ASF interzice cea mai ieftină asigurare RCA din România / Firma întârzie cu dosarele de daună

G4Media, 1 octombrie 2025 12:50

DallBogg Life and Health AD, firma din Bulgaria care vindea cel mai ieftin RCA din România, va fi interzisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)....   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
13:20
Sindicatul Polițiștilor: Un agent din Bocșa a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții /„Dacă strada nu va fi ocupată de polițiști, va fi ocupată de infractori” G4Media
Un polițist din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost rănit după ce a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul doi...   © G4Media.ro.
13:20
Avertizări cod galben şi cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza G4Media
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:10
Centrala nucleară de la Zaporojie nu prezintă niciun „pericol imediat”, anunţă Agenţia Internaţională a Energiei Atomice, după ce Zelenski a catalogat situaţia drept „critică” G4Media
Centrala Nucleară de la Zaporojie, ocupată de către forţele ruse în sud-estul Ucrainei, nu prezintă niciun ”pericol imediat”, atât timp cât funcţionează cu ajutorul ”generatoarelor...   © G4Media.ro.
13:10
Studenţii anunţă un nou protest în Piaţa Victoriei, joi, de la ora 11.00 / Sunt nemulţumiţi de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele G4Media
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, de la ora 11.00. Studenţii sunt...   © G4Media.ro.
13:10
Armata israeliană anunţă închiderea ultimei căi care leagă sudul şi nordul Fâşiei Gaza G4Media
Armata israeliană anunţă miercuri că blochează strada al-Rachid – ultima cale de acces în nordul Fâşiei Gaza dinspre sudul enclavei, relatează agenția de știri AFP,...   © G4Media.ro.
13:10
Polonia prelungeşte controalele la frontierele cu Germania şi Lituania până în aprilie 2026 G4Media
Polonia va prelungi controalele la frontierele cu Germania şi Lituania, reintroduse în vara acestui an, până pe 4 aprilie 2026, a anunţat miercuri Ministerul de...   © G4Media.ro.
13:00
Postul Trinitas TV al Patriarhiei a primit licenţă pentru emisia pe internet și își va lansa program de streaming cu sute de documentare și filme G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat mai multe cereri din partea Patriarhiei Române în ce priveşte televiziunea Trinitas TV. Postul, care avea doar licenţă prin...   © G4Media.ro.
Acum o oră
12:50
12:50
Cum este afectată America de shutdown? Cine lucrează și cine rămâne acasă G4Media
Statele Unite au intrat miercuri într-o perioadă de paralizie bugetară, așa-numitul „shutdown”, care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție...   © G4Media.ro.
12:50
Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează / Alexandra Rus a vrut achitarea Alinei Bica şi rejudecarea lui Dragnea / S-a pensionat şi un procuror arestat în dosarul lui Sebastian Ghiţă, reabilitat ulterior şi pus şef la combaterea infracţiunilor de mediu G4Media
Judecătoarea Alexandra Iuliana Rus de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită CSM eliberarea din funcţie prin pensionare, potrivit ordinii de zi a Secţiei...   © G4Media.ro.
12:40
Iranul va mări raza de acţiune a rachetelor până la nivelul pe care îl va considera necesar, susține un comandant al Gardienilor Revoluţiei G4Media
Raza de acţiune a rachetelor Iranului va fi majorată până la nivelul ce va fi considerat necesar, a declarat miercuri pentru agenţia de presă semioficială...   © G4Media.ro.
12:40
Diana Buzioanu: „Apele Române” nu vor mai plăti 54.000 de euro lunar pentru sediu. Chiria a fost redusă aproape la jumătate G4Media
Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, anunță că „Apele Române” nu vor mai plăti chiria uriașă de 54.000 de euro lunar pentru sediu, suma fiind...   © G4Media.ro.
12:40
Cum va transforma Max Verstappen noile reguli F1 din 2026 în avantaj pentru RedBull G4Media
Max Verstappen este omul momentului în Marele Circ, campionul mondial en-titre câștigând ultimele două Grand Prix-uri. Cu toate că arată o formă fantastică în prezent,...   © G4Media.ro.
12:40
Condamnaţii pot participa la procese prin intermediul videoconferinţei, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților G4Media
Condamnaţii aflaţi în stare de detenţie sau internaţi într-un centru educativ pot fi prezenţi la instanţă prin intermediul videoconferinţei, potrivit unui proiect de lege adoptat...   © G4Media.ro.
12:40
Actorii de pe Broadway se pregătesc să intre în grevă / Artiștii nu au ajuns la un acord cu patronatul în ceea ce privește noul contract de muncă G4Media
Actorii de pe Broadway se pregătesc să intră în grevă, un demers care ar sista 32 de producţii teatrale înaintea perioadei de vârf a sezonului,...   © G4Media.ro.
12:40
Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în Iaroslavl G4Media
Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Iaroslavnefteorgsintez, deținută de Slavneft. Canalele rusești de Telegram, inclusiv Astra, publică imagini cu uzina în flăcări, potrivit...   © G4Media.ro.
12:30
Pieţele financiare, afectate de blocajul din SUA / Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record G4Media
Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere...   © G4Media.ro.
12:30
Argentina arestează al șaptelea suspect în cazul unui femicid care a zguduit țara / Trei femei au fost torturate și ucise într-o transmisie live pe Instagram G4Media
Poliția din Argentina a anunțat arestarea unei femei suspectate de implicare în torturarea și uciderea a trei tinere, relatează DW. Poliția a arestat-o luni pe...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:20
EXCLUSIV Zeci de proiecte de cumpărare sau construire de biserici în Diaspora, respinse de la finanțare de guvern / Banii – alocați proiectelor de educație / În ultimii ani, aproape jumătate din banii pentru românii de pretutindeni au mers la biserici G4Media
Ultima sesiune de finanțare din bani publici a proiectelor care vizează comunitățile de români din străinătate a dus la scăderea masivă a alocărilor pentru biserici,...   © G4Media.ro.
12:20
O posibilă soluţie împotriva infertilităţii: Ovule artificiale au fost create din celule tegumentare (studiu) G4Media
Va putea fi tratată infertilitatea, într-o bună zi, prin crearea de ovule din alte celule ale corpului uman? Cercetătorii americani au reuşit pentru prima dată...   © G4Media.ro.
12:10
Eurobarometru: Crește încrederea europenilor în Uniunea Europeană și optimismul privind viitorul blocului comunitar / Costul vieții și inflația rămân principalele preocupări ale cetățenilor G4Media
Cetățenii Uniunii Europene consideră că prioritățile și nevoile lor principale sunt îndeplinite de blocul comunitar? Cel mai recent sondaj realizat de Eurobarometrul „Primăvara 2025” al...   © G4Media.ro.
12:10
Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi anunţă că începe etapa de pre-înscriere pentru vouchere de aproape 40.000 de lei pentru achiziţionarea de scaune rulante, cadre, orteze şi proteze, aparate auditive și cititoare de ecran G4Media
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) anunţă începerea etapei de preînscriere pentru vouchere de 40.000 de lei destinate achiziţionării de tehnologii asistive...   © G4Media.ro.
12:00
Statele Unite intră în paralizie bugetară, fără o soluție vizibilă pe termen scurt G4Media
Statele Unite au intrat miercuri într-o perioadă de paralizie bugetară, așa-numitul „shutdown”, care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție...   © G4Media.ro.
12:00
VIDEO Jannik Sinner, campion la Beijing: Al treilea titlu ATP din acest sezon cucerit de elevul lui Darren Cahill G4Media
Jannik Sinner nu a lăsat loc de surprize, italianul câștigând finala turneului ATP de la Beijing cu Learner Tien, surpriza competiției de categorie 500. Fost...   © G4Media.ro.
11:50
18 percheziţii în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furtul unor componente ale locomotivelor şi de combustibil G4Media
Optsprezece percheziţii au loc miercuri în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furt de componente ale locomotivelor...   © G4Media.ro.
11:50
Și Ambasada SUA la București anunță că nu va mai actualiza pagina de Facebook, pe fondul paraliziei bugetare din America G4Media
Ambasada SUA la București a anunțat că, “în lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii” pagina sa de Facebook “nu va mai fi actualizată până la...   © G4Media.ro.
11:30
Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard / „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari” G4Media
Preşedintele american Donald Trump anunţă că administraţia sa se apropie de un acord financiar cu Universitatea Harvard- ţinta numărul unu a cruciadei sale împotriva lumii...   © G4Media.ro.
11:30
Ministrul de Externe: România intenţionează să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja flancul estic al NATO G4Media
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat într-un interviu că România speră să înfiinţeze rapid pe teritoriul său o producţie de drone defensive împreună cu...   © G4Media.ro.
11:30
Umbra Kursk planează asupra submarinului rusesc Novorossiisk, care s-ar afla în dificultate în Gibraltar (media) G4Media
Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar – una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume –...   © G4Media.ro.
11:30
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a condus o maşină cu o alcoolemie de 2,18 g/l în sânge / Nu avea nici permis de conducere G4Media
Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce a condus o maşinâ având o alcoolemie de 2,18 g/l...   © G4Media.ro.
11:30
Cel puţin un rănit grav într-o explozie, la Munchen / Sărbătoarea berii Oktoberfest a fost închisă G4Media
Cel puţin o persoană a fost grav rănită într-o explozie în urma unui incendiu într-un imobil, la Munchen, iar autorităţile au decis să închidă sărbătoarea...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:20
Ambasada SUA în Republica Moldova: Serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor în Statele Unite și la ambasadele și consulatele SUA din străinătate vor continua, în măsura în care situația o permite, pe durata suspendării alocării bugetare G4Media
Ambasada SUA în Republica Moldova transmite că nu își mai actualiza contul de Facebook decât după reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind...   © G4Media.ro.
11:20
Postul ortodox, „regimul alimentar” care stă la baza dietelor moderne? / Tania Fântână (nutriționist): Ambele promovează consumul ridicat de legume, fructe, leguminoase, semințe și cereale integrale G4Media
Din start vreau să spun că nu sunt o persoană religioasă, nu încerc să conving pe nimeni de nimic prin acest articol. Sunt doar câteva...   © G4Media.ro.
11:20
Burberry l-a concediat pe șeful departamentului de diversitate G4Media
Burberry a concediat șeful departamentului de diversitate în cadrul unei reorganizări radicale a gigantului produselor de lux, scrie The Telegraph. Într-o mișcare care ar putea...   © G4Media.ro.
11:10
Premierul Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu G4Media
Primierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi oficiali au discutat despre situația...   © G4Media.ro.
11:10
Delfinariul din Constanța nu găsește noi delfini / Achiziția delfinilor din Cuba nu s-a putut realiza, iar acum sunt discuții pentru aducerea unora din Italia G4Media
Găsirea unor delfini pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o misiune greu de îndeplinit. Achiziționarea delfinilor din Cuba nu s-a putut materializa,...   © G4Media.ro.
11:10
Strat de zăpadă de șapte centimetri la Bâlea Lac și ar putea creşte de 4-5 ori în următoarele zile G4Media
Stratul de zăpadă măsoară şapte centimetri la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este posibil să crească de 4-5...   © G4Media.ro.
11:00
China face un pas spre primul scut antirachetă planetar / Sistemul capabil să urmărească 1.000 de rachete simultan devansează planurile proiectului „Golden Dome” al SUA G4Media
China a dezvăluit un prototip funcțional al unui sistem global de apărare care poate monitoriza rachete lansate de oriunde din lume. Platforma, denumită „sistem de detecție...   © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Emily Blunt, printre vedetele de la Hollywood indignate de „actrița AI” Tilly Norwood / Sindicatul actorilor: Nu are nici o experiența de viață care să inspire, nici o emoție/ Norwood: Poate că sunt AI, dar simt emoții foarte reale G4Media
Hollywood-ul nu întinde covorul roșu pentru Tilly Norwood – un „actor AI” care a provocat agitație după ce creatorii săi olandezi au declarat că interpretul...   © G4Media.ro.
11:00
Germania a aprobat exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora G4Media
Germania a aprobat exporturi de arme către Israel în valoare de cel puţin 2,46 milioane de euro de la implementarea unei suspendări parţiale a exporturilor...   © G4Media.ro.
11:00
A fost reluată circulaţia pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului G4Media
Circulaţia a fost reluată, miercuri dimineaţă, pe DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, porţiune închisă timp de o zi din...   © G4Media.ro.
11:00
Un partid nou înființat, NOA, acuză că proiectul privind simplificarea regulilor de împușcare a urșilor în localități riscă să transforme acest animal în „pradă pentru vânători”” G4Media
Partidul pentru Natură, Oameni și Animale (NOA), înființat în 2023 cu scopul declarat de protecție a animalelor, acuză că proiectul de ordonanță care simplifică regulile...   © G4Media.ro.
11:00
Radiografiile color de înaltă rezoluţie ar putea permite depistarea precoce a cancerului G4Media
O echipă de cercetători din Statele Unite a dezvoltat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele obţinute prin...   © G4Media.ro.
10:50
Banchiza din Antarctica atinge al treilea nivel minim al său din ultima jumătate de secol, pe fondul schimbărilor climatice, anunță oamenii de ştiinţă americani G4Media
Banchiza formată în Antarctica în timpul iernii din emisfera sudică a atins al treilea nivel minim al său din ultimii aproape 50 de ani de...   © G4Media.ro.
10:50
Statul american Florida a aprobat donarea unui teren în valoare de 66 de milioane de dolari pentru biblioteca prezidenţială Trump G4Media
Statul Florida a aprobat un plan privind donarea unui teren situat în apropierea centrului oraşului Miami pe care urmează să fie construită Biblioteca Prezidenţială Donald...   © G4Media.ro.
10:50
Reabilitarea Teatrului de Vară din Mamaia a fost oprită / Președintele CJ Constanța: ”Firma de acolo a intrat în insolvență” G4Media
Licitația pentru lucrările de la Teatrul de Vară din Mamaia va fi reluată, deși lucrările începuseră de la sfârșitul lunii aprilie 2025. Șeful Consiliului Județean...   © G4Media.ro.
10:40
Femeie în stare gravă la spital după ce ar fi fost înjunghiată de fostul concubin într-o localitate din județul Buzău G4Media
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost transportată în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiată de fostul concubin,...   © G4Media.ro.
10:30
VREMEA Alerte cod galben şi cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h, şi ploi în 13 judeţe şi în Bucureşti, joi şi vineri G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ploi şi intensificări ale vântului, ce vizează...   © G4Media.ro.
10:30
Consiliul de Securitate al ONU înfiinţează printr-o rezoluţie o nouă forţă antiganguri în Haiti pentru a stopa violențele comise de grupările înarmate care devastează țara G4Media
Consiliul de Securitate al ONU a dat undă verde transformării Misiunii multinaţionale de susţinere a poliţiei haitiene într-o Forţă antiganguri mai robustă, cu scopul de...   © G4Media.ro.
10:20
China lansează un nou tip de viză pentru talentele din industria ştiinţei şi tehnologiei, pe fondul rivalităţii cu Statele Unite la nivel global G4Media
China a lansat miercuri un nou tip de viză destinat talentelor străine în sectoarele ştiinţei şi tehnologiei, pe fondul rivalităţii cu Statele Unite la nivel...   © G4Media.ro.
