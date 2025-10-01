Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Antena Sport, 1 octombrie 2025 09:50
Valentin Ceauşescu a făcut un apel disperat către statul român. Fiului fostului dictator, în vârstă de 77 de ani, i-a recidivat o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu 15 ani. Valentin Ceaușescu este omul care a creat Steaua '86, echipa care a reușit cea mai mare performanță fotbalistică din istoria României:
• • •
Acum 15 minute
10:10
“S-ar simţi confortabil”. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter # Antena Sport
Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după ce Inter a ajuns la patru victorii consecuvite, în toate competiţiile. În ultimul meci, nerazzurrii s-au impus cu 3-0 în faţa celor de la Slavia Praga, în a doua etapă a grupei de Champions League. Italienii de la Gazzetta dello Sport au tras concluziile după
Acum 30 minute
10:00
O revelație din Liga 1 a primit și ea interdicție la transferuri: “Un dobitoc de la mine nu a citit mailul” # Antena Sport
FIFA a "lovit" recent două cluburi din Liga 1 cu interdicții la transferuri, respectiv UTA și CFR Cluj, iar recent o altă echipă a primit și ea această sancțiune. FC Botoșani, una dintre revelațiile acestui sezon, a fost înștiințată că nu mai poate cumpăra jucători în următoarele trei perioade de mercato. Vestea legată de interdicția
Acum o oră
09:50
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator # Antena Sport
Valentin Ceauşescu a făcut un apel disperat către statul român. Fiului fostului dictator, în vârstă de 77 de ani, i-a recidivat o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu 15 ani. Valentin Ceaușescu este omul care a creat Steaua '86, echipa care a reușit cea mai mare performanță fotbalistică din istoria României:
09:40
David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul # Antena Sport
David Popovici și oamenii de la CS Dinamo care se ocupă de pregătirea sa urmează să primească șase milioane de lei, o decizie luată în proiectul Ordonanței de Urgență pentru rectificarea bugetului pe anul 2025. Numele dublului campion mondial de la Singapore apare într-un titlu distinct la Ministerul Afacerilor Interne, cel care are în subordine
Acum 2 ore
09:20
Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea: “Încă ne iubim”. Ce mesaj a primit de la Florentino Perez # Antena Sport
Jose Mourinho a oferit o reacţie savuroasă după eşecul suferit de Benfica cu Chelsea, scor 0-1, în a doua etapă a grupei de Champions League. "The Special One" a revenit pe Stamford Bridge după cele două mandate bifate pe banca "albaştrilor". Jose Mourinho şi-a exprimat afecţiunea faţă de clubul londonez, alături de care a avut
09:10
Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: “Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005” # Antena Sport
Galatasaray nu s-a ferit să profite de victoria uriașă obținută în fața lui Liverpool în cea de-a doua etapă de Liga Campionilor, scor 1-0. Cei care se ocupă de administrarea rețelelor sociale ale turcilor i-au ironizat pe "cormorani" și au făcut două aluzii care îi vor înfuria cu siguranță pe fanii campioanei din Anglia. Cei
08:50
Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după “dubla” cu Slavia Praga. Borna uriaşă atinsă de elevul lui Cristi Chivu # Antena Sport
Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după "dubla" marcată în victoria cu Slavia Praga, scor 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obţinut a doua victorie clară din grupa de Champions League. Lautaro Martinez a deschis scorul în meciul de pe teren propriu cu Slavia Praga. Starul argentinian a marcat în minutul 30 şi a
08:40
Bernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat în sferturi la China Smash. Victorie mare și pentru Eduard Ionescu # Antena Sport
Perechea română formată din Bernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat miercuri dimineața în sferturile de finală ale turneului China Smash 2025. Cele două au trecut de Prithika Pavade (Franța) și Adriana Diaz (Puerto Rico). "Tricolorele" s-au impus cu 3-1, la capătul unui meci care a durat aproximativ 28 de minute. La scurt timp după
08:30
Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB – Young Boys. Ce a putut să spună patronul campioanei # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacţie scurtă atunci când a fost întrebat despre duelul dintre FCSB şi Young Boys, din a doua etapă a grupei de Europa League. Patronul campioanei a transmis un mesaj savuros legat de aşteptările sale. "Trei puncte", s-a rezumat a spune Gigi Becali, înaintea partidei cu elveţienii, care va fi joi,
Acum 4 ore
08:20
Prima reacţie a lui Cristi Chivu, după victoria categorică a lui Inter din UCL: “E o linie foarte subţire” # Antena Sport
Cristi Chivu le-a acordat declarații jurnaliștilor de la Sky Sports după ce a obținut a doua victorie din Liga Campionilor la capătul meciului cu Slavia Praga, scor 3-0. Antrenorul român a discutat despre schimbările pe care le-a făcut, starea lui Marcus Thuram, care a ieșit de pe teren prematur, dar și despre ce apreciază la
Acum 12 ore
00:30
Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter – Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român # Antena Sport
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a câştigat fără drept de apel meciul contra cehilor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Finalista din sezonul trecut s-a impus cu 3-0. Lautaro Martinez, cu o dublă, şi Denzel Dumfries au fost marcatorii lui Inter, într-o seară perfectă pentru nerazzurri. Cristi
30 septembrie 2025
23:10
Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica # Antena Sport
Jose Mourinho a revenit pe Stamford Bridge, dar din postura de adversar. Antrenorul portughez a venit la Londra alături de Benfica, pentru meciul cu Chelsea, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Mulţi au aşteptat cu nerăbdare revenirea lui "The Special One", în locul în care acesta a scris istorie şi a
22:50
Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj # Antena Sport
Neluţu Varga este pregătit să dea o nouă lovitură de proporţii. Patronul celor de la CFR Cluj a reuşit să aducă nume importante în Gruia, precum Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, dar nu se opreşte aici. Varga vrea să formeze o echipă cu nume mari care să o readucă pe CFR Cluj în
22:40
Jurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni # Antena Sport
The post Jurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni appeared first on Antena Sport.
22:10
Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei de handbal feminin: “Această responsabilitate vine cu provocări” # Antena Sport
Federaţia Română de Handbal a anunţat, marţi seară, numirea lui Ovidiu Mihăilă în funcţia de selecţioner al echipei naţionale feminine de senioare. Conducerea FRH consideră că această numire reprezintă cea mai potrivită alegere pentru postul de selecţioner. Ovidiu Mihăilă a condus echipa naţională de tineret feminin la ultimul Campionat European, cu evoluţii apreciate, ceea ce
21:50
Jurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:20
Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: “Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua” # Antena Sport
"Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua", l-a avertizat marţi antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, pe fotbalistul său Kevin De Bruyne, înaintea meciului cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor, scrie site-ul eurosport.fr. Kevin De Bruyne şi-a exprimat nemulţumirea după ce a fost înlocuit în meciul pierdut duminică de Napoli împotriva lui AC
21:10
Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty – Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe a avut nevoie de doar 25 de minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Kairat Almaty şi Real Madrid, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Starul francez a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri, obţinută de Mastantuono. Argentinianul de 18 ani a fost faultat în careu,
20:40
Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren # Antena Sport
Mănânci bine, joci bine! E motto-ul care dă energie la naţionala de tineret! Puştii lui Curelea sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren. La naţionala de tineret, jucătorii României sunt atenţi la dietă şi îşi aleg cu grijă alimentele. "Cu cât mai sănătos mănânci zi de zi, cu cât mai bine performezi,
19:50
Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici “cormoranii” nu au scăpat # Antena Sport
Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a primit o suspendare de un meci, în urma eliminării sale în meciul cu Liverpool pierdut cu 3-2, din Liga Campionilor, pe 17 septembrie, scrie DPA. Argentinianul a fost implicat într-o încăierare cu suporterii echipei "Reds" pe Anfield, în urma golului victoriei marcat de Virgil van Dijk în prelungiri.
19:40
Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final # Antena Sport
Steaua a câştigat meciul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 2-1, din etapa a 8-a a Ligii 2. Echipa lui Daniel Opriţa a obţinut victoria după ce a fost condusă timp de 82 de minute. Oaspeţii au deschis scorul după numai 37 de secunde, prin Nacho Heras, cu un şut la colţul lung. Reuşita
19:20
Într-un interviu recent, Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a dezvăluit că analizează varianta de a crește numărul de curse de sprint din calendar. Apărute în 2021, când s-au organizat trei astfel de întreceri, numărul a devenit dublu în 2026. În sezonul viitor vor fi tot șase, însă din 2027 se analizează ideea de-a
19:10
Fotbalul european, precum NBA? Patronul lui Bayer Leverkusen vrea să pună stop dominaţiei Premier League: “Nu e bine” # Antena Sport
Preşedintele Bayer Leverkusen, Fernando Carro, propune introducerea unui plafon salarial în fotbal pentru a reduce dominaţia copleşitoare a cluburilor engleze pe piaţa transferurilor din Europa. El militează, aşadar, pentru adoptarea aceleiaşi măsuri ca în NBA şi asigură că puterea financiară a englezilor ar putea, pe termen lung, să aibă un impact asupra nivelului Ligii Campionilor.
18:40
Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow # Antena Sport
Mirel Rădoi a primit o veste foarte bună înaintea meciului dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a fazei principale din Conference League. Formaţia din Oltenia nu s-a putut baza pe Oleksandr Romanchuk la meciul cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2. Fundaşul ucrainean, care a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai
18:20
Carlos Alcaraz s-a retras de la Masters-ul de la Shanghai. Ibericul, anunț în ziua triumfului de la Tokyo # Antena Sport
Carlos Alcaraz, proaspăt câştigător al turneului ATP 500 de la Tokyo, a anunţat marţi că se va retrage de la turneul Masters 1000 de la Shanghai, care începe miercuri, din cauza unor "probleme fizice", scrie AFP. "Sufăr de unele probleme fizice şi, după ce le-am discutat cu echipa mea, credem că cea mai bună decizie
18:00
Seară magică în UCL (LIVE SCORE). Real Madrid, Interul lui Chivu, Liverpool și Bayern promit meciuri mari # Antena Sport
Cea de-a doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor debutează astăzi, 30 octombrie, iar meciurile puse la dispoziție sunt extrem de interesante. În aceeași seară, Real Madrid, Liverpool, Inter sau Bayern se vor lupta pentru victorie, însă există și alte meciuri extrem de interesante. Chelsea o întâlnește pe Benfica, în ceea ce reprezintă revenirea
17:50
Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă # Antena Sport
Jayson Papeau a revenit în Liga 1, dar nu la Rapid. Francezul de 29 de ani a semnat cu Unirea Slobozia, echipă antrenată de Andrei Prepeliţă. Papeau a mai jucat în ţara noastră la Rapid, echipă la care a evoluat în perioada iulie 2022 – septembrie 2024. După plecarea de la Rapid, Papeau a ajuns
17:30
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie, de pe as.ro. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 septembrie 1. Ţinta lui Becali Gigi Becali luptă cu Neluţu Varga pentru transferul ierii în Liga 1. Marinos Tzionis, jucătorul cotat la 900.000 de euro de la UTA, e
17:20
Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni # Antena Sport
Dinamo o întâlnește etapa viitoare pe Unirea Slobozia în campionat, în cadrul unui meci care va avea loc la echipa lui Andrei Prepeliță acasă. Cu trei zile înainte de meci, ialomițenii au pus în vânzare biletele și au luat o măsură care cu siguranță va fi considerată nedreaptă de suporterii alb-roșii. Pe pagina oficială a
17:00
Pedri nu s-a ferit de cuvinte înainte de Barcelona – PSG, meci din a doua etapă a fazei principale UEFA Champions League. Catalanii primesc vizita deţinătoarei trofeului şi a echipei pregătite de fostul antrenor al Barcelonei, Luis Enrique. Ultima oară, cele două echipe s-au întâlnit în sferturile de finală din 2024, atunci când PSG a
16:50
Programul complet al Marelui Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) # Antena Sport
După un weekend de pauză, Formula 1 revine cu Marele Premiu de la Singapore, acolo unde are loc cursa stradală, sub cerul nopţii. După prestaţia excelentă din Azerbaidjan, acolo unde a dominat autoritar cursa, Max Verstappen pune presiune pe Oscar Piastri şi Lando Norris, cei doi piloţi de la McLaren din fruntea clasamentului. Programul complet
16:30
“Dau apartament pentru un bilet cu Real Madrid!” “Albii” joacă în UCL la 6.400 km de casă, la un pas de China # Antena Sport
Real Madrid tocmai a făcut cea mai lungă deplasare din ist
16:00
Jucătorii lui Liverpool, treziţi la 3 dimineaţa din cauza focurilor de artificii ale ultraşilor lui Galatasaray # Antena Sport
La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marţi seară. În timp ce se aflau la Istanbul pentru a înfrunta Galatasaray în Liga Campionilor marţi, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost […] The post Jucătorii lui Liverpool, treziţi la 3 dimineaţa din cauza focurilor de artificii ale ultraşilor lui Galatasaray appeared first on Antena Sport.
16:00
Daniil Medvedev a răbufnit din nou: “Cine ești tu să decizi pentru mine?”. Rusul, în conflict cu arbitrul de scaun # Antena Sport
Daniil Medvedev a avut un nou derapaj la adresa unui arbitru, de această dată în semifinalele turneului de la Beijing. În partida contra americanului Learner Tien, tenismenul rus a avut probleme la picior în setul decisiv, iar arbitrul de scaun i-a acordat o penalizare pentru lipsă de efort. Iritat, Medvedev a intrat în conflict cu […] The post Daniil Medvedev a răbufnit din nou: “Cine ești tu să decizi pentru mine?”. Rusul, în conflict cu arbitrul de scaun appeared first on Antena Sport.
15:20
Denis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României # Antena Sport
Denis Drăguș a primit verdictul medicilor după ce s-a accidentat în partida dintre Eyupspor și Goztepe din Turcia. Atacantul lui Mircea Lucescu urmează să stea pe bară în jur de patru săptămâni, ceea ce face sigură absența sa din partidele României din luna octombrie. “Tricolorii” dau peste Austria în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar înainte […] The post Denis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României appeared first on Antena Sport.
15:00
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Tokyo (Japonia), dotat cu premii totale de 2.226.470 de dolari, marţi, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz, numărul 5 în lume, cu un simetric 6-4, 6-4. Alcaraz a obţinut victoria după o oră şi 33 de minute. Alcaraz, titlul […] The post Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo appeared first on Antena Sport.
14:30
Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare # Antena Sport
FCSB urmează să se bazeze în curând din nou pe serviciile lui Valentin Crețu, jucătorul care a ratat ultimele patru partide ale roș-albaștrilor. Săptămânile trecute, fundașul dreapta al lui Elias Charalambous a suferit o fisură la un metatarsian, iar revenirea sa se apropie. Valentin Crețu ar urma să revină de astăzi, 30 septembrie, la antrenamente, […] The post Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare appeared first on Antena Sport.
14:30
Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi # Antena Sport
Adrian Porumboiu ar putea finanţa FC Botoşani, revelaţia acestui sezon. Fostul patron de la Vaslui a discutat în mai multe rânduri cu Valeriu Iftime şi, pentru prima dată, a recunoscut că ar putea fi mai mult decât un susţinător. Porumboiu a fost omul responsabil cu banii la Vaslui timp de 10 ani, el cheltuind peste […] The post Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi appeared first on Antena Sport.
14:00
Inevitabilul s-a produs! William Saliba a semnat prelungirea cu Arsenal. Lovitură pentru Real Madrid # Antena Sport
Arsenal a confirmat marţi că fundaşul William Saliba şi-a prelungit cu încă trei ani, până în 2030, contractul, în contextul interesului lui Real Madrid pentru jucătorul francez, scrie AFP. ”Mă simt ca acasă. Avem o echipă bună, un lot bun, un staff bun. Antrenorul este perfect pentru mine; cred că este cel mai bun loc […] The post Inevitabilul s-a produs! William Saliba a semnat prelungirea cu Arsenal. Lovitură pentru Real Madrid appeared first on Antena Sport.
13:40
Jucătorul român de la Real Madrid, numit “fenomen” de legendarul Marcelo: “Felicitări” # Antena Sport
Eduardo Corlat, fotbalistul de 16 ani care a semnat în această iarnă un contract cu cei de la Real Madrid, a ajuns recent la un acord pentru prelungirea înțelegerii sale. “Edu” a ținut să marcheze acest moment pe contul său oficial de pe rețelele sociale și a primit un comentariu fabulos de la una dintre […] The post Jucătorul român de la Real Madrid, numit “fenomen” de legendarul Marcelo: “Felicitări” appeared first on Antena Sport.
13:30
Principala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 # Antena Sport
FCSB şi CFR Cluj luptă pentru transferul iernii din fotbalul românesc. Marinos Tzionis, aripa stânga de la UTA, este jucătorul cotat la 900.000 de euro, ajuns la Arad la începutul anului. Internaţionalul cipriot a convins şi în meciul contra naţionalei lui Mircea Lucescu, el fiind unul dintre cei mai buni jucători ai Ciprului, în duelul […] The post Principala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
13:10
Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă în fotbalul românesc: “Bă, de ce te întorci” # Antena Sport
Basarab Panduru, fostul internațional în vârstă de 55 de ani, a analizat situația jucătorilor români care pleacă în străinătate de mici, după care aleg să se întoarcă în țară. Analistul a ajuns la această discuție după meciul dintre “U” Cluj și CFR Cluj, în care Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie, a marcat. Fotbalistul de […] The post Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă în fotbalul românesc: “Bă, de ce te întorci” appeared first on Antena Sport.
12:50
Cine arbitrează meciul dintre FCSB și Young Boys Berna. Centralul, un suedez cu origini din Iraq # Antena Sport
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB – Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa. Roș-albaștrii vin după victoria cu Go Ahead Eagles din prima etapă, în timp ce formația din capitala Elveției a suferit un eșec usturător contra celor de […] The post Cine arbitrează meciul dintre FCSB și Young Boys Berna. Centralul, un suedez cu origini din Iraq appeared first on Antena Sport.
12:30
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român # Antena Sport
Ion Ţiriac este unul dintre cele mai cunoscute nume din ţara noastră. Totuşi, magnatul român ar fi trebuit să aibă un alt nume de familie, dacă nu existau două “intervenţii” de-a lungul timpului. În trecut, miliardarul de 86 de ani dezvăluia că, iniţial, pe cei din familia sa îi chema “Chiriac”, dar între timp a […] The post Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român appeared first on Antena Sport.
12:30
Jose Mourinho, moment genial înainte de revenirea pe Stamford Bridge. Ce a făcut la conferința de presă # Antena Sport
Jose Mourinho urmează să se întoarcă pe Stamford Bridge pentru duelul dintre Benfica, echipa sa actuală, și Chelsea, unul dintre cluburile la care a scris istorie ca antrenor. Înainte de meciul care va avea loc astăzi de la ora 22:00, “The Special One” a oferit un moment emoționant la conferința de presă premergătoare. După ce […] The post Jose Mourinho, moment genial înainte de revenirea pe Stamford Bridge. Ce a făcut la conferința de presă appeared first on Antena Sport.
12:10
Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu # Antena Sport
Adrian Mutu și-a înființat în acest an o academie de fotbal alături de Paul Nicolau Pescaboar, iar terenul pe care urmează să își desfășoare activitatea este unul din Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) “Tei”. Există însă un impediment legat de modul în care gestionează fostul mare fotbalist situația locației care reprezintă “casa” proiectului său. O […] The post Cum controlează Adrian Mutu un teren al statului câștigat fără licitație. Programul, făcut în beneficiul propriu appeared first on Antena Sport.
12:00
Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: “Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea” # Antena Sport
Numărul doi mondial, poloneza Iga Swiatek, a declarat că sezonul de tenis este prea lung şi prea intens şi că opţiunea inteligentă pentru ea ar fi să-şi reducă programul pentru sănătatea sa, chiar dacă asta înseamnă să renunţe la turneele obligatorii, relatează Reuters. Circuitele masculine şi feminine au fost criticate din cauza sezonului de 11 […] The post Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: “Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea” appeared first on Antena Sport.
11:30
SuperFAZE: Marius Niculae, despre idolii copilăriei, World Cup 1994 şi antrenamentele cu Ronaldo # Antena Sport
SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1! Am fost și noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 și 1998 au rămas în inimile românilor, iar poveștile Generației de Aur continuă la SuperFAZE. În acest episod, Marius Niculae retrăiește emoțiile carierei […] The post SuperFAZE: Marius Niculae, despre idolii copilăriei, World Cup 1994 şi antrenamentele cu Ronaldo appeared first on Antena Sport.
11:00
Tragedie în fotbalul din Spania. Un portar de 19 ani a murit după un traumatism la cap suferit într-un meci # Antena Sport
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării. Victimă a unui traumatism la cap în timpul meciului de sâmbătă trecută, în cadrul întâlnirii dintre clubul său, Colindres, şi Revilla, portarul în vârstă de 19 ani a murit luni după două […] The post Tragedie în fotbalul din Spania. Un portar de 19 ani a murit după un traumatism la cap suferit într-un meci appeared first on Antena Sport.
10:50
Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” # Antena Sport
Mihai Stoica nu s-a ferit să laude jucătorii de la FCSB după prima victorie obținută în campionat după o “secetă” de opt etape. Printre remarcații președintelui Consiliului de Administrație s-a numărat și Florin Tănase, marcator în meciul cu Oțelul, pe care l-a catalogat drept un specialist în materie de lovituri de la 11 metri în […] The post Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” appeared first on Antena Sport.
