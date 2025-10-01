România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea

18:30

Nicușor Dan a vorbit despre disponibilizarea a 20% dintre angajații din admisnitrația publică și locală și a precizat că în timpul mandatului său se va ajunge la acest procent în privința concedierilor. „Am avut o mică dezbatere cu dnul. Simion pe subiectul ăsta. Vorbim de funcționari din Administrație, nu vorbim de Poliție, Sănătate, Educație. Acei […] Articolul Președintele confirmă că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați. Până la ce termen anticipează apare prima dată în PS News.