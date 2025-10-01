Liderii coaliției se întâlnesc azi din nou pentru a dezbate reforma administrației locale. După mai bine de o lună de discuții, nu există nicio decizie
HotNews.ro, 1 octombrie 2025 12:50
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 14.00, pentru a doua oară săptămâna asta, pentru a continua discuțiile legate de reforma administrației publice. Ședința liderilor coaliției are loc înainte de ședința de Guvern de…
Acum 10 minute
13:20
Fără vedete în reclamele la jocuri de noroc, începând de azi. Noua regulă intră în vigoare, însă CNA încă lucrează la definiția unei „persoane cu notorietate” # HotNews.ro
Începând cu 1 octombrie 2025, vedetele, sportivii și influencerii nu mai pot face reclame la jocuri de noroc, conform Codului Audiovizual. Dar toate detaliile acestei reglementări nu sunt încă stabilite, deși a fost adoptată în…
Acum 30 minute
13:10
Statele Unite au amânat până pe 8 octombrie sancțiunile asupra singurei rafinării din Serbia # HotNews.ro
Trezoreria Statelor Unite a acordat NIS o licență specială care amână sancțiunile impuse asupra acestei companii petroliere sârbe, controlată de Rusia, până pe 8 octombrie, transmite Reuters. NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia.…
13:10
O treime dintre cumpărătorii de locuințe încă mai speră la scăderi de prețuri. Ce se întâmplă cu prețurile din imobiliare # HotNews.ro
Prețurile locuințelor continuă să crească în marile orașe din țară, dar și la nivel național. Numărul românilor care încă mai așteaptă o prăbușire a prețurilor a scăzut dramatic în 2025. În prezent, cei mai mulți…
Acum o oră
12:50
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 14.00, pentru a doua oară săptămâna asta, pentru a continua discuțiile legate de reforma administrației publice. Ședința liderilor coaliției are loc înainte de ședința de Guvern de…
12:40
Traderii de energie din România au profituri de trei ori mai mari decât în celelalte state europene, spune ministrul energiei # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că a cerut anchete la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru că a constatat distorsiuni în piață. Declarațiile au fost făcute miercuri, la Digi24, la câteva zile…
12:40
Rusia a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei. Câte drone și rachete a lansat în septembrie # HotNews.ro
Rusia a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize a AFP publicată miercuri, această intensificare venind pe fondul unui blocaj al negocierilor de pace și al încălcărilor…
12:30
Una din cele mai des întâlnite întrebări puse în toată Europa de bărbații de 45+ ani este de câți bani ai nevoie la pensionare pentru a avea o bătrânețe liniștită.
12:30
Rușii folosesc generatoarele diesel de urgență pentru a răci reactoarele centralei nucleare Zaporojie: „Este extrem de important ca alimentarea externă să fie restabilită” # HotNews.ro
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este răcită de generatoare diesel de urgență pentru a noua zi consecutivă, după ce o linie de alimentare externă a fost întreruptă, a declarat miercuri conducerea sa…
Acum 2 ore
12:20
Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer care afectează bărbații la nivel global. Potrivit ultimelor date din Globocan, într-un top 5 cele mai frecvente cancere prezente la bărbații din România,…
12:20
Noul șef al Autorității Vamale Române a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani. A primit clasare în mai 2025 # HotNews.ro
Bogdan Alexandru Bălan, numit în 18 septembrie în fruntea Autorității Vamale Române, a fost urmărit penal de timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter,…
12:20
Sondaj Regina Maria: Românii nu își mai aleg medicii după recomandări de la prieteni și rude, ci după recenzii. Ce calități își doresc să aibă doctorii lor # HotNews.ro
Sănătatea este un lucru extrem de important, astfel că atunci când avem o problemă ne dorim pentru noi și cei care ne sunt dragi cel mai bun medic într-o specialitate sau alta. Și dacă până mai ieri…
12:00
Cel mai nou studiu arată că AI-ul a afectat în mod neglijabil piața locurilor de muncă: Nu suntem în fața unei apocalipse # HotNews.ro
Adoptarea pe scară largă a aplicațiilor de AI nu a avut încă un impact major asupra locurilor de muncă din SUA, arată o cercetare realizată de specialiști de la Yale University Budget Lab și de…
12:00
VIDEO Surpriză de proporții pentru un grup de pescari turci, care a dat peste o dronă Magura V5 rătăcită la 1.000 de kilometri de Crimeea # HotNews.ro
Datorită unor pescari turci, avem parte acum de o imagine destul de clară asupra unei drone maritime ucrainene de tip Magura, pe care aceștia au găsit-o noaptea trecută, relatează The War Zone. Cunoscută și sub…
11:50
Explozie într-o clădire din Munchen, cel puțin un om a murit / Forțele speciale au intervenit pentru dezamorsarea mai multor dispozitive capcană / Celebrul Oktoberfest a fost suspendat # HotNews.ro
Celebrul Oktoberfest din Munchen, sudul Germaniei, a fost închis temporar miercuri, după în nordul orașului a avut loc un incendiu și o explozie în care a murit cel puțin o persoană, transmit Reuters și AFP.…
11:50
Emanuel Ungureanu depune plângere penală împotriva Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi: „Zece copii au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu şapte” # HotNews.ro
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că va depune plângere penală împotriva condicerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Deputatul USR susține că, la acest spital, zece copii au murit din cauza unor…
11:50
„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii…”. Ambasada SUA de la București, afectată direct de paralizia bugetară din America # HotNews.ro
Misiunea diplomatică a SUA în România a anunțat miercuri că paginile oficiale de Facebook și X nu vor mai fi actualizate, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Serviciile pentru pașapoarte și vize la…
Acum 4 ore
11:20
Discursul lui Trump de la reuniunea cu generalii americani, criticat de un fost lider din armata SUA: „Este oarecum șocant, plin de neadevăruri” # HotNews.ro
Fostul general Mark Hertling, care a condus trupele americane din Europa, a calificat afirmațiile președintelui Donald Trump și ale secretarului apărării Pete Hegseth de la reuniunea liderilor militari americani de marți drept „jifnitoare și insultătoare”…
11:10
SUA au mobilizat „vânătoarele de submarine” aproape de granițele Rusiei. Primele misiuni au avut deja loc / Ce arată imaginile din satelit # HotNews.ro
Statele Unite au trimis avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon în Norvegia, care efectuează misiuni în apropierea teritoriului rus din Marea Baltică, potrivit imaginilor satelitare, datelor de urmărire a zborurilor și surselor din armata norvegiană,…
11:10
Începând de joi, vremea va fi deosebit de rece în Capitală, cu ploi însemnate și vânt puternic, a avertizat miercuri dimineață Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București. De joi dimineață și până…
11:10
Fostul președinte al țării în care au luptat mercenarii lui Horațiu Potra a fost condamnat la moarte # HotNews.ro
Fostul președinte al Republicii Democrate Congo, Joseph Kabila, a fost condamnat la moarte în absență pentru crime de război și trădare, anunță BBC. RD Congo este țara în care au luptat mercenarii lui Horațiu Potra.…
10:40
Rusia se agață de ultima sa punte bancară cu Europa. De ce nu vrea să lase Raiffeisen să plece din țară # HotNews.ro
Raiffeisen Bank International (RBI) a eșuat într-o nouă tentativă de a vinde o participație în afacerea sa din Rusia, au declarat pentru Reuters două persoane familiare cu situația în contextul în care Rusia caută să…
10:40
Cum poate deveni presiunea de a ne conforma obligațiilor fiscale un avantaj pentru companii # HotNews.ro
În ultimii ani, proiecte majore precum SAF-T, e-Factura și e-Transport au accelerat digitalizarea obligațiilor de raportare fiscală, adăugându-se celor existente: decontul de TVA, declarațiile privind livrările și achizițiile intracomunitare și cele interne, declarațiile de impozit…
10:40
Vremea se schimbă radical: Ploi și frig în toată țara, ninsori viscolite la munte / Serie de coduri meteo transmise de meteorologi – HARTĂ # HotNews.ro
De joi dimineață până sâmbătă seară vremea va fi deosebit de rece cu ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1500 de metri a transmis miercuri dimineață ANM, care…
10:30
Poșta Română acuză o altă instituție de stat de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român # HotNews.ro
Poșta Română acuză o altă instituție de stat de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român # HotNews.ro
10:20
„A văzut că morcovul nu funcționează cu rușii”. Un lider care e prieten cu Trump explică de ce a trecut la etapa „bățului” # HotNews.ro
Președintele finlandez Alexander Stubb, cunoscut pentru relația sa bună cu Donald Trump după ce s-au împrietenit pe terenul de golf, consideră că este doar o chestiune de timp până când America îl va lovi pe…
10:20
Cum era Maia Sandu în copilărie, cine i-a fost model și ce valori a moștenit. „E greu să răzbești când totul e corupție. Dar noi, femeile, trebuie să venim să facem ordine” # HotNews.ro
Maia Sandu se află, zilele acestea, în centrul atenției politice din Europa și din lume. Prima femeie președinte a Republicii Moldova a mai câștigat o bătălie împotriva dezinformării și a tendințelor invazioniste ale Rusiei. PAS,…
10:00
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț / Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin # HotNews.ro
Aproape 40% din capacitatea de rafinare a petrolului a fost sistată în Rusia în urma atacurilor repetate lansate din Ucraina cu ajutorul aeronavelor fără pilot. Situația a generat o criză a combustibililor, cozi la benzinării…
09:40
Investițiile străine: București rămâne epicentrul investițiilor, Germania își menține supremația, iar noii poli economici regionali remodelează peisajul # HotNews.ro
Peisajul investițiilor străine directe din România dezvăluie o poveste de contraste regionale puternice, cu fluxuri de capital din ce în ce mai concentrate în sectoare și teritorii atent selectate, în timp ce regiunile periferice se…
09:40
5 ani de Lidl Plus sărbătoriți cu oferte, reduceri și premii pentru clienți. Știi că merită # HotNews.ro
Lidl România recunoaște și prețuiește ceea ce contează cu adevărat în viață: siguranța, încrederea și posibilitatea de a-ți transforma visurile în realitate. De aceea, cu ocazia aniversării a 5 ani de Lidl Plus, primul program…
Acum 6 ore
09:20
Trenurile, feriboturile și taxiurile din Grecia s-au oprit miercuri și sunt așteptate proteste în capitala Atena, în cadrul unei greve generale de o zi împotriva măririi numărului de ore pe care le poate avea o…
09:10
Rapid a înregistrat o singură înfrângere în primele 11 etape ale sezonului din Superligă, iar conducerea clubului şi-a exprimat din nou pretenţiile cu privire la obiectivele echipei, scrie Orange Sport. Rapid este una dintre cele…
09:00
„Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată”. Dmitri Medvedev, reacție ironică după ce Donald Trump a spus ce măsură a luat din cauza lui # HotNews.ro
Adjunctul lui Vladimir Putin în Consiliul de Securitate de la Moscova, Dmitri Medvedev, a ironizat o afirmație a lui Donald Trump privind trimiterea de submarine aproape de Rusia, continuând astfel disputa de la distanță cu…
09:00
Seria Xiaomi 15T revoluționează experiența foto-video: tehnologia de vârf și optica Leica te transformă în profesionist # HotNews.ro
Noua serie Xiaomi 15T, evoluția naturală a liniei T, ridică standardele în materie de fotografie, performanță și experiență de utilizare, și transformă modul în care capturăm momentele importante ale vieții. Optică de nivel profesional, dezvoltată…
08:50
Vision Smart se poziționează ca un partener esențial pentru investitori, oferind consultanță gratuită și acces la proprietăți premium în Dubai, unde specialiștii noștri prognozează o creștere susținută a randamentelor din chirii până în 2030
08:30
Echipa de avocaţi din cadrul STOICA & ASOCIAȚII, formată din Valeriu Stoica (Founding Partner), Victor Dobozi (Senior Partner) și Mihai Trandafir (Managing Associate), a obținut recent o victorie importantă pentru clientul său
08:20
Summit UE important miercuri, participă și Nicușor Dan. Ce vor discuta liderii europeni la Copenhaga # HotNews.ro
Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga pentru a consolida apărarea continentului în fața amenințării ruse, în contextul în care drone misterioase apărute pe cerul Danemarcei au sporit și…
08:10
Totul despre „paralizia bugetară” din SUA: cine e afectat, cât de des are loc și cum e afectată economia # HotNews.ro
O închidere a guvernului, așa cum este cel mai frecvent utilizat în Statele Unite termenul, este o încetare forțată a majorității operațiunilor și serviciilor neesențiale (adică cele care nu sunt considerate necesare pentru a proteja…
07:50
O nouă inițiativă a site-ului de investigații Snoop îți propune să spargi bulele și să îndrăznești să porți un dialog cu cineva de la polul opus al spectrului politic. „România Vorbește" are loc pe 1…
07:30
Guvernul SUA a intrat dimineață în paralizie bugetară. Ce efecte va avea acest „shutdown” și de ce ar putea să dureze # HotNews.ro
Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri, deoarece profundele neînțelegeri dintre partide au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord privind finanțarea de la buget, declanșând o confruntare…
Acum 8 ore
07:10
VIDEO Autostrada cu cel mai lung tunel în lucru din România. De ce a fost păstrat proiectul în PNRR, deși nu are nicio șansă să fie gata la timp # HotNews.ro
Cel mai lung tunel de autostradă aflat în construcție în acest moment în România este pe o autostradă inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar care nu va fi gata până la…
07:00
INTERVIU Suplimentele alimentare, promovate de azi după reguli noi, deoarece „românii sunt, în multe cazuri, înșelați”. „Am văzut rezultate care veneau de la Ministerul Sănătății, extraordinar de îngrijorătoare” # HotNews.ro
Regulile pentru reclamele la suplimente alimentare – atât la tv și radio, cât și în mediul online – se înăspresc de la 1 octombrie. Decizia a fost luată deoarece suplimentele alimentare „încep să fie prezentate…
06:50
Cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Cele 6 orașe din România prezente pe listă # HotNews.ro
Alegerea unei destinații pentru o călătorie nu depinde doar de obiectivele turistice și bucătărie. Siguranța orașului, ratele criminalității și sentimentul de protecție al locuitorilor și vizitatorilor joacă un rol decisiv. Atunci când se planifică o…
06:50
Una dintre cele mai vechi companii românești, retrasă în ultimul moment de la dispariție # HotNews.ro
Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, revine asupra deciziei de a lansa procedurile de dizolvare și lichidare, pentru declanșarea…
06:20
„Zeița chineză a bogăției” care a spălat miliarde în bitcoin la Londra. Ambiția ei: întemeierea propriului stat- Liberland # HotNews.ro
Un caz istoric în domeniul infracțiunilor financiare și al monedelor digitale se scrie la Londra. Jimin Qian, cunoscut și sub numele de Yandi Zhang, pledează vinovat pentru cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie,…
Acum 12 ore
00:40
„Este ceea ce fac dictatorii”. Reacții furioase după ce Trump ce a îndemnat armata SUA să folosească orașele drept „terenuri de antrenament” / Generalii au tăcut, cine l-a lăudat # HotNews.ro
În timpul discursului său de peste o oră, care a abordat toate subiectele, de la taxe vamale la armele nucleare, Trump și-a apărat multe dintre politicile sale și a spus, într-o remarcă șocantă, că trupele militare ar trebui să folosească desfășurarea lor în orașele americane drept „terenuri de antrenament pentru armata noastră”.
Acum 24 ore
00:00
Președintele clubului Rapid, Victor Angelescu, a confirmat că au existat discuții cu impresarul lui Albion Rrahmani (25 de ani) pentru a-l readuce în Giulești pe atacantul kosovar, pe care clubul l-a vândut la Sparta Praga…
00:00
Acțiuni „ireversibile”. Amenințarea lui Trump, cu puțin timp înaintea unui „shutdown” iminent al guvernului federal # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump i-a avertizat marți pe democrații din Congresul SUA că, dacă vor permite închiderea guvernului federal („shutdown”) la miezul nopții, administrația sa va putea lua măsuri „ireversibile”, inclusiv închiderea unor programe importante…
30 septembrie 2025
23:50
Mijlocașul francez Malcom Edjouma (28 de ani) mai are contract cu campioana en-titre din Superligă până la finalul anului calendaristic, când poate pleca liber pentru a semna cu o altă formație dacă nu i se…
23:40
Zelenski spune că situația de la centrala nucleară din Zaporojie este „critică”. „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți despre centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, că a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană șapte zile consecutive, o situație pe care a descris-o drept…
23:30
Premierul Estoniei acuză Moscova, după incursiunile rusești: „Vrea să ne facă să vorbim despre noi înșine, nu despre Ucraina” # HotNews.ro
Premierul Estoniei, Kristen Michal, a avertizat marți că incursiunile aeriene recente ale Rusiei reprezintă o încercare de a distrage atenția Europei de la sprijinul acordat Ucrainei. „Putin vrea să ne facă să vorbim despre noi…
