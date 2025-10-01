Nicușor Dan va prezenta Consiliului European motivul anulării alegerilor din România
1 octombrie 2025
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliu...
Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepa...
Serviciile guvernului SUA au fost suspendate. Senatorii nu au ajuns la un acord privind cheltuielile # Newsweek.ro
Serviciile guvernului SUA au fost suspendate. Senatorii nu au ajuns la un acord privind cheltuielile...
De azi cresc ratele. Cât vei plăti în plus dacă ai un credit la casă sau mașină de 50.000€? # Newsweek.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) crește, din 1 octombrie cu jumătate de ...
Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă. MT anunță oficial # Newsweek.ro
Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă, urmând ca lucrările să fie dem...
Noile salarii ale judecătorilor CCR: 47.000 lei. Spor stres: 11.700 lei, confidențialitate: 2.300 # Newsweek.ro
CCR a anunțat noua grilă de venituri ale judecătorilor din care nu lipsesc salariu - 47.000 lei bru...
O nouă tulpină de COVID circulă toamna aceasta. Simptome de dureri în gât și răgușeală puternică # Newsweek.ro
Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tu...
Drone defensive construite în Ucraina și România. Invadarea spațiului aerian impune dotarea # Newsweek.ro
România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi...
Portavionul USS Gerald Ford intră în apele Norvegiei. Un submarin al Rusiei a încercat să-l oprească # Newsweek.ro
Intrarea portavionului Gerald R.Ford în fiordul Oslo plasează cea mai letală platformă maritimă din ...
Tandemul pro-rus și pro-chinez, Năstase și Corlățean, care vrea șefia PSD, finanțat de statul român # Newsweek.ro
Cei doi politicieni PSD nu-și ascund simpatiile pentru cele două dictaturi, rusă și chineză, rivale ...
Horoscop 2 octombrie. Luna în Vărsător aduce o zi intensă Scorpionilor. Capricornii se îndrăgostesc # Newsweek.ro
Horoscop 2 octombrie. Luna în Vărsător aduce o zi intensă Scorpionilor. Capricornii se îndrăgostesc....
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce # Newsweek.ro
Lovitură dură pentru un pensioanr. Pensia lui a scăzut cu 300 de lei după trecerea la pensie limită ...
Demnitarii din cancelaria lui Ilie Bolojan nu vor mai avea şoferi. De când intră în vigoare asta? # Newsweek.ro
Demnitarii din cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan nu vor mai avea şoferi, vor trebui să conduc...
Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Ser...
REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne # Newsweek.ro
REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne, cu al...
Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj # Newsweek.ro
Detalii inedite – Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la u...
Nicuşor Dan ştie cât va fi deficitul bugetar în anul 2026. Ce spun agenţiile de rating despre asta? # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, ştie cât va fi deficitul bugetar în anul 2026. Dar ce spun agenţ...
7.000.000.000 de euro pentru Armata Română. Va cumpăra 216 tancuri de luptă principale # Newsweek.ro
7.000.000.000 de euro pentru Armata Română - este proiectul de amploare ce aşteaptă de mai mulţi ani...
Obiceiul de toamnă care te poate lăsa fără 6.000 lei în buzunar. Poți fi amendat în curte la tine # Newsweek.ro
Pentru mulți gospodari, adunatul și arderea frunzelor pare cel mai simplu mod de a face curățenie. D...
Cum ajută inteligența artificială un gigant logistic să prospere în timpul unei recesiuni # Newsweek.ro
CEO-ul CH Robinson atribuie automatizării și inteligenței artificiale marjele și profitul în creșter...
12 avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene SUA traversează Atlanticul. Se pregătește un atac major # Newsweek.ro
Sistemele de urmărire a zborurilor au observat o flotă de avioane cisternă ale SUA traversând Atlant...
YouTube a plătit 24.500.000 $, în procesul apărut pentru suspendarea contului lui Donald Trump # Newsweek.ro
YouTube a plătit 24.500.000 $, în procesul apărut pentru suspendarea contului lui Donald Trump. Aces...
Nicușor Dan, anunț dur înainte de decizia CCR: O pensie specială nu poate fi cât salariul # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că pensiile speciale nu pot fi de aceeași valoare cu salariul. Ce...
Nicuşor Dan, despre intervenţia Moscovei: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a spus, despre intervenţia Moscovei în alegerile din România, că România ar...
800 de generali ai armatei SUA, adunați de Trump: „Pregătiți-vă de război!” Care e prima țară vizată # Newsweek.ro
Peste 800 de generali de top au fost adunați din toată lumea la baza Corpului Pușcașilor Marini din ...
Nicușor Dan: România va avea niște forțe militare în rezervă pentru o eventualitate nedorită # Newsweek.ro
România va introduce un stagiu militar voluntar plătit de stat, menit să creeze o rezervă de tineri ...
Departamentul de Stat al SUA critică sistemul judiciar din România, arătând că e inficient și că ins...
Cum merg lucrările la Magistrala 6 de metrou din București? Cârtița „Sfânta Ana” a ajuns la Băneasa # Newsweek.ro
Lucrările la Magistrala 6 de metrou din București par a fi în grafic. Cârtița „Sfânta Ana” a ajuns î...
Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou # Newsweek.ro
Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de ...
Președintele Nicușor Dan a transmis că Administrația Prezidențială returnează 17.500.000 de lei din ...
Semințele de mac retrase de pe rafturile magazinelor. Care sunt loturile problemă? Ce spun autorităț...
Orbán: Nu contează dacă dronele maghiare au intrat în Ucraina, deoarece nu este un stat suveran # Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a încercat să minimalizeze un incident în care dronele maghiare au...
A fost descoperită sursa bacteriei care a ucis 7 copii la Iași. Unde se ascundea pericolul? # Newsweek.ro
A fost descoperită sursa bacteriei care a ucis 7 copii internați la Spitalul Sfânta Maria din Iași....
Incendiu în Șantierul Naval din Constanța. Unde s-a produs explozia care a generat incendiul? # Newsweek.ro
Incendiu în Șantierul Naval din Constanța. Unde s-a produs explozia care a generat incendiul? Ce spu...
Rețea de traficanți de droguri din Sectorul 5 ajutată de o polițistă cu informații din interior # Newsweek.ro
Rețea de traficanți de droguri din Sectorul 5 ajutată de o polițistă cu informații din interior. Cum...
Pensionarii iau bani în plus la pensie înainte de sărbători. Guvernul face anunțul OFICIAL # Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a dat startul procesului de încărcare a card...
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial” # Newsweek.ro
NTT DATA România lansează oficial portofoliul de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organ...
Fabrica de Avioane Craiova ar putea livra Armatei Române nouă avioane IAR 99 modernizate în acest an # Newsweek.ro
Fabrica de Avioane Craiova ar putea livra Armatei, până la sfârşitul anului, 9 din cele 10 avioane I...
Ministrul Muncii anunță 400 lei în plus la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Când se dau banii # Newsweek.ro
Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat când primesc pensionarii ajutorul de 400 lei la pensie. 2.5...
Greva cauzată de tăierea pensiilor speciale blochează executările silite. Pagube de milioane euro # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale blochează executările silite și popririle. Specialiștii în Drept spun că ...
Ce sumă infimă câștigi la pensie după 15 ani munciți. Abia îți ajung să mergi o dată la supermarket # Newsweek.ro
Ce sumă infimă câștigi la pensie după 15 ani munciți. Abia îți ajung să mergi o dată la supermarket ...
PSD și AUR au primit cei mai mulți bani de la stat, anul acesta. În total, partidele politice au pri...
Mașină mai ieftin de reparat? Ia una veche. De ce la cele noi reparațiile sunt mult mai scumpe? # Newsweek.ro
Mașinile noi sau mai noi, de maximum 8-9 ani vechime, sunt mult scump de reparat decât cele cu vârst...
Valoarea tichetelor de creșă va crește la 710 lei. Care familii beneficiază de ele și cum # Newsweek.ro
Începând cu 1 octombrie, plafonul lunar al tichetelor de creșă va crește la 710 lei. Tichetele de cr...
Bărbat prins de mai multe ori conducând beat şi fără permis, condamnat la peste 4 ani de închisoare # Newsweek.ro
Un bărbat din judeţul Maramureş, pe care poliţiştii l-au oprit în trafic de mai multe ori şi au cons...
Armata Română cumpără arme de peste 8 miliarde de dolari. Ce sisteme ajung la militari # Newsweek.ro
Armata României se va dota cu 216 tancuri şi 76 de derivate, mai precis 16 tractoare de evacuare, 44...
Un ginecolog din București trebuie să plătească despăgubiri de 80.000€ pentru un caz de malpraxis # Newsweek.ro
Spitalul Filantropia din București și medicul ginecolog Mădălina Gheorghe au fost obligați de instan...
Moldova, un exemplu pentru UE. Zuckerman: Moldovenii au apărat democrația în fața atacurilor Rusiei # Newsweek.ro
Poporul Republicii Moldova a dat o lecție de democrație lumii întregi, reușind să își apere viitorul...
Ministrul Muncii anunță sprijin financiar pentru 6.600 de familii. „La rectificarea bugetară am ceru...
În ultimul deceniu, Summitul RePatriot a devenit un forum strategic al românilor de pretutindeni, co...
