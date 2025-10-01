Ucraina. Președintele Zelenski avertizează că starea de pericol de la Centrala Nucleară Zaporijie este una fără precedent, la șapte zile de când aceasta a rămas fără linia de alimentare electrică, necesară pentru răcirea reactoarelor. Deocamdată, curentul este asigurat cu generatoare diesel, dar ieri unul dintre acestea a cedat.

“Aceasta este a șaptea zi de la întruperea alimentării. Nu a mai existat niciodată o astfel de situație de urgență la centrala de la Zaporijie. Situația este critică. Bombardamentul rusesc a deconectat centrala de la rețeaua electrică. Unul dintre generatoarele diesel nu mai funcționează. Aceasta este o amenințare pentru toată lumea. Niciun terorist din lume […]

