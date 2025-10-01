Cum reacţionează pieţele la shutdown-ul Congresului din SUA? Futures pentru bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului SUA pentru prima dată în aproape şapte ani

00:15

Ca la orice rectificare, unii pierd, alţii câştigă. Dar cei mai mari perdaţi sunt, în ultimă instanţă, plătitorii de impozite, consumatorii care văd că preţurile în magazine au crescut la unele produse şi cu 60%, dacă nu s-au dublat chiar. O sticlă cu chefir de 900 de grame costa, în urmă cu un an, 6,5 lei. Azi costă, în orice magazin mergi, 12 lei. Deci dublu. Guvernul a majorat taxele, dar se împrumută totuşi din ce în ce mai mult, aşa că deficitul bugetar creşte: 7% din PIB propus la început de an, 8,4% din PIB anticipat acum.