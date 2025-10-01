Ipostază rară cu Irina Columbeanu, mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Gândul, 1 octombrie 2025 11:20
Irina Columbeanu, fiica lui Irinei și a Monicăi Gabor s-a stabilit în Dubai, după ce în urmă cu mai mulți ani a decis să părăsească România. Tânăra și-a luat la revedere de la tatăl ei pentru o perioadă. Irinel Columbeanu locuiește acum la un azil, iar Irina a mers în Dubai, acolo unde locuiește mătușa […]
• • •
Acum 5 minute
11:50
BANC | Aflat la volanul mașinii, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor și îi cere o țigară # Gândul
Aflat la volanul mașinii lui, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor din zonă și îi cere o țigară. Bulă i-o oferă imediat ca să scape de el. Între timp, semaforul se face verde și Bulă pleacă în trombă. La următorul semafor, în mod ciudat, același cerșetor: – Domnule, te rog, dă-mi și un foc. […]
Acum 15 minute
11:40
Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: „Acuzele aduse mie sunt false. Le cer să DEMONSTREZE că nu sunt false” # Gândul
Călin Georgescu fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. UPDATE: Călin Georgescu a ieșit de la sediul Poliție unde s-a prezentat pentru control judiciar. Fostul candidat la președinție a declarat că […]
11:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat pe marginea dezvăluirilor legate de anularea alegerilor din 6 decembrie. El a reacționat la informațiile apărute în presă despre al treilea judecător CCR care s-ar distanța de acea decizie și a explicat ce crede că s-a întâmplat cu adevărat. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
11:40
Un avion a decolat de la Paris spre Washington. După numai două ore și jumătate, a aterizat tot la Paris din cauza unei DEFECȚIUNI la toaletă # Gândul
Un avion al companiei United Airlines, care a decolat de la Paris, a aterizat înapoi la aeroport numai după 2 ore și jumătate din cauza unei defecțiuni la toaletă. Destinația era Washington D.C. Aeronava a decolat din nou, dar abia 25 de ore mai târziu, notează Business Insider . Zborul 331 a decolat din Paris în jurul […]
11:40
Furtună devastatoare în regiunea Odesa, soldată cu 9 morți. Sute de oameni au fost evacuați de urgență # Gândul
O furtună de proporții, cu ploi violente, a afectat regiunea Odesa din sudul Ucrainei, cauzând cel puţin 9 decese, inclusiv al unui copil, au anunţat miercuri serviciile de urgenţă din această ţară aflată în război. Pe parcursul nopții trecute, salvatorii au desfășurat operațiuni de intervenție de anvergură. 362 de persoane au fost salvate Forțele de […]
Acum 30 minute
11:30
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit, în cel mai nou jurnal al său, despre interviul lui Nicușor Dan acordat la Euronews, care a înregistrat cele mai mici cifre de audiență.
11:30
Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria după ALEGERILE din Moldova. Care este agenda discuțiilor cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, pe agenda discuţiilor aflându-se rezultatul alegerilor, proiectele de conectivitate şi cooperare transfrontalieră şi sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova. Agenda discuției dintre cei doi oficiali Cei doi oficiali au discutat despre situaţia politică din Republica Moldova după recentele alegeri […]
11:30
Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins # Gândul
La USR pare că s-a dat startul unui concurs în urma căruia va câștiga acela care îl va pune în cele mai stânjenitoare situații pe fostul lor șef de partid, actualul președinte Nicușor Dan. Vizita lui Nicușor Dan, de marți, de la Timișoara, nu a făcut excepție. Gafa de protocol de la Timișoara, a lui […]
Acum o oră
11:20
11:10
Armata americană îşi reduce prezenţa în Irak, deoarece și-a îndeplinit misiunea în lupta contra organizaţiei teroriste Statul Islamic (SI), anunță Pentagonul. Potrivit Reuters, nu este clar câte trupe vor fi retrase și câte vor rămâne în ţară. De la sfârşitul lunii august, militarii americani au început să părăsească bazele din Irak, inclusiv baza Ain al-Assad […]
11:10
COREEA DE SUD ia măsuri împotriva amenințărilor regionale/ Lee Jae-Myung anunță creșterea bugetului apărării pe 2026 # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat că va crește bugetul apărării pentru 2026 cu 8,2%, ajungând la 47,2 miliarde de dolari. Lee Jae-Myung a făcut acest anunț cu ocazia Zilei Forțelor Armate din Coreea de Sud, subliniind importanța capacităților de apărare. „Impulsul pentru cooperare și prosperitate comună slăbește în întreaga lume și intrăm într-o eră […]
11:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre măsurile economice pe care le-ar fi luat dacă ar fi fost prim-ministru în această perioadă de criză. El a descris un plan în mai multe etape, concentrat pe sprijinirea mediului de afaceri românesc, reducerea importurilor și salvarea industriilor strategice. Urmăriți aici, integral, […]
11:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis primele avertizări de viscol și ninsori abundente, valabile în mai multe județe aflate în zonele de munte. Vor intra în vigoare mai multe coduri galbene și portocalii de ploi torențiale și de vânt puternic. Specialiștii ANM au anunțat că vremea va fi una deosebit de rece în cea mai […]
11:00
Ea este frumoasa ACTRIȚĂ din cauza căreia Scarlett Johansson, Natalie Portman, Gal Gadot, Emilia Clarke sau Anne Hathaway ar putea ajunge șomere # Gândul
Este o actriță frumoasă, fermecătoare, singură, dar fabuloasă. Își învață replicile rapid, joacă fenomenal în orice film romantic, SF sau de acțiune, nu face greșeli, deși mai face câte o gafă rareori. Călătorește unde vrea ea, la viteză mare și face mai multe exerciții și acțiuni de cascadorie decât actorul Tom Cruise. În viitor, ar […]
Acum 2 ore
10:50
Nu s-a uitat nimeni la interviul lui Nicușor Dan de la Euronews. Media audienței pe cele 2 ore de interviu a fost de 0.0% # Gândul
Timp de două ore Nicusor Dan a vorbit aseară, între orele 21-23, la Euronews despre alegerile din Republica Moldova, politica de înarmare a României, guvernare, relații externe, cam toate temele de interes pentru opinia publică. Doar că surpriză, nu a interesat pe nimeni! Pe publicul național 18+, populație cu DREPT DE VOT, audiența medie a celor […]
10:40
Victor Ponta: „Cei care l-au ales pe NICUȘOR DAN sunt aceiași care i-au ales pe Băsescu și pe Iohannis. Vin odată la 5 ani și ne salvează” # Gândul
Victor Ponta în emisiunea Marius Tucă din 30 septembrie 2025 face o critică dură la adresa actualului președinte al României și a clasei politice în general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În cadrul emisiunii sale, jurnalistul Marius Tucă si fostul prim-ministru Victor Ponta au atras atenția asupra stării evidente de dezorientare în care […]
10:40
BLOCAJ instituțional în Statele Unite. Ce înseamnă acest lucru la nivel practic pentru societatea americană # Gândul
Statele Unite se confruntă, începând de miercuri, cu un blocaj instituțional, cauzat de faptul că democrații și republicanii din Congresul american nu au reușit să se pună de acord în ceea ce privește proiectul de buget. În acest context, Administrația de la Washington se va confrunta cu o serie de probleme grave, cauzate de această […]
10:40
Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Cu cât vor crește ratele # Gândul
Toamna austerității aduce și rate mai mari la creditele românilor. Indicele IRCC a crescut de la 5,55% la 6.06% – maxim istoric. Doi specialiști în domeniu bancar au explicat, pentru GÂNDUL, ce înseamnă creșterea IRCC și cum se calculează noile rate la credite în funcție de acest indice. Ce înseamnă creșterea dobânzilor pentru o rată […]
10:20
Călin Georgescu fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!.
10:20
Nicușor Dan merge la Copenhaga să le spună liderilor europeni și de ce s-au anulat alegerile din România # Gândul
Cea de-a VII-a reuniune a Comunității Politice Europene, din cadrul Consiliului European, îl are ca invitat și pe președintele României. Nicușor Dan va prezenta, în cadrul reuniunii informale de la Copenhaga, mai multe aspecte printre care și cele legate de motivul anulării alegerilor. Miercuri, ora 13.00 a României, începe reuniunea informală a şefilor de stat sau […]
10:20
O femeie din Rusia a fostă găsită locuind într-o peșteră din India împreună cu cele două fiice mici ale sale. Nina Kutina, în vârstă de 40 de ani, și fetele ei de șase, respectiv cinci ani, au fost salvate pe data de 9 iulie de polițiști aflați în patrulare de rutină într-o pădure din satul […]
10:10
Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a insultat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, făcându-l „stupid” pentru că a amenințat SUA cu atacuri nucleare. „A fost într-adevăr o persoană stupidă … a menţionat cuvântul nuclear. Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”, a […]
10:00
4 felii tăiate de pizza la Aeroportul Leonardo da Vinci din Roma sunt mai IEFTINE decât o singură felie de la Aeroportul Henri Coandă din București # Gândul
Prețurile din restaurantele Aeroportului Internațional Henri Coandă îi determină pe români să-și pună pofta în cui și să-și ia pachet de acasă, iar alții preferă să urce în avion flămânzi. Pe rețelele de socializare, subiectul prețurilor din aeroporturi pe timp de criză s-a viralizat. Pasagerii trebuie să înțeleagă un singur lucru: dacă nu vor să […]
10:00
Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene # Gândul
Guvernul lui Pedro Sánchez a anunțat că va investiga companiile care fac reclamă produselor sau servicii în Spania, care provin din teritoriile palestiniene ocupate de Israel. Măsura vine în urma aprobării unui decret de săptămâna trecută care interzice promovarea unor astfel de bunuri și servicii în țară, a anunțat Ministrul Consumului, într-un comunicat. Decretul face […]
Acum 4 ore
09:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre starea actuală a PSD, despre cum s-a transformat partidul din 1990 până astăzi și despre propria sa poziție față de scena politică. Dialogul cu Marius Tucă a fost presărat cu exemple concrete și cu o critică la adresa conducerii actuale a PSD. […]
09:50
România va produce drone împreună cu Ucraina/Oana Țoiu: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană” # Gândul
România va produce drone de apărare împreună cu Ucraina. Proiectul a început înainte de incursiunile rușilor pe teritoriul românesc, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu(USR). Oana Țoiu a mai spus că aparatele de zbor sunt destinate pentru apărarea flancului estic al NATO, de care România e responsabilă în interiorul Tratatului, într-un interviu pentru Reuters. […]
09:50
Federația Română de Handbal a anunțat că Ovidiu Mihăilă e noul selecționer al echipei naționale feminine. Florentin Pera și Bogdan Burcea au demisionat, după ce erau la națională din 2022. Numirea a venit repede pentru că naționala se pregătește de Campionatului Mondial 2025, care începe în noiembrie. Cine e noul selecționer al naționalei de handbal […]
09:50
Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie # Gândul
Într-o eră în care tastatura câștigă tot mai mult teren în fața scrisului de mână, instanțele din India pun accent pe scrisul de mână, mai ales când este vorba de medici. În India, ca peste tot în lume, există numeroase glume despre scrisul ilizibil al doctorilor, pe care doar medicii pot sa îl descifreze. Ultima […]
09:40
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală: „Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti” # Gândul
Registrul Național de Vaccinări a contabilizat o populație de 1,1 milioane de persoane care s-au vaccinat împotriva gripei în perioada 2024-2025. Ministerul Sănătății recomandă, la rândul său, vaccinarea antigripală mai ales a persoanelor din categoriile de risc. Potrivit ministerului de resort, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin […]
09:40
S-a aflat! Câte clase are Serghei Mizil, de fapt. Studiile celui mai bătrân concurent de la Asia Express 2025 # Gândul
Serghei Mizil reprezintă unul dintre cei mai carismatici participanți de la Asia Express, el face echipă cu Mara Bănică și reușește să aducă zâmbete și voia bună prin stilul lui nonconformist. Deși publicul îl vede ca pe un personaj savuros, mulți nu știu însă ce studii a urmat. Serghei Mizil este cel mai în vârstă […]
09:40
O felie de pizza la Aeroportul Internațional Leonardo da Vinci din Roma este mai IEFTINĂ decât la Aeroportul Internațional Henri Coandă din București # Gândul
Prețurile din restaurantele Aeroportului Internațional Henri Coandă îi determină pe români să-și pună pofta în cui și să-și ia pachet de acasă, iar alții preferă să urce în avion flămânzi. Pe rețelele de socializare, subiectul prețurilor din aeroporturi pe timp de criză s-a viralizat. Pasagerii trebuie să înțeleagă un singur lucru: dacă nu vor să […]
09:10
Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară # Gândul
Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor de la noi din țară. Așadar, românii sunt sfătuiți să se îmbrace cu haine groase și să aibă la ei umbrele atunci când ies din casă pentru că sunt anunțate ploi în cea mai mare parte a țării. Prima zi de octombrie vine cu temperaturi scăzute. Vremea […]
08:50
Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion # Gândul
Franța și Statele Unite planifică o a doua misiune comună de manevre coordonate cu sateliți pe orbită, demers care are scopul de a perfecționa capacitățile de spionaj, pe măsură ce China își extinde prezența militară în spațiu. Operațiunea ar fi a treia misiune a Pentagonului efectuată în spațiu, alături de un aliat, după prima sa […]
08:50
Shutdown federal în SUA, începând de la miezul nopții: Donald Trump și democrații din Congres nu au ajuns la un acord privind cheltuielile federale # Gândul
Serviciile guvernului și instituțiile federale ale Statelor Unite ar urma să fie suspendate începând de la miezul nopții (7:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și cabinetul său republican nu au reușit să ajungă la un acord cu liderii democraților din Congres în privința stabilirii cheltuielilor federale. La fel ca în toamna anului 2023, […]
08:50
Sărbătoare mare pentru creștini ortodocși. Acoperământul Maicii Domului, tradiții și obiceiuri pe care creștinii le respectă astăzi # Gândul
Miercuri, 1 octombrie 2025, creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie. Astăzi se pot rosti rugăciuni către Maica Domnului și se crede că unele rugi rostite, de Acoperământul Maicii Domnului, pot fi chiar făcătoare de minuni. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși Acoperământul Maicii Domnului este […]
08:40
De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță: „Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului” # Gândul
„Vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!” își începe liderul interimar al PSD mesajul de felicitare, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Sorin Grindeanu aduce vești importante pentru pensionari. 2,7 milioane de pensionari vor primi mai mulți bani la pensie, chiar înainte […]
08:40
Inter a REUȘIT a doua victorie în Liga Campionilor. Ce notă a primit Cristi Chivu și ce spune presa italiană # Gândul
Inter, finalista ediției trecute a Ligii Campionilor, a reușit a doua victorie în UCL, 3-0, cu Slavia Praga. Au marcat Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34. Prima victorie în Liga Campionilor a lui Chivu pe banca lui Inter a fost cu Ajax, 2-0. Chivu are patru victorii consecutive la Inter și a devenit al […]
08:30
Un fost general din Armata israeliană a fost desemnat la conducerea SHIN BET/ Netanyahu salută decizia Cabinetului # Gândul
Cabinetul israelian a aprobat în unanimitate desemnarea lui David Zini în funcția de șef al Shin Bet, în pofida controverselor privind alegerea conducerii agenției de securitate. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat numirea noului șef Shin Bet, afirmând că realitatea de după masacrul comis de gruparea islamistă Hamas din 7 octombrie 2023 „impune un nou […]
08:30
O femeie a descoperit o adevărată comoară într-o geantă cumpărată de la un second-hand. Ce a găsit femeia înăuntru # Gândul
O femeie care a decis să cumpere o geantă de la un magazin second-hand a avut parte de o surpriză de proporții. Când a ajuns acasă a descoperit o adevărată „comoară” în interior. Gunoiul unora, bucuria altora, această vorbă se aplică ți în cazul unei femei care și-a cumpărat o geantă de la un magazin […]
08:30
Aproximativ 60 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9 produs în Filipine, au transmis oficialii responsabili de gestionarea dezastrelor. Orașul Bogo și alte orașe și municipalități afectate au declarat „stare de calamitate” în timp ce evaluează pagubele cauzate de seism, potrivit BBC. Cutremurul a avut loc marți în largul coastei […]
08:20
Românii care ies la pensie în acest an vor primi un venit calculat în funcție de vechime: 2.958 de lei după 30 de ani, 3.754 lei după 35 de ani și 4.665 lei după 40 de ani. Însă, numai într-un scenariu moderat, în care valoarea punctului de referință crește cu 3% pe an. Calculul pensiei: […]
08:20
Bancul zilei: Un patron face o selecție pentru angajare: -Bună ziua! Am citit anunțul, îmi place fata, are numai calități…dar despre ce defect fizic e vorba? -E gravidă, dar abia se vede … Autorul recomandă: BANC | Bulă, Bubulina și hoțul nocturn
08:10
De ce se clatină atât de des scaunul Ursulei von der Leyen / „Moțiunea stângii radicale poate fi periculoasă pentru soarta Comisiei” # Gândul
În octombrie, Comisia Europeană condusă de preşedinta Ursula von der Leyen își va apăra, din nou, poziția în fața Parlamentului European. Șefa Comisiei se confruntă cu două moțiuni de cenzură, după ce demersul inițiat de europarlamentarul român Gheorghe Piperea a căzut în Legislativul de la Bruxelles. Două grupuri politice, „Patrioţi pentru Europa” şi grupul Stângii, […]
08:00
Victor Ponta: „Vom avea deficit de cel puțin 35 de miliarde de euro, față de 32 de MILIARDE cât am avut anul trecut” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a atras atenția că, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvern, deficitul bugetar nu doar că nu va scădea, ci, susține el, va continua să crească până în 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „România dă 7 miliarde pe tancuri” Fostul lider […]
Acum 6 ore
07:50
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu # Gândul
Un nepalez a dezvăluit într-un interviu cât câștigă lunar în România și cât trimite acasă, din întregul său venit lunar. În plus, a spus cât i-ar lua să își facă o casă la el în țară, cu banii câștigați în România. -Ai învățat într-o lună jumate. Salariul e bun? Imigrant: -E ok? -Cât? Imigrant: -Asta […]
07:40
Subiectul presant al reuniunii UE de la Copenhaga, la care participă și Nicușor Dan/ De ce a fixat PUTIN ținta pe Marea Baltică # Gândul
Liderii țărilor europene, inclusiv președintele Nicușor Dan, se reunesc la Copenhaga, miercuri și joi, pentru a stabili modalități de consolidare a apărării europene, în contextul riscurilor tot mai mari generate de Rusia, care a intensificat acțiunile hibride pe flancul estic, în special în zona Mării Baltice. Miercuri, la Copenhaga are loc un summit informal al […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre desecretizarea CSAT-ului în care s-a discutat anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Au venit șefii de la servicii și au zis: domnule președinte, domnule prim-ministru, avem date că […]
07:20
Bancul de miercuri: Cineva se plânge de un atac „cibernetic”: – Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe laptopul meu! – Păi, care era parola ta? -Anul de canonizare al Sfântului Dominic de către Papa Grigore al IX-lea. -Uauuuu! Foarte tare. Și în ce an a fost asta? -1234 Alo, bună […]
07:20
1 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Catrinel Menghia împlinește 40 de ani, André Rieu 76/ Primul automobil de serie, Ford Model T, este vândut cu 825 $ # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 1 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Catrinel Menghia, cunoscută și sub numele artistic Catrinel Marlon, este una dintre cele mai apreciate vedete internaționale de origine română. Născută pe 1 octombrie 1985 la Iași, Catrinel şi-a început cariera în […]
07:10
Hoții români care au comis „jaful secolului” în Olanda îl dau în judecată pe Cristian Mungiu. „Din scenariu lipsește Cătălin Botezatu!” # Gândul
Hoții români care au prădat muzeul olandez Kunsthal și au furat șase picturi în valoare de sute de milioane de euro, au decis să-l dea în judecată pe Cristian Mungiu, scenarist pentru filmul „Jaful secolului”. Filmul are ca subiect spargerea din toamna lui 2012, de la Rotterdam, iar persoanele implicate susțin că nu s-ar fi […]
