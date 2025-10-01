Ipostază rară cu Irina Columbeanu, mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei

07:20

Bancul de miercuri: Cineva se plânge de un atac „cibernetic”: – Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe laptopul meu! – Păi, care era parola ta? -Anul de canonizare al Sfântului Dominic de către Papa Grigore al IX-lea. -Uauuuu! Foarte tare. Și în ce an a fost asta? -1234 Alo, bună […]