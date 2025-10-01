Locomotivele electrice ale CFR Călători nu mai au voie să circule pe rețeaua feroviară națională

11:10

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Georgescu C., ajunge marți în fața instanței, unde se judecă primul termen din dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Pe lângă acest proces, Georgescu mai are pe rol și alte dosare penale, inclusiv unul privind o tentativă de destabilizare a ordinii constituționale, pusă la cale alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar.