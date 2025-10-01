Cum reacţionează pieţele la shutdown-ul Congresului din SUA? Futures pentru bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului SUA pentru prima dată în aproape şapte ani
Ziarul Financiar, 1 octombrie 2025 10:00
Cum reacţionează pieţele la shutdown-ul Congresului din SUA? Futures pentru bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului SUA pentru prima dată în aproape şapte ani
Fondurile de private equity şi venture capital au atras 256 mil. euro în 2024, capital record # Ziarul Financiar
Piaţa de Private Equity (PE) şi Venture Capital (VC) din România a înregistrat o redresare puternică în 2024, când fondurile locale au atras un capital record de 256 milioane euro, echivalent cu 80% din totalul finanţărilor obţinute în perioada 2020–2024, arată cea de-a treia ediţie a Studiului privind piaţa de Private Equity şi Venture Capital din România, realizat de ROPEA (Asociaţia de Investiţii Private din România) în parteneriat cu Deloitte România.
Petrom îşi face o clonă de business în Bulgaria. OMV Petrom se gândeşte la un proiect de stocare major în Bulgaria în parteneriat cu Enery după finalizarea achiziţiei unui parc solar de 400 MW # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat achiziţia participaţiei de 50% în proiectul fotovoltaic Gabare, dezvoltat de austriecii de la Enery în Bulgaria.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Oana Jinga, cofondatoare Dexory – start-up-ul fondat de 3 români la Londra care a atras 120 mil. dolari pentru roboţi autonomi folosiţi în logistică: Ţintim o creştere de 5 ori a veniturilor în anul 2025 şi vrem să ajungem la 300 de angajaţi. Momentan, nu avem competitori # Ziarul Financiar
Dexory, start-up-ul de robotică fondat de trei români la Londra, ţinteşte o creştere de cinci ori a veniturilor anul acesta şi plănuieşte să îşi mărească echipa de la aproape 200 de angajaţi în prezent la 300 până la jumătatea anului viitor, în condiţiile în care cererea pentru roboţi autonomi folosiţi în industria de logistică este tot mai mare, iar compania vrea să acapareze cât mai mult şi căt mai repede din piaţă atât timp cât nu are competiţie directă.
Bursă. Cum au ajuns fonduri slovene, care nu a avut contact cu Bursa de Valori Bucureşti până în vară şi care au doar Fondul Proprietatea în portofoliu, să îşi impună solicitările într-o AGA a Fondului Proprietatea care a durat mai bine de şapte ore? # Ziarul Financiar
Axor Holding, Equinox şi Intus Invest – fonduri de investiţii slovene axate în principal pe sectorul imobiliar şi reprezentate de Matej Rigelnik, care au făcut alianţă în vară cu un grup de investitori locali conduşi de Sarkany Istvan – au reuşit să îşi impună punctele de vedere în adunarea generală ordinară a acţionarilor Fondului Proprietatea din 29 septembrie, unde
Bursă. Cât ar încasa acţionarii semnificativi ai Sphera Franchise Group dacă vor fi aprobate dividendele suplimentare? Omul de afaceri Radu Dimofte ar urma să încaseze 25 mil. lei # Ziarul Financiar
Omul de afaceri Radu Dimofte, principalul acţionar al Practic Bucureşti şi, printre altele, unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii comerciale din Capitală, va obţine 25,3 mil. lei sub formă de dividende suplimentare de la grupul de food service Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG) în cazul în care propunerea va fi aprobată de acţionari la adunarea generală din 5 noiembrie.
Milan Pruşan, Goldman Sachs Asset Management România: Bursa de la Bucureşti a onorat mereu nevoia de lichiditate în momente volatile # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti rămâne una dintre pieţele cu cele mai atractive randamente din regiune, chiar dacă deficitul de lichiditate rămâne o provocare majoră.
Bursă. Cu o evaluare între 1,45 şi 1,65 mld. lei şi un multiplu P/E estimat la 16–18,7, Cris-Tim ar ocupa locul 7 în clasamentul companiilor antreprenoriale de la BVB, între Aquila şi Sphera. Cum arată top 10 # Ziarul Financiar
Grupul Cris-Tim, unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, ar intra în liga companiilor antreprenoriale de la Bursa de Valori Bucureşti, pe baza evaluării pe surse între 1,45 mld. lei şi 1,65 mld. lei obţinută de ZF.
Profitul net al Devero Impex, producătorul brandului Oţet de Mizil, a scăzut cu 27,5% în 2024, la afaceri de 18,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Devero Impex, un business controlat de familia Muşetescu din Mizil, judeţul Prahova, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 18,4 mil. lei (3,7 mil. euro), în uşoară scădere, cu 1,6% în lei faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 18,7 mil. lei (3,8 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Tailscale a fost fondată în 2019 de Avery Pennarun, David Crawshaw, David Carney, şi Brad Fitzpatrick, toţi foşti ingineri la Google şi cu experienţă în proiecte de reţea, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
Bursă. Acţionarii operatorului BVB au aprobat participarea la capitalul social al noii burse din Chişinău cu o investiţie iniţială de 400.000 de euro # Ziarul Financiar
În cadrul adunării generale a acţionarilor din 29 septembrie, Bursa de Valori Bucureşti – operatorul pieţei de capital din România – a oferit undă verde participării companiei la capitalul social al unei noi burse la Chişinău, într-o iniţiativă care are ca obiectiv modernizarea infrastructurii pieţei de capital din Republica Moldova şi atragerea de investitori locali şi străini.
Campanie ZF pentru date transparente şi credibile. Încâlcitele căi ale statisticilor: câţi angajaţi are cu adevărat România? În ce baze de date se încred autorităţile când pun la cale finanţele ţării? INS numără salariaţi, Inspecţia Muncii contracte, Casa de Pensii asiguraţi, iar Comisia de Prognoză jonglează cu două statistici paralele # Ziarul Financiar
Industria cinematografică din regiune, din nou sub ameninţarea tarifelor lui Trump # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump a anunţat la începutul acestei săptămâni că va impune un tarif de 100% pe toate filmele produse peste graniţe care sunt trimise în SUA, repetând o ameninţare lansată în luna mai care ar da peste cap modelul de business global al Hollywoodului, relatează Reuters.
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. O antreprenoare a pornit acum 22 de ani un centru de medicină pentru navigatori şi a ajuns astăzi la o clinică cu peste 30 de specialităţi şi sute de pacienţi în fiecare zi # Ziarul Financiar
Iuliana Bara, fondator al Medical Cermed, a intrat în antreprenoriat „cu toate forţele“ acum mai bine de 20 de ani, când a deschis un centru de medicină pentru navigatori la Constanţa.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Tudor Nicula, investitor: Bursa a mers surprinzător de bine anul acesta, dar optimismul pare să domine acum fundamentele economice # Ziarul Financiar
Evoluţia pieţei de capital din primele nouă luni din 2025 a fost mai bună decât ar fi anticipat unii participanţi bursieri la început de an, chiar dacă direcţia acesteia s-a îndepărtat parţial de realitatea economică în ultima perioadă, spune investitorul Tudor Nicula, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 30 septembrie
Piaţa Obor intră în era „gentrificării“. Un foodhall cu restaurante de nouă generaţie, cu bere craft şi cafenea de specialitate se ridică văzând cu ochii. Se va schimba în bine sau în rău cea mai mare piaţă din Bucureşti? # Ziarul Financiar
Fie că sunt localnici cei care vin la piaţă pentru a-şi face cumpărăturile săptămânale de fructe şi legume, fie că sunt vizitatori străini care aleg să admire această destinaţie devenită turistică şi să savureze un mic autentic, fie că sunt imigranţi care au găsit aici locul care să le mai aline dorul de casă, „oborul“ este locul lor. Este locul tuturor.
România, în topul ţărilor europene cu cele mai mari creşteri ale preţurilor vacanţelor. Turiştii români plătesc cu aproape 10% mai mult pentru o vacanţă faţă de anul trecut # Ziarul Financiar
România a ajuns în topul ţărilor membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari creşteri ale preţurilor pachetelor de vacanţă, potrivit datelor Eurostat.
O nouă investiţie făcută de fondul Catalyst România: 1,25 milioane de euro în platforma auto digitală Carfix # Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european.
Bursă. Finanţe personale. Cu o evaluare între 1,45 şi 1,65 mld. lei şi un multiplu P/E estimat la 16-18,7, Cris-Tim ar ocupa locul 7 în clasamentul companiilor antreprenoriale de la BVB # Ziarul Financiar
Grupul Cris-Tim, unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, ar intra în liga companiilor antreprenoriale de la Bursa de Valori Bucureşti, pe baza evaluării pe surse între 1,45 mld. lei şi 1,65 mld. lei obţinută de ZF.
Reportajul săptămânii. În ce ţară trăim. Piaţa Obor, deja de câţiva ani un „turn Babel“ la Bucureştiului, intră în era „gentrificării“. Un foodhall cu restaurante de nouă generaţie, cu bere craft şi cafenea de specialitate se ridică văzând cu ochii. „Cred că în acest moment e cel mai cosmopolit loc din oraş“ # Ziarul Financiar
„Vă pot ajuta cu ceva?“ Îi întreabă o doamnă care buchisea de zor dozatoarele de lapte din Piaţa Obor, în faţa cărora, în weekend, găseşti aproape mereu coadă, uneori de până la zece persoane.
Asigurarea de răspundere civilă pentru locuinţă, protecţia suplimentară a proprietarului, dar mai ales a chiriaşului. De ce şi în ce situaţii ai nevoie de o astfel de asigurare? # Ziarul Financiar
În România, de cele mai multe ori atenţia proprietarilor şi a chiriaşilor se concentrează pe riscurile directe precum incendiul, cutremurul şi furtul, însă mult mai puţin discutată este răspunderea civilă, acea componentă a asigurării de locuinţă care acoperă daunele produse terţilor şi care poate face diferenţa între un incident minor şi o pierdere financiară greu de suportat.
ZF Health & Pharma Summit 2025, ziua a doua. Sistemul medical are nevoie de organizare, să gândim traseul integrat. Este anormal ca pacientul să fie plimbat pe drumuri # Ziarul Financiar
Integrarea serviciilor medicale pe care un pacient le poate primi într-o singură prezentare la medic ar trebui să fie modul în care să funcţioneze sistemul de sănătate din România, astfel încât oamenii să nu mai piardă timp pe drumuri între programări, să nu primească interpretarea rezultatelor în aceeaşi zi. Modul de lucru din prezent nu mai poate continua, susţin managerii celor mai mari spitale din ţară, prezenţi la conferinţa ZF Health & Pharma Summit, ediţia din 2025.
Proiectul rectificării bugetare: Veniturile cresc cu 3 miliarde de lei, dar cheltuielile cu 28 miliarde de lei. Prin urmare, deficitul bugetar prognozat la început de an creşte de la 7% din PIB la 8,4% din PIB # Ziarul Financiar
Ca la orice rectificare, unii pierd, alţii câştigă. Dar cei mai mari perdaţi sunt, în ultimă instanţă, plătitorii de impozite, consumatorii care văd că preţurile în magazine au crescut la unele produse şi cu 60%, dacă nu s-au dublat chiar. O sticlă cu chefir de 900 de grame costa, în urmă cu un an, 6,5 lei. Azi costă, în orice magazin mergi, 12 lei. Deci dublu. Guvernul a majorat taxele, dar se împrumută totuşi din ce în ce mai mult, aşa că deficitul bugetar creşte: 7% din PIB propus la început de an, 8,4% din PIB anticipat acum.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Sebastian Metz, AHK România: Predictibilitatea fiscală este avantaj competitiv. Companiile compară ţările la sânge; dacă regulile se schimbă la fiecare câteva luni, capitalul merge spre pieţe unde mediul rămâne stabil pe termen lung # Ziarul Financiar
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pune frână planurilor de creştere exact în momentul în care România are şansa de a-şi transforma avantajele structurale – capital uman, universităţi competitive, o bază industrială extinsă şi resurse energetice – într-un nou val investiţional. „Avem nevoie de un cadru fiscal rezonabil, predictibil, care să fie atractiv pentru companii, pentru că suntem în competiţie“, a spus Sebastian Metz, directorul general al AHK România – Camera de Comerţ Româno-Germană, în cadrul emisiunii CEC Bank pentru Afaceri Româneşti.
Business Plan, o emisiune ZF susţinută de BCR. Afshin Roshanian, cofondator şi CEO, CTS Group: „Produsul e mai mult decât ce pui în ceaşcă: plăteşti locaţia, echipa, experienţa“. De la un an de probă în România la un imperiu al cafelei: povestea lui Afshin Roshanian şi a unui business de 10 milioane de euro # Ziarul Financiar
„Am venit în România în 1994, din State şi Canada, iniţial pentru un an de voluntariat în comunitatea Bahá’í. Nu m-am mai întors. Am făcut a doua facultate aici, m-am căsătorit şi am rămas“, povesteşte Afshin Roshanian despre începuturile sale în România.
ZF Health & Pharma Summit 2025, ziua a doua. Platforma online de programări la medic, estimată să fie gata din ianuarie 2026. Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS: Nu ne mai bazăm pe modelul clasic să afli sau să cunoşti pe cineva pentru o investigaţie medicală # Ziarul Financiar
O platformă online care să cuprindă toţi operatorii medicali în contract cu casele de asigurări de sănătate, pe judeţe, în funcţie de serviciile medicale căutate ar putea fi la dispoziţia pacienţilor români din 2026, potrivit dr. Horaţiu Remus Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Următorul val al boomului AI are la bază datorii, iar comparaţiile cu bula dot-com se înmulţesc # Ziarul Financiar
În primii ani ai boomului AI, comparaţiile cu bula dot-com nu prea aveau logică. Acum, după trei ani, nivelurile în creştere ale datoriilor fac astfel de comparaţii să sune puţin mai adevărate, scrie The Wall Street Journal.
Analiză McKinsey: Inteligenţa artificială generativă ar putea automatiza până la 60% din munca din administraţia publică din România. Statul ar putea câştiga un miliard de euro pe an # Ziarul Financiar
Prin creşterea productivităţii angajaţilor, integrarea AI în sectorul public ar putea genera câştiguri anuale de până la 1 miliard de euro pentru România şi ar putea contribui cu 30-50 de miliarde de euro la PIB-ul ţării până în 2040.
Platforma auto digitală Carfix a atras o investiţie de 1,25 mil. euro de la Catalyst România pentru a accelera expansiunea europeană # Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european. Finanţarea va sprijini GTM Managing Services, compania care operează platforma Carfix, în consolidarea prezenţei în România şi în accelerarea expansiunii pe pieţele din Europa Centrală şi de Est. Platforma interconectează asigurători, brokeri, service-uri auto, dealeri şi utilizatori finali, dezvoltând soluţii digitale pentru managementul daunelor, estimări automate de costuri şi mentenanţă preventivă.
