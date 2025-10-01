Fostul soț al Ioanei Popescu, Ion Lorinczi, în lacrimi la înmormântarea brunetei. Bărbatul este copleșit de durere | PAPARAZZI
SpyNews, 1 octombrie 2025 12:50
Printre persoanele care au venit să își ia rămas bun de la Ioana Popescu se numără și Ion Lorinczi, fostul ei soț. Bărbatul a fost surprins în lacrimi la înmormântarea jurnalistei. Vizibil copleșit de durere, a stat retras și a evitat să poarte vreun dialog cu cei prezenți.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
13:10
O școală s-a prăbușit în timpul orelor! Peste 90 de elevi au fost prinși sub dărâmături | FOTO # SpyNews
Tragedie la o școală, în timpul orelor de curs! Clădirea s-a prăbușit brusc, în timp ce elevii erau înăuntru. Peste 90 de copii au fost surprinși sub dărâmături.
Acum o oră
12:50
Fostul soț al Ioanei Popescu, Ion Lorinczi, în lacrimi la înmormântarea brunetei. Bărbatul este copleșit de durere | PAPARAZZI # SpyNews
Printre persoanele care au venit să își ia rămas bun de la Ioana Popescu se numără și Ion Lorinczi, fostul ei soț. Bărbatul a fost surprins în lacrimi la înmormântarea jurnalistei. Vizibil copleșit de durere, a stat retras și a evitat să poarte vreun dialog cu cei prezenți.
12:30
Ultimul adio! Imagini exclusive de la înmormântarea Ioanei Popescu. Jurnalista este condusă pe ultimul drum | PAPARAZZI # SpyNews
Ioana Popescu a murit la 45 de ani, iar astăzi este condusă pe ultimul drum. Cei care au cunoscut-o au venit să se roage pentru sufletul ei. Prezenți au fost atât iubitul ei, Mihai, cât și fostul soț, cel pe care îl sunase cu câteva zile înainte să moară.
Acum 2 ore
12:10
Paste cu ricota și prosciutto după rețeta lui Chef Horia Manea. Ingredientele de care ai nevoie pentru un preparat savuros # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, format dintr-un starter, plăcintă cu spanac, un fel principal, paste cu ricotta şi prosciutto, şi un desert, fursecuri cu lămâie.
12:10
Mara Bănică, Gazi Demirel și Sonia Trifan, prezenți la înmormântarea Ioanei Popescu! Jurnalista va fi condusă pe ultimul drum în scurt timp | PAPARAZZI # SpyNews
Ioana Popescu va fi înmormântată astăzi. Cei care au cunoscut-o au venit și i-au adus un ultim omagiu. Printre ei s-au numărat Mara Bănică, Gazi Demirel și Sonia Trifan. Prezent a fost și iubitul ei, Mihai, cu care era împreună de o lună.
11:50
Anunț ANM de ultimă oră! A fost emis cod portocaliu de ploi și ninsori. Cum va fi vremea în București | HARTĂ # SpyNews
Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod portocaliu de ploi și ninsori valabil pentru mai multe regiuni din țară. Ce spun meteorologii, cum va fi vremea în București.
11:30
Un copil de 11 ani din Bârlad a murit, iar alți doi și mama lor, de urgență, la spital! Ce aliment ar fi consumat # SpyNews
Un copil de 11 ani din Bârlad a murit. Alte două fete și mama lor au ajuns de urgență, la spital, cu stări de rău. Totul s-ar fi întâmplat după ce ar fi mâncat ciuperci. Se crede că ar fi fost vorba despre ciuperci otrăvitoare.
11:30
Imagini cu iubitul Ioanei Popescu la capela unde este depus trupul neînsuflețit al brunetei. Jurnalista va fi înmormântată astăzi, 1 octombrie | PAPARAZZI # SpyNews
Iubitul Ioanei Popescu a ajuns la capela unde este depus trupul neînsuflețit al jurnalistei. Ioana Popescu va fi înmormântată astăzi, 1 octombrie.
Acum 4 ore
11:00
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online # SpyNews
În urmă cu doar câteva zile, în inima Maltei, Dani Oțil a dat startul celui de-al treilea sezon din formatul care schimbă totul pentru echipele formate din oameni care se iubesc, care și-au clădit o viață împreună și care vor să iasă din zona de confort: Power Couple! Surprizele din acest an sunt unele majore atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă.
11:00
Fiica Catincăi Zilahy, Calina, amenințată cu moartea, după participarea la Asia Express. Ce mesaje a primit tânăra: „A afectat-o” # SpyNews
Catinca Zilahy și fiica ei au fost primele concurente eliminate de la Asia Express - Drumul Eroilor. Fosta concurentă consideră că a fost o experiență din care amândouă au plecat cu multe lecții. Cele două au primit și comentarii răutăcioase, iar Calina s-a trezit inclusiv cu amenințări cu moartea.
10:40
Hailey Bieber ar fi depus actele de divorț la un tribunal din Los Angeles. Controverse și speculații după căsătoria Selenei Gomez cu Benny Blanco # SpyNews
Există speculații potrivit cărora Hailey Bieber ar fi depus actele de divorț la un tribunal din Los Angeles. Momentul nu pare deloc întâmplător, având în vedere că decizia vine la scurt timp după ce Selena Gomez și Benny Blanco au devenit, oficial, soț și soție.
10:10
Tzancă Uraganu, din nou împreună cu Lambada, la nunta fiului lui Costel Biju. Cum s-a afișat manelistul alături de ea, în timp ce Alina Marymar îl aștepta acasă | FOTO # SpyNews
Fiul lui Costel Biju și iubita lui, Antonia, s-au căsătorit ieri. A fost un eveniment la care au participat mai mulți colegi de breaslă ai manelistului. Nu a lipsit nici Tzancă Uraganu, care a apărut din nou alături de Lambada, mama a trei dintre copiii lui.
09:50
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au aniversat șapte ani de căsnicie. Imagini superbe din ziua nunții lor | FOTO # SpyNews
Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt împreună de mai mulți ani, iar din 2018 sunt căsătoriți. Ieri au aniversat șapte ani de căsnicie, iar vedeta a făcut publice imagini superbe din ziua nunții lor.
09:50
Zodiile care vor avea noroc la bani începând de azi, 1 octombrie 2025. Succesul financiar e de partea lor # SpyNews
Începând de azi, 1 octombrie 2025, câteva zodii intră într-o perioadă cu adevărat favorabilă din punct de vedere financiar. Norocul la bani le surâde, iar oportunitățile de câștig nu vor întârzia să apară. Pentru ei, toamna va începe sub semnul abundenței și al stabilității materiale.
Acum 6 ore
09:10
Soțul Bellei Santiago, „bătut” de Nea Mărin, în timpul filmărilor pentru emisiunea lui. Momentul, surprins de cântăreață | FOTO # SpyNews
Bella Santiago și soțul ei au filmat pentru emisiunea lui Nea Mărin de la Antena 1. Nici bine nu au ajuns în prima zi, că Nicu Grigore a fost „bătut” de Marin Barbu. Cântăreața a filmat întregul moment, pe marginea căruia s-a amuzat teribil.
09:00
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea și ce temperaturi vor fi înregistrate # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna octombrie 2025, iar veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare. Specialiștii anunță o lună cu vreme schimbătoare, temperaturi mai scăzute decât media obișnuită și episoade frecvente de ploi.
08:40
Nicole Kidman ar suferi cumplit după despărțirea de soțul ei, Keith Urban. De ce ar fi ajuns la divorț după 19 ani de căsnicie # SpyNews
Nicole Kidman și soțul ei, Keith Urban, divorțează după 19 ani de căsnicie. Actrița ar trece printr-o perioadă complicată și s-ar fi simți trădată, după cum a declarat o sursă apropiată ei. Nicole Kidman a fost cea care a depus în urmă cu o zi cererea de divorț.
Acum 12 ore
00:30
Maia Morgenstern, prima imagine alături de nepoțelul ei! Actrița și-a intrat în rolul de bunică | FOTO # SpyNews
Maia Morgenstern și-a intrat în rolul de bunică! Actrița a postat o imagine foarte emoționantă alături de nepoțelul ei, care a adus o mare bucurie pentru toate persoanele apropiate. Familia Maiei Morgenstern s-a mărit, după ce Cabiria Morgenstern, fiica ei, a născut un băiețel minunat.
Acum 24 ore
23:40
Mireasa – Capriciile Iubirii. Cum a reacționat mama lui Virgil, după ce concurentul și Alexandra au decis să rămână doar prieteni: ”A fost sincer” # SpyNews
Mama lui Virgil a reacționat în direct în emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, după ce fiul ei a decis să rămână doar prieten cu Alexandra. Concurenta a fost foarte afectată de situație și abia și-a stăpânit lacrimile.
23:40
Asia Express, 30 septembrie 2025. S-a încheiat cursa pentru imunitate! Echipa care a fost cea mai rapidă # SpyNews
Cele șapte echipe de la Asia Express s-au confruntat pentru imunitate! Probele au fost dificile, cu multe obstacole, iar orașul Hanoi nu a fost tocmai pe placul concurenților. Totuși, avem o echipă câștigătoare!
23:30
Momente desprinse parcă dintr-un film de groază, la înmormântarea unui tânăr! Băiatul a fost declarat decedat, însă... a venit la propria înmormântare! Cum au explicat autoritățile situația.
23:10
Moment emoționant la nunta fiului lui Costel Biju! Manelistul a îngenuncheat în fața lui și i-a pupat picioarele. Cum a reacționat Tony One | VIDEO # SpyNews
Scene emoționante la nunta fiului cel mare al lui Costel Biju! Manelistul a îngenuncheat în fața lui Tony One și i-a pupat picioarele, sub privirile surprinse alte tuturor invitaților. Reacția lui Tony One a fost peste așteptările tuturor.
22:50
Ce probleme cu legea a avut iubitul Ioanei Popescu! Mihai a făcut închisoare din cauza unor fapte grave # SpyNews
Iubitul Ioanei Popescu are un trecut umbrit de o condamnare la închisoare. Mihai Lungu a avut probleme cu legea, despre care s-a aflat abia acum. Bărbatul care i-a fost alături Ioanei Popescu o lungă din viața ei a făcut declarații la Spynews TV.
22:40
Asia Express, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat amuleta în valoare de 1.000 de euro. Proba a pus în dificultate ambele echipe # SpyNews
Cele două echipe de la Asia Express au încheiat concursul pentru amuleta în valoare de 1.000 de euro! Anda Adam și Joseph, dar și Mara Bănică și Serghei Mizil au luptat până în ultimul moment. Iată cine a câștigat!
22:20
S-a operat, după ce ani de zile a fost complexată! Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii, interviu exclusiv! S-ar întoarce sau nu concurentă în show # SpyNews
Ella Vișan, concurenta sezonului 9 de la Insula Iubirii, ne-a acordat un interviu în exclusivitate pentru Spynews.ro. Tânăra, care a părăsit insula fără viitorul ei soț, Andrei Lemnaru, a trecut în urmă cu doar câteva zile prin operația pe care și-a dorit-o de mult timp, una care a ajutat-o să scape de complexul ce a afectat-o în ultimii ani. Totodată, Ella ne vorbește despre experiența trăită la Insula Iubirii și despre cum face față valului de hate, inevitabil atunci când ești persoană publică.
22:20
Clipe de panică pentru Mircea Bravo! Actorul a făcut destăinuiri exclusive pentru Spynews.ro. Ce i s-a întâmplat acestuia într-unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Declarații savuroase!
22:20
Dă cărțile pe față! Matteo nu mai vrea încă un copil! Care este motivul incredibil pentru această decizie? # SpyNews
Am aflat motivul pentru care Matteo nu mai vrea al doilea copil. Artistul a dat cărțile pe față, într-un interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Ce spune cântărețul despre fiica, soția și mama sa.
22:20
Stelian Ogică, supranumit „Spaima loteriei”, reacționează dur după ce a pierdut procesul cu yoghina Ozana Bonta, care l-a acuzat de calomnie.
22:20
Cezar Mihail Bucur, mentorul polițiștilor locali din București care se identifică drept femeie, are probleme mari din cauza rochiței, la facultate.
22:20
Aşa au construit un imperiu! Denisa Tănase şi soţul, Mircea Brânzei, filmaţi in acţiune! Cu ce probleme se confruntă afaceristul # SpyNews
Denisa Tănase și soțul ei, Mircea Brânzei, se bucură de o avere impresionantă! Cei doi au muncit pe brânci, iar acum dețin un imperiu la care mulți doar visează. Totuși, câteodată mai apar și obstacole. Iată cu ce probleme se confruntă soțul Denisei Tănase!
22:10
Iubitul Ioanei Popescu, reacție nervoasă la priveghiul jurnalistei! Mihai a înjurat la căpătâiul brunetei # SpyNews
Scene halucinante la priveghiul Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei a avut o reacție nervoasă, la mai puțin de un metru de sicriul cu trupul neînsuflețit al brunetei. Mihai Lungu a continuat seria declarațiilor halucinante la Spynews TV, emisiunea care s-a ocupat de funeraliile Ioanei Popescu.
22:00
Asia Express, 30 septembrie 2025. Care au fost echipele care s-au calificat în jocul pentru amuletă. Cine au ajuns primii la pupitrul Irinei Fodor # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au avut de trecut peste mai multe probe, la care toți s-au descurcat de minune! Cu toate acestea, numai două echipe s-au putut califica în jocul pentru amuletă. Iată care au ajuns primii!
21:40
Fenomen rar pe litoralul din România! O plajă cunoscută din Mamaia s-a umplut de meduze, marți dimineață. Plaja a devenit inaccesibilă, iar imaginile de pe Internet i-au surprins pe cei care le-au văzut. Un fenomen asemănător s-a produs și săptămânile trecute.
21:20
Oana Roman, în ipostaze emoționante! Ce a găsit vedeta, în timp ce căuta prin lucrurile mamei sale | FOTO # SpyNews
Oana Roman s-a lăsat răscolită de amintiri! În timp ce vedeta căuta prin lucrurile mamei sale, a găsit ceva ce a emoționat-o, așa că a împărtășit momentul cu urmăritorii săi.
21:10
Fiul lui Costel Biju, Tony One, și Antonia s-au căsătorit! Ce decor de basm au la nuntă | FOTO # SpyNews
Nuntă faraonică în showbiz! Costel Biju și-a însurat băiatul! Tony One și soția lui, Antonia, s-au căsătorit astăzi! Ceremonia a fost foarte emoționantă, iar luxul și opulența au fost pe primul loc. Nici nașii Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești nu au trecut neobservați! Vă prezentăm imagini fabuloase!
20:40
Irina Columbeanu, imagini emoționante alături de Monica și Ramona Gabor! Cum își petrec cele trei timpul, în Dubai | FOTO # SpyNews
Irina Columbeanu se bucură de momente de neuitat alături de Monica și Ramona Gabor! Tânăra, împreună cu mama și mătușa ei se află în Dubai, acolo unde se distrează de minune! Imaginile vorbesc de la sine!
20:30
Loc frecventat de turiști, lovit de un cutremur de 6.9 grade! Clipe de groază în paradisul vedetelor | VIDEO # SpyNews
Clipe de coșmar în destinația preferată de vacanță a vedetelor! Un cutremur de 6,9 grade pe scara Richter a zguduit țara, marți, și a distrus mai multe regiuni din zona centrală. Autoritățile se tem de producerea unui tsunami. Iată imagini îngrozitoare cu momentul în care s-a produs cutremurul.
20:10
Irina Deaconescu, schimbare radicală de look! Ce culoare îndrăzneață are acum părul influenceriței | FOTO # SpyNews
Irina Deaconescu, soția fotbalistului Cristian Manea, s-a schimbare totală de look! Se pare că celebra influenceriță a decis că a venit momentul să spună "Adio" părului blond. Cât de bine o prinde noua culoare!
19:40
Costel Biju va deveni bunic! Fiul său cel mare, Tony, în vârstă de 19 ani, va avea un bebeluș | FOTO # SpyNews
Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Manelistul va deveni bunic pentru prima dată! Fiul său cel mare, Tony, în vârstă de 19 ani, va avea un bebeluș alături de logodnica lui! Costel Biju i-a transmis un mesaj emoționant fiului său cel mare.
19:30
Cum le-a răspuns Răzvan Babană celor care i-au spus că îi stătea mai bine înainte să slăbească. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a izbucnit: "Era să fac infarct" # SpyNews
Răzvan Babană, reacție acidă la adresa celor care i-au spus că avea alt farmec înainte să slăbească. Fostul concurent de la Chefi la cuțite nu s-a mai putut abține! Iată ce le-a transmis cârcotașilor!
19:00
Carmen Grebenișan a ajuns în Constanța și urmează să nască! Influencerița va deveni mamă peste maxim o zi: ”Am venit rapid” | VIDEO # SpyNews
Carmen Grebenișan așteaptă cu nerăbdare să nască! Influencerița s-a grăbit să ajungă în Constanța, acolo unde va aduce pe lume primul ei bebeluș! Veștile de la medici au pus-o în alertă și s-a grăbit să ajungă la mare, unde este și clinica pe care a ales-o pentru a deveni mamă. Alături de ea este și partenerul ei, Cristian.
18:50
În data de 1 octombrie se prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare importantă pentru creștinii ortodocși. Așadar, va fi o zi cu cruce roșie în calendar, iar credincioșii respectă o serie de tradiții. Iată ce nu trebuie să faci pe 1 octombrie!
18:20
Acces Direct. Oile unei familii din Nehoiu, găsite moarte după amenințări telefonice. Ce au declarat cei doi soți # SpyNews
Veronica și Gheorghe au povestit la Acces Direct că au primit apeluri de la o persoană necunoscută și au fost amenințați. La scurt timp după aceste apeluri, familia din Nehoiu a găsit mai multe oi moarte.
18:20
Emil Gânj este căutat internațional! Ce recompensă oferă autoritățile persoanelor care ajută la prinderea presupusului criminal al Andei din Mureș # SpyNews
Emil Gânj este căutat la nivel internațional! Presupusul criminal din Mureș, suspectat de uciderea Andei Gyurcă, a ajuns și pe site-ul Europol. Se oferă o recomandă uriașă pentru persoana care oferă informații utile la prinderea lui Emil Gânj.
17:40
Dana Roba, înșelată de actualul iubit! Make-up artistul a făcut publice mesajele pe care bărbatul i le trimitea altor femei: ”Un nenorocit” | FOTO # SpyNews
Dezvăluire explozivă în showbiz! Dana Roba a fost înselată de actualul ei iubit! Make-up artistul a aflat recent, când a găsit mesaje între el și alte femei în telefonul său mobil. Dana Roba a făcut totul public, spunând că nu poate să ierte acest lucru.
17:30
Mamă și fiică, înjunghiate de un bărbat, într-o comună din județul Neamț! Tânăra a murit, iar criminalul a fugit de la locul faptei # SpyNews
Scene de groază într-o comună din județul Neamț! O mamă și fiica ei au fost înjunghiate de un bărbat, iar, din păcate, tânără a murit. Criminalul a fugit de la locul faptei.
17:10
Ce diferență de vârstă este între Alexandru Ion, concurentul de la Asia Express 2025, și soția lui, Evelyne. Sunt împreună de mai bine de 4 ani # SpyNews
Alexandru Ion a devenit cunoscut datorită apariției în serialul ”Lia, soția soțului meu”, unde a jucat rolul lui Pavel, dar și datorită apariției sale în competiția Asia Express - Drumul Eroilor, unde face echipă cu Ștefan Floroaica. Dincolo de viața profesională, Alexandru Ion are o familie frumoasă, alături de soția lui, Evelyne. Cei doi sunt împreună 4 de mai bine de 4 ani și au o poveste de iubire fascinantă. Iată ce diferență de vârstă este între cei doi.
16:30
Valentin Ceaușescu se confruntă cu o boală gravă și, din cauza dificultăților financiare, a solicitat sprijin financiar din partea statului român.
16:30
O chiuvetă contaminată ar fi fost sursa de infectare a celor 7 copiii morți din Iași. Părinții îndoliați fac acuzații extrem de grave # SpyNews
Noi informații tulburătoare despre tragedia de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 7 copii au murit. Sursa de infectare cu bacteria Serratia Marcescens ar fi fost o chiuvetă contaminată. Părinții copiilor morți fac acuzații extrem de grave.
16:20
Cel mai nou show-fenomen al Antenei 1, The Ticket, a adus în prim-plan, pe lângă concurenți de excepție, și o „tensiune” interesantă între Mihai Bendeac și Maurice Munteanu. Ce este cu adevărat interesant este că cei doi au o chimie foarte puternică, lucru pe care nu se sfiesc să îl arate chiar și în fața camerelor. Așa se face că au ajuns la discuții din ce în ce mai intime. SpyNews.ro vă prezintă mai jos și dovada video a acestor conversații dintre cei doi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.