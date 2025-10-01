STUDIU Americanii care au peste 200 de kilograme sunt respinși de clinici sau tratați în condiții dificile / Cercetătorii au aplicat metoda ”clientului misterios” cu peste 300 de clinici
Pacienții cu o greutate mai mare de 200 de kilograme, care suferă de obezitate morbidă, sunt refuzați sau tratați în condiții inconfortabile. Un nou studiu... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:40
Spitalul Județean Bihor are robot chirurgical Da Vinci X, cea mai avansată platformă de chirurgie minim invazivă din lume / ”În 2019, ultimul an înaintea pandemiei, am avut 2.922 pacienți internați cu malignități. În 2023 am ajuns la 13.085” # G4Media
După mai bine de un an de birocrație pentru obținerea unei finanțări și luni de pregătire a doctorilor, la secția de Chirurgie generală și oncologică... © G4Media.ro.
08:40
Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore va avea loc în acest weekend, iar ediția din 2025 promite să împingă piloții dincolo de limite.... © G4Media.ro.
08:40
Salvatorii din Odesa şi din regiune acţionează de aproape 24 de ore pentru a înlătura consecinţele inundaţiilor provocate de ploile abundente din ultimele zile. Potrivit... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:30
Posibilă intoxicație cu ciuperci în Vaslui: un copil de 11 ani a decedat / Mama lui şi două fete, transportate la spital # G4Media
Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama minorului şi două fete de 14, respectiv 16... © G4Media.ro.
08:20
România găzduieşte, pentru prima dată, finala unei competiţii inedite: „Teza mea de doctorat în 180 de secunde” # G4Media
Pentru prima dată în istorie, România va găzdui finala internaţională a concursului francofon de popularizare ştiinţifică „Teza mea de doctorat în 180 de secunde” (MT180),... © G4Media.ro.
08:20
VIDEO Dialog între președintele CJ Brăila (PSD) și liderul de grup PNL: ”Zât!” – ”Zât să-i spui lu’ mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?” / Ședința a fost suspendată # G4Media
Ședința Consiliului Județean Brăila a fost suspendată după un conflict verbal între președintele instituției, social-democratul Francisk Iulian Chiriac și consilierul județean Ovidiu Nechita, liderul de... © G4Media.ro.
08:20
08:20
Medvedev ironizează declaraţiile lui Trump despre submarinele americane: „pisica neagră într-o cameră întunecată” # G4Media
Situaţia legată de submarinele nucleare ale Washingtonului aminteşte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei,... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:00
Conform unei reconstituirilor 3D a unui craniu fosil vechi de un milion de ani, descoperit în China, originile omului ar putea fi mai vechi decât... © G4Media.ro.
07:50
La Craiova începe amenajarea Târgului de Crăciun / Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci” / Împodobirea centrului orașului va fi încheiată la 14 noiembrie, atunci când va avea loc inaugurarea oficială a târgului # G4Media
Mai sunt peste două luni până la Crăciun şi oraşul Craiova intră în febra pregătirilor pentru târgul sărbătorilor de iarnă, anunță GDS. Prin urmare, în... © G4Media.ro.
07:50
„Visul Georgian” cere ajutorul Federației Ruse / Cum se pregătește Tbilisi pentru proteste după alegerile din 4 octombrie / Sunt așteptați să sosească luptători ai trupelor speciale rusești Ahmat # G4Media
A rămas mai puțin de o săptămână până la 4 octombrie, când Georgia va organiza alegeri locale, scrutin la care majoritatea partidelor de opoziție au... © G4Media.ro.
07:50
Inteligenţa artificială generativă arată tot mai mult ca o tehnologie fără valoare reală / Și asta ar putea fi un lucru bun # G4Media
În goana după câştiguri din „febra aurului” inteligenţei artificiale generative, un posibil scenariu pentru viitorul AI este tot mai discutat, subliniază The Conversation. Ce-ar fi... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:40
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat marți o viziune “anti-woke” pentru Departamentul de Război al Statelor Unite și a expus planul pentru o... © G4Media.ro.
07:40
„Carmen” de Bizet deschide noua stagiune a Operei Naţionale Bucureşti / 150 de ani de la premiera mondială a operei # G4Media
Premiera operei „Carmen” de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, deschide, pe 1 octombrie, de la ora 18:30, noua stagiune a Operei Naţionale Bucureşti. Potrivit... © G4Media.ro.
07:30
Animalele de companie aduc beneficii stăpânilor, atât fizic cât și psihic. Cercetătorii de la Spitalul de Copii Bolnavi din Canada au descoperit că riscul de... © G4Media.ro.
07:30
Guvernul Netanyahu confirmă numirea unui nou şef al Shin Bet, deși decizia a fost declarată ilegală de procurorul general # G4Media
Guvernul israelian a confirmat marţi numirea generalului David Zini, propus de premierul Benjamin Netanyahu, la conducerea Shin Bet, serviciul de securitate internă, relatează AFP. „Guvernul... © G4Media.ro.
07:30
Doi senatori americani solicită investigarea sistemului de conducere autonomă a Tesla / Risc de coliziuni „catastrofale” la trecerile la nivel cu calea ferată # G4Media
Ed Markey și Richard Blumenthal, doi senatori americani democrați, au solicitat luni Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) să investigheze problemele semnalate de sistemul... © G4Media.ro.
07:30
Descoperire unică la Turda: casetă din bronz, ornamentată, găsită într-o locuință de lângă castrul legiunii a V-a Macedonica # G4Media
Campania de cercetări arheologice desfășurată în canabaele legiunii a V-a Macedonica, la Turda, s-a încheiat cu o descoperire de excepție: o casetă din bronz, ornamentată... © G4Media.ro.
07:10
1 octombrie – Ziua Internațională a Cafelei/ În lumea de azi cafeaua a devenit mai mult un fenomen social decât o băutură # G4Media
Pe 1 octombrie, iubitorii de cafea din întreaga lume sărbătoresc băutura care a devenit mai mult decât o rutină matinală, transformându-se într-un adevărat ritual cultural... © G4Media.ro.
07:10
Preşedintele Nicuşor Dan, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea a Comunităţii Politice Europene # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii... © G4Media.ro.
07:10
Inter a învins Slavia Praga, scor 3-0 / Victorii la scor pentru Atletico Madrid şi Bayern Munchen / Toate scorurile de marți, din Liga Campionilor # G4Media
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, în etapa a doua a... © G4Media.ro.
07:10
Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături, la două zile după ce o clădire a unei şcoli s-a prăbuşit, în Indonezia # G4Media
Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături din beton la aproape două zile după ce o clădire a unei şcoli islamice s-a... © G4Media.ro.
07:10
Cincizeci de militari americani se vor antrena în jungla din Panama în octombrie cu scopul mai ales al „consolidării securităţii regionale”, a anunţat marţi guvernul... © G4Media.ro.
07:10
„Shutdown” în SUA: Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale / Cei 2 milioane de militari americani nu vor mai fi plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului # G4Media
Serviciile guvernului SUA vor fi suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:20
Barcelona – PSG, meciul vedetă: Cine transmite la tv duelurile de miercuri din Champions League # G4Media
Barcelona – PSG este meciul cap de afiș al zilei de miercuri din Champions League. Campioana en-titre a Europei va juca în Catalonia contra campioanei... © G4Media.ro.
06:10
Directorul McLaren, despre revenirea lui Christian Horner în F1: „Nu e chiar prietenul tuturor” # G4Media
Christian Horner are șanse importante de a reveni în lumea agitată a Formulei 1 în sezonul viitor, de numele său vorbindu-se în legătură cu mai... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:50
Nicușor Dan afirmă că scoaterea României din programul „Visa Waiver” n-a avut de-a face cu situația noastră politică, ci cu problema migrației din SUA / Pentru întâlnirea antamată cu Donald Trump la începutul anului viitor: „Să ne uităm cu optimism, suntem în situația în care ne putem dezvolta cooperare economică” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a spus într-un interviu la EuroNews că SUA n-a luat decizia de a scoate România din programul vizelor „din motive politice”, așa... © G4Media.ro.
23:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că se pregăteşte să informeze guvernul său cu privire la detaliile planului pentru Gaza prezentat de preşedintele american... © G4Media.ro.
23:10
Nicuşor Dan: România are un mecanism de comandă în cazul intrării unei drone deasupra teritoriului naţional # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are, în prezent, un mecanism de comandă în cazul survolării unui corp străin deasupra teritoriului naţional, subliniind că,... © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Mediului: Scăderea valorii tichetelor pentru maşinile electrice a scăzut interesul pentru acestea / ”În câteva zile se vor consuma inclusiv tichetele cu maşinile electrice” # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, după ce marţi a pornit Programul Rabla şi s-au epuizat în doar câteva minute tichetele, rămânând doar tichete pentru... © G4Media.ro.
22:40
Centrala nucleară din Zaporijie este oprită de o săptămână / Zelenski consideră situaţia „critică” / ”E o ameninţare pentru absolut toată lumea” # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marţi că centrala nucleară din Zaporijie, ocupată de forţele ruseşti, a fost deconectată de la reţeaua electrică ucraineană de... © G4Media.ro.
22:30
Cenzura talibanilor: au tăiat cablurile de fibră optică / Afganistanul este offline / ”Așa prevenim viciul” # G4Media
De la internet la birouri, scopul regimului islamist este decis să împiedice viața socială și comunicarea: fără zboruri aeriene și telefoane fără semnal, bănci deconectate:... © G4Media.ro.
22:30
Cinci decese confirmate după ce un cutremur puternic a lovit Filipine / Curentul electric a fost întrerupt, clădirile şi drumurile au fost avariate / ”Nu există niciun pericol de tsunami” # G4Media
Cel puţin cinci persoane au murit după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km,... © G4Media.ro.
22:20
Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro și obligă la un „pact de confidențialitate” pe cei care îl gustă. Recenziile sunt interzise # G4Media
Cel mai scump hamburger din lume costă 9.440 de euro și se vinde în Spania, dar numai celor „aleși”. A fost creat de Bosco Castro,... © G4Media.ro.
22:20
Medic: Au apărut multe boli cardiovasculare la copii, iar cauza este lipsa de activitate fizică / Şeful Clincii de Cardiologie de la Spitalul Universitar Bucureşti: ”Sunt legaţi de imagini, sunt legaţii de un device” # G4Media
Prof. dr. Dragoş Vinereanu, şeful Clincii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmă că fumatul, stresul şi alimentaţia necorespunzătoare... © G4Media.ro.
22:00
Extrema dreaptă din Israel critică planul Trump pentru încetarea războiului din Gaza, care a fost însă lăudat de restul clasei politice # G4Media
Ministrul de finanțe și liderul Partidului Sionist Religios (extrema dreaptă), Bezalel Smotrich, a criticat marți, într-o postare lungă pe rețelele de socializare, planul american pentru... © G4Media.ro.
21:50
Lacul Colibiţa, poluat cu ape uzate, deversate de un agent economic / Amendă de 30 de mii de lei # G4Media
Garda de Mediu Bistriţa-Năsăud a amendat cu 30.000 de lei o firmă, după ce s-a constatat că a deversat ape uzate direct în lacul de... © G4Media.ro.
21:50
Liga Campionilor: Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 / Mbappe a marcat de trei ori / Atalanta Bergamo bate FC Bruges # G4Media
Real Madrid a învins, marţi, în deplasare, formaţia Kairat Almaty, din Kazahstan, scor 5-0, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, transmite... © G4Media.ro.
21:30
FOTO Porsche a dezvăluit interiorul noului Cayenne electric / Ecranul principal este un OLED curbat / Controalele fizice pentru climatizare au supraviețuit # G4Media
Porsche a prezentat interiorul noului său SUV electric Cayenne. Conform unui comunicat de presă al producătorului, interiorul promite să fie „un spațiu experiențial”, iar în... © G4Media.ro.
21:30
Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo, condamnat la moarte / Joseph Kabila e acuzat de trădare # G4Media
Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo (RDC) Joseph Kabila a fost condamnat la moarte marţi, la finalul unui proces în contumacie pentru trădare desfăşurat în... © G4Media.ro.
21:20
Premierul britanic Keir Starmer avertizează: Marea Britanie este ”la o răscruce” între reînnoire şi declin / Partidul Laburist a scăzut în sondaje, fiind devansat de formaţiunea de dreapta Reform UK, condusă de Nigel Farage # G4Media
Premierul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat marţi, în cadrul conferinţei anuale a Partidului Laburist de la Liverpool, că ţara se află la o răscruce... © G4Media.ro.
21:20
„Dacă există o cursă spaţială, China o câştigă deja” / NASA riscă să piardă o miză ştiinţifică uriaşă # G4Media
Ce-ar fi dacă primele mostre de roci marţiene aduse vreodată pe Pământ nu ar ateriza la Houston, ci la Beijing? Un scenariu odinioară improbabil devine... © G4Media.ro.
21:10
Fostul preşedinte al FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, acuzat de abuz în serviciu şi administrare neloială / Ar fi făcut operaţiuni financiare „nejustificate”, în valoare de câteva milioane de euro # G4Media
Fostul preşedinte al FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, este acuzat de către justiţia spaniolă de abuz în serviciu şi administrare neloială în timpul celor şase... © G4Media.ro.
21:10
LIVE Nicușor Dan, la Euro News: Termen de trei ani pentru integrarea Moldovei e foarte realist # G4Media
Președintele României Nicușor Dan, în dialog cu Andra Miron Diaconescu, la Euronews România, pe tema războiului hibrid declanșat asupra României și pe alte teme de... © G4Media.ro.
21:00
Trump şi reprezentanții Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite # G4Media
Donald Trump şi directorul general al Pfizer au anunţat marţi un acord de reducere a preţurilor la anumite medicamente vândute în Statele Unite, după ce... © G4Media.ro.
21:00
Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara şi care este amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului... © G4Media.ro.
20:50
CFR Călători anunţă modificări în circulaţia trenurilor spre şi dinspre aeroport, în perioada 14-17 octombrie # G4Media
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord – Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 –... © G4Media.ro.
20:50
Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar DNA, s-a întors la comanda Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila / Procurorii au revocat măsura controlului judiciar # G4Media
Colonelul Iulian Albăceanu, inculpat într-un dosar instrumentat de DNA, s-a întors la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila. Procurorii au dispus revocarea măsurii controlului judiciar,... © G4Media.ro.
20:40
Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat # G4Media
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în... © G4Media.ro.
20:40
Alexandru Rogobete: România se aliniază Europei cu una dintre cele mai complexe strategii pentru combaterea bolilor cardio şi cerebrovasculare / Ce-şi propune Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, marţi seară, că, prin lansarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare, ”România se aliniază Europei”, întrucât îşi propune... © G4Media.ro.
