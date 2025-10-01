Curtea de Apel Iași dispune confiscarea sumei de 2,1 milioane de lei din averea directorului general administrativ la UMF Iași, Druguș Daniela
TeleM Iași , 1 octombrie 2025 09:50
Agenția Națională de Integritate (ANI) a descoperit o diferență nejustificată în patrimoniul personal al DRUGUȘ...
Acum 5 minute
10:20
România speră să stabilească rapid o producție comună cu Ucraina de drone defensive – interceptoare, pentru uz...
Acum 30 minute
10:00
Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat # TeleM Iași
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați...
10:00
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din categoriile de risc, subliniind că...
10:00
Un copil de 7 ani și mama lui ar fi loviți de o femeie de serviciu a unei școli din Vaslui. „Te omor, te strâng de gât” # TeleM Iași
E anchetă la o școală din județul Vaslui, după ce o femeie de serviciu a...
10:00
MApN cere permisiunea Parlamentului să cumpere tancuri și echipamente militare în valoare de 8 miliarde de euro # TeleM Iași
Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor...
10:00
La 1 octombrie, biserica ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare de referință în calendarul creștin,...
Acum o oră
09:50
Curtea de Apel Iași dispune confiscarea sumei de 2,1 milioane de lei din averea directorului general administrativ la UMF Iași, Druguș Daniela # TeleM Iași
Agenția Națională de Integritate (ANI) a descoperit o diferență nejustificată în patrimoniul personal al DRUGUȘ...
09:40
Mesaj al galeriei Politehnicii Iași la Spitalul de Copii Sf. Maria: „Incendii, bacterii și incompetență crasă / Tratamentul oferit copiilor din țara noastră!” # TeleM Iași
„Baietii veseli" au aprins aseara lumanari in fata Spitalul de Copii Sf. Maria, pentru copiii...
09:30
Vaslui | Un băiat de 11 ani din Țuțcani a murit după ce a consumat ciuperci otrăvitoare. Mama acestuia și două surori au fost duse la Spitalul din Bârlad # TeleM Iași
Caz deosebit de grav petrecut în această dimineață în localitatea Țuțcani din comuna Mălușteni. Autoritățile...
09:30
Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care se află sau călătoresc în Grecia că miercuri are...
Acum 2 ore
09:20
Liderii europeni vor discuta despre formarea unui așa-numit zid de drone pentru protejarea UE # TeleM Iași
Liderii europeni vor discuta miercuri, la Copenhaga, despre formarea unui așa-numit zid de drone menit...
09:20
Mihăilă îl înlocuiește pe banca tehnică pe selecționerul Florentin Pera, care a demisionat, joi, la...
09:20
Ministerul Muncii va avea 100 de milioane de lei pentru Programul de fertilizare in vitro # TeleM Iași
Ministerul Muncii va obţine, la rectificarea bugetară, 100 de milioane de lei pentru Programul naţional...
09:20
Senatul ar putea aproba introducerea unor praguri de vârstă pentru accesul online în cazul minorilor # TeleM Iași
Senatorii din Comisiile juridică, pentru comunicații și pentru cultură au dat un raport favorabil pentru...
Acum 24 ore
16:40
Energia scumpă și regulile ecologice ruinează industria germană. Numărul șomerilor a depășit 3 milioane de persoane # TeleM Iași
În ultimele săptămâni, concedierile din sectoare cheie precum industria auto și cea mecanică și industria...
16:20
Suceava | Două persoane au fost rănite într-un accident rutier produs în localitatea Arbore # TeleM Iași
Accident rutier produs pe raza localității Arbore, în care au fost implicate o autoutilitară și...
16:00
Infecțiile nosocomiale de la Spitalul de Copii Sf. Maria, între malpraxis și răspundere penală # TeleM Iași
In urma tragediei de la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi, avocatul Adrian Cuculis,...
15:40
Ieșenii au demonstrat că un oraș curat și responsabil este posibil, cu implicarea fiecăruia dintre...
15:40
Neamț | Crima oribilă astăzi la Spiridonești. Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a injunghiat-o pe mama acesteia # TeleM Iași
Astazi, in jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au...
15:30
A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării, cea...
15:20
Start oficial pentru Programul Rabla 2025! In doar 13 minute, peste 7.000 de romani s-au...
15:10
Intr-un cadru festiv, Colegiul Național „Costache Negruzzi" din Iași marcheaza cei 130 de ani de...
14:40
Zilele Casei Corpului Didactic „Spiru Haret" din Iasi debuteaza maine, printr-un eveniment dedicat excelentei in...
14:40
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași pierde aproximativ 40% din fondul de burse destinat studenților,...
14:20
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Iași intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit...
13:30
Vaslui | Un bărbat din Letonia condamnat pentru trafic de anabolizante a fost depistat la Albița # TeleM Iași
In Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, conducând...
12:50
Parchetul european a descoperit o fraudă de 2,2 milioane de euro în care au fost implicați 3 funcționari APIA Hunedoara și un crescător de oi # TeleM Iași
În urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din Timișoara (România), patru suspecți, inclusiv trei...
12:20
Departamentul de Stat al SUA susține că investitorii străini evită România din cauza corupției # TeleM Iași
Departamentul de Stat al SUA, în raportul său privind climatul investițional din România pe 2025,...
12:10
Drama dupa drama in sanul familiei implicate in groaznicul accident rutier produs la Patrauti in...
12:10
Compania de Transport Public Iași organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea unor bunuri...
11:50
Primăria Iași va aloca 75.000 de lei pentru realizarea sculpturii poetului Andrei Ciurunga în Municipiul Cahul din Republica Moldova # TeleM Iași
Primaria Iasi va incheia un acord de finantare cu Municipiul Cahul din Republica Moldova in...
11:30
Consilierii locali vor aproba astazi modernizarea si refunctionalizarea a 4 adaposturi de protectie civila din...
Ieri
10:00
În luna iunie 2025, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş au fost...
09:50
Sala Polivalentă din Piatra-Neamț va fi modernizată energetic după 15 ani de la inaugurare, printr-un...
09:50
În ședința ordinară de luni, 29 septembrie, consilierii locali ai municipiului Piatra-Neamț și-au dat acordul,...
09:40
Ilie Bolojan: La Spitalul ‘Sf.Maria’ din Iaşi nu s-au respectat procedurile; persoanele vizate să facă un pas în lateral # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii 'Sf. Maria' din Iaşi, unde au...
09:40
Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere # TeleM Iași
Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Trei fete traversau regulamentar strada și...
09:40
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii # TeleM Iași
Potrivit proiectului de rectificare de buget pe 2025, lansat luni în transparență publică, Serviciul Român...
09:40
Proiectul care reglementează pensiile private şi limitează retragerea banilor din Piloanele 2 şi 3 a...
09:20
Un tânăr, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la spital după ce mașina...
09:10
Se pregătesc primele negocieri pentru aderarea Ucrainei la UE. Ungaria blochează acest proces # TeleM Iași
Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul grup de negocieri cu Ucraina. Cu toate acestea, Ungaria...
29 septembrie 2025
20:00
Franta a trimis României aeronave de patrulare maritimă ATL2 pentru a-și consolida supravegherea în Marea...
19:50
Potrivit legii, vânzarea de țigări către minori este interzisă iar Poliția Locală desfășoară constant controale...
19:40
IRCC, indicele de referință pentru creditele consumatorilor va suferi in luna octombrie o nouă creștere,...
16:50
Dorinel Umbrărescu a câștigat licitația pentru construcția drumului expres Focșani – Brăila # TeleM Iași
A fost atribuit contractul pentru proiectarea si executia drumului expres Focsani – Braila care va...
16:30
Când economisirea devine tot mai greu de susținut, iar creditele clasice aduc costuri și pun...
16:30
Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din România, traversează o perioadă extrem de dificilă....
16:20
Profesorii navetiști din comuna Țibana au protestat în fața Primăriei, nemulțumiți de neplata deconturilor pentru...
16:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași vine în sprijinul studenților din anul I printr-un program...
16:00
Noul an universitar a început oficial la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași. Evenimentul a...
