Judecătoare cercetată de Inspecția Judiciară după ce a expus motivele pentru care a condamnat un agresor la 30 de ani de închisoare
Digi24.ro, 1 octombrie 2025 11:20
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu după ce Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a explicat pe rețelele de socializare motivul pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani de închisoare pentru „tentativă de omor calificat asupra soției”. Instituția invocă „o posibilă încălcare a Codului deontologic” al magistraților.
Acum 5 minute
11:50
Cuantumul burselor pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică, în luna septembrie, un proiect de ordin care stabileşte cuantumurile burselor pentru anul universitar 2025-2026. Proiectul vizează studenţii înmatriculaţi la programe finanţate de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Acum 15 minute
11:40
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk # Digi24.ro
Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar - una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume - şi ar prezenta riscuri de explozie, potrivit unui cont de Telegram anti-Kremlin, foarte bine informat de cele mai multe ori.
Acum 30 minute
11:30
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” # Digi24.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat scena, a declarat ulterior că nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”. Aceste detalii apar în motivarea Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care s-a decis menţinerea arestului preventiv, potrivit G4Media.ro.
11:30
Igor Grosu, liderul PAS, întâlnire cu Ilie Bolojan la București: Am convenit să ducem relațiile bilaterale „la un nivel fără precedent” # Digi24.ro
Președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul constant al României și a anunțat planuri comune ambițioase pentru următorii ani.
Acum o oră
11:20
Cătălin Cherecheș rămâne fără 2,6 milioane de lei din averea sa. Fostul primar e la închisoare, condamnat pentru mită # Digi24.ro
Curtea de Apel Cluj a decis ca 2,6 milioane de lei din averea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, să fie confiscați, pe motiv că suma nu poate fi justificată. Fostul edil se află în închisoare din 2023. A fost prins după ce a fugit din țară, chiar înainte de sentința pe care o execută acum, o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru luare de mită.
11:20
11:10
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul concubin miercuri dimineață. Femeia a ajuns în stare gravă la spital. Bărbatul și-ar fi plănuit atacul și este acum in custodia polițiștilor.
11:00
„Situația este critică”. Volodimir Zelenski avertizează despre pericolul de la cea mai mare centrală nucleară din Europa # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel de la începutul războiului pe scară largă.
Acum 2 ore
10:50
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM anunță vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineață, noi avertizări de vreme rea pentru jumătate din țară. La munte va ninge viscolit și se va depune strat nou de zăpadă, au anunțat meteorologii. Joi și vineri sunt în vigoare și coduri galben și portocaliu de ploi și vânt puternic, care vizează inclusiv Municipiul Bucureşti.
10:40
Ce este de făcut în tromboza venoasă cerebrală
10:40
Giorgia Meloni avertizează flotila cu ajutor pentru Gaza să se oprească sau riscă să „împiedice pacea” # Digi24.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a cerut unei flotile aflate în drum spre Gaza să se oprească, afirmând că ultima tentativă a activiștilor, printre care se află și Greta Thunberg, de a livra ajutoare riscă să submineze planul lui Trump de a pune capăt războiului, relatează BBC.
10:30
Vaccinarea antigripală: cine beneficiază de compensare și care e procedura. Câte persoane s-au vaccinat în sezonul 2024-2025 # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc și precizează că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis.
10:30
Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate este, înainte de toate, victoria cetățenilor Republicii Moldova și a unor lideri politici, mai ales a Președintei Maia Sandu, care au păstrat fără echivoc și ferm direcția pro-europeană.
10:20
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Ce semnificație are tradiția controversată # Digi24.ro
O fetiță de 2 ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată pe brațe de membrii familiei, de la locuința lor din Kathmandu până la un templu, marți, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus din țară. Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost desemnată drept noua Kumari sau „zeiță virgină”, înlocuind-o pe cea precedentă, despre care tradiția spune că devine o simplă muritoare odată cu intrarea la pubertate, scrie CNN.
10:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 octombrie
10:10
Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmite Bloomberg.
10:00
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sf Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital” # Digi24.ro
Mama unui copil care a fost internat la spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei bacterii periculoase, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că igineizarea era făcută doar de mântuială, cu același mop se spălau și toaletele, și holurile, și saloanele. Mai mult, mâncarea pe care o primeau copiii nu putea fi consumată și nici nu se ținea cont de alergii. Femeia care a trecut prin experiența traumatizantă spune că îi este extrem de frică să își mai interneze copilul în spitalul din Iași și că ia în calcul să îl ducă la București.
Acum 4 ore
09:50
Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România # Digi24.ro
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului.
09:40
Furtună devastatoare în Odesa: nouă morți, inclusiv un copil. Sute de persoane au fost evacuate # Digi24.ro
În regiunea Odesa, nouă persoane au murit în urma furtunii, inclusiv un copil. Aceste cifre au fost comunicate pe 1 octombrie de către Serviciul pentru Situații de Urgență (SES).
09:30
Un copil de 11 ani a murit după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și cele două surori au fost transportate la spital # Digi24.ro
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Cele două surori și mama au fost transportate la spital.
09:30
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial # Digi24.ro
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat, marți seară, că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din țări NATO, posibil și alte incursiuni cu drone, pentru a da vina pe Ucraina. Mesajul vine după ce autoritățile ruse au acuzat Kievul că vrea să lanseze atacuri în România și Polonia, cu scopul de a declanșa un Al Treilea Război Mondial.
09:10
Octombrie începe cu temperaturi neobișnuit de reci. Locul din România în care s-au înregistrat minus 7 grade # Digi24.ro
Iarna a venit mai devreme la munte, iar vremea se anunță deosebit de rece și în restul țării. Temperatura se apropie de pragul gerului, la cea mai înaltă stație meteo din țară. La Vârful Omu au fost minus 7 grade Celsius în această dimineață. Temperaturile maxime se vor opri la 15 grade Celsius, în cea mai mare parte a țării.
08:40
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia # Digi24.ro
Dmitri Medvedev a reacționat ironic după ce Donald Trump a declarat că a trimis submarine nucleare americane lângă Rusia. Fostul președinte rus sugerează că liderul de la Washington exagerează și chiar minte, comparând afirmațiile acestuia cu zicala despre pisica neagră aflată într-o cameră întunecată.
08:40
Încă o femeie ucisă de fostul iubit: O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar mama ei este grav rănită # Digi24.ro
Un nou caz de violență extremă împotriva unei femei a avut loc în județul Neamț. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal marți, în curtea mamei sale, de fostul ei iubit.
08:40
Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea alegerilor din România. Ce alte teme sunt pe agenda discuțiilor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, în Copenhaga, informează Administraţia Prezidenţială.
Acum 6 ore
07:50
Crește bilanţul victimelor după cutremurul din Filipine. Autorităţile au informații privind moartea a 60 de persoane # Digi24.ro
Autorităţile din Filipine afirmă că au primit raportări că 60 de persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 6,9 produs în largul coastelor. Seismul a fost urmat de sute de replici.
07:30
Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar. Decizia anunțată de Casa Albă # Digi24.ro
Statele Unite se apropie inexorabil de o paralizie bugetară după eşecul de marţi din Senat al unei ultime încercări de a evita suspendarea unei părţi din serviciile federale, faimosul „shutdown”.
07:10
De ce a ajuns Costinești în topul celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa # Digi24.ro
Epava Evangelia din Costinești a fost inclusă pe lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru anul 2025. Epava atrage anual mii de turiști din țară și din străinătate. Lista este completată de Lacul Loch Ness din Scoția și de Devil's Crevice din Norvegia.
07:10
Promovează pacea, dar livrează arme: Rolul dublu jucat de China într-un conflict sângeros despre care Trump se laudă că i-a pus capăt # Digi24.ro
Thailanda și Cambodgia au dat vina una pe cealaltă pentru declanșarea conflictului în care armatele celor două țări s-au bombardat reciproc timp de cinci zile în apropierea graniței comune. China a cerut ca luptele de la frontieră să înceteze, însă a înarmat trupele cambodgiene cu rachete, obuze și mortiere cu doar câteva săptămâni înainte să înceapă luptele și rămâne un furnizor important de arme pentru ambele state din Asia de Sud-Est.
07:10
Ce rol joacă Cisiordania în recunoașterea Palestinei ca stat și în încheierea conflictului cu Israelul # Digi24.ro
Cisiordania rămâne una dintre cele mai disputate regiuni din Orientul Mijlociu. Coloniile israeliene, statutul juridic și populația palestiniană fac din acest teritoriu un element decisiv atât pentru recunoașterea internațională a Palestinei ca stat, cât și pentru orice posibilă soluție de pace cu Israelul, relatează DW.
07:10
Acoperământul Maicii Domnului 2025: Praznic dedicat Fecioarei Maria. Care este îndemnul preotului pentru ziua de 1 octombrie # Digi24.ro
La 1 octombrie, biserica ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare de referință în calendarul creștin, dedicată ocrotirii Fecioarei Maria. Marcată prin rugăciuni și rânduieli de post, praznicul amintește de minunea petrecută în secolul al X-lea, la Constantinopol.
07:10
Calendar ortodox octombrie 2025: Trei sărbători religioase importante sunt menționate cu cruce roșie # Digi24.ro
În luna octombrie 2025, ortodocșii sărbătoresc trei mari praznice cu cruce roșie: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Pe lângă aceste sărbători principale, luna octombrie include și alte evenimente importante dedicate sfinților apostoli
07:10
„Nu îi putem da amendă unui robot”. Ce se întâmplă când poliția oprește o mașină fără șofer care a încălcat regulile de circulație # Digi24.ro
Dacă o mașină face o întoarcere ilegală, dar nu este nimeni la volan, cine primește amenda? Aceasta a fost întrebarea existențială cu care polițiștii din California s-au confruntat după ce au oprit în trafic o mașină autonomă care a încălcat regulile de circulație.
07:10
„Următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman”: Tilly Norwood, o actriţă creată de AI, a iscat scandal la Hollywood # Digi24.ro
O nouă actriţă face furori la Hollywood. Secretul ei constă în faptul că a fost creată de o inteligenţă artificială (AI), ceea ce a stârnit un val de indignare în rândul colegilor ei de breaslă din viaţa reală, informează AFP.
07:10
„Drogul lui este puterea”. Motivul pentru care Lukașenko își caută aliați în Occident, iar americanii îl consideră util # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, încearcă să iasă din blocajul diplomatic cauzat de susținerea Rusiei în războiul cu Ucraina, căutând cu prudență spațiu dincolo de Moscova, relatează The Guardian.
07:10
Nicuşor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Se poate face cu tot cu Transnistria” # Digi24.ro
Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate avea loc „cu tot cu Transnistria”, președintele precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit.
Acum 8 ore
04:20
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de reciclare cu flyere pe hârtie o să înnebunesc” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că în 2026 va demara o campanie națională de educare și comunicare privind reciclarea, pentru a încerca să crească procentul de reciclare a deșeurilor, care acum, la nivel național se află la doar 13%. Întrebată dacă va fi din nou o campanie în care li se va spune oamenilor să colecteze separat, ministra a spus că dacă mai aude de o campanie cu flyere de hârtie va înnebuni. Totodată, a anunțat că încearcă să mute proiectele de mediu care n-au mai prins bani din PNNR în gestiunea Administrației Fondului de Mediu (AFM).
Acum 12 ore
00:30
Discursurile preşedintelui american Donald Trump şi al secretarului apărării Pete Hegseth la o reuniune rară a liderilor militari americani au fost întâmpinate cu critici aspre din partea democraţilor, cu laude din partea republicanilor şi cu o reacţie discretă până acum din partea oficialilor militari înşişi, relatează Reuters.
00:20
Oana Țoiu: România plănuiește să înceapă rapid producția de drone defensive împreună cu Ucraina # Digi24.ro
România speră să înceapă rapid producția de drone defensive pe teritoriul său, împreună cu Ucraina, pentru a fi folosite intern dar și de către aliații din UE și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu pentru Reuters.
00:00
Ce s-a întâmplat în aceste zile în Republica Moldova este mai mult decât un simplu proces electoral. Este un răspuns curajos și matur dat unuia dintre cele mai agresive atacuri hibride lansate de Federația Rusă asupra unei democrații europene în devenire.
30 septembrie 2025
23:40
Este anchetă în Gorj, după un atac ca-n filme. Două persoane mascate l-au așteptat în fața porții pe șoferul unui microbuz școlar și l-au bătut cu bestialitate. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi.
23:40
Cât a costat campania electorală a lui Călin Georgescu. Președintele Nicușor Dan vorbește de zeci de milioane de euro # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că oameni din domeniul consultanţei politice i-au precizat că finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu s-ar fi putut ridica la 20 de milioane de euro, deşi procurorii au date cu privire la un milion de euro plătit de omul de afaceri Bogdan Peşchir. În plus, şeful statului intuieşte că „în spatele lui Călin Georgescu au fost nişte oameni din corupţia românească a anilor '90 – 2000”.
23:20
Buzoianu, despre reorganizarea Romsilva: Nu putem să plătim din tăieri de păduri activități precum hoteluri, vândut de gemuri, băuturi # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marți seară, la Digi24, că reorganizarea Romsilva este importantă „pentru că noi nu mai putem să plătim din tăieri de păduri activități secundare care nu se susțin și de care Romsilva nu are de ce să se ocupe”, făcând referire și la pierderile înregistrate de hotelul care aparține de Regie. „Dacă activitățile secundare aduc bani, foarte bine, pot fi folosiți pentru administrarea pădurilor, dar nu invers, să se ducă pe hoteluri, vândut de gemuri și băuturi răcoritoare”, mai reclamă aceasta.
23:20
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are, în prezent, un mecanism de comandă în cazul survolării unui corp străin deasupra teritoriului naţional, subliniind că, în cazul în care ar fi vorba despre avioane fără pilot, drone, abordarea ar trebui să fie una mai degrabă activă, iar în cazul unui avion cu pilot - una mai degrabă prudentă. El a explicat și ce reprezintă conceptul scutul de drone (drone wall) vehiculat la nivelul NATO.
23:10
Diana Buzoianu, despre construcțiile din parcurile Capitalei: „În goana după profit, se aruncă la gunoi sănătatea a milioane de oameni” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că problema clădirilor construite în spațiile verzi destinate agrementului, precum parcurile, ar trebui abordată în interiorul Coaliței de guvernare. „Ar trebui să ne asumăm faptul că nu vom mai putea să avem o legislație care este prea laxă cu oamenii care distrug spațiile verzi”, a subliniat demnitarul, adăugând că, din punctul său de vedere, măsura ar trebui să fie clară: o interdicție de a se construi în astfel de zone.
23:00
Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod # Digi24.ro
Momentul în care cutremurul de magnitudine 6,9 a lovit marți seara mai multe insule din Filipine a fost surprins în imagini de o cameră de la bordul unei mașini care traversa un pod de pe insula Cebu. Cel puțin cinci oameni au murit în urma seismului, mai multe drumuri au fost afectate, clădiri s-au prăbușit, iar alimentarea cu energie elctrică a fost întreruptă.
Acum 24 ore
22:50
Ministrul Mediului, despre instituțiile din subordine: Sunt diferențe mari de salariu, deci frustrare. Pe teren nu mai au oameni # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marți seară, la Digi24, că „principala problemă la autoritățile din subordinea Ministerului este că există diferențe foarte mari de salariu, deci o frustrare foarte mare între oamenii care duc munca reală și oamenii care stau în birouri și iau deciziile din pix”. Ea subliniază că „există și o mare problemă cu personalul, în sensul că sunt zone întregi în care lucrările de pe teren nu mai au oameni”. „Organigramele sunt pline în birouri, aproape la toate instituțiile”, mai spune oficialul din Guvern.
22:50
Ce chirie va plăti de la 1 octombrie Administrația Apelor Române pentru sediul central. Instituția achita 54.000 de euro pe lună # Digi24.ro
Administrația Națională Apele Române folosește un sediu pentru care plătește 54.000 de euro unui offshore din Cipru. În legătură cu acest subiect, ministrul Mediului a spus la Digi24 că noul director numit recent în funcție a renegociat contractul, iar suma aproape s-a înjumătățit. În opinia sa, ceea ce a dus la scăderea facturii pentru chirie a fost modul în care actuala conducere administrează instituția.
22:30
Mesajul transmis de Vladimir Putin în aceeași zi în care Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem # Digi24.ro
Într-un mesaj video care marchează a treia aniversare a anexării a patru regiuni ucrainene de către Rusia, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Moscova duce o „bătălie dreaptă” pentru a susține voința poporului din Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson.
22:30
Un cutremur puternic a avut loc în Filipine: cel puțin cinci morți, curent electric întrerupt, clădiri și drumuri avariate # Digi24.ro
Cel puţin cinci persoane au murit după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km, a avut loc marţi seara în largul coastelor din centrul Filipinelor. Seismul a provocat pagube clădirilor şi drumurilor şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele regiuni, relatează AFP.
