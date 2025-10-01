Ce se întâmplă dacă legea pensiilor este respinsă de CCR? O chestiune mult exagerată, există soluții – Nicușor Dan

17:40

Probele prelevate au arătat că sursa contaminării de la spitalul „Sfânta Maria" din Iași era scurgerea unei chiuvete de la ATI, au declarat surse pentru Observator. Amintim că, în ultimele trei săptămâni, nouă copii au fost infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. Șapte dintre ei, cu vârste diferite, au murit: unul avea doar câteva zile, iar […]