Locomotivele electrice ale CFR Călători nu mai au voie să circule pe rețeaua feroviară națională
BizBrasov.ro, 1 octombrie 2025 12:50
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA. CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni. Club Feroviar a intrat în posesia unei adrese trimise [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
13:20
VIDEO Un șofer de duminică a uitat astăzi care este sensul de circulat în giratoriu. La un pas de accident, în Brașov # BizBrasov.ro
Un șofer de duminică a fost filmat astăzi de o cameră de bord în timp ce conducea pe contrasens în sensul giratoriu din zona podului Fartec-Kaufland din Brașov.
13:20
Un motociclist „de ocazie”, beat mort, fugărit de polițiști pe un câmp de lângă Colonia 1 Mai # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au dispus reținerea unei persoane, după ce aceasta a condus pe drumurile publice o motocicletă neînmatriculată, fără să dețină permis de conducere, dar și cu o alcoolemie peste limita legală. În dimineața zilei de marți, în jurul orei 2.00, un echipaj de politie din cadrul Secției de [...]
Acum 30 minute
13:10
În București, o noapte de cazare pentru două persoane costă între 150 și 600 de lei, iar în Brașov între 170 și 650 de lei. La Cluj-Napoca, Sibiu sau Timișoara poate fi puțin mai scump, dar cei care fac rezervări în avans au parte de reduceri. La mare căutare sunt excursiile active aproape de orașe. [...]
13:10
Un camion a rămas fără remorcă, pe serpentinele spre Predeal. Traficul este restricționat în zonă # BizBrasov.ro
La acest moment, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1, în apropiere de localitatea Predeal, ca urmare a producerii unui accident rutier, după o defecțiune survenită la un autocamion care tracta o semiremorcă.
Acum o oră
12:50
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu mai au voie să circule pe rețeaua feroviară națională # BizBrasov.ro
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA. CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni. Club Feroviar a intrat în posesia unei adrese trimise [...]
Acum 2 ore
12:20
Cinci programe de masterat în limba engleză, printre noutățile de la Universitatea Transilvania în anul 2025-2026 # BizBrasov.ro
Cinci programe de masterat în limba engleză, printre noutățile de la Universitatea Transilvania în anul 2025-2026
12:10
„Avioane de hârtie” au adus 24.000 de lei pentru cele două echipe de robotică din Brașov # BizBrasov.ro
Asociația Masa Rotundă nr. 1 Brașov anunță continuarea sprijinului pentru educația STEM din comunitate. Mâine, ca urmare a evenimentului comunitar „Avioane de Hârtie – ediția a 4-a”, vor fi înmânate cecuri în valoare totală de 24.000 lei cluburilor de robotică KronBot (Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov) și RoboAS (Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov). [...]
11:50
Seară Albă în Cetatea Făgăraș, eveniment caritabil de susținere a proiectelor care aduc valoare în Țara Făgărașului # BizBrasov.ro
Seară Albă în Cetatea Făgăraș, eveniment caritabil de susținere a proiectelor care aduc valoare în Țara Făgărașului
11:50
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor? # BizBrasov.ro
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
11:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări meteo pentru următoarele două zile. Unul din acestea va afecta și județul Brașov,
11:30
Indicele ROBOR a scazut
Acum 4 ore
11:20
Unirea Shopping Center vrea să atragă noi chiriași, după ce afacerile i-au scăzut considerabil # BizBrasov.ro
Unirea Shopping Center, compania care administrează mallurile din Bucureşti şi Braşov, a raportat o pierdere netă de 182.000 de lei în primul semestru din 2025, comparativ cu un profit de 737.000 de lei în perioada similară a anului trecut, arată datele financiare publicate la BVB. Cifra de afaceri netă a scăzut cu 26%, de la [...]
11:10
Dino Parc Râșnov va găzdui o expoziție unică: Vizitatorii vor putea admira o reptilă marină care a populat oceanele planetei în urmă cu aproximativ 180 de milioane de ani # BizBrasov.ro
Dino Parc Râșnov va găzdui o expoziție unică: Vizitatorii vor putea admira o reptilă marină
11:00
Urșii și lupii au produs pagube de peste 700.000 de lei în județul Brașov, în primele 9 luni ale acestui an. Ce localități au fost cel mai mult afectate # BizBrasov.ro
În primele 9 luni ale acestui an, la nivelul județului Brasov, s-au înregistrat 121 pagube produse de speciile strict protejate (urs si lup) la animale domestice și vehicule rutiere (accidente auto în care au fost implicate specii strict protejate). Exemplare din specia urs au fost responsabile de pagube în 101 de cazuri, iar din specia [...]
10:50
„Ajungem MARI Brașov” prelungește termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați # BizBrasov.ro
„Ajungem MARI Brașov” prelungește termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați
10:50
Președintele Nicușor Dan a redus bugetul administrației prezidențiale cu 17.5 milioane de lei pentru anul acesta. „O chestiune de bun simț” # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială returnează cu ocazia rectificării bugetare 17,5 milioane de lei din bugetul alocat instituției pentru anul 2025. Șeful statului a spus, într-un mesaj pe Facebook, că Administrația Prezidențială contribuie astfel „la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice”.
10:40
Retailer-ul Profi a anunțat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a două produse. Este vorba de loturi de semințe de mac marca Orlando, după ce furnizorul ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 a constatat depășirea limitei legale admise pentru alcaloizii de opiu. „PROFI acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că furnizorul ORLANDO [...]
10:40
Clădirea Primăriei și literele de pe Tâmpa vor fi iluminate în roz, astăzi, de Ziua internațională a luptei împotriva cancerului la sân
10:10
România va produce drone militare în colaborare cu Ucraina. „Este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat” # BizBrasov.ro
România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu într-un interviu pentru Reuters.
09:50
Trageri de luptă, timp de o lună, în poligonul militar de la Predeal-Cheia. Accesul în zonă este strict interzis # BizBrasov.ro
În perioada 01.10.2025 – 31.10.2025, în Poligonul de tragere al armatei, Predeal – Cheia, se vor desfășura exerciții de tragere.
Acum 6 ore
09:20
Urmărit național, la plimbare pe Republicii, în Brașov. Polițiștii locali l-au „mirosit” și l-au trimis să se plimbe prin celulă # BizBrasov.ro
Ieri, polițiștii locali din patrula care supraveghează centrul Brașovului au observat, pe strada Republicii au observat un bărbat cu un comportament suspect, care încerca să evite contactul cu polițiștii locali.
Acum 8 ore
05:40
Lucrări de 1,2 milioane de lei pentru a devia conductele din zona viitoarei Săli Polivalente a Brașovului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un contract pentru devierea rețelelor de apă și canalizare din zona viitoarei Săli Polivalente — intervenție necesară pentru continuarea lucrărilor la obiectivul finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI). Conform datelor de pe platofrma de licitații publice, contractul pentru devierea conductelor a fost semnat cu firmele brașovene Instalații Trust și Corona [...]
05:40
Transbus Codreanu a câștigat licitația de operare a traseelor de transport public din zonele Bran, Făgăraș și Victoria # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a atribuit contractele pentru transportul de călători pe traseele județene după reluarea licitației atribuite inițial în 2023. Ambele loturi scoase la licitație au fost adjudecate de compania Transbus Codreanu, controlată de omul de afaceri Constantin Codreanu. Pentru Lotul 1 (Grupa 1: Victoria – Zărnești – zona Bran – Brașov, 19 trasee), valoarea [...]
05:40
Lidl-ul din noua zonă rezidențială Tractorul intră în legalitate înainte de a fi deschis pentru public # BizBrasov.ro
După precedentul de la magazinul Lidl de pe strada Poienelor, care a fost închis în luna mai 2025 la câteva luni de la deschidere, fiindcă nu a respectat prevederile autorizației de construire (detalii aici), retailer-ul a început demersurile birocratice pentru a intra în legalitate și cu magazinul din noua zonă rezidențială Tractorul care ar urma [...]
Acum 12 ore
05:20
România și județul Brașov, în paginile prestigioasei publicații „Forbes USA”: „România te prinde pe nepregătite. Te ia prin surprindere. Refuză să te lase să pleci”. # BizBrasov.ro
Un articol apărut în prestigioasa publicație americană Forbes descrie România ca un tărâm „din altă lume”, ceva nevăzut pentru un turist obișnuit cu atracțiile turistice mondiale devenite deja banale. Autorul Daniel Scheffler pare absolut surprins de ceea ce oferă țara din Carpați.
04:20
Uber lansează oficial în România serviciul Uber Courier, care permite livrarea de colete prin intermediul șoferilor din platformă, serviciul fiind disponibil în toate orașele din țară unde aplicația este deja activă.
04:10
Chiuveta înfundată cu mâncare: Nu folosiți soluții chimice de desfundat! Pași simpli pentru a rezolva problema # BizBrasov.ro
Dacă obișnuiești să cureți farfuriile direct în chiuvetă, atunci scurgerea se va bloca. Soluțiile care rezolvă problema sunt cele mecanice
03:10
Refinanțarea unui credit ipotecar la locuință poate să însemne rate mai mici, dobânzi mai avantajoase și chiar o scurtare a perioadei de creditare
Acum 24 ore
17:50
Zeci de monumente istorice din Harghita și Covasna au dispărut sau sunt foarte degradate # BizBrasov.ro
Zeci de monumente istorice din Harghita și Covasna au dispărut sau sunt foarte degradate, cele mai multe probleme înregistrându-se acolo unde proprietarul nu este cunoscut, potrivit unui raport recent al Direcției Judeţene pentru Cultură Harghita, anunță Agenția de presă Rador. Mai sunt probleme în mediul privat, unde apar în fiecare an lucrări fără avizul Ministerului [...]
17:40
Brașovul, printre orașele unde cei racordați la sistemul centralizat de termoficare vor avea facturi decente pentru încălzire # BizBrasov.ro
Românii se confruntă cu perspective îngrijorătoare privind facturile la energie pentru sezonul rece. Eliminarea plafonării la electricitate și reducerea subvențiilor pentru căldură în unele orașe au dus la creșteri semnificative ale prețurilor, relatează Digi 24. Românii se așteaptă la facturi usturătoare pentru lunile friguroase, după valul de scumpiri și eliminarea plafonării la energie electrică. În [...]
17:40
Au crescut prețurile pentru serviciile fotografilor de nuntă sau botez : Cât scoatem din buzunar în 2025 # BizBrasov.ro
Cererea pentru fotografi pentru cununii civile și botezuri a crescut semnificativ în 2025.
16:40
Încep zilele filmului maghiar, la Brașov: Cinefilii, invitați să vizioneze o dramă și o comedie savuroasă # BizBrasov.ro
O dramă și o comedie savuroasă vor așteapta anul acesta publicul brașovean la festivalul Filmtettfeszt Zilele Filmului Maghiar
16:30
Nemții nu-i mai vor pe „esticii” care stau pe ajutoare sociale: Trebuie să punem capăt abuzurilor cu asistența socială # BizBrasov.ro
Politicianul neamț al Uniunii Creștin Sociale (CSU) Stephan Mayer pledează pentru măsuri mai dure împotriva fraudelor cu asistența socială comise de cetățenii străini din Uniunea Europeană în Germania, conform Welt. „Nu se mai poate continua așa! Trebuie să punem capăt abuzurilor cu asistența socială”, a spus el într-un interviu pentru Bild. Mayer propune un „minisprijin”, [...]
16:20
16:10
Această seară este rezervată iubitorilor de muzică lăutărească, invitați fiind Diana Matei și Taraful Cleante
15:40
FOTO-VIDEO „Cartierul general” al boschetarilor din zona Gării Brașov, dezafectat. O parcare subterană neutilizată a fost transformată în „locuințe”, dar și depozit de gunoi, fiind găsite inclusiv portofele sau genți furate # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat o amplă acțiune de igienizare a zonei din jurul Gării Brașov. Cu această ocazie, s-a ajuns și în proximitatea fostei întreprinderi de reparații vagoane care a fost dezafectată și unde urmează să se construiască mai multe blocuri, ținând cont că prin zonă își fac veacul o serie de oameni ai străzii. [...]
15:10
7 cai „morți”, găsiți de polițiști într-un târg ilegal organizat în județul Brașov
15:10
Încep lucrările de amenajare a parcului cu amfiteatru din Săcele. Investiția se apropie de 10 milioane de lei # BizBrasov.ro
Primăria Săcele a semnat contractul pentru execuția lucrărilor privind „Regenerarea urbană a Cartierului Ștefan cel Mare”. Firma câștigătoare a licitației este Strabag, iar valoarea contractului este de 9.987.162 lei, sumă asigurată din fonduri europene nerambursabile. Proiectul va aduce multiple beneficii comunității și va include: • construirea unui amfiteatru în aer liber cu o capacitate de [...]
15:10
„Smardoi” de Apața, băgat la răcoare de polițiști, după ce a atacat pe stradă un tânăr # BizBrasov.ro
Duminică seara, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați cu privire la un conflict care a avut loc pe o stradă din localitatea Apața, între mai multe persoane.
14:50
3.300 de brașovence, diagnosticate cu cancer la sân în acest an. Numărul acestora este mai mare față de 2024 # BizBrasov.ro
Brașovul se alătură campaniei „Iluminare în Roz”, pe data de 1 octombrie 2025, un eveniment internațional marcat în peste 80 de țări
14:50
DOCUMENTE Cum „s-a fabulat” pe tema construcției unor blocuri cu 10 etaje în zona Aleii Sânzienelor. Istoricul aprobărilor urbanistice și cum va trebui reglementat noul cartier # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru și-a prezentat în ultima ședință a Consiliului Local poziția față de proiectul de modificare al PUZ-ului din zona Aleii Sânzienelor (detalii aici), proiect aflat în etapa de informare și consultare publică, precizând că acesta este rezultatul discuțiilor și avizelor luate în perioada fostei administrații, iar acum a ajuns în această etapă. Potrivit [...]
14:10
VIDEO Percheziții ale mascaților la un atelier auto clandestin aflat în Brașov. Timp de 5 ani, un mecanic a tot reparat la rable, fără să plătească taxe # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, desfășoară astăzi două percheziții în județul Brașov, într-un dosar penal ce vizează activități clandestine de service auto, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
14:00
Polițiștii din Ghimbav au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul că o femeie a fost amenințată de soțul ei.
Ieri
13:10
Adio bonusuri de pensionare de milioane de lei la Romsilva: Angajații rămân cu un singur salariu drept primă de ieșire la pensie # BizBrasov.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare.
13:00
Retailer-ul german Butlers, specializat în accesorii pentru casă, decorațiuni, mobilier și cadouri, intră pe piața din România # BizBrasov.ro
Butlers, brand german fondat în 1999, specializat în accesorii pentru casă, decorațiuni, mobilier și cadouri, este prezent astăzi în 12 țări, cu circa 135 de magazine. În România, franciza aparține antreprenorilor Alexandru Balaci și Paul Dumitrescu. Aceștia și-au propus să dezvolte o rețea de cinci magazine până în 2029, alături de o platformă online puternică.Investiția [...]
12:50
FOTO VIDEO Două adolescente din Brașov, vedete la TV în Italia: Una dintre ele, elevă a Liceului de Muzică, invitată special pentru a-și lansa o melodie # BizBrasov.ro
Otilia și Bianca, două adolescente din Brașov, au făcut spectacol la Canale Italia
12:40
„Troițele nu sunt ale partidelor politice sau ale unei administrații, nici măcar ale unei generații. Ele sunt ale întregului Brașov și ale întregii Românii” – Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi # BizBrasov.ro
În disputa apărută în ultimele zile cu privire la costurile de reabilitare a 15 troițe din Șcheii Brașovului - estimate la peste 11 milioane de lei, bani despre care administrația susține că vor veni din fonduri europene-, Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi, reprezentată, în calitate de președinte, de fostul consilier local independent Șerban Șovăială, a emis o declarație despre acest proiect.
12:20
Trafic blocat pe DN 10, în urma producerii unui accident între Prejmer și Teliu. Trei mașini implicate # BizBrasov.ro
La acest moment polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov intervin la un accident, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 10, între localitățile Prejmer și Teliu. În accident au fost implicate trei autovehicule, iar în urma producerii, trei persoane, ocupante în autovehicule, au suferit leziuni corporale, pentru care se acordă sprijin [...]
11:40
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris astăzi în Programul Rabla Auto 2025, în primele 15 minute de la deschidere. Nu mai sunt bani pentru mașini cu motor termic # BizBrasov.ro
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
11:10
Astăzi începe procesul penal în care „guru” Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Dacă este găsit vinovat, riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani # BizBrasov.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Georgescu C., ajunge marți în fața instanței, unde se judecă primul termen din dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Pe lângă acest proces, Georgescu mai are pe rol și alte dosare penale, inclusiv unul privind o tentativă de destabilizare a ordinii constituționale, pusă la cale alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.