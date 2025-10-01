Office 2021 Pro la 133 lei și Windows 11 Pro de la 69 lei + alte oferte pentru software cu activare pe termen nedeterminat
Gadget.ro, 1 octombrie 2025 11:20
A început anul universitar, iar cei ce-și doresc software genuine pot apela la ofertele practicate de către GoDeal24. Prețurile sunt atractive, iar feedbac-ul este printre cele mai bune pentru acest shop. Folosiți codul SGO62 spre a avea reducere de 62% pentru Office în diferite iterații: SGO50 este codul ce reduce prețul cu 50% la Windows
Acum o oră
11:20
Office 2021 Pro la 133 lei și Windows 11 Pro de la 69 lei + alte oferte pentru software cu activare pe termen nedeterminat # Gadget.ro
A început anul universitar, iar cei ce-și doresc software genuine pot apela la ofertele practicate de către GoDeal24. Prețurile sunt atractive, iar feedbac-ul este printre cele mai bune pentru acest shop. Folosiți codul SGO62 spre a avea reducere de 62% pentru Office în diferite iterații: SGO50 este codul ce reduce prețul cu 50% la Windows
Acum 12 ore
23:10
Laptop gaming ASUS ROG Strix Scar 16 2025 (G635L) – review (AniMe Matrix și iluminările RGB multiple nu spun toată povestea…) # Gadget.ro
Gama ROG Strix Scar de la ASUS este cea în care compania taiwaneză propune cele mai performante laptopuri, cu cele mai avansate tehnologii. Aici mă refer la ecrane, la ansamblu hardware, la sistemele de răcire (metal lichid, camere de vapori, trei ventilatoare etc.), la conectivitate și mai tot ce mai contează pentru gamerii entuziaști, inclusiv
23:00
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 01.10 – 07.10.2025 este foarte săracă în gadgets, ea fiind dominată în general de unelte Parkside, de haine de toamnă şi de diverse produse pentru
Acum 24 ore
22:10
Uber lansează în toată ţara noul serviciu Uber Courier (cu şoferii Uber puteţi trimite colete, pachete etc.) # Gadget.ro
Uber este unul dintre cele mai utilizate servicii de ride sharing din România, acesta fiind disponibil în 27 de oraşe din ţară (București, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani și Bistrița).
21:20
Seria flagship Samsung Galaxy S26 ar trebui să fie lansată oficial undeva în primele zile din 2026, deci mai avem puţin de aşteptat până când vom descoperi noutăţile aduse de aceasta. Până atunci însă ne raportăm la surse, unele din ce în ce mai credibile. OnLeaks şi Android Headlines au realizat pe baza schiţelor CAD,
21:00
Vodafone TV+ este o platformă de tipul OTT (Over The Top) prin intermediul căreia clienţii Vodafone primesc acces la televiziunea clasică, cât şi la o serie de filme şi documentare. Aceasta a fost lansată oficial în România în vara anului trecut. Serviciul Vodafone TV+ este disponibil pentru abonaţii de voce ai Vodafone ca extraopţiune la
Ieri
09:50
Cum soluțiile cu AI de la Samsung înrolate în SmartThings te ajută să economisești timp în treburile casnice # Gadget.ro
Samsung se află într-o adevărată ofensivă în ce privește introducerea AI-ul în viața noastră de zi cu zi, iar beneficiul cel mai important mi se pare a fi timpul. De fapt, cred că asta ne dorim fiecare dintre noi. Să avem mai mult timp spre a-l petrece alături de cei dragi, dar și să alocăm
00:00
Ai un abonament mobil Vodafone valabil? Iată cum te poţi abona la platforma de streaming video Disney+ cu primele 6 luni GRATUITE # Gadget.ro
În urmă cu un an cei de la Vodafone şi Disney+ anunţau un parteneriat exclusiv în România (după cum probabil aţi observat deja, această platformă de streaming video este disponibilă doar în reţeaua operatorului roşu ca extraopţiune). Până de curând în oferta Vodafone exista un singur pachet promoţional, abonamentul RED Unlimited şi Disney+ la 8.9
29 septembrie 2025
23:40
Şi Motorola pregăteşte un smartphone foarte subţire, unul cunoscut drept Motorola Moto X70 Air # Gadget.ro
Până de curând nimeni nu ştia că are nevoie de smartphone subţire de aproape că vezi prin el, dar iată că dacă Apple şi Samsung au venit cu ideea, ceilalţi producători nu pot sta cu mâinile încrucişate. Samsung Galaxy S25 Edge cu a sa grosime de 5.8 mm şi iPhone Air cu a sa grosime
23:20
Flagship-urile Xiaomi 17 Pro şi Pro Max cu ecran secundar pe spate NU vor ajunge în România, iar Xiaomi 17 va avea o baterie mai mică # Gadget.ro
Săptămâna trecută Xiaomi a lansat în China noua serie flagship Xiaomi 17. Aceasta este formată din modelele Xiaomi 17, 17 Pro şi 17 Pro Max, toate fiind prezentate de către noi în două articole separate. Ţinând cont că producătorul chinez şi-a schimbat puţin strategia comercială, am sperat că vom primi şi noi pe canal oficial
23:00
Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a generat în 2024 o cifră de afaceri de peste 343 milioane de euro # Gadget.ro
România este o ţară cunoscută ca având o industrie de jocuri video destul de bine dezvoltată, iar acest lucru se observă şi în veniturile anuale generate de aceasta. Conform unui raport RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România) și Banca Transilvania, toţi producătorii de jocuri video din ţara noastră au înregistrat anul trecut o
22:50
Garmin Index Sleep Monitor – review (Monitorizarea somnului fără smartwatch la încheietură) # Gadget.ro
Când am prezentat Garmin Venu X1 vă spuneam că această companie are în ofertă o varietate foarte largă de ceasuri inteligente, dar mai sunt destule alte dispozitive ale brandului american (ce actualmente își are sediul central în Elveția) pe care le poți alege. Unul dintre ele este fix cel despre care vom vorbi pe larg
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
O echipă de ingineri chinezi a dezvoltat un sistem controversat de aruncare a bateriei unei maşini electrice în caz de incendiu şi toată ţara le-a sărit în cap (acum nu mai recunosc nici ei că au creat aşa ceva) # Gadget.ro
Nu toţi inginerii din China au idei bune şi foarte puţini ingineri din China au curajul să prezinte idei cel puţin controversate în faţa publicului. Haideţi să vă zic o poveste tragi-comică. Pe 19 septembrie 2025 a avut loc în China o expoziţie de tehnologii de siguranţă, iar în cadrul acestei expoziţii o echipă de
14:40
Germania a descoperit un nou zăcământ uriaş de litiu, unul care ar putea aduce independenţa Europei pentru această resursă # Gadget.ro
Bănuiesc că nu trebuie să vă mai spun cât de important este litiul în ziua de azi, mai toate bateriile utilizate în prezent având în compoziţie această resursă preţioasă (gadget-uri, maşini electrice, sisteme de stocare a energiei etc.) Cei mai mari producători de litiu sunt Australia (undeva la 88.000 de tone în 2024), Chile (undeva
14:00
Samsung Galaxy S26 Ultra ar putea primi până la urmă o viteză de încărcare pe fir mai mare de 45W # Gadget.ro
Într-un articol tot de luna aceasta vă spuneam că Samsung nu riscă nimic, iar viitoarea serie Samsung Galaxy S26 va păstra tot încărcare pe fir la 25W şi 45W astfel: Sigur că această informaţie a venit pe surse, unele care acum susţin o mică schimbare pentru „nava amiral" a seriei. Zvonacul UniverseIce susţine pe contul
27 septembrie 2025
14:20
Honor 400 Lite cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare este deja cu 35% mai ieftin decât preţul de lansare din aprilie (ajunge acum la sub 980 lei) # Gadget.ro
La început de aprilie Honor a lansat în România smartphone-ul de buget Honor 400 Lite. Acesta este disponibil în trei variante de culoare (negru, gri şi verde) şi vine cu câteva elemente demne de evidenţiat pentru categoria sa de preţ: La momentul lansării în ţara noastră, Honor 400 Lite avea un preţ recomandat de 1499
14:00
OLX Group cumpără cel mai mare site de anunţuri auto din Franţa pentru 1.1 miliarde de euro # Gadget.ro
OLX România face parte din OLX Group, un gigant deţinut de către Prosus, divizia internaţională a companiei sud-africane Naspers. Prosus mai este implicat în România în alte două nume uriaşe, eMAG şi PayU. OLX Group a parafat în această săptămână o nouă tranzacţie. Compania a anunţat achiziţia La Centrale, cel mai mare site de anunţuri
13:50
Românii sunt asediaţi cu atacuri de tip phishing din toate părţile (aveţi mare grijă, discutaţi în cadrul familiilor voastre) # Gadget.ro
Dragilor, acest articol nu este neapărat unul informativ aşa cum v-am obişnuit până acum, ci este unul de tip părere personală, unul pe care îl scriu cu multă empatie, deoarece ştiu ce se întâmplă în prezent în România şi vreau să ridic şi eu un semnal de alarmă. Vă pot confirma că ţara noastră este
13:50
Google a lansat oficial în România abonamentul YouTube Premium Lite (promite mai puţine reclame şi cam atât) # Gadget.ro
Google a lansat în luna martie a acestui an abonamentul YouTube Premium Lite, unul care costă destul de mult şi nu oferă mai nimic în schimb. Conform informaţiilor oficiale publicate de compania americană, prin YouTube Premium Lite sunt scutite de reclame domenii precum jocuri, ştiri, modă, frumuseţe etc., însă categoriile care atrag grosul vizualizărilor (clipurile
26 septembrie 2025
23:10
BYD vs Tesla în Uniunea Europeană – ce în 2024 părea o luptă între David şi Goliat, a ajuns în 2025 o luptă la baionetă # Gadget.ro
BYD şi Tesla sunt considerate a fi cele mai importante nume pe această piaţă relativ nouă a maşinilor electrice, cele două fiind un fel de reprezentanta estului şi cea a vestului. Ce este interesant este că aşa numita reprezentantă a vestului are probleme chiar într-o zonă considerată sigură până de curând, Uniunea Europeană. După implicare
22:30
Dacă în perioada imediat următoare veţi găsi prin ofertele retailerilor locali electrocasnice Dreo, aflaţi că acest brand nu este o marcă proprie a unui comerciant, ci un nume de sine stătător, unul ce aparţine de producătorul chinez Hesung Innovation. Acesta şi-a anunţat recent decizia de a-şi extinde prezenţa pe mai multe pieţe europene, inclusiv în
21:50
LG a lansat un televizor inteligent dedicat vârstnicilor (are o interfaţă simplă, telecomandă mare, funcţii de urgenţă etc.) # Gadget.ro
LG este unul dintre cei mai mari producători globali de televizoare inteligente, iar îmbătrânirea populaţiei din anumite ţări, inclusiv din Coreea de Sud, a motivat compania să lanseze un smart tv dedicate persoanelor mai în vârstă. LG a prezentat săptămâna aceasta televizorul LG Easy TV AI, unul gândit spre a le oferi seniorilor cât mai
21:40
Un cunoscut brand audio a lansat o pereche de căşti TWS ce au un preţ recomandat în Europa de 1200 euro (undeva la 6100 lei în România) # Gadget.ro
Am primit săptămâna aceasta un comunicat de presă pe care nu l-am băgat în seamă iniţial, însă nu ştiu cum s-a întamplat că am ajuns tot la el şi am zis să îi dau o şansă. Povestea spune că faimosul brand audio Bang & Olufsen a lansat o nouă pereche de căşti TWS denumită Beo
10:20
Apple are o cotă importantă la nivel global pe piața de căști audio in-ear, iar noile AirPods Pro 3 îi vor ajuta să aibă un cuvânt de spus pe segmentul premium. Pe segmentul de căști TWS, Apple în 2024 a avut primul loc la nivel global cu o cotă situată între 17 – 23% în
00:20
Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu trei noi modele (septembrie 2025) # Gadget.ro
Digi Mobil rămâne una dintre cele mai populare reţele telecom din România, una care într-un viitor nu foarte îndepărtat are şansa istorică de a deveni primul operator din ţara după numărul de clienţi (am detaliat aici). Digi Mobil şi-a îmbogăţit recent oferta de smartphone-uri cu trei noi modele astfel: Xiaomi 15T; Xiaomi 15T Pro; Samsung
00:10
Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max – detalii oficiale pentru două smartphone-uri flagship cu display secundar pe spate # Gadget.ro
Alături de Xiaomi 17, smartphone pe care l-am prezentat deja într-un articol separat, producătorul chinez a mai lansat alte două modele, Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max. Acestea sunt similare la nivel estetic, doar din punct de vedere hardware existând diferenţe în favoarea variantei Max (ecran mai mare, baterie mai solidă etc.) Xiaomi 17
25 septembrie 2025
23:20
Xiaomi 17 – display LTPO OLED de 6.3 inci, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 şi baterie de 7000 mAh # Gadget.ro
Xiaomi a lansat în ultimele ore o nouă serie flagship, una formată din smartphone-uri gândite să intre prin alunecare la tot ce înseamnă gama iPhone 17. Noua serie se numeşte Xiaomi 17 şi este formată din trei modele: Xiaomi 17, 17 Pro şi 17 Pro Max (aţi prins deja ideea). În articolul de faţă îl
23:10
Piaţa auto de maşini noi din România se aglomerează şi asta nu datorită unor modele noi ale producătorilor consacraţi, ci din cauza invaziei de mărci chinezeşti. În ţara noastră avem cel puţin 10 branduri chinezeşti cu vânzări active, iar acestea vă sunt cunoscute deja: Baic, BYD, Chery, DFSK, Forthing, Geely, Jetour, Leapmotor, Lynk & Co
21:40
Uneori este greu să găsești un titlu potrivit pentru un articol în care știi de la bun început ce vrei să transmiți. Trebuie să fii succint, dar să cuprinzi esența, iar în acest caz mi s-a părut mai greu de realizat asta. În fine, explic aici care este de fapt mesajul. Apare un moment în
21:30
Ca în fiecare sfârșit de vară, respectiv început de toamnă, elevii și studenții, dar inclusiv părinții acestora, încep pregătirile pentru un nou an de studii. Pe lângă înnoirea garderobei și achiziția tuturor celor necesare activităților școlare și universitare, anumiți elevi (în
24 septembrie 2025
22:50
Probleme la Stellantis, gigantul auto urmând a opri temporar producţia în 6 fabrici din Europa # Gadget.ro
După un 2023 de mare succes, an în care Stellantis a fost cel mai profitabil grup auto din lume, 2024 parcă a venit de nicăieri. Gigantul auto a vândut anul trecut doar 5.47 milioane de maşini, în scădere cu 14.4% vs 2023. În cifre exacte vorbim de un minus în vânzări de peste 800.000 unităţi […] The post Probleme la Stellantis, gigantul auto urmând a opri temporar producţia în 6 fabrici din Europa appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Logitech a lansat în România tastatura Signature Slim Solar+ K980, o soluție wireless care se încarcă cu orice tip de lumină (naturală sau artificială) # Gadget.ro
Logitech a anunţat lansarea în România a tastaturii Signature Slim Solar+ K980, o soluţie wireless alimentată de orice sursă de lumină, naturală sau artificială. Construită cu tehnologia Logi LightCharge și concepută pentru stilul de viață modern, această tastatură oferă un layout complet, o experiență de tastare similară celei de pe laptop și opțiuni inteligente de […] The post Logitech a lansat în România tastatura Signature Slim Solar+ K980, o soluție wireless care se încarcă cu orice tip de lumină (naturală sau artificială) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Azi am fost pentru prima dată „victima” roamingului involuntar, iar Orange m-a taxat automat cu 3.05 euro deşi am fost în România tot timpul # Gadget.ro
În timp am scris pe site mai multe articole legate de roamingul involuntar, ultimele două fiind chiar recente (2024 şi 2025). Vă spuneam în acele articole că indiferent că staţionaţi sau sunteţi doar în trecere, aveţi mare grijă la roamingul involuntar în zonele de graniţă. Trebuie să ştiţi că există riscul de a utiliza involuntar […] The post Azi am fost pentru prima dată „victima” roamingului involuntar, iar Orange m-a taxat automat cu 3.05 euro deşi am fost în România tot timpul appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
eMAG a confirmat oficial când va organiza evenimentul de shopping al anului, Black Friday 2025 # Gadget.ro
Gataaa, ne apropiem de acel moment din an în care toată lumea ”se zombifică” şi cumpără şi cu click stânga şi cu click dreapta orice, doar că este la ofertă de Blaaaaacckkk Friiiiidaaaayyy. Şi cum singurul Black Friday care chiar respectă oarecum ideea originală este cel organizat de eMAG, haideţi să vedem când va trebui […] The post eMAG a confirmat oficial când va organiza evenimentul de shopping al anului, Black Friday 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23 septembrie 2025
16:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 24.09 – 30.09.2025 este una destul de diversificată, cei interesaţi putând descoperi produse Parkside, haine, elemente decorative de toamnă, dispozitive pentru sănătate, device-uri pentru bucătărie, […] The post 5 gadgets de la Kaufland (24.09 – 30.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:10
Începând cu 27 octombrie, clienţii de cartele prepay Telekom România Mobile vor fi migraţi în reţeaua Digi Mobil # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că la finalul săptămânii trecute au fost semnate documentele legale aferente achiziţiei Telekom România Mobile Communications de către Vodafone şi DIGI. Tot în acel articol vă transmiteam că DIGI va prelua toţi clienţii prepaid, transfer care se va realiza mai devreme decât am estimat iniţial. Se pare că clienţii de […] The post Începând cu 27 octombrie, clienţii de cartele prepay Telekom România Mobile vor fi migraţi în reţeaua Digi Mobil appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:40
Deşi rămâne cea mai bine vândută maşină în Europa, Dacia Sandero reduce turaţiile în aşteptarea noului facelift # Gadget.ro
2024 a fost cu adevărat un an istoric pentru Dacia Sandero, aceasta fiind cea mai bine vândută maşină din Europa cu un total de 270.111 unităţi (la foarte mare distanţă de locurile 2 şi 3, Renault Clio şi Volkswagen Golf, ambele cu puţin peste 216.000 unităţi comercializate). 2025 a continuat la fel de bine, Dacia […] The post Deşi rămâne cea mai bine vândută maşină în Europa, Dacia Sandero reduce turaţiile în aşteptarea noului facelift appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:10
MediaTek Dimensity 9500 – detalii oficiale pentru unul dintre cele mai puternice procesoare mobile din lume # Gadget.ro
MediaTek a lansat în acest început de săptămână cel mai nou şi cel mai puternic procesor mobile al său, MediaTek Dimensity 9500. Acesta va fi văzut la treabă pe cele mai cunoscute flagship-uri la nivel global şi va lupta de la egal la egal cu un alt procesor de top, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen […] The post MediaTek Dimensity 9500 – detalii oficiale pentru unul dintre cele mai puternice procesoare mobile din lume appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
BYD are în portofoliu un brand exclusivist denumit Yangwang. Acesta a fost anunţat în 2023 ca fiind un concurent al mărcilor de lux, cu o abordare orientată spre inovaţie tehnologică şi sustenabilitate. Yangwang are deja câteva tehnologii interesante: Yangwang a lansat recent hypercar-ul Yangwang U9, o maşină extrem de rapidă ce va fi produsă într-un […] The post Yangwang U9 Xtreme a celor de la BYD a devenit oficial cea mai rapidă maşină din lume appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
Ce câştigă Vodafone şi DIGI din tranzacţia de 70 de milioane euro ce lasă piaţa locală de telefonie în doar 3 mari jucători? # Gadget.ro
Lucrurile evoluează firesc în definitivarea achiziţiei Telekom România Mobile Communications de către Vodafone şi DIGI, iar la finalul săptămânii trecute au fost semnate documentele legale aferente acestei tranzacţii. Aşa cum ştiam deja, Vodafone şi DIGI vor plăti 70 de milioane de euro pentru operatorul magenta, sumele şi câştigurile urmând a fi împărţite astfel: Vodafone; DIGI; […] The post Ce câştigă Vodafone şi DIGI din tranzacţia de 70 de milioane euro ce lasă piaţa locală de telefonie în doar 3 mari jucători? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22 septembrie 2025
22:30
Am vizitat fabrica BMW Debrecen, Ungaria – prima BMW iFACTORY construită de la zero unde nu se folosesc combustibili fosili, ci AI, realitatea augmentată, tehnologia Digital Twin și multe altele # Gadget.ro
Deschiderea oficială a uzinei BMW Debrecen, Ungaria, marchează un moment definitoriu nu doar pentru compania bavareză, ci și pentru industria auto europeană, din partea mea. Am avut ocazia să vizitez această fabrică înainte de începerea producției de serie, iar experiența a fost una care mi-a schimbat complet perspectiva asupra modului în care se construiește un […] The post Am vizitat fabrica BMW Debrecen, Ungaria – prima BMW iFACTORY construită de la zero unde nu se folosesc combustibili fosili, ci AI, realitatea augmentată, tehnologia Digital Twin și multe altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:00
De mai bine de un deceniu, gama Moto G este cea în care an de an sunt lansate smartphone-urile accesibile Motorola, adică cele în care raportul preț / specificații este cel mai important, fără ca asta să însemne compromisuri majore în ceea ce privește calitatea și experiența de utilizare. Ca să înțelegem mai bine cum […] The post Motorola Moto G86 5G sau cum a evoluat seria Moto G în aproape 12 ani de existență appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:00
În urmă cu fix trei luni vă aduceam un review detaliat pentru placa video XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT Gaming Edition, iar acum revin cu un alt material similar. Este vorba desigur despre un alt GPU, chiar o altă implementare, de data asta asta de la SAPPHIRE. Fără să mai încărcăm textul cu fel […] The post Placă video SAPPHIRE Pure AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6 – review appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:30
Huawei și GAC au prezentat un alt brand auto – Qijing sau cât de implicat este Huawei în boom-ul auto din China # Gadget.ro
Qijing se traduce mot à mot drept Tărâmul Iluminat. Discutăm despre una dintre cele mai recente colaborări dintre Huawei și GAC. Am scris acest articol pentru că altceva mi se pare interesant și anume implicarea considerabilă pe care Huawei o are în domeniul auto, iar aici nu discut strict despre partea software, ci despe tren […] The post Huawei și GAC au prezentat un alt brand auto – Qijing sau cât de implicat este Huawei în boom-ul auto din China appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:00
Am ales câteva produse din oferta LIDL ce a devenit activă din această dimineață la nivel național. Sunt multe dispozitive concepute să ajute pe partea de auto, asta și că tot se apropie trecerea de la anvelopele de vară spre cele de iarnă. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aspirator cu spălare Parkside Are o rată […] The post 5 gadgets de la LIDL (22.09 – 28.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:20
Garmin Venu 4 sau cum arată un smartwatch de fitness în ediție 2025, monitorizează tendințe de sănătate, schimbările stilului de viață și oferă antrenamente personalizate # Gadget.ro
Garmin are mai multe serii de smartwatch-uri, iar Venu 4 are o nișă clară și cumva destul de fastă – cei pasionați de fitness. Garmin Venu 4 este conceput să fie un adevărat asistent pe partea de fitness. Funcționează precum un antrenor personalizat. De fapt, aici cred că mare parte dintre cei ce merg la […] The post Garmin Venu 4 sau cum arată un smartwatch de fitness în ediție 2025, monitorizează tendințe de sănătate, schimbările stilului de viață și oferă antrenamente personalizate appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20 septembrie 2025
16:50
Nothing a lansat o pereche nouă de căști și trebuie spus că Nothing Ear (3) abordează segmentul premium dacă ne uităm și la prețul său. Care sunt noutățile la Nothing Ear 3? Sunt căști TWS (Truely Wireless Stereo) ce vin cu un design îmbunătățit. Au păstrat partea de transparență și la carcasă au adăugat aluminiu. […] The post Nothing Ear (3) – design îmbunătățit și funcție Super Mic appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:40
DJI Mini 5 Pro sau cum arată cea mai bună dronă compactă în 2025 (senzor CMOS de 50 Megapixeli de 1 inci, detectare omnidirecțională cu LiDAR și pe timp de noapte, autonomie mai mare) # Gadget.ro
DJI mai că nu are rival pe piața de drone civile și nu numai. Nu văd niciun competitor care să vină în față cu produse atât de apreciate și spun asta din postura de utilizator al DJI Neo și de câteva săptămâni a DJI Flip. Cea mai mare noutate mi se pare a fi dată […] The post DJI Mini 5 Pro sau cum arată cea mai bună dronă compactă în 2025 (senzor CMOS de 50 Megapixeli de 1 inci, detectare omnidirecțională cu LiDAR și pe timp de noapte, autonomie mai mare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Cum se descurcă routerul Wi-Fi 7 Tenda TE6L Pro și cum poți profita de campania de Buy-Back Tenda pentru acest router și altele # Gadget.ro
Tenda desfășoară o campanie promoțională extrem de interesantă, una prin care poți face upgrade de la un router Wi-Fi vechi la unul Tenda dintre cele mai performante. Un fel de Rabla la routere, campania de Buy-Back Tenda se va încheia abia pe 31 octombrie 2025, așa că mai este suficient timp să profiți de reducerea […] The post Cum se descurcă routerul Wi-Fi 7 Tenda TE6L Pro și cum poți profita de campania de Buy-Back Tenda pentru acest router și altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:30
Succesul Xiaomi în piața de automobile electrice a impulsionat și alte companii tech chinezești să abordeze această nișă. Dreame Technology pregătește două branduri auto: Au prezentat primele detalii pentru un supercar electric ce ar putea fi lansat în anul 2027. Liniile de design nu lasă loc de interpretări, avem de-a face cu o clonă de […] The post Dreame a prezentat primele imagini pentru un supercar electric inspirat de…, Bugatti appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
