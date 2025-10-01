Cătălin Cherecheș rămâne fără 2,6 milioane de lei din averea sa. Fostul primar e la închisoare, condamnat pentru mită

10:00

Mama unui copil care a fost internat la spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei bacterii periculoase, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că igineizarea era făcută doar de mântuială, cu același mop se spălau și toaletele, și holurile, și saloanele. Mai mult, mâncarea pe care o primeau copiii nu putea fi consumată și nici nu se ținea cont de alergii. Femeia care a trecut prin experiența traumatizantă spune că îi este extrem de frică să își mai interneze copilul în spitalul din Iași și că ia în calcul să îl ducă la București.