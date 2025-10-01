ASF interzice cea mai ieftină asigurare RCA din România / Firma întârzie cu dosarele de daună
G4Media, 1 octombrie 2025 12:50
DallBogg Life and Health AD, firma din Bulgaria care vindea cel mai ieftin RCA din România, va fi interzisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)....
• • •
Acum 10 minute
13:20
Sindicatul Polițiștilor: Un agent din Bocșa a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții /„Dacă strada nu va fi ocupată de polițiști, va fi ocupată de infractori"
Un polițist din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost rănit după ce a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul doi...
13:20
Avertizări cod galben şi cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza # G4Media
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de...
Acum 30 minute
13:10
Centrala nucleară de la Zaporojie nu prezintă niciun „pericol imediat”, anunţă Agenţia Internaţională a Energiei Atomice, după ce Zelenski a catalogat situaţia drept „critică” # G4Media
Centrala Nucleară de la Zaporojie, ocupată de către forţele ruse în sud-estul Ucrainei, nu prezintă niciun "pericol imediat", atât timp cât funcţionează cu ajutorul "generatoarelor...
13:10
Studenţii anunţă un nou protest în Piaţa Victoriei, joi, de la ora 11.00 / Sunt nemulţumiţi de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele # G4Media
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, de la ora 11.00. Studenţii sunt...
13:10
Armata israeliană anunţă miercuri că blochează strada al-Rachid – ultima cale de acces în nordul Fâşiei Gaza dinspre sudul enclavei, relatează agenția de știri AFP,...
13:10
Polonia prelungeşte controalele la frontierele cu Germania şi Lituania până în aprilie 2026 # G4Media
Polonia va prelungi controalele la frontierele cu Germania şi Lituania, reintroduse în vara acestui an, până pe 4 aprilie 2026, a anunţat miercuri Ministerul de...
13:00
Postul Trinitas TV al Patriarhiei a primit licenţă pentru emisia pe internet și își va lansa program de streaming cu sute de documentare și filme # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat mai multe cereri din partea Patriarhiei Române în ce priveşte televiziunea Trinitas TV. Postul, care avea doar licenţă prin...
Acum o oră
12:50
ASF interzice cea mai ieftină asigurare RCA din România / Firma întârzie cu dosarele de daună # G4Media
DallBogg Life and Health AD, firma din Bulgaria care vindea cel mai ieftin RCA din România, va fi interzisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)....
12:50
Statele Unite au intrat miercuri într-o perioadă de paralizie bugetară, așa-numitul „shutdown", care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție...
12:50
Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează / Alexandra Rus a vrut achitarea Alinei Bica şi rejudecarea lui Dragnea / S-a pensionat şi un procuror arestat în dosarul lui Sebastian Ghiţă, reabilitat ulterior şi pus şef la combaterea infracţiunilor de mediu # G4Media
Judecătoarea Alexandra Iuliana Rus de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită CSM eliberarea din funcţie prin pensionare, potrivit ordinii de zi a Secţiei...
12:40
Iranul va mări raza de acţiune a rachetelor până la nivelul pe care îl va considera necesar, susține un comandant al Gardienilor Revoluţiei # G4Media
Raza de acţiune a rachetelor Iranului va fi majorată până la nivelul ce va fi considerat necesar, a declarat miercuri pentru agenţia de presă semioficială...
12:40
Diana Buzioanu: „Apele Române” nu vor mai plăti 54.000 de euro lunar pentru sediu. Chiria a fost redusă aproape la jumătate # G4Media
Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, anunță că „Apele Române" nu vor mai plăti chiria uriașă de 54.000 de euro lunar pentru sediu, suma fiind...
12:40
Max Verstappen este omul momentului în Marele Circ, campionul mondial en-titre câștigând ultimele două Grand Prix-uri. Cu toate că arată o formă fantastică în prezent,...
12:40
Condamnaţii pot participa la procese prin intermediul videoconferinţei, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților # G4Media
Condamnaţii aflaţi în stare de detenţie sau internaţi într-un centru educativ pot fi prezenţi la instanţă prin intermediul videoconferinţei, potrivit unui proiect de lege adoptat...
12:40
Actorii de pe Broadway se pregătesc să intre în grevă / Artiștii nu au ajuns la un acord cu patronatul în ceea ce privește noul contract de muncă # G4Media
Actorii de pe Broadway se pregătesc să intră în grevă, un demers care ar sista 32 de producţii teatrale înaintea perioadei de vârf a sezonului,...
12:40
Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în Iaroslavl # G4Media
Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Iaroslavnefteorgsintez, deținută de Slavneft. Canalele rusești de Telegram, inclusiv Astra, publică imagini cu uzina în flăcări, potrivit...
12:30
Pieţele financiare, afectate de blocajul din SUA / Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record # G4Media
Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere...
12:30
Argentina arestează al șaptelea suspect în cazul unui femicid care a zguduit țara / Trei femei au fost torturate și ucise într-o transmisie live pe Instagram # G4Media
Poliția din Argentina a anunțat arestarea unei femei suspectate de implicare în torturarea și uciderea a trei tinere, relatează DW. Poliția a arestat-o luni pe...
Acum 2 ore
12:20
EXCLUSIV Zeci de proiecte de cumpărare sau construire de biserici în Diaspora, respinse de la finanțare de guvern / Banii – alocați proiectelor de educație / În ultimii ani, aproape jumătate din banii pentru românii de pretutindeni au mers la biserici # G4Media
Ultima sesiune de finanțare din bani publici a proiectelor care vizează comunitățile de români din străinătate a dus la scăderea masivă a alocărilor pentru biserici,...
12:20
O posibilă soluţie împotriva infertilităţii: Ovule artificiale au fost create din celule tegumentare (studiu) # G4Media
Va putea fi tratată infertilitatea, într-o bună zi, prin crearea de ovule din alte celule ale corpului uman? Cercetătorii americani au reuşit pentru prima dată...
12:10
Eurobarometru: Crește încrederea europenilor în Uniunea Europeană și optimismul privind viitorul blocului comunitar / Costul vieții și inflația rămân principalele preocupări ale cetățenilor # G4Media
Cetățenii Uniunii Europene consideră că prioritățile și nevoile lor principale sunt îndeplinite de blocul comunitar? Cel mai recent sondaj realizat de Eurobarometrul „Primăvara 2025" al...
12:10
Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi anunţă că începe etapa de pre-înscriere pentru vouchere de aproape 40.000 de lei pentru achiziţionarea de scaune rulante, cadre, orteze şi proteze, aparate auditive și cititoare de ecran # G4Media
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) anunţă începerea etapei de preînscriere pentru vouchere de 40.000 de lei destinate achiziţionării de tehnologii asistive...
12:00
Statele Unite au intrat miercuri într-o perioadă de paralizie bugetară, așa-numitul „shutdown", care a dus la înghețarea unei părți a administrației federale, fără nicio soluție...
12:00
VIDEO Jannik Sinner, campion la Beijing: Al treilea titlu ATP din acest sezon cucerit de elevul lui Darren Cahill # G4Media
Jannik Sinner nu a lăsat loc de surprize, italianul câștigând finala turneului ATP de la Beijing cu Learner Tien, surpriza competiției de categorie 500. Fost...
11:50
18 percheziţii în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furtul unor componente ale locomotivelor şi de combustibil # G4Media
Optsprezece percheziţii au loc miercuri în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furt de componente ale locomotivelor...
11:50
Și Ambasada SUA la București anunță că nu va mai actualiza pagina de Facebook, pe fondul paraliziei bugetare din America # G4Media
Ambasada SUA la București a anunțat că, "în lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii" pagina sa de Facebook "nu va mai fi actualizată până la...
11:30
Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard / „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump anunţă că administraţia sa se apropie de un acord financiar cu Universitatea Harvard- ţinta numărul unu a cruciadei sale împotriva lumii...
11:30
Ministrul de Externe: România intenţionează să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja flancul estic al NATO # G4Media
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat într-un interviu că România speră să înfiinţeze rapid pe teritoriul său o producţie de drone defensive împreună cu...
11:30
Umbra Kursk planează asupra submarinului rusesc Novorossiisk, care s-ar afla în dificultate în Gibraltar (media) # G4Media
Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar – una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume –...
11:30
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a condus o maşină cu o alcoolemie de 2,18 g/l în sânge / Nu avea nici permis de conducere # G4Media
Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce a condus o maşinâ având o alcoolemie de 2,18 g/l...
11:30
Cel puţin un rănit grav într-o explozie, la Munchen / Sărbătoarea berii Oktoberfest a fost închisă # G4Media
Cel puţin o persoană a fost grav rănită într-o explozie în urma unui incendiu într-un imobil, la Munchen, iar autorităţile au decis să închidă sărbătoarea...
Acum 4 ore
11:20
Ambasada SUA în Republica Moldova: Serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor în Statele Unite și la ambasadele și consulatele SUA din străinătate vor continua, în măsura în care situația o permite, pe durata suspendării alocării bugetare # G4Media
Ambasada SUA în Republica Moldova transmite că nu își mai actualiza contul de Facebook decât după reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind...
11:20
Postul ortodox, „regimul alimentar” care stă la baza dietelor moderne? / Tania Fântână (nutriționist): Ambele promovează consumul ridicat de legume, fructe, leguminoase, semințe și cereale integrale # G4Media
Din start vreau să spun că nu sunt o persoană religioasă, nu încerc să conving pe nimeni de nimic prin acest articol. Sunt doar câteva...
11:20
Burberry a concediat șeful departamentului de diversitate în cadrul unei reorganizări radicale a gigantului produselor de lux, scrie The Telegraph. Într-o mișcare care ar putea...
11:10
Premierul Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # G4Media
Primierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi oficiali au discutat despre situația...
11:10
Delfinariul din Constanța nu găsește noi delfini / Achiziția delfinilor din Cuba nu s-a putut realiza, iar acum sunt discuții pentru aducerea unora din Italia # G4Media
Găsirea unor delfini pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este o misiune greu de îndeplinit. Achiziționarea delfinilor din Cuba nu s-a putut materializa,...
11:10
Strat de zăpadă de șapte centimetri la Bâlea Lac și ar putea creşte de 4-5 ori în următoarele zile # G4Media
Stratul de zăpadă măsoară şapte centimetri la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este posibil să crească de 4-5...
11:00
China face un pas spre primul scut antirachetă planetar / Sistemul capabil să urmărească 1.000 de rachete simultan devansează planurile proiectului „Golden Dome” al SUA # G4Media
China a dezvăluit un prototip funcțional al unui sistem global de apărare care poate monitoriza rachete lansate de oriunde din lume. Platforma, denumită „sistem de detecție...
11:00
VIDEO Emily Blunt, printre vedetele de la Hollywood indignate de „actrița AI” Tilly Norwood / Sindicatul actorilor: Nu are nici o experiența de viață care să inspire, nici o emoție/ Norwood: Poate că sunt AI, dar simt emoții foarte reale # G4Media
Hollywood-ul nu întinde covorul roșu pentru Tilly Norwood – un „actor AI" care a provocat agitație după ce creatorii săi olandezi au declarat că interpretul...
11:00
Germania a aprobat exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora # G4Media
Germania a aprobat exporturi de arme către Israel în valoare de cel puţin 2,46 milioane de euro de la implementarea unei suspendări parţiale a exporturilor...
11:00
A fost reluată circulaţia pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului # G4Media
Circulaţia a fost reluată, miercuri dimineaţă, pe DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, porţiune închisă timp de o zi din...
11:00
Un partid nou înființat, NOA, acuză că proiectul privind simplificarea regulilor de împușcare a urșilor în localități riscă să transforme acest animal în „pradă pentru vânători”” # G4Media
Partidul pentru Natură, Oameni și Animale (NOA), înființat în 2023 cu scopul declarat de protecție a animalelor, acuză că proiectul de ordonanță care simplifică regulile...
11:00
O echipă de cercetători din Statele Unite a dezvoltat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele obţinute prin...
10:50
Banchiza din Antarctica atinge al treilea nivel minim al său din ultima jumătate de secol, pe fondul schimbărilor climatice, anunță oamenii de ştiinţă americani # G4Media
Banchiza formată în Antarctica în timpul iernii din emisfera sudică a atins al treilea nivel minim al său din ultimii aproape 50 de ani de...
10:50
Statul american Florida a aprobat donarea unui teren în valoare de 66 de milioane de dolari pentru biblioteca prezidenţială Trump # G4Media
Statul Florida a aprobat un plan privind donarea unui teren situat în apropierea centrului oraşului Miami pe care urmează să fie construită Biblioteca Prezidenţială Donald...
10:50
Reabilitarea Teatrului de Vară din Mamaia a fost oprită / Președintele CJ Constanța: ”Firma de acolo a intrat în insolvență” # G4Media
Licitația pentru lucrările de la Teatrul de Vară din Mamaia va fi reluată, deși lucrările începuseră de la sfârșitul lunii aprilie 2025. Șeful Consiliului Județean...
10:40
Femeie în stare gravă la spital după ce ar fi fost înjunghiată de fostul concubin într-o localitate din județul Buzău # G4Media
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost transportată în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiată de fostul concubin,...
10:30
VREMEA Alerte cod galben şi cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h, şi ploi în 13 judeţe şi în Bucureşti, joi şi vineri # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ploi şi intensificări ale vântului, ce vizează...
10:30
Consiliul de Securitate al ONU înfiinţează printr-o rezoluţie o nouă forţă antiganguri în Haiti pentru a stopa violențele comise de grupările înarmate care devastează țara # G4Media
Consiliul de Securitate al ONU a dat undă verde transformării Misiunii multinaţionale de susţinere a poliţiei haitiene într-o Forţă antiganguri mai robustă, cu scopul de...
10:20
China lansează un nou tip de viză pentru talentele din industria ştiinţei şi tehnologiei, pe fondul rivalităţii cu Statele Unite la nivel global # G4Media
China a lansat miercuri un nou tip de viză destinat talentelor străine în sectoarele ştiinţei şi tehnologiei, pe fondul rivalităţii cu Statele Unite la nivel...
