Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de anul pensionarii
Gândul, 1 octombrie 2025 08:20
Românii care ies la pensie în acest an vor primi un venit calculat în funcție de vechime: 2.958 de lei după 30 de ani, 3.754 lei după 35 de ani și 4.665 lei după 40 de ani. Însă, numai într-un scenariu moderat, în care valoarea punctului de referință crește cu 3% pe an. Calculul pensiei: […]
Acum 5 minute
08:50
Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion # Gândul
Franța și Statele Unite planifică o a doua misiune comună de manevre coordonate cu sateliți pe orbită, demers care are scopul de a perfecționa capacitățile de spionaj, pe măsură ce China își extinde prezența militară în spațiu. Operațiunea ar fi a treia misiune a Pentagonului efectuată în spațiu, alături de un aliat, după prima sa […]
08:50
Shutdown federal în SUA, începând de la miezul nopții: Donald Trump și democrații din Congres nu au ajuns la un acord privind cheltuielile federale # Gândul
Serviciile guvernului și instituțiile federale ale Statelor Unite ar urma să fie suspendate începând de la miezul nopții (7:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și cabinetul său republican nu au reușit să ajungă la un acord cu liderii democraților din Congres în privința stabilirii cheltuielilor federale. La fel ca în toamna anului 2023, […]
08:50
Sărbătoare mare pentru creștini ortodocși. Acoperământul Maicii Domului, tradiții și obiceiuri pe care creștinii le respectă astăzi # Gândul
Miercuri, 1 octombrie 2025, creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie. Astăzi se pot rosti rugăciuni către Maica Domnului și se crede că unele rugi rostite, de Acoperământul Maicii Domnului, pot fi chiar făcătoare de minuni. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși Acoperământul Maicii Domnului este […]
Acum 10 minute
08:40
De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță: „Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului” # Gândul
„Vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!” își începe liderul interimar al PSD mesajul de felicitare, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Sorin Grindeanu aduce vești importante pentru pensionari. 2,7 milioane de pensionari vor primi mai mulți bani la pensie, chiar înainte […]
08:40
Inter a REUȘIT a doua victorie în Liga Campionilor. Ce notă a primit Cristi Chivu și ce spune presa italiană # Gândul
Inter, finalista ediției trecute a Ligii Campionilor, a reușit a doua victorie în UCL, 3-0, cu Slavia Praga. Au marcat Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34. Prima victorie în Liga Campionilor a lui Chivu pe banca lui Inter a fost cu Ajax, 2-0. Chivu are patru victorii consecutive la Inter și a devenit al […]
Acum 30 minute
08:30
Un fost general din Armata israeliană a fost desemnat la conducerea SHIN BET/ Netanyahu salută decizia Cabinetului # Gândul
Cabinetul israelian a aprobat în unanimitate desemnarea lui David Zini în funcția de șef al Shin Bet, în pofida controverselor privind alegerea conducerii agenției de securitate. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat numirea noului șef Shin Bet, afirmând că realitatea de după masacrul comis de gruparea islamistă Hamas din 7 octombrie 2023 „impune un nou […]
08:30
O femeie a descoperit o adevărată comoară într-o geantă cumpărată de la un second-hand. Ce a găsit femeia înăuntru # Gândul
O femeie care a decis să cumpere o geantă de la un magazin second-hand a avut parte de o surpriză de proporții. Când a ajuns acasă a descoperit o adevărată „comoară” în interior. Gunoiul unora, bucuria altora, această vorbă se aplică ți în cazul unei femei care și-a cumpărat o geantă de la un magazin […]
08:30
Aproximativ 60 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9 produs în Filipine, au transmis oficialii responsabili de gestionarea dezastrelor. Orașul Bogo și alte orașe și municipalități afectate au declarat „stare de calamitate” în timp ce evaluează pagubele cauzate de seism, potrivit BBC. Cutremurul a avut loc marți în largul coastei […]
08:20
Românii care ies la pensie în acest an vor primi un venit calculat în funcție de vechime: 2.958 de lei după 30 de ani, 3.754 lei după 35 de ani și 4.665 lei după 40 de ani. Însă, numai într-un scenariu moderat, în care valoarea punctului de referință crește cu 3% pe an. Calculul pensiei: […]
08:20
Bancul zilei: Un patron face o selecție pentru angajare: -Bună ziua! Am citit anunțul, îmi place fata, are numai calități…dar despre ce defect fizic e vorba? -E gravidă, dar abia se vede … Autorul recomandă: BANC | Bulă, Bubulina și hoțul nocturn
Acum o oră
08:10
De ce se clatină atât de des scaunul Ursulei von der Leyen / „Moțiunea stângii radicale poate fi periculoasă pentru soarta Comisiei” # Gândul
În octombrie, Comisia Europeană condusă de preşedinta Ursula von der Leyen își va apăra, din nou, poziția în fața Parlamentului European. Șefa Comisiei se confruntă cu două moțiuni de cenzură, după ce demersul inițiat de europarlamentarul român Gheorghe Piperea a căzut în Legislativul de la Bruxelles. Două grupuri politice, „Patrioţi pentru Europa” şi grupul Stângii, […]
08:00
Victor Ponta: „Vom avea deficit de cel puțin 35 de miliarde de euro, față de 32 de MILIARDE cât am avut anul trecut” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a atras atenția că, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvern, deficitul bugetar nu doar că nu va scădea, ci, susține el, va continua să crească până în 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „România dă 7 miliarde pe tancuri” Fostul lider […]
Acum 2 ore
07:50
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu # Gândul
Un nepalez a dezvăluit într-un interviu cât câștigă lunar în România și cât trimite acasă, din întregul său venit lunar. În plus, a spus cât i-ar lua să își facă o casă la el în țară, cu banii câștigați în România. -Ai învățat într-o lună jumate. Salariul e bun? Imigrant: -E ok? -Cât? Imigrant: -Asta […]
07:40
Subiectul presant al reuniunii UE de la Copenhaga, la care participă și Nicușor Dan/ De ce a fixat PUTIN ținta pe Marea Baltică # Gândul
Liderii țărilor europene, inclusiv președintele Nicușor Dan, se reunesc la Copenhaga, miercuri și joi, pentru a stabili modalități de consolidare a apărării europene, în contextul riscurilor tot mai mari generate de Rusia, care a intensificat acțiunile hibride pe flancul estic, în special în zona Mării Baltice. Miercuri, la Copenhaga are loc un summit informal al […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre desecretizarea CSAT-ului în care s-a discutat anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Au venit șefii de la servicii și au zis: domnule președinte, domnule prim-ministru, avem date că […]
07:20
Bancul de miercuri: Cineva se plânge de un atac „cibernetic”: – Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe laptopul meu! – Păi, care era parola ta? -Anul de canonizare al Sfântului Dominic de către Papa Grigore al IX-lea. -Uauuuu! Foarte tare. Și în ce an a fost asta? -1234 Alo, bună […]
07:20
1 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Catrinel Menghia împlinește 40 de ani, André Rieu 76/ Primul automobil de serie, Ford Model T, este vândut cu 825 $ # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 1 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Catrinel Menghia, cunoscută și sub numele artistic Catrinel Marlon, este una dintre cele mai apreciate vedete internaționale de origine română. Născută pe 1 octombrie 1985 la Iași, Catrinel şi-a început cariera în […]
07:10
Hoții români care au comis „jaful secolului” în Olanda îl dau în judecată pe Cristian Mungiu. „Din scenariu lipsește Cătălin Botezatu!” # Gândul
Hoții români care au prădat muzeul olandez Kunsthal și au furat șase picturi în valoare de sute de milioane de euro, au decis să-l dea în judecată pe Cristian Mungiu, scenarist pentru filmul „Jaful secolului”. Filmul are ca subiect spargerea din toamna lui 2012, de la Rotterdam, iar persoanele implicate susțin că nu s-ar fi […]
Acum 6 ore
04:10
Stellantis oprește temporar producția în Franța. Gigantul auto se confruntă cu PROBLEME pe fondul cererii slabe venite din piața europeană # Gândul
Stellantis va opri temporar producția la fabrica sa din Mulhouse, Franța, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie. Al patrulea mare producător auto din lume a precizat că decizia a fost luată pentru a ajusta ritmul producției la piața europeană ‘care se confruntă cu dificultăți’ și pentru a gestiona stocurile cât mai eficient posibil, înainte […]
Acum 12 ore
23:50
Victor Ponta: „Bolojan ne-a mai dat o veste bună – Comisia europeană ne lasă să ne ÎMPRUMUTĂM și mai mult” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat dur noile declarații ale premierului Bolojan privind gestionarea problemelor bugetare. Acesta ironizează declarația premierului referitoare la inițierea unui nou împrumut al României de la Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta comentează într-un discurs ironic afirmațiile premierului Bolojan privind perspectiva unui […]
23:30
Victor Ponta: „Când am intrat în UE nu ni s-a spus că nu mai putem să VOTĂM cu cine vrem noi” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cea mai recentă declarație a lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Au făcut un calcul politic corect, oamenii ăia, că au zis bă, se întinde, întindem Europa […]
23:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Mai este de lucru la ROMSILVA, următoarea instituție este Apele Române”. Ce spune despre Delta Dunării # Gândul
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat marți seară, la Digi 24, care este stadiul reformelor din instituțiile aflate în subordinea sa. „Mai este de lucru la Romsilva. Evident, următoarea instituție, așa cum am anunțat de mai multe ori, este Apele Române, unde în sfârșit începem să mișcăm niște lucruri așa cum ar […]
22:50
Nicușor Dan admite încă un eșec, după tragedia copiilor de la spitalul din Iași: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit la Euronews despre tragedia de la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria din Iași, unde șapte copii, internați la ATI, au murit, după ce au contractat o bacterie periculoasă. „Spitale au început să se construiască, chiar aici la Tmișoara, „Spitalul de Arși” e la 80% dar nu în ritmul în care e […]
22:30
Nicușor Dan contrazice administrația SUA: „Decizia de a suspenda visa Waiver nu a avut de-a face cu politica internă a României” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews că „decizia SUA de a suspenda includerea României în visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu politica internă a României, decât cu politica SUA legată de migrație”. „Decizia SUA de a suspenda includerea României în visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu […]
22:30
Diana Buzoianu explică de ce tichetele pentru mașini electrice nu au fost „vânate de români”. „S-a scăzut valoarea tichetului, a scăzut și dorința” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a explicat de ce românii nu s-au înghesuit să obțină tichete rabla pentru mașini electrice care sunt mult mai prietenoase cu mediul și nu poluează. Diana Buzoianu a spus că valoarea pentru un tichet la un autoturism electric era mult mai mică decât pentru unul la o mașină normală, de aici […]
22:30
Nicușor Dan schimbă termenul vizitei din SUA. Nu mai e la începutul anului, acum e în “primul trimestru” # Gândul
Nicușor Dan schimbă termenul vizitei pe care și-o dorește în Statele Unite ale Americii. Acum, președintele spune că va sta față în față cu Donald Trump în „primul trimestru al lui 2026”. De la preluarea mandatului, președintele a tot spus că la începutul anului viitor va merge la Washington, în calitate de șef al statului. […]
22:20
Hamas ANALIZEAZĂ planul lui Trump de oprire a războiului din Gaza /Qatarul exprimă rezerve asupra proiectului # Gândul
Grupul islamist Hamas a anunțat că examinează planul de pace prezentat de Administrația SUA, iar Qatarul a exprimat anumite rezerve privind această inițiativă, deși președintele Donald Trump a transmis că a convins toate țările din Orientul Mijlociu. Echipa de negociatori a organizației militante Hamas a anunțat că examinează planul în 20 de puncte prezentat de […]
22:20
Fără nicio dovadă, Nicușor Dan Nicușor „intuiește” că Bogdan Peșchir ar fi plătit 20 de milioane de euro pentru campania lui Georgescu # Gândul
Nicușor Dan spune că Bogdan Peșchir a plătit 20 de milioane de euro pentru campania candidatului independent, Călin Georgescu, în campania pentru prezidențială de anul trecut. Nu are nicio dovadă, este doar „o intuiție”. Șeful statului explică cele 3 componente care stau la baza anulării scrutinului prezidențial, din 6 decembrie 2024. „Sunt 3 componente, una […]
22:10
Trump s-ar simți OFENSAT dacă nu primește Premiul Nobel pentru Pace: Este o insultă la adresa țării noastre # Gândul
Președintele american Donald Trump nu își dorește Premiul Nobel pentru Pace doar pentru sine, ci pentru țară, susține liderul de la Casa Albă într-un discurs adresat generalilor armatei Statelor Unite. Într-un discurs amplu care s-a întins pe mai mult de o oră, Trump a susținut în fața Departamentului de Război de ce neacordarea Premiului Nobel […]
22:10
Nicușor Dan vrea CANDIDAT unic la Primăria Capitalei: „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews, referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, că ar prefera să existe „un candidat unic al coaliției”. „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției, vorbind pe o stabilitate politică necesară în România. În rest fiecare dintre ei sunt cunoscuți de bucureșteni au avut o poziție executivă, […]
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
21:50
Aliații lui Trump depun eforturi pentru evitarea BLOCAJULUI instituțional /Sute de mii de angajați riscă să intre în șomaj tehnic # Gândul
Republicanii din Senatul SUA depun eforturi pentru evitarea intrării țării în blocaj instituțional, în contextul în care liderii Partidului Democrat refuză compromisurile propuse de președintele Donald Trump pentru finanțarea agențiilor federale în noul an fiscal, care începe de la 1 octombrie. Liderul grupului republican, majoritar în Senat, John Thune, a anunțat că două proiecte de […]
21:50
Orașul din Europa în care mai locuiesc doar doi PENSIONARI și nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Motivele care au dus la depopularea zonei # Gândul
Satul italian Nortosce, aflat într-un colț retras în provincia Perugia, este locul în care mai trăiesc doar doi oameni, pensionari, care nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Fiecare cu propria rutină, fără a fi însă apropiați. Relațiile dintre ei sunt reci, iar întâlnirile inevitabile, la fântâna romană sau pe ulițele pustii, se rezumă la […]
21:40
Aventurile lui Țiriac și Gigi Becali în Africa. Magnatul de la Monte Carlo cumpără terenuri de VÂNĂTOARE. Mogulul din Pipera ctitorește BISERICI # Gândul
Ion Țiriac a vorbit despre planurile lui de extindere în Africa, un continent în care în trecut a investit și Gigi Becali, însă din motive diferite. Fostul tenismen a dezvăluit cât pământ deține în prezent în Africa, mai exact în Namibia. Ion Țiriac a explicat că are foarte multe lucruri de care trebuie să se […]
21:40
Nicușor Dan: Următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă. Prudență, când vine vorba de avion cu pilot # Gândul
Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă, dar recomandă acțiune „mai degrabă prudentă”, când vine vorba despre avioane cu pilot. „Noi suntem membri NATO, avem colaborare în cadrul NATO, dar decizia cu privire la teritoriul național aparține tării respective. Dacă țările respective au reglementări diferite, asta […]
21:40
Nicușor Dan neagă realitatea: „Nu au existat incursiuni în spațiile aeriene ale țărilor NATO…mai puțin în zona Baltică” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews, referitor de dronele rusești care au survolat spațiul NATO, că are o abordare „activă”, când vine vorba de drone, însă este „prudent” în ceea ce privește aeronavele cu pilot. „Dacă e vorba de drone, mai degrabă activă, dacă e vorba de avioane cu pilot, prudentă. Eu cred că […]
21:40
România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan # Gândul
România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Euronews. „Fondurile sunt pentru echipament miliar și pentru așa numita infrastructură cu folosință duală civilă și militară. Vorbim de o sumă alocată pentru România, […]
21:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță o nouă schemă pentru consumatorii vulnerabili. Vor fi majorate voucherele de căldură? # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că lucrează la o schemă care să prevadă un preț redus la energie pentru consumatorii vulnerabili, conform mediafax.ro. „Lucrez acum la o schemă prin care să avem un preț redus pentru consumatorii vulnerabili. Și aici lucrez la un mecanism foarte clar”. Întrebat marți, la Digi24, dacă va fi majorată valoarea voucherelor de căldură […]
21:30
Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă. Recomandă prudenta când vine vorba de avion cu pilot. # Gândul
Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă, dar recomandă acțiune „mai degrabă prudentă”, când vine vorba despre avioane cu pilot. Noi suntem membri NATO, avem colaborare în cadrul NATO, dar decizia cu privire la teritoriul național aparține tării respective. Dacă țările respective au reglementări diferite, asta […]
21:20
Nicușor Dan oferă un orizont de timp foarte clar de integrare a Moldovei in UE: un termen de 3 ani e foarte realist, cu tot cu Transnistria # Gândul
De la București președintele Nicușor Dan oferă un termen pentru momentul în care Republicii Moldova la Uniunea European. Acesta consideră că, după câștigarea forțelor pro-europene, la Chișinău, va continua procesul început în vederea aderării. Președintele României crede că Moldova va deveni membru al Uniunii în „trei ani”. Au fost niște alegeri esențiale prin prisma a […]
21:20
Nicușor Dan, detalii despre summit-ul de la Copenhaga: „Se vor discuta chestiuni legate de războiul din Ucraina / Se va discuta sprijinul politic” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit la Euronews despre subiectele pe care le va discuta cu oficialii europeni la summit-ul de la Copengaga. „Ceea ce este important sunt discuțiile care au avut loc la nivel tehnic între miniștrii Apărării, acestea sunt elementele consistente care va duce la o decizie politică în structurile europene și la nivel […]
21:20
Călin Popescu Tăriceanu l-a numit habarnist pe Nicușor Dan. Președintele a declarat că România nu era pregătită să adere la UE # Gândul
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a reacționat la declarația lui Nicușor Dan în care spunea că România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană. Călin Popescu Tăriceanu l-a numit pe Nicușor Dan habarnist în momentul în care a făcut acea declarație și că nu deține informații corecte, dar nici responsabilitatea declarațiilor. „Eu am fost […]
21:10
Lia Olguța Vasilescu tună și fulgeră pe Facebook: “Pentru proști… Dar DOAR PENTRU PROȘTI!” Vezi ce a înfuriat-o pe primărița din Craiova. # Gândul
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj dur, în care a argumentat motivul pentru care nu au fost plantați pomi în zona unde se construiește parcul Madonna Dudu. De asemenea, aceasta a precizat că nu au fost tăiați copaci în zonele sesizate, întrucât acolo era un teren viran. Lia Olguța Vasilescu a explicat […]
21:10
Costinești, în topul vânătorilor de FANTOME. Turiștii sunt îndemnați să vină în celebra stațiune pentru a vedea epava Evanghelia # Gândul
Stațiunea Costinești apare într-un top inedit lângă destinații din Italia, Spania și Scoția. Pasionații de povești cu fantome sunt sfătuiți să viziteze „stațiunea tineretului”, special pentru celebra epavă „Evanghelia”, aflată în largul Mării Negre Clasamentul este făcut de o platformă internațională de navigație și se referă la destinații înfricoșătoare, cum ar fi Loch Ness în […]
21:10
Polonia vrea să majoreze impozitul plătit de bănci de la 19% la 30%, pentru a finanța cheltuielile pentru APĂRARE # Gândul
Guvernul polonez a aprobat un plan de creștere a impozitului plătit de bănci de la 19% la 30%, pentru a compensa sporirea fondurilor alocate pentru apărare. Ministerul de Finanțe intenționează să strângă astfel 3,1 miliarde de dolari în următorii doi ani, în încercarea de a consolida bugetul pe fondul cheltuielilor record de apărare ca reacție […]
21:00
Jandarmi chemați să dea înapoi o parte din salariile mărite. Un calcul greșit a iscat o situație fără precedent # Gândul
Jandarmeria Capitalei se confruntă cu o situație fără precedent. Aproximativ 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost puși să restituie o parte din măririle salariale, pe care le-au primit în primăvara anului trecut. Din cauza unui calcul greșit a procentelor cuvenite, șefii Direcției anunță că ți alți 700 de jandarmi vor lua retroactiv bani în […]
21:00
Cât costă un garaj din 1972 în Capitală. Îți iei o garsonieră decentă! „Are și WC”. Cât costă un garaj din 1972 în Capitală Garaj vândut la preț de garsonieră în Capitală. Construcția veche din 1972 este folosită drept garaj și se vinde pentru „doar” 50.000 de euro, scrie adevărul.ro. Clădirea are o curte de […]
21:00
Victor Ponta: „Eu mă gândeam să românizăm Republica Moldova / După reacțiile de duminică și luni, România va fi moldovenizată” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Tucă Show” reacțiile din România la rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, unde partidul pro-european PAS al Maiei Sandu a câștigat cu peste 50% din voturi. Victor Ponta a precizat că multe publicații „implicate în propagandă” au insinuat că România ar trebui să ia exemplul […]
20:50
Republica Cehă limitează accesul cetăţenilor RUȘI cu paşapoarte diplomatice şi vize de afaceri pe teritoriul său # Gândul
Guvernul ceh doreşte să dea un exemplu şi să devină prima ţară din Uniunea Europeană care limitează intrarea pe teritoriul său a cetăţenilor ruşi cu paşapoarte diplomatice sau vize de afaceri, din motive de securitate națională. Această măsură se aplică la toate frontierele terestre și aeriene ale țării, cu excepția cetăţenilor ruşi acreditaţi la ambasada […]
20:50
Victor Ponta taxează achiziția de tancuri a României de 8 mld. euro: Toată lumea folosește drone în război, nu ne mai trebuie tancuri # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a comentat, la emisiunea Marius Tucă Show, achiziția Armatei României. MApN vrea să cumpere peste 200 de tancuri, cu o valoare totală de aproape 8 mld. euro. „Oameni buni, unde vă duceți cu tancurile? Cine conduce tancurile? Cine plătește motorina la tancuri? Astăzi toată lumea folosește drone. Nu ne mai trebuie […]
