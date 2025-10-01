Cu carnetul de student vizat, studenții de la USV care locuiesc în municipiul Suceava primesc un abonament cu 20 de călătorii gratuite

11:40

Cătălin Nechifor, fost parlamentar de Suceava, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, referitor la amînarea pronunțării CCR asupra legii magistraților, că, "dacă ne uităm puțin în trecut, niciodată un astfel de proiect legislativ nu a trecut de Curtea Constituțională. Cele care s-au referit la magistrați au pierdut la Curte și nu […]