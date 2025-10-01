Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului

13:40

Victor Angelescu nu e de acord cu regula U21, impusă de FRF și care cere ca fiecare echipă să folosească cel puțin un jucător sub 21 de ani în fiecare meci. Obiectivul e ca aria de selecție să fie mărită și ca jucătorii să ajungă mai repede în atenția echipelor din Europa. De asemenea, acționarul […]