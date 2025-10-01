Atac terifiant cu drone, în plină zi, asupra orașului Dnipro
Europa Liberă România, 1 octombrie 2025 14:20
Drone rusești au lovit centrul orașului ucrainean Dnipro în plină zi, pe 30 septembrie. O persoană a fost ucisă și aproape 30 au fost rănite, printre care doi copii.
Acum o oră
14:20
Drone rusești au lovit centrul orașului ucrainean Dnipro în plină zi, pe 30 septembrie. O persoană a fost ucisă și aproape 30 au fost rănite, printre care doi copii.
Acum 2 ore
13:50
SUA își reduc prezența militară în Irak, invocând „succesul” împotriva organizației Stat Islamic # Europa Liberă România
Pentagonul a anunțat marți o reducere semnificativă a prezenței militare americane în Irak după ce ar fi obținut „un succes combinat" în lupta împotriva organizației teroriste Stat Islamic (ISIS).
Acum 4 ore
12:40
Austria expulzează un diplomat rus implicat în cazul de spionaj în favoarea Rusiei care a dus la concedierea unui director OMV # Europa Liberă România
Ministerul austriac de Externe a declarat „persona non-grata” un diplomat rus implicat în cazul care a dus la concedierea unui director al companiei de petrol și gaze OMV. Acesta e suspectat că a lucrat pentru serviciile speciale rusești, transmite publicația Kurier, preluată de RFE/RL.Ministerul de la Viena a transmis că diplomatul rus a părăsit deja țara.Anterior, ministerul Justiției ceruse ridicarea imunității sale diplomatice pentru o anchetă, dar ambasada rusă a refuzat solicitarea...
12:10
Atacuri rusești în Ucraina. Șase răniți în Harkov, patru în Sumî, distrugeri civile. Jumătate de milion de arme pierdute pe front # Europa Liberă România
Forțele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au anunțat că au doborât 44 de drone de atac rusești de tip Shahed în noaptea de 30 septembrie - 1 octombrie.
11:40
România plănuiește să producă drone defensive în colaborare cu Ucraina pentru a proteja flancul estic al NATO # Europa Liberă România
România speră să înceapă rapid pe teritoriul său producția de drone defensive, în colaborare cu Ucraina, pentru propria armată, dar și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, într-un interviu pentru Reuters.
Acum 6 ore
09:40
Guvernul SUA intră în blocaj după eșecul negocierilor bugetare între democrați și republicani # Europa Liberă România
Guvernul federal american a intrat în blocaj (shutdown) după miezul nopții de miercuri, după ce Congresul și președintele Donald Trump nu au reușit să depășească diferențele de viziune legate de finanțarea sistemului de sănătate.
Acum 8 ore
08:30
Un al doilea suspect ucrainean reținut în cazul exploziilor la conductele Nord Stream # Europa Liberă România
Autoritățile poloneze au reținut un cetățean ucrainean suspectat de implicare în exploziile din 2022 care au avariat gazoductele Nord Stream, ce traversează Marea Baltică din Rusia către Germania. Anunțul a fost făcut pe 30 septembrie de procurorii din Varșovia, scrie RFE/RL.Suspectul a fost identificat drept Volodimir Z. El a fost arestat la Pruszków, în centrul Poloniei, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania.Această reținere urmează arestării unui alt ucrainean,...
08:00
AIEA avertizează că centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie e în criză după a șaptea zi fără energie electrică # Europa Liberă România
Echipele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică externă a centralei nucleare de la Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a declarat pe 30 septembrie directorul general al agenției ONU, Rafael Grossi.Grossi a spus că discută cu ambele părți implicate în conflictul militar pentru a rezolva problema cât mai repede posibil.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat anterior că situația de la centrală a...
Acum 24 ore
21:10
Nicuşor Dan va prezenta omologilor din UE, la Consiliul de la Copenhaga, dovada implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan va prezenta liderilor UE, care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, într-un consiliu informal, dovada implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024.
19:20
Armata cere acordul Parlamentului pentru achiziția a 216 tancuri noi care să fie produse în România # Europa Liberă România
România cere Parlamentului acordul pentru achiziționarea a 216 tancuri noi și 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie. Cererea vizează programul „Tanc principal de luptă” și are ca obiectiv completarea celor 54 de tancuri Abrams achiziționate din SUA.
18:10
Ungaria a blocat 12 instituții media ucrainene ca răspuns la interdicția anterioară impusă de Kiev mai multor publicații din cauza unor relatări proruse, a anunțat Gergely Gulyás, șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orbán.
18:10
Ministerul Sănătății: Ne aflăm în negocieri avansate pentru aducerea vaccinului împotriva Covid-19 în farmacii # Europa Liberă România
Ministerul Sănătății susține că se află în negocieri avansate pentru importul vaccinului împotriva Covid-19, pe care urmează să îl aducă în farmacii.
17:00
Iranul a anunțat că aproximativ 120 din cetățenii săi sunt deportați din Statele Unite și se vor întoarce în țară săptămâna aceasta.Hossein Nushabadi, directorul general pentru Afaceri Parlamentare și Consulare din cadrul Ministerului de Externe al Iranului, a declarat pentru agenția de știri Tasnim că grupul face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților americane de imigrare de a deporta aproximativ 400 de iranieni, majoritatea intrând ilegal în Statele Unite, în principal prin...
16:40
Afganistanul, în întuneric după ce talibanii au impus întreruperea totală a comunicațiilor la nivel național # Europa Liberă România
Talibanii au impus o întrerupere a telecomunicațiilor la nivel național în Afganistan, o măsură care a izolat în mare măsură țara de restul lumii.Gruparea islamistă radicală a întrerupt accesul la internetul prin fibră optică în tot Afganistanul pe 29 septembrie.Rețelele de telefonie mobilă, care utilizează același sistem, au fost, de asemenea, în mare parte închise.Măsura a stârnit haos în Afganistan, perturbând zborurile și blocând accesul oamenilor la sistemele bancare și de comerț...
16:00
Doi angajați ai agenției bulgare de transporturi au fost arestați după ce au cerut mită camioanelor de concert ale lui Robbie Williams # Europa Liberă România
Doi angajați ai agenției bulgare de administrare a autovehiculelor au fost concediați și reținuți după ce au cerut mită șoferilor de camion care transportau echipamentul de concert al cântărețului britanic Robbie Williams de la Sofia. Ei ar fi fost constrânși chiar de șefi să colecteze mită.
15:40
Conducerea agenției bulgare de transporturi, demisă și mai mulți angajați arestați după ce au cerut mită camioanelor lui Robbie Williams # Europa Liberă România
Doi angajați ai agenției bulgare de administrare a autovehiculelor au fost concediați și reținuți, iar întreaga conducere a fost demisă după ce aceștia au cerut mită șoferilor de camion care transportau echipamentul de concert al cântărețului britanic Robbie Williams de la Sofia.
15:10
Veniturile și cheltuielile statului, în creștere primele opt luni ale anului 2025. Deficitul rămâne mare # Europa Liberă România
Potrivit datelor oficiale, veniturile totale la buget au atins 420,1 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2025, în creștere cu aproape 44,4 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024. Aceasta înseamnă un plus de 11,8%, peste inflația medie și comparabil cu ritmul de creștere al Produsului Intern Brut.Deficitul bugetar după primele opt luni este de 86,3 miliarde lei, adică 4,54% din PIB. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, deficitul este mai mare ca sum totală (cu...
Ieri
14:00
Departamentul de Stat al SUA: Investitorii se plâng de corupția din România. Aproape 10.000 de dosare penale închise din cauza prescripției # Europa Liberă România
Investitorii americani din România se plâng de corupția guvernamentală și din mediul de afaceri, arată raportul pe 2025 al Departamentului de Stat al SUA privind investițiile. O altă problemă gravă în privința justiției este prescripția răspunderii penale.
13:20
Atacuri rusești intense asupra Ucrainei, cu peste 60 de drone. Victime civile în Sumî și regiunea Kiev # Europa Liberă România
În noaptea de 29 spre 30 septembrie 2025, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 65 de drone de atac, lansate din direcții precum Briansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Capul Ceauda din Crimeea ocupată. Cele mai multe drone folosite în atac, 40, au fost drone Shahed.Forțele Aeriene ucrainene au transmis că, „conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat 46 de drone inamice de tip Shahed, Geran și alte tipuri în...
12:50
Opt bebeluși, infectați în iunie la Tg. Mureș cu bacteria care a provocat moartea bebelușilor la Iași # Europa Liberă România
În iunie 2025, la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, opt nou-născuți au fost diagnosticați cu infecție cauzată de bacteria Serratia Marcescens. Infecția cu această bacterie a dus la moartea a șapte bebeluși la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
11:40
Patru rapoarte SRI, blocate în Parlament. Fost șef al Comisiei de control: Fostul președinte și foștii premieri știau de influența Rusiei # Europa Liberă România
De patru ani, rapoartele anuale de activitate ale Serviciului Român de Informații (SRI) nu au ajuns în plenul Parlamentului, deși votarea lor în plen este obligatorie prin lege, scrie HotNews. Documentele sunt foarte importante în actualul context, pentru că ar conține informații semnificative despre legătura dintre Rusia și curentului suveranist din România.Potrivit legii, SRI trebuie să prezinte Parlamentului în fiecare an un raport de activitate. Acesta este verificat mai întâi de...
09:30
Talibanii impun întreruperea totală a comunicațiilor online și telefonice în Afganistan pentru combaterea „activităților imorale” # Europa Liberă România
Autoritățile talibane au impus în Afganistan, pe 29 septembrie, o întrerupere totală a serviciilor de internet și telefonie mobilă. Nu există o explicație oficială pentru această întrerupere la nivel național, dar acțiunile recente ale talibanilor sugerează că este parte a unei campanii mai ample de restricționare a libertăților individuale și a fluxului liber de informații, scrie RFE/RL.Întreruperea a afectat numeroase instituții media internaționale și locale, inclusiv Radio Azadi și...
08:50
Trump și Netanyahu anunță un nou plan de pace pentru Gaza. Hamas îl analizează. Care sunt punctele cheie ale planului # Europa Liberă România
Președintele Donald Trump a prezentat luni o propunere în 20 de puncte, susținută de premierul israelian Beniamin Netanyahu, care ar pune capăt războiului din Gaza și ar elibera ostaticii israelieni rămași, bazându-se însă pe condiții pe care organizația Hamas le-a respins anterior.
08:30
Primarul orașului Herson, trei ani în captivitate rusească: tortură, foame și supraviețuire pe muchie de cuțit # Europa Liberă România
Volodimir Mikolaienko a fost capturat de forțele ruse atunci când forțele ruse controlau orașul Herson, vecin cu Odesa. Omul a petrecut mai mult de trei ani în captivitate rusească.Răpit de ruși în aprilie 2022, în timpul primelor luni ale invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina, Volodimir Mikolaienko a dispărut fără urmă până ce Kievul a confirmat eliberarea lui, într-un schimb de prizonieri, pe 24 august 2025. De ziua Independenței Ucrainei.Bărbatul, acum în vârstă de 65 de ani,...
29 septembrie 2025
22:50
Proiectul de OUG pentru rectificarea bugetară, în dezbatere publică. Deficit de 8,4% din PIB. 3,23 miliarde de lei în plus la buget # Europa Liberă România
Rectificarea bugetară va aduce 3,23 miliarde de lei la buget în acest an, iar deficitul asumat de guvern pentru anul în curs este de 8,4%, potrivit proiecțiilor Ministerului de Finanțe din proiectul de Ordonanță de Urgență pus luni în dezbatere publică.
20:10
Zelenski: Tragedia de la Babân Iar este unul din motivele pentru care lumea de astăzi nu poate urmări în tăcere agresiunea Rusiei # Europa Liberă România
Президент України вшанував пам’ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру, підкресливши важливість недопущення повторення історичних трагедій
18:40
Hotelul din Prahova care a luat foc fusese construit ilegal pe locul unei săli de evenimente. Două angajate nepaleze au murit # Europa Liberă România
Incendiul care a cuprins luni dimineață Daly Hotel din Tătărani, comuna Bărcănești, jud. Prahova, la 10 km sud de centrul Ploieștiului, scoate la iveală o lungă serie de neregului.Unitatea, care nu are aviz de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, este încă listată pe principalele platforme de cazare și are inclusiv calificative.De altfel, figurează cu o clasificare de două stele dată de Direcția Generală de Turism pe data 7 aprilie 2025. Clasificarea...
17:20
Ministerul Justiției: Horațiu Potra și fiul au fost arestați în Emiratele Arabe Unite și urmează să fie extrădați # Europa Liberă România
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat luni arestarea, la cererea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., și preluarea lor în custodie pentru parcurgerea procedurilor judiciare de extrădare, transmite ministerul român al Justiției.
15:40
Ministerul Apărării Naționale: Fragmente de dronă la Șontea Nouă, în județul Tulcea # Europa Liberă România
În Șontea Nouă, localitate din județul Tulcea, au fost semnalate luni – prin apel la serviciul de urgență 112– fragmente de dronă, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).
15:10
Noi tensiuni între Ungaria și Ucraina, după acuzațiile de incursiune a dronelor maghiare. Viktor Orban: „Ucraina nu este un stat suveran” # Europa Liberă România
Premierul maghiar Viktor Orban a minimalizat presupusa încălcare a spațiului aerian ucrainean cu drone, spunând că nimeni nu va ataca Ucraina din direcția Ungariei. R
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Doi morți în regiunea Harkov și aproape 50 de răniți în Zaporojie după atacurile rusești din ultimele 24 de ore # Europa Liberă România
На Донеччині поранень зазнали п’ятеро людей у Олексієво-Дружківці, ще п’ятеро в Костянтинівці і один – у Водянському
13:00
Un bebeluș grav bolnav, adus la București de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, a murit. Era infectat cu bacteria care a ucis alți 6 copii # Europa Liberă România
O fetiță de trei luni, transferată la București de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, a decedat. Acesta este al șaptelea deces asociat cu unitatea medicală, unde mai mulți copii au fost victime ale unei infecții cu bacteria Serratia marcescens în secția de Terapie Intensivă (ATI).
11:50
Ratele la creditele în lei cresc semnificativ de la 1 octombrie, dar scad din nou la începutul anului 2026 # Europa Liberă România
IRCC reprezintă o medie a dobânzilor la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară.El se aplică la creditele în lei contractate după mai 2019 și influențează direct rata lunară a împrumutului. Calculul se face trimestrial, dar cu o întârziere: valoarea actuală se bazează pe datele din trimestrul anterior.Creșterea IRCC este cauzată de doi factori principali: nivelul dobânzilor impuse de Banca Națională a României (BNR) și cantitatea de numerar de pe piață.După primul tur...
11:00
Presa internațională: Rezultatul alegerilor din Republica Moldova arată o respingere a Rusiei și apropierea de UE # Europa Liberă România
Presa internațională scrie despre rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova pe care le prezintă ca pe o opțiune clară a țării pentru Uniunea Europeană și de respingere a Rusiei.
09:20
Conducătorii talibani au eliberat un cetățean american după o vizită a trimisului lui Donald Trump la Kabul # Europa Liberă România
Autoritățile talibane din Afganistan au eliberat din arest un cetățean american în urma unei vizite a trimisului SUA, Adam Boehler, au transmis atât autoritățile de la Washington, cât și cele de la Kabul pe 28 septembrie.Amir Amiri, deținut în Afganistan din decembrie 2024, a fost eliberat după negocieri mediate de Qatar și s-a îndreptat spre Doha, a declarat o sursă oficială citată de Reuters.Eliberarea vine la o săptămână după ce președintele SUA, Donald Trump, le-a spus talibanilor că...
08:30
Incident cu o dronă în apropierea Aeroportului Henri Coandă. Aterizări redirecționate și anchetă # Europa Liberă România
Duminică, nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost nevoite să aterizeze pe o pistă a Aeroportului Henri Coandă din București, de obicei rezervată pentru decolări, după ce în vecinătatea aeroportului a fost semnalată o dronă.
28 septembrie 2025
18:10
Ucigașii nevăzuți din spitale. Spitalul de Copii din Iași – șase bebeluși morți în septembrie. Câți în trecut? Studiu de caz: Carla # Europa Liberă România
Aproape 650 de români au fost uciși, în ultimii cinci ani, de infecțiile pe care le-au căpătat într-un spital din România.
14:50
Atac cu sute de drone, al forțelor rusești, asupra Ucrainei. Patru persoane au murit # Europa Liberă România
Russia launched hundreds of drones and several dozens missiles early on September 28 in a massive air attack on Ukraine, killing at least four people including a 12-year-old girl in Kyiv and inflicting damage to civilian infrastructure.
11:30
Zelenski spune că Putin se pregătește de atacul altei țări europene. Rusia neagă astfel de intenții # Europa Liberă România
Președidntele ucrainean Volodimir Zelenski spune că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin ar putea ataca altă țară europeană, înainte de finalul războiului din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov susține că Rusia nu vrea să atace Europa dar va răspunde ferm dacă ea va fi agresată.
27 septembrie 2025
19:00
Ministrul Sănătății anunță demiteri, după vizita la spitalul din Iași, unde șase copii au murit în urma infectării cu o bacterie # Europa Liberă România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus sâmbătă, că la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu au fost respectate protocoalele privind limitarea cu infecția care a dus la decesul a șase copii și a acuzat lipsa de reacție atât a spitalului, cât și a Direcției de Sănătate Publică (DSP).
15:20
Iranul și-a rechemat ambasadorii din Marea Britanie, Franța și Germania, în contextul în care se apropie timpul de impunere a sancțiunilor „snapback” ale ONU împotriva Teheranului, din cauza programului său nuclear.
14:00
Alegeri în R.Moldova: Alarme false cu bombă și manipulări informaționale, între scenariile luate în calcul de Guvern # Europa Liberă România
Amenințări false cu bombă, atacuri cibernetice asupra mai multor obiective sau servicii civile, respectiv manipulări informaționale dar și violențe stradale, orchestrate, se numără printre scenariile luate în calcul de Guvernul de la Chișinău la alegerile parlamentare de duminică.
12:10
Un atac cu drone lansat de armata ucraineană, sâmbătă, au avariat o stație de pompare a petrolului din regiune Ciuvașia, în centrul Rusiei euroene, potrivit guvernatorului regional. Ucraina atacă constant rafinării rusești, pentru a slăbi mașinăria de război a Kremlinului.
10:50
UE vrea să accelereze proiectul zidului anti-drone. Ionuț Moșteanu: avem nevoie de soluții specifice! # Europa Liberă România
Miniștri Apărării de pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO au convenit vineri, după discuții comune, să dezvolte, cât mai rapid, un zid anti-drone de-a lungul granițelor cu Rusia și Ucraina, pentru a putea detecta și intercepta dronele care violează spațiul aerian european.
06:30
SmartJob contra minciunii | Dragoș Stanca: Dezinformarea amenință siguranța națională. Președintele României e dator să vorbească oamenilor # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, expertul media Dragoș Stanca vorbește despre apariția unor tehnici noi de manipulare pe rețelele de socializare și despre cum gândirea critică a românilor este pusă la încercare.
00:30
SmartJob contra minciunii | Dragoș Stanca: Dezinformarea amenință siguranța națională. Președintele României e dator să vorbească oamenilor # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, expertul media Dragoș Stanca vorbește despre apariția unor tehnici noi de manipulare pe rețelele de socializare și despre cum gândirea critică a românilor este pusă la încercare
26 septembrie 2025
22:20
Alegeri R.Moldova: Partidul Victoriei Furtună, exclus din cursa electorală. Blocul „Alternativa” și premierul Recean, sancționați de CEC # Europa Liberă România
Cu o zi înainte de parlamentarele din 28 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat înregistrarea Partidului „Moldova Mare” și a listei sale de candidați. CEC va cere Ministerului Justiției să facă demersuri pentru a limita a activitatea formațiunii asociate cu oligarhul Ilan Șor.
19:20
Premierul israelian și-a făcut intrarea în sala Adunării Generale a ONU în huiduielile publicului, timp în care mai multe delegaţii au părăsit sala, relatează CNN.
18:40
După întâlnirea cu conducerea armatei ucrainene, Zelenski vorbește despre „incidente cu drone” la granița cu Ungaria # Europa Liberă România
На військовій нараді лунали доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях, учасники обговорили дії на Харківщині та Донеччині
18:20
SmartJob contra minciunii | Dragoș Stanca: Dezinformarea amenință siguranța națională. Președintele României e dator să vorbească oamenilor # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, expertul media Dragoș Stanca vorbește despre apariția unor tehnici noi de manipulare în social media și despre cum le este testat românilor nivelul de gândire critică, un element cheie în dezinformare.
