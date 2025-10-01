Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League

Golazo.ro, 1 octombrie 2025 12:50

FCSB, campioana României, se pregătește pentru un nou duel de foc în Europa League, iar partida poate fi urmărită și la TV.

Acum 10 minute
13:20
Strategia revelației din Superliga Cum a ajuns FC Argeș din Liga 2 la două puncte de liderul Ligii 1: „Asta le-am spus” Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit despre munca din spatele succesului piteștenilor.
Acum 30 minute
13:00
Condamnat să fie rezervă Horaţiu Moldovan pierde naţionala! Are în față, la Oviedo, portarul-revelație al Spaniei și Europei Golazo.ro
Horațiu Moldovan, 27 de ani, nu a jucat niciun meci oficial la Oviedo, fiind mascat de Aaron Escandell, goalkeeperul cel mai performant în acest start de sezon în principalele cinci campionate continentale
Acum o oră
12:50
12:40
Rapid, ca CFR Cluj Victor Angelescu vrea eliminarea regulii U21: „Nu mi se pare normal să te oblige” Golazo.ro
Victor Angelescu a comentat subiectul regulii U21, contestată recent de antrenorul celor de la CFR Cluj.
Acum 2 ore
12:20
Cine transmite Rakow - U Craiova Postul TV pe care poate fi urmărit debutul oltenilor în Conference League Golazo.ro
Rakow și Universitatea Craiova se vor întâlni, joi, de la ora 22:00, în prima rundă a fazei principale din Conference League.
12:20
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental Golazo.ro
FCSB a fost pedepsită pentru rasism după ultimul meci în Europa League pe Arena Națională, la 3-0 în play-off cu Aberdeen. UEFA a trimis un delegat special pentru a urmări acum partida de pe Arena Națională
12:10
Angelescu își face mea culpa Președintele de la Rapid a lămurit afirmațiile făcute în urmă cu câteva zile : „S-a înțeles greșit” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a revenit asupra unui posibil transfer al lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.
12:00
Rapid a pus țara la cale Conducerea și antrenorul Costel Gâlcă au decis: „E clar. Asta vrem” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei în acest start de sezon.
11:50
Vinicius a ieșit bombănind FOTO. O nouă reacție furioasă a brazilianului, după ce a fost schimbat de Xabi! Antrenorul îl apără  Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Vinicius Jr (25 de ani) a fost extrem de furios în momentul în care a fost înlocuit de Xabi Alonso (43 de ani).
11:40
A făcut avere la saudiți Cum a reușit Milinkovic-Savic să ajungă la o avuție fabuloasă după ce a semnat în Arabia Saudită Golazo.ro
Mijlocașul sârb care s-a remarcat la Lazio s-a îmbogățit de-a dreptul la arabi, el „valorând” acum 120 de milioane de dolari
Acum 4 ore
11:20
Craiova îl dă afară? Cel mai bun antrenor din istoria lui Rakow riscă demiterea dacă pierde joi, în Conference Golazo.ro
Marek Papszun, 51 de ani, e cel care i-a oferit forță lui Rakow Czestochowa. Antrenorul promovării, trofeelor și Europei. Dar și el poate fi dat afară la un eventual eșec în fața Universității Craiova
10:30
Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Kylian Mbappe (26 de ani) a reușit un hat-trick în deplasarea „galacticilor” din Kazakhstan.
10:20
„Lucruri cu care nu erau obișnuiți”  Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul” Golazo.ro
INTER - SLAVIA PRAGA 3-0. Cristi Chivu (44 de ani) a oferit prima reacție, după ce a obținut a doua victorie consecutivă pe banca nerazzurilor, în Liga Campionilor.
09:50
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo Golazo.ro
Mihai Popovici a vorbit și despre salariul său, despre care surse din club spun că ar fi de 7.000 € pe lună. Popovici spune că e egal sau mai mic cu cele ale angajaților, pe posturi similare, din „Europa de Est civilizată a înotului”.
Acum 6 ore
09:10
Dezastru înainte de FCSB Coșmarul lui Young Boys în Europa. Actualul antrenor a fost adus de urgență Golazo.ro
FCSB îi înfruntă joi pe elvețienii de la Young Boys, care vin după nouă înfrângeri consecutive în faza principală a competițiilor UEFA
Acum 8 ore
07:00
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! Cum au reacționat legendele Golazo.ro
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se confruntă cu o afecțiune gravă care i-a recidivat după aproape 15 ani de la prima diagnosticare, potrivit Mediafax.
Acum 12 ore
00:50
Acum 24 ore
23:40
Variantă pentru Porumboiu Fostul patron de la FC Vaslui ia în considerare o  revenire în Superliga: „Ar putea să ne ajute” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvăluit că Adrian Porumboiu (65 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, ar putea reveni în fotbalul românesc.
23:40
Schimbare în fotbal? Președintele unui club din Liga Campionilor cere măsuri inspirate din NBA și NFL Golazo.ro
Fernando Carro (61 de ani), președintele celor de la Bayer Leverkusen, militează pentru introducerea unui plafon salarial în fotbal.
22:40
Vor un câștigător de UCL CFR Cluj ar negocia aducerea unui alt ex-star de la Chelsea Golazo.ro
După ce l-a transferat pe fostul jucător de la Chelsea, Kurt Zouma (30 de ani), CFR Cluj ar purta negocieri pentru a aduce un alt fost jucător al londonezilor. De data aceasta este vorba de mijlocașul ofensiv Hakim Ziyech (32 de ani), liber de contract după despărțirea de Al-Duhail din Qatar.
22:30
România are un nou selecționer FRH a bătut palma cu un antrenor din Liga Florilor Golazo.ro
Federația Română de Handbal a anunțat, astăzi, că Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei feminine.
22:10
6 milioane pentru Popovici   Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență Golazo.ro
Campionul olimpic la înot David Popovici (19 ani) este menționat în proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025.
21:50
Lucrări amânate Motivul pentru care noul stadion nu va fi gata la timp  » Ce a spus primarul orașului despre finanțarea proiectului Golazo.ro
Demararea lucrărilor pentru noul stadion de la Oradea a fost amânată pentru anul 2026.
21:50
CFR i-a scăzut mai mult cota Zouma a jucat zece minute la Cluj, dar nu mai e superstoperul de la Chelsea   Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, cel care impresiona cândva la Chelsea, încearcă să-și revină la CFR Cluj. E dificil de estimat când va putea fi titular
21:30
Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar la Rapid, a oferit detalii despre starea lui Andrei Borza (19 ani). Fotbalistul s-a accidentat la prima convocare la echipa națională.
21:10
Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea Golazo.ro
Publicația GOLAZO.ro a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș informații privind situația dosarului deschis în urma tragediei.
20:50
Rapid a vrut să dea lovitura  Victor Angelescu  a confirmat discuțiile pentru transfer: „Nimeni nu credea că se poate” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a confirmat că a purtat negocieri pentru a-l readuce pe Albion Rrahmani (25 de ani).
20:20
Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat GOLAZO.ro a vorbit cu cei doi foști „centrali”: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați” Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) și Ion Crăciunescu (75 de ani), doi dintre cei mai cunoscuți arbitri din fotbalul românesc, au pus capăt unui conflict îndelungat. GOLAZO.ro a discutat cu cei doi, care au confirmat că și-au refăcut prietenia după mai bine de zece ani de tensiuni.
19:50
„Să schimbe conducerea”  Arlauskis, atac dur la adresa șefilor de la CFR Cluj: „Varga s-a înconjurat de lipitori” Golazo.ro
Giedrius Arlauskis (37 de ani), portarul alături de care CFR a câștigat Liga 1 de cinci ori, a lansat un atac la adresa conducerii clubului din Gruia. Fostul portar susține că finanțatorul Ioan Varga ar trebui să schimbe actualul corp managerial al clubului.
19:40
Seară istorică la Almaty Fanii lui Kairat au luat cu asalt stadionul cu 3 ore înaintea meciului de gală contra celor de la Real Madrid Golazo.ro
Fanii lui Kairat Almaty s-au prezentat la stadion cu mai multe ore înaintea duelului cu Real Madrid, din Liga Campionilor.
18:50
Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul Golazo.ro
Lucrările la noul stadion din Târgoviște, „Dâmbovița Arena”, au avansat semnificativ.
18:30
TVR, parteneriat cu o firmă de streaming Evenimente sportive gratis și producții proprii: „Cel mai ambiţios proiect” Golazo.ro
Televiziunea Română a anunțat astăzi că va începe o colaborare cu Eurovision Sport, platforma digitală de streaming a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Publicul din România va avea acces gratuit la competiții sportive internaționale, prin intermediul platformei.
18:20
Serena, nemulțumită de decorațiunile din hotel Fosta tenismenă a fost taxată: „Extrem de nepoliticos”. Cu ce imagine au contrazis-o internauții Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider WTA, a criticat decorațiunile hotelului în care a fost cazată la New York.
18:20
De ce nu-l ia înapoi pe Drăgușin Motivul pentru care Lucescu nu-l mai cheamă pe stoper contra Austriei: „Fără contacte” Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar fi putut întoarce printre „tricolori” la dubla întâlnire din octombrie, cu Moldova și Austria. Mircea Lucescu l-a lăsat în cele din urmă la Tottenham
18:00
Lewandowski în Serie A?  Agentul fotbalistului ar fi început negocierile Golazo.ro
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, ar fi dorit de AC Milan.
17:50
Medvedev a răbufnit Sportivul rus s-a certat cu arbitrul în semifinala de la Beijing: „De ce toți încearcă să mă intimideze?” Golazo.ro
Daniil Medvedev (29 de ani, 18 ATP) a răbufnit la adresa arbitrului în semifinala turneului de la Beijing.
17:50
Papeau, înapoi în Superliga Fostul jucător de la Rapid ar fi semnat cu o echipă care se află pe loc de play-off Golazo.ro
Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, revine în Superliga, la o echipă care se află în prezent pe loc de play-off.
17:40
FCSB n-are rival în audiența TV  Ultima etapă de Liga 1 e un barometru perfect al echipelor care atrag telespectatori + Comparația cu Atletico-Real Golazo.ro
Runda 11 din Liga 1 a propus 3 derby-uri de tradiție, Craiova-Dinamo, Petrolul - Rapid, U - CFR. Toate au fost depășite clar în audiență de meciul FCSB-ului, unul fără un afiș grozav, confruntarea cu Oțelul
17:40
„Are dreptate MM Stoica!” Valeriu Iftime, despre fotbalistul de la FC Botoșani dorit de FCSB:  „Dacă am o ofertă de nerefuzat...” Golazo.ro
Valeriu Iftime, patron la FC Botoșani, a vorbit despre situația lui Andrei Miron, căpitanul echipei.
17:30
Artificii la hotel Fanii lui Galatasaray i-au ținut treji pe jucătorii lui Liverpool, înainte de partida din Liga Campionilor Golazo.ro
Galatasaray-Liverpool. Fanii turcilor au lansat artificii în fața hotelului unde este cazată echipa antrenată de Arne Slot, la ora 2 dimineața.
16:40
Valencia dă Netflix  în judecată  Clubul spaniol acuză platforma de streaming că a inclus minciuni  în documentarul despre Vinicius Golazo.ro
Valencia a dat în judecată Netflix și acuză platforma de streaming a inclus neadevăruri în documentarul despre Vinicius (25 de ani).Clubul spaniol susține că documentarul a transmis în mod eronat că au existat scandări rasiste ale suporterilor într-un meci cu Real Madrid din 2023.
16:40
Moment istoric la Milano Consiliul local a aprobat vânzarea stadionului San Siro către AC Milan și Inter. Când trebuie finalizată tranzacția + Ce urmează Golazo.ro
Consiliul Local din Milano a aprobat vânzarea arenei istorice San Siro către cele două cluburi emblematice ale orașului.
16:30
Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a primit concluziile medicilor cu privire la accidentarea suferită.
16:00
Liga Campionilor Nouă partide se joacă astăzi, LIVE de la 19:45 și 22:00 » Chivu, meci acasă cu Slavia Praga. Real Madrid, deplasare de 6.000 km Golazo.ro
Cele mai multe dintre meciuri pot fi urmărite în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
15:50
Cristina Negrilă Eșecul e să nu încerci Golazo.ro
Cristina Negrilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre Marc Marquez, după al 7-lea titlu mondial în MotoGP.
15:50
Cum să joci responsabil la loto Golazo.ro
Vizionarea evenimentelor sportive în tribune sau chiar la TV ori online stimulează spiritul competițional al privitorilor, așa explicându-se și apetitul pentru pariere, asociat adesea sportului.
15:50
Pun piedici „câinilor” Măsura luată de Unirea Slobozia înainte de duelul cu Dinamo » Ialomițenii, puși în gardă de meciul precedent Golazo.ro
Unirea Slobozia a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo din etapa #12 din Liga 1.
15:30
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, intră pe panta descendentă după ce a arbitrat ultimul act al Ligii Campionilor. Diferența e mare între începutul său în acest sezon și 2024-2025
15:10
Bilete pentru Dinamo - Rapid  „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby : „Avem nevoie de voi!” Golazo.ro
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid de pe 19 octombrie, din cadrul etapei #13 din Liga 1.
14:50
A încercat să dribleze taxele Arbitrul care va conduce meciul  FCSB - Young Boys Berna , vizat într-o anchetă din Suedia Golazo.ro
Mohammed Al-Hakim a fost desemnat să arbitreze meciul dintre FCSB și Young Boys din runda #2 din Europa League.
