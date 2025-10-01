Ploi, vânt și vreme și mai rece, joi și vineri, în 13 județe și București

16:40

O femeie în vârstă de 37 de ani şi fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuţit, marţi, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din judeţul Neamţ. Din cauza rănilor, tânăra a murit, iar mama ei a fost dusă la spital. Atacatorul a fugit după comiterea faptei şi a fost prins în judeţul Bacău, aflându-se în custodia poliţiştilor. El este fostul iubit al tinerei.