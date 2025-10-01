Situaţia centralei nucleare Zaporojie a devenit critică. Zelenski: "Este o amenințare pentru toată lumea"
ObservatorNews, 1 octombrie 2025 08:20
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că a intrat în contact atât cu Ucraina, cât și cu Federația Rusă pentru a restabili cât mai rapid alimentarea cu energie a centralei nucleare de la Zaporojie. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susţine că situația a devenit critică după ce bombardamentele au împiedicat restabilirea alimentării cu energie necesare pentru răcirea reactoarelor, potrivit Mediafax.
Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurşti # ObservatorNews
Tragedie în Bârlad. Un copil de 11 ani a murit, iar alți doi, de 14 și 16 ani, împreună cu mama lor, au fost duși la spital, miercuri dimineața, cu simptome de grețuri, vărsături și somnolență. Autoritățile au început o anchetă.
Un șofer băut din Iași a intrat cu viteză într-o mașină unde se aflau o mamă și cei 4 copii: 7 persoane rănite # ObservatorNews
Accident grav pe Drumul Județean 281, în localitatea Erbiceni din județul Iași, care se putea încheia cu o tragedie. Un șofer băut de 25 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu viteză într-un autoturism condus de o femeie și în care se aflau și cei patru copii ai săi, cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Elev de 7 ani din Vaslui, terorizat de femeia de serviciu a şcolii: "Te-am prins , iar ai dat drumul la apă" # ObservatorNews
Este anchetă la Şcoala Gimnazială Iveşti din judeţul Vaslui! Mama unui elev de clasa întâi susţine că fiul său a venit acasă, plângând, că a fost înjurat, agresat şi chiar ameninţat de femeia de serviciu.
Horoscop 2 octombrie 2025. A doua zi din octombrie vine cu energie intensă și schimbări importante pentru toate zodiile. Unii nativi își limpezesc relațiile, alții primesc sfaturi care le pot schimba direcția, iar câțiva sunt puși în fața unor cheltuieli neprevăzute.
Serviciile guvernului SUA sunt suspendate, după ce Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale. Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilor vor fi trimişi, astfel, acasă.
Ministrul Apărării, discuţii despre întărirea securității regionale cu emisarul lui Trump pentru Ucraina # ObservatorNews
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, marţi, la Varşovia, cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent Keith Kellogg. Cei doi au abordat mai multe teme de securitate și cooperare. Discuțiile au vizat și sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.
Momentul când șoferul unei mașini pierde controlul și intră cu viteză într-o autoutilitară în Suceava # ObservatorNews
Accident grav, ieri după amiază, în localitatea suceveană Arbore, surprins de o cameră de supraveghere.
România vrea să înceapă cât mai repede, alături de Ucraina, producția de drone defensive pe teritoriul său, destinate atât uzului propriu, cât și aliaților din UE și NATO, a spus ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu pentru Reuters.
Tânără de 20 de ani, ucisă de fostul iubit chiar în fața mamei ei, în Neamț. A apucat doar să mai țipe # ObservatorNews
O tânără de 20 de ani din judeţul Neamţ a fost ucisă cu sânge rece de fostul iubit, un bărbat de 23 de ani, chiar sub ochii mamei sale. Atacatorul a înjunghiat-o mortal, apoi a încercat să o omoare și pe femeia care i-a dat viață fostei partenere. Din fericire, mama tinerei a supraviețuit, însă a fost grav rănită.
Un cutremur cu magnitudinea 6.9 grade a lovit marți seara centrul Filipinelor, prăbușind clădiri și provocând moartea a cel puțin 31 de persoane în provincia Cebu, relatează Associated Press.
Asia Express 30 septembrie 2025. Imunitate mare pentru Alexandru și Ștefan, restul se luptă pentru amuletă # ObservatorNews
Cursa pentru imunitate din Asia Express - Drumul Eroilor a fost una plină de surprize și tensiune. Alexandru Ion și Ștefan Floroaică au reușit să obțină imunitatea mare, după ce au folosit cu istețime Jokerul câștigat anterior. Aventura continuă marți în Vietnam, unde echipele se vor confrunta cu probe spectaculoase și un joc de amuletă care promite cele mai aprinse discuții ale sezonului.
Ambasador, descoperit mort în curtea unui hotel din Paris. I-a trimis soţiei un mesaj de adio # ObservatorNews
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa, Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa, a fost găsit mort marţi, în curtea interioară a unui hotel de lux din Paris. Diplomatul, în vârstă de 58 de ani, fusese dat dispărut cu o seară înainte de soția sa, care primise un mesaj de adio. Autoritățile franceze investighează cazul, presa locală speculând o posibilă sinucidere, relatează Reuters şi Le Figaro, citat de News.ro.
Majoratul a devenit, în ultimii ani, mai mult decât o simplă aniversare. În unele cazuri, rivalizează cu o nuntă. Se închiriază săli luxoase, cu decoruri spectaculoase, chefii prepară meniuri de 5 stele iar artiști cunoscuţi sunt chemaţi să cânte.
Demolarea stadionului Dinamo va începe în noiembrie. De ce durează mai mult decât era prevăzut iniţial # ObservatorNews
Veste bună pentru dinamovişti! Demolarea stadionului Dinamo va începe în noiembrie. În exclusivitate pentru Observator, Compania Naţională de Investiţii a anunţat că va da ordinul de demolare în jur de 15 octombrie, iar în termen de cel mult o lună constructorul va deschide şantierul.
Toamnă cu temperaturi în pragul gerului. La munte a nins şi a viscolit, iar termometrele au coborât la minus nouă grade. Autorităţile au închis Transalpina din cauza statului de polei care s-a aşternut pe şosea.
Un român care lucra la întreținerea autostrăzilor în Germania, ucis pe loc de un TIR scăpat de sub control # ObservatorNews
Un accident grav a blocat ore întregi autostrada A2 din Germania, între orașele Gütersloh și Rheda-Wiedenbrück. Un muncitor român și-a pierdut viața, iar șoferul unui camion a fost grav rănit, după ce vehiculul de mare tonaj s-a răsturnat și a lovit o mașină de protecție a autorităților rutiere. Circulația în direcția Hannover a fost complet oprită pentru mai multe ore.
Pelerinaj Sfânta Parascheva 2025. Sute de mii de enoriaşi vor veni la Iaşi pe 8 octombrie. "E ceva special" # ObservatorNews
Sunt pregătiri intense la Iași. În doar o săptămână începe cel mai mare pelerinaj creștin ortodox de la noi din țară, cel de la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sute de mii de oameni sunt așteptați în Capitala Moldovei. Hramul cade anul anul acesta într-o zi de marți, așa că cei mai mulţi pelerini sunt aşteptaţi în weekend. Cine nu și-a luat deja cazare însă, cu greu va mai găsi un loc, chiar şi în localităţile de lângă Iaşi.
Ce a discutat Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI. "România se află pe o traiectorie corectă" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional, pentru a discuta despre măsurile de corectare a deficitului. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea reducerii cheltuielilor, creșterii colectării veniturilor și orientării resurselor către domenii strategice, în timp ce FMI a confirmat sprijinul pentru continuarea reformelor.
Rabla a pornit din nou la drum. Mii de şoferi s-au înscris în program, chiar în primele minute, iar banii pentru maşinile clasice s-au epuizat rapid. Nu la fel de mare a fost interesul pentru electrice, pentru că valoarea voucherelor a scăzut dramatic. Ar putea fi ultimul an în care Rabla se desfăşoară în această formă. Autorităţile vor ca din 2026 banii să fie daţi în funcţie de venituri.
Epava de la Costineşti, considerată printre cele mai înfricoşătoare destinaţii. Se aud "zgomote stranii" # ObservatorNews
Epava de la Costineşti a devenit un simbol european. Nava Evanghelia a fost inclusă în topul celor mai înfricoşătoare destinații de navigație. Curioşii care încearcă să exploreze vasul sunt atenţionaţi că este ruginit în totalitate iar din interior se aud sunete stranii.
Incendiu puternic pe o şosea din Mehedinţi după un accident rutier. Două camioane s-au ciocnit, iar apoi au loc foc. În accident a fost implicat şi un autoturism, care a fost prins la mijloc între cele două TIR-uri. Unul din camioane transporta deodorante iar asta a amplificat flăcările, dar şi pericolul. Deşi accidentul a fost extrem de grav, o singură persoană care se afla în maşină a avut nevoie de îngrijiri medicale. Toţi ceilalţi, inclusiv şoferii celor două autotrenuri au scăpat ca prin minune.
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune uriaşe pentru malpraxis # ObservatorNews
Dreptate după 6 ani. O femeie de 45 de ani va primi daune de 80.000 de euro de la medicul ginecolog care i-a făcut o întrerupere de sarcină. Şi spitalul Filantropia e obigat să plătească. În urma intervenţiei femeia a fost la un pas de moarte şi a fost salvată la limită de doctorii de la un alt spital. Pentru Observator, femeia a rememorat momentele de coşmar prin care a trecut.
Toamna a venit cu scumpiri în florării. Crizantemele, brânduşele sau panseluţele dar și aranjamentele de sezon costă cu până la 20 la sută mai mult faţă de anul trecut.
Moarte cumplită a unui băiat de 18 ani din Piteşti. Tânărul a fost lovit pe un bulevard central chiar de maşina de ridesharing pe care o comandase. Şoferul ar fi întors neregulamentar, a fost izbit în plin de un alt autoturism iar apoi şi-a prins clientul ca într-o menghină de un vehicul parcat. O vecină care este asistentă i-a acordat primul ajutor, însă inima victimei a cedat câteva zeci de minute mai târziu, la spital.
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei # ObservatorNews
Compania care vindea cel mai ieftin RCA din România a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. De mâine, bulgarii de la Dallbogg nu vor mai putea emite poliţe de asigurare pe teritoriul ţării. Cel mai mare risc este pentru păgubiţi, care îşi vor primi cu greu banii pe daune.
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu # ObservatorNews
Concedierile bugetarilor provoacă în continuare tensiuni în Coaliţia de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a anunţat restructurări în instituţiile centrale, doar că PSD se opune, la fel ca în cazul primăriilor si consiliilor judeţene. Sorin Grindeanu şi-ar dori mai degrabă o reducere a cheltuielilor şi nu concedieri. Liderii Coaliţiei vor discuta subiectul şi mâine dar preşedintele Nicuşor Dan crede că va mai dura până când se va ajunge la un acord.
Primele rezultate ale analizelor de la spitalul din Iaşi, unde o bacterie a ucis 7 copii # ObservatorNews
După două săptămâni de teste, vin şi primele rezultate ale analizelor de la spitalul din Iaşi. Bacteria care a ucis şapte copii a fost găsită în scurgerea unei chiuvete de la terapie intensivă.
Serbia arestează 11 suspecți pentru plasarea de capete de porc la moschei din Franța și Germania # ObservatorNews
Poliția sârbă a reținut 11 persoane suspectate că au acționat la ordinul unui serviciu străin de informații, organizând atacuri provocatoare, inclusiv plasarea de capete de porc în fața mai multor moschei din regiunea Parisului, acțiuni catalogate de autoritățile franceze drept tentativă de ingerință străină.
Ursula von der Leyen scapă de moțiunile de cenzură cu sprijinul centriștilor din Parlamentul European # ObservatorNews
Renew Europe și Socialiștii & Democrații au anunțat că nu vor susține moțiunile de cenzură depuse de extremă stângă și extremă dreapta împotriva Ursulei von der Leyen, oferindu-i președintei Comisiei Europene un răgaz politic, în ciuda criticilor legate de acorduri comerciale, politica verde și poziția față de războiul din Gaza.
Premierul palestinian: Guvernul este pregătit pentru reconstrucția Gazei și reforme naționale # ObservatorNews
Mohamed Mustafa anunță că executivul de la Ramallah își asumă gestionarea ajutorului de urgență, reconstrucția și reformele structurale, în contextul recunoașterii internaționale tot mai largi a Statului Palestina și al apelurilor pentru încetarea războiului.
Tăieri în administrație, dar nu pentru toți. Nicuşor Dan anunţă ce bugetari își păstrează locurile de muncă # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la Timișoara că în anumite instituții centrale și locale este nevoie ca unii angajați să plece din sistem. Reforma administrativă va include reduceri de personal și cheltuieli, dar și reechilibrarea zonelor unde este nevoie de mai mulți oameni, cum ar fi în poliția responsabilă cu securitatea publică. Concedierile nu vor viza poliția, sănătatea sau educația, a precizat șeful statului.
Nicuşor Dan, despre reducerile din educaţie: A existat un imperativ de a reduce deficitul într-un timp scurt # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, în contextul discuţiilor despre viitorul Europei la Timişoara, despre protestele studenţeşti din toată ţara, în care tinerii cer burse și drepturi, pe fondul creșterii abandonului școlar atât în învățământul preuniversitar, cât și universitar. Acesta a făcut distincție între măsurile pe termen scurt și viziunea pe termen mediu și lung pentru educație.
Într-un peisaj dominat de branduri internaționale și francize consacrate, apariția unui personaj precum Labubu a fost o surpriză plăcută pentru pasionații de jocuri și colecționari.
Nicușor Dan: Statul va plăti tinerii care aleg serviciul militar voluntar. Ce prevede proiectul # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că cea mai importantă modificare din proiectul privind serviciul militar este introducerea unui stagiu militar voluntar plătit de stat. Tinerii care vor participa la program vor fi instruiți timp de patru luni, iar la final vor primi o compensație financiară de aproximativ 6.000 de euro.
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Nu avem acum imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni. Şeful statului a mai transmis că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent, şi că miercuri la summitul UE de la Copenhaga îi va informa pe partenerii României pe această temă.
Nicuşor Dan: Aş paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Timişoara, că ar putea paria că Republica Moldova va deveni membră a Uniunii Europene în următorii trei ani. El a precizat că acest lucru este posibil atât datorită voinţei interne, cât şi sprijinului oferit de statele europene pentru o aderare cât mai rapidă, scrie Agerpres.
Dramele părinţilor care au avut bebeluşi cu infecţii intraspitaliceşti. "Am chemat preotul" # ObservatorNews
Cazul focarului de infecţie de la cel mai important spital de pediatrie al Moldovei a deschis cutia Pandorei. Tot mai mulţi părinţi îşi fac curaj şi vorbesc despre bacteriile nosocomiale care, dacă nu le, au ucis, le-au chinuit copiii şi le-au dat peste cap vieţile.
Forma finală a proiectului privind pensiile private. Doar bolnavii de cancer își pot retrage toți banii odată # ObservatorNews
Proiectul de lege care priveşte Pilonul 2 de Pensii a fost adoptat de Senat, cu amendamente. După ce aleşii noștri s-au contrazis pe procentul care poate fi retras în tranşă unică şi apoi au modificat şi perioada de eşalonare, acum s-a decis că vor face o concesie. Pacienţii oncologici vor putea retrage toţi banii odată.
Băuturile interzise minorilor dar vândute în orice magazin: 70% dintre adolescenți le-au încercat # ObservatorNews
Ne străduim cu ei cât sunt mici să îi învăţăm să mănânce sănătos, le limităm ciocolata şi îngheţata ca să nu cosume prea mult zahăr ca să ajungă la 13-14-15 ani să bea energizante de la orice chioşc de lângă şcoală. Sigur că educaţia părinţilor nu este în van, dar la adolescenţă tentaţiile şi prioritrăţile copiilor sunt altele, nicidecum sănătatea lor, tocmai de aceea avem o lege care să îi apere: este interzisă vânzarea băuturilor energizante minorilor.
Pete Hegseth le-a declarat război generalilor grași din armata americană. Cere soldaţi cu spirit de războinic # ObservatorNews
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marţi, la Baza Quantico din Virginia, unde a convocat sute de ofiţeri militari superiori, că vrea să schimbe mentalitatea soldaţilor americani. El a promis eliminarea programelor de diversitate și a declarat că este complet inacceptabil să avem generali grași la Pentagon. Totodată a anunțat sfârșitul "erei de corectitudine politică" în armata SUA.
Ionuţ Moșteanu: România susține integrarea Muntenegrului în UE și stabilitatea strategică a Balcanilor de Vest # ObservatorNews
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a întâlnit la Varșovia cu vicepremierul muntenegrean Filip Ivanović. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională și au subliniat angajamentul comun pentru susținerea parcursului european al Muntenegrului.
Surse: Coaliția nu a ajuns încă la un acord privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Încă nu a fost stabilită o dată concretă pentru organizarea alegerilor la Primăria Capitalei, au transmis surse din coaliție pentru Observator.
Băut, drogat și fără permis, un bărbat din Bacău a lovit un motociclist de 18 ani şi a fugit. A fost arestat # ObservatorNews
Un bărbat de 37 de ani din Bacău a provocat un accident rutier în timp ce conducea băut, drogat și fără permis. După ce a acroșat un tânăr de 18 ani pe motociclu, a fugit de la locul faptei. Polițiștii l-au prins la scurt timp și au descoperit că avea o alcoolemie de 1,00 mg/l în aerul expirat și urme de substanțe interzise, potrivit Agerpres.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Hamas are doar câteva zile pentru a accepta tratatul de pace propus de Washington. În caz contrar, liderul american a avertizat că "va lăsa Israelul să facă ce trebuie să facă".
Bărbat din Târgu-Neamț, condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a ucis în bătaie câinele vecinilor # ObservatorNews
Un bărbat de 54 de ani din Târgu-Neamț a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru că a ucis cu cruzime un câine. Incidentul s-a petrecut în timpul unei vizite la o rudă, când animalul l-ar fi atacat, iar bărbatul l-a lovit până l-a omorât. Polițiștii l-au escortat la Penitenciarul Bacău pentru a-și ispăși pedeapsa.
O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului. Este venerată atât de budişti, cât şi de hinduşi # ObservatorNews
O fetiță de doi ani a fost aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului. În cadrul ceremoniei, aceasta a fost purtată de membrii familiei de la casa lor din Kathmandu, până la palatul-templu, marți, în timpul celui mai lung și important festival hindus al țării, scrie AP.
Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane lei la buget pentru reducerea cheltuielilor # ObservatorNews
Administrația Prezidențială a returnat 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pe 2025 către Ministerul Finanțelor, ca parte a măsurilor de reducere a cheltuielilor publice.
Premierul Viktor Orbán susține că Budapesta este pregătită să răspundă în cazul în care drone rusești ar încălca spațiul aerian al Ungariei, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Moscova.
Mamă şi fiică, înjunghiate de fostul iubit al tinerei, în Neamţ. Fata a murit, iar mama e în stare gravă # ObservatorNews
O crimă șocantă a avut loc marți, în localitatea Spiridonești. O tânără de 20 de ani a fost ucisă cu un cuțit de fostul ei iubit, chiar în curtea casei. Mama fetei, în vârstă de 37 de ani, a fost rănită și transportată la spital, iar agresorul a fost prins ulterior de polițiști în județul Bacău.
