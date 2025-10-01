Victor Ponta: „PSD va rămâne la 10-12% la următoarele alegeri parlamentare”
Gândul, 1 octombrie 2025
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre starea actuală a PSD, despre cum s-a transformat partidul din 1990 până astăzi și despre propria sa poziție față de scena politică. Dialogul cu Marius Tucă a fost presărat cu exemple concrete și cu o critică la adresa conducerii actuale a PSD. […]
Călin Georgescu fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!.
Nicușor Dan merge la Copenhaga să le spună liderilor europeni și de ce s-au anulat alegerile din România # Gândul
Cea de-a VII-a reuniune a Comunității Politice Europene, din cadrul Consiliului European, îl are ca invitat și pe președintele României. Nicușor Dan va prezenta, în cadrul reuniunii informale de la Copenhaga, mai multe aspecte printre care și cele legate de motivul anulării alegerilor. Miercuri, ora 13.00 a României, începe reuniunea informală a şefilor de stat sau […]
O femeie din Rusia a fostă găsită locuind într-o peșteră din India împreună cu cele două fiice mici ale sale. Nina Kutina, în vârstă de 40 de ani, și fetele ei de șase, respectiv cinci ani, au fost salvate pe data de 9 iulie de polițiști aflați în patrulare de rutină într-o pădure din satul […]
Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a insultat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, făcându-l „stupid” pentru că a amenințat SUA cu atacuri nucleare. „A fost într-adevăr o persoană stupidă … a menţionat cuvântul nuclear. Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”, a […]
4 felii tăiate de pizza la Aeroportul Leonardo da Vinci din Roma sunt mai IEFTINE decât o singură felie de la Aeroportul Henri Coandă din București # Gândul
Prețurile din restaurantele Aeroportului Internațional Henri Coandă îi determină pe români să-și pună pofta în cui și să-și ia pachet de acasă, iar alții preferă să urce în avion flămânzi. Pe rețelele de socializare, subiectul prețurilor din aeroporturi pe timp de criză s-a viralizat. Pasagerii trebuie să înțeleagă un singur lucru: dacă nu vor să […]
Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene # Gândul
Guvernul lui Pedro Sánchez a anunțat că va investiga companiile care fac reclamă produselor sau servicii în Spania, care provin din teritoriile palestiniene ocupate de Israel. Măsura vine în urma aprobării unui decret de săptămâna trecută care interzice promovarea unor astfel de bunuri și servicii în țară, a anunțat Ministrul Consumului, într-un comunicat. Decretul face […]
România va produce drone împreună cu Ucraina/Oana Țoiu: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană” # Gândul
România va produce drone de apărare împreună cu Ucraina. Proiectul a început înainte de incursiunile rușilor pe teritoriul românesc, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu(USR). Oana Țoiu a mai spus că aparatele de zbor sunt destinate pentru apărarea flancului estic al NATO, de care România e responsabilă în interiorul Tratatului, într-un interviu pentru Reuters. […]
Federația Română de Handbal a anunțat că Ovidiu Mihăilă e noul selecționer al echipei naționale feminine. Florentin Pera și Bogdan Burcea au demisionat, după ce erau la națională din 2022. Numirea a venit repede pentru că naționala se pregătește de Campionatului Mondial 2025, care începe în noiembrie. Cine e noul selecționer al naționalei de handbal […]
Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie # Gândul
Într-o eră în care tastatura câștigă tot mai mult teren în fața scrisului de mână, instanțele din India pun accent pe scrisul de mână, mai ales când este vorba de medici. În India, ca peste tot în lume, există numeroase glume despre scrisul ilizibil al doctorilor, pe care doar medicii pot sa îl descifreze. Ultima […]
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală: „Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti” # Gândul
Registrul Național de Vaccinări a contabilizat o populație de 1,1 milioane de persoane care s-au vaccinat împotriva gripei în perioada 2024-2025. Ministerul Sănătății recomandă, la rândul său, vaccinarea antigripală mai ales a persoanelor din categoriile de risc. Potrivit ministerului de resort, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin […]
S-a aflat! Câte clase are Serghei Mizil, de fapt. Studiile celui mai bătrân concurent de la Asia Express 2025 # Gândul
Serghei Mizil reprezintă unul dintre cei mai carismatici participanți de la Asia Express, el face echipă cu Mara Bănică și reușește să aducă zâmbete și voia bună prin stilul lui nonconformist. Deși publicul îl vede ca pe un personaj savuros, mulți nu știu însă ce studii a urmat. Serghei Mizil este cel mai în vârstă […]
Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară # Gândul
Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor de la noi din țară. Așadar, românii sunt sfătuiți să se îmbrace cu haine groase și să aibă la ei umbrele atunci când ies din casă pentru că sunt anunțate ploi în cea mai mare parte a țării. Prima zi de octombrie vine cu temperaturi scăzute. Vremea […]
Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion # Gândul
Franța și Statele Unite planifică o a doua misiune comună de manevre coordonate cu sateliți pe orbită, demers care are scopul de a perfecționa capacitățile de spionaj, pe măsură ce China își extinde prezența militară în spațiu. Operațiunea ar fi a treia misiune a Pentagonului efectuată în spațiu, alături de un aliat, după prima sa […]
Shutdown federal în SUA, începând de la miezul nopții: Donald Trump și democrații din Congres nu au ajuns la un acord privind cheltuielile federale # Gândul
Serviciile guvernului și instituțiile federale ale Statelor Unite ar urma să fie suspendate începând de la miezul nopții (7:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și cabinetul său republican nu au reușit să ajungă la un acord cu liderii democraților din Congres în privința stabilirii cheltuielilor federale. La fel ca în toamna anului 2023, […]
Sărbătoare mare pentru creștini ortodocși. Acoperământul Maicii Domului, tradiții și obiceiuri pe care creștinii le respectă astăzi # Gândul
Miercuri, 1 octombrie 2025, creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie. Astăzi se pot rosti rugăciuni către Maica Domnului și se crede că unele rugi rostite, de Acoperământul Maicii Domnului, pot fi chiar făcătoare de minuni. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși Acoperământul Maicii Domnului este […]
De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță: „Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului” # Gândul
„Vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!” își începe liderul interimar al PSD mesajul de felicitare, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Sorin Grindeanu aduce vești importante pentru pensionari. 2,7 milioane de pensionari vor primi mai mulți bani la pensie, chiar înainte […]
Inter a REUȘIT a doua victorie în Liga Campionilor. Ce notă a primit Cristi Chivu și ce spune presa italiană # Gândul
Inter, finalista ediției trecute a Ligii Campionilor, a reușit a doua victorie în UCL, 3-0, cu Slavia Praga. Au marcat Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34. Prima victorie în Liga Campionilor a lui Chivu pe banca lui Inter a fost cu Ajax, 2-0. Chivu are patru victorii consecutive la Inter și a devenit al […]
Un fost general din Armata israeliană a fost desemnat la conducerea SHIN BET/ Netanyahu salută decizia Cabinetului # Gândul
Cabinetul israelian a aprobat în unanimitate desemnarea lui David Zini în funcția de șef al Shin Bet, în pofida controverselor privind alegerea conducerii agenției de securitate. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat numirea noului șef Shin Bet, afirmând că realitatea de după masacrul comis de gruparea islamistă Hamas din 7 octombrie 2023 „impune un nou […]
O femeie a descoperit o adevărată comoară într-o geantă cumpărată de la un second-hand. Ce a găsit femeia înăuntru # Gândul
O femeie care a decis să cumpere o geantă de la un magazin second-hand a avut parte de o surpriză de proporții. Când a ajuns acasă a descoperit o adevărată „comoară” în interior. Gunoiul unora, bucuria altora, această vorbă se aplică ți în cazul unei femei care și-a cumpărat o geantă de la un magazin […]
Aproximativ 60 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9 produs în Filipine, au transmis oficialii responsabili de gestionarea dezastrelor. Orașul Bogo și alte orașe și municipalități afectate au declarat „stare de calamitate” în timp ce evaluează pagubele cauzate de seism, potrivit BBC. Cutremurul a avut loc marți în largul coastei […]
Românii care ies la pensie în acest an vor primi un venit calculat în funcție de vechime: 2.958 de lei după 30 de ani, 3.754 lei după 35 de ani și 4.665 lei după 40 de ani. Însă, numai într-un scenariu moderat, în care valoarea punctului de referință crește cu 3% pe an. Calculul pensiei: […]
De ce se clatină atât de des scaunul Ursulei von der Leyen / „Moțiunea stângii radicale poate fi periculoasă pentru soarta Comisiei” # Gândul
În octombrie, Comisia Europeană condusă de preşedinta Ursula von der Leyen își va apăra, din nou, poziția în fața Parlamentului European. Șefa Comisiei se confruntă cu două moțiuni de cenzură, după ce demersul inițiat de europarlamentarul român Gheorghe Piperea a căzut în Legislativul de la Bruxelles. Două grupuri politice, „Patrioţi pentru Europa” şi grupul Stângii, […]
Victor Ponta: „Vom avea deficit de cel puțin 35 de miliarde de euro, față de 32 de MILIARDE cât am avut anul trecut” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a atras atenția că, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvern, deficitul bugetar nu doar că nu va scădea, ci, susține el, va continua să crească până în 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „România dă 7 miliarde pe tancuri” Fostul lider […]
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu # Gândul
Un nepalez a dezvăluit într-un interviu cât câștigă lunar în România și cât trimite acasă, din întregul său venit lunar. În plus, a spus cât i-ar lua să își facă o casă la el în țară, cu banii câștigați în România. -Ai învățat într-o lună jumate. Salariul e bun? Imigrant: -E ok? -Cât? Imigrant: -Asta […]
Subiectul presant al reuniunii UE de la Copenhaga, la care participă și Nicușor Dan/ De ce a fixat PUTIN ținta pe Marea Baltică # Gândul
Liderii țărilor europene, inclusiv președintele Nicușor Dan, se reunesc la Copenhaga, miercuri și joi, pentru a stabili modalități de consolidare a apărării europene, în contextul riscurilor tot mai mari generate de Rusia, care a intensificat acțiunile hibride pe flancul estic, în special în zona Mării Baltice. Miercuri, la Copenhaga are loc un summit informal al […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre desecretizarea CSAT-ului în care s-a discutat anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Au venit șefii de la servicii și au zis: domnule președinte, domnule prim-ministru, avem date că […]
1 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Catrinel Menghia împlinește 40 de ani, André Rieu 76/ Primul automobil de serie, Ford Model T, este vândut cu 825 $ # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 1 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Catrinel Menghia, cunoscută și sub numele artistic Catrinel Marlon, este una dintre cele mai apreciate vedete internaționale de origine română. Născută pe 1 octombrie 1985 la Iași, Catrinel şi-a început cariera în […]
Hoții români care au comis „jaful secolului” în Olanda îl dau în judecată pe Cristian Mungiu. „Din scenariu lipsește Cătălin Botezatu!” # Gândul
Hoții români care au prădat muzeul olandez Kunsthal și au furat șase picturi în valoare de sute de milioane de euro, au decis să-l dea în judecată pe Cristian Mungiu, scenarist pentru filmul „Jaful secolului”. Filmul are ca subiect spargerea din toamna lui 2012, de la Rotterdam, iar persoanele implicate susțin că nu s-ar fi […]
Stellantis oprește temporar producția în Franța. Gigantul auto se confruntă cu PROBLEME pe fondul cererii slabe venite din piața europeană # Gândul
Stellantis va opri temporar producția la fabrica sa din Mulhouse, Franța, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie. Al patrulea mare producător auto din lume a precizat că decizia a fost luată pentru a ajusta ritmul producției la piața europeană ‘care se confruntă cu dificultăți’ și pentru a gestiona stocurile cât mai eficient posibil, înainte […]
Victor Ponta: „Bolojan ne-a mai dat o veste bună – Comisia europeană ne lasă să ne ÎMPRUMUTĂM și mai mult” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat dur noile declarații ale premierului Bolojan privind gestionarea problemelor bugetare. Acesta ironizează declarația premierului referitoare la inițierea unui nou împrumut al României de la Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta comentează într-un discurs ironic afirmațiile premierului Bolojan privind perspectiva unui […]
Victor Ponta: „Când am intrat în UE nu ni s-a spus că nu mai putem să VOTĂM cu cine vrem noi” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cea mai recentă declarație a lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Au făcut un calcul politic corect, oamenii ăia, că au zis bă, se întinde, întindem Europa […]
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Mai este de lucru la ROMSILVA, următoarea instituție este Apele Române”. Ce spune despre Delta Dunării # Gândul
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat marți seară, la Digi 24, care este stadiul reformelor din instituțiile aflate în subordinea sa. „Mai este de lucru la Romsilva. Evident, următoarea instituție, așa cum am anunțat de mai multe ori, este Apele Române, unde în sfârșit începem să mișcăm niște lucruri așa cum ar […]
Nicușor Dan admite încă un eșec, după tragedia copiilor de la spitalul din Iași: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit la Euronews despre tragedia de la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria din Iași, unde șapte copii, internați la ATI, au murit, după ce au contractat o bacterie periculoasă. „Spitale au început să se construiască, chiar aici la Tmișoara, „Spitalul de Arși” e la 80% dar nu în ritmul în care e […]
Nicușor Dan contrazice administrația SUA: „Decizia de a suspenda visa Waiver nu a avut de-a face cu politica internă a României” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews că „decizia SUA de a suspenda includerea României în visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu politica internă a României, decât cu politica SUA legată de migrație”. „Decizia SUA de a suspenda includerea României în visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu […]
Diana Buzoianu explică de ce tichetele pentru mașini electrice nu au fost „vânate de români”. „S-a scăzut valoarea tichetului, a scăzut și dorința” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a explicat de ce românii nu s-au înghesuit să obțină tichete rabla pentru mașini electrice care sunt mult mai prietenoase cu mediul și nu poluează. Diana Buzoianu a spus că valoarea pentru un tichet la un autoturism electric era mult mai mică decât pentru unul la o mașină normală, de aici […]
Nicușor Dan schimbă termenul vizitei din SUA. Nu mai e la începutul anului, acum e în “primul trimestru” # Gândul
Nicușor Dan schimbă termenul vizitei pe care și-o dorește în Statele Unite ale Americii. Acum, președintele spune că va sta față în față cu Donald Trump în „primul trimestru al lui 2026”. De la preluarea mandatului, președintele a tot spus că la începutul anului viitor va merge la Washington, în calitate de șef al statului. […]
Hamas ANALIZEAZĂ planul lui Trump de oprire a războiului din Gaza /Qatarul exprimă rezerve asupra proiectului # Gândul
Grupul islamist Hamas a anunțat că examinează planul de pace prezentat de Administrația SUA, iar Qatarul a exprimat anumite rezerve privind această inițiativă, deși președintele Donald Trump a transmis că a convins toate țările din Orientul Mijlociu. Echipa de negociatori a organizației militante Hamas a anunțat că examinează planul în 20 de puncte prezentat de […]
Fără nicio dovadă, Nicușor Dan Nicușor „intuiește” că Bogdan Peșchir ar fi plătit 20 de milioane de euro pentru campania lui Georgescu # Gândul
Nicușor Dan spune că Bogdan Peșchir a plătit 20 de milioane de euro pentru campania candidatului independent, Călin Georgescu, în campania pentru prezidențială de anul trecut. Nu are nicio dovadă, este doar „o intuiție”. Șeful statului explică cele 3 componente care stau la baza anulării scrutinului prezidențial, din 6 decembrie 2024. „Sunt 3 componente, una […]
Trump s-ar simți OFENSAT dacă nu primește Premiul Nobel pentru Pace: Este o insultă la adresa țării noastre # Gândul
Președintele american Donald Trump nu își dorește Premiul Nobel pentru Pace doar pentru sine, ci pentru țară, susține liderul de la Casa Albă într-un discurs adresat generalilor armatei Statelor Unite. Într-un discurs amplu care s-a întins pe mai mult de o oră, Trump a susținut în fața Departamentului de Război de ce neacordarea Premiului Nobel […]
Nicușor Dan vrea CANDIDAT unic la Primăria Capitalei: „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews, referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, că ar prefera să existe „un candidat unic al coaliției”. „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției, vorbind pe o stabilitate politică necesară în România. În rest fiecare dintre ei sunt cunoscuți de bucureșteni au avut o poziție executivă, […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
Aliații lui Trump depun eforturi pentru evitarea BLOCAJULUI instituțional /Sute de mii de angajați riscă să intre în șomaj tehnic # Gândul
Republicanii din Senatul SUA depun eforturi pentru evitarea intrării țării în blocaj instituțional, în contextul în care liderii Partidului Democrat refuză compromisurile propuse de președintele Donald Trump pentru finanțarea agențiilor federale în noul an fiscal, care începe de la 1 octombrie. Liderul grupului republican, majoritar în Senat, John Thune, a anunțat că două proiecte de […]
Orașul din Europa în care mai locuiesc doar doi PENSIONARI și nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Motivele care au dus la depopularea zonei # Gândul
Satul italian Nortosce, aflat într-un colț retras în provincia Perugia, este locul în care mai trăiesc doar doi oameni, pensionari, care nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Fiecare cu propria rutină, fără a fi însă apropiați. Relațiile dintre ei sunt reci, iar întâlnirile inevitabile, la fântâna romană sau pe ulițele pustii, se rezumă la […]
Aventurile lui Țiriac și Gigi Becali în Africa. Magnatul de la Monte Carlo cumpără terenuri de VÂNĂTOARE. Mogulul din Pipera ctitorește BISERICI # Gândul
Ion Țiriac a vorbit despre planurile lui de extindere în Africa, un continent în care în trecut a investit și Gigi Becali, însă din motive diferite. Fostul tenismen a dezvăluit cât pământ deține în prezent în Africa, mai exact în Namibia. Ion Țiriac a explicat că are foarte multe lucruri de care trebuie să se […]
Nicușor Dan: Următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă. Prudență, când vine vorba de avion cu pilot # Gândul
Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă, dar recomandă acțiune „mai degrabă prudentă”, când vine vorba despre avioane cu pilot. „Noi suntem membri NATO, avem colaborare în cadrul NATO, dar decizia cu privire la teritoriul național aparține tării respective. Dacă țările respective au reglementări diferite, asta […]
Nicușor Dan neagă realitatea: „Nu au existat incursiuni în spațiile aeriene ale țărilor NATO…mai puțin în zona Baltică” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews, referitor de dronele rusești care au survolat spațiul NATO, că are o abordare „activă”, când vine vorba de drone, însă este „prudent” în ceea ce privește aeronavele cu pilot. „Dacă e vorba de drone, mai degrabă activă, dacă e vorba de avioane cu pilot, prudentă. Eu cred că […]
