicușor Dan, la Euro News: Termen de trei ani pentru integrarea Moldovei e foarte realist G4Media
Președintele României Nicușor Dan, în dialog cu Andra Miron Diaconescu, la Euronews România,  pe tema războiului hibrid declanșat asupra României și pe alte teme de...   © G4Media.ro.
21:00
Trump şi reprezentanții Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite G4Media
Donald Trump şi directorul general al Pfizer au anunţat marţi un acord de reducere a preţurilor la anumite medicamente vândute în Statele Unite, după ce...   © G4Media.ro.
21:00
Cavalerul de pe Turnul Buzdugan de la Castelul Corvinilor, coborât pentru restaurare G4Media
Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara şi care este amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului...   © G4Media.ro.
20:50
CFR Călători anunţă modificări în circulaţia trenurilor spre şi dinspre aeroport, în perioada 14-17 octombrie G4Media
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord – Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 –...   © G4Media.ro.
20:50
Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar DNA, s-a întors la comanda Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila / Procurorii au revocat măsura controlului judiciar G4Media
Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar instrumentat de DNA, s-a întors la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila. Procurorii au dispus revocarea măsurii controlului judiciar,...   © G4Media.ro.
20:40
Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat G4Media
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în...   © G4Media.ro.
20:40
Alexandru Rogobete: România se aliniază Europei cu una dintre cele mai complexe strategii pentru combaterea bolilor cardio şi cerebrovasculare / Ce-şi propune Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, marţi seară, că, prin lansarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare, ”România se aliniază Europei”, întrucât îşi propune...   © G4Media.ro.
