Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel de la preluarea puterii – 17%, în timp ce Le Pen și Bardella domină sondajele

„Multe teorii ontologice implică osingularitate. Asta înseamnă că, pentru a porni motorul intelectual, e nevoiesă ieși în afara sistemului. Primești o ipoteză gratis și, dacă o folosești,restul sistemului trebuie să meargă lin și fără probleme până la sfârșit.Știința își folosește această carte cu Big Bang-ul; ce spune știința, de fapt,este «Dați-mi primele zece-douăsprezece nanosecunde și, dacă în aceste primenanosecunde am voie să mă folosesc de magie și fum și jocuri de oglinzi, restulva continua de o manieră cât se poate de ordonată»… Dacă poți să crezi așaceva, atunci poți să crezi orice!”.