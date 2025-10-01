Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului
Gândul, 1 octombrie 2025 14:20
Momente dificile în coaliție, o nouă ședință fiind programată miercuri, de la ora 14.00, fiind dedicată unei teme esențiale pentru soarta coaliției: reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat principalele scenarii care vor fi discutate astăzi de liderii alianței. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
14:50
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, cartoful fierbinte care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție # Gândul
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție care se anunță tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare. Inițial, reforma trebuia inclusă în al doilea pachet cu măsuri fiscale, dar discuțiile s-au […]
14:50
Vizită la Vatican, sub pontificatul Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască # Gândul
Vaticanul, cel mai mic stat din lume, o enclavă din Roma, este sediul Bisericii Romano-Catolice și este guvernat de Papa. Turiștii care vin în acest oraș al Sfântului Scaun pot vizita Muzeele Vaticanului, Castelul San Angelo și pot admira Bazilica Sfântului Petru sau Capela Sixtină. Spre Vatican se poate circula ușor din Roma cu orice […]
14:50
Uniunea Europeană se pregătește să restricționeze IMPORTURILE de oțel pe piața europeană. Taxele vamale le vor reflecta pe cele ale SUA # Gândul
Uniunea Europeană va restricționa importurile de oțel pe piața europeană, în contextul în care producătorii locali se luptă cu impactul supracapacității venite din Asia și al barierelor comerciale impuse de SUA și alți parteneri comerciali. La începutul săptămânii viitoare Comisia Europeană, brațul executiv al Uniunii, va propune un nou mecanism pe termen lung care va […]
Acum 30 minute
14:40
Scandal la ÎNMORMÂNTAREA Ioanei Popescu. Iubitul regretatei vedete, gest REVOLTĂTOR lângă sicriu. Fostul logodnic a izbucnit în lacrimi # Gândul
Regretata jurnalistă Ioana Popescu este înmormântată miercuri 1 octombrie, la Cimitirul Berceni 2, iar prietenii și apropiații s-au adunat la capelă, unde i-au adus un ultim omagiu și au depus coroane de flori. Atmosferă încărcată, tristă, a fost perturbată de fostul prezența fostului iubit al vedetei, care a avut o reacție revoltătoare chiar lângă sicriul […]
14:40
FOTO / Albertina Ionescu dă detalii despre soțul ei. ”Un bărbat SIGUR pe el, care nu are nimic de demonstrat” # Gândul
Vedeta de televiziune Albertina Ionescu a dat detalii despre cel care îi este soț. ”Un bărbat sigur pe el, care nu are nimic de demonstrat”, a spus aceasta. Albertina Ionescu a debutat în Televiziunea Română în anul 2000, ca prezentator și redactor al unor emisiuni pentru tineri, la TVR 1. De-a lungul anilor a […]
14:40
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale a BLOCAT discuțiile în coaliție # Gândul
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție care se anunță tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare. Inițial, reforma trebuia inclusă în al doilea pachet cu măsuri fiscale, dar discuțiile s-au […]
14:40
MESAJUL postat de Călin Georgescu la scurt timp după ce a plecat de la Poliția Ilfov. Ce a transmis fostul prezidențiabil # Gândul
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a postat miercuri un mesaj, după ce a fost să semneze controlul judiciar, la sediul poliției din Ilfov. Ca de fiecare dată, fostul prezidențiabil a fost întâmpinat de simpatizanții săi. „Adevărul lor e minciuna. Noi rămânem statornici în credință, nădejde și dragoste. […]
14:40
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale # Gândul
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din India s-a prezentat la Urgențe cu dureri abdominale insuportabile. Medicii au rămas șocați când au descoperit ce are în stomac. Bărbatul înghițise zeci de pixuri, linguri și periuțe de dinți. Un caz de-a dreptul șocant a avut loc în India. Un bărbat a mers a urgențe […]
14:40
Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start # Gândul
Ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, care decide numele campionilor din 2025, va aduce la start peste 100 de piloți, un record absolut pentru actuala stagiune. Competiția, organizată de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu, va avea loc sâmbătă și […]
Acum o oră
14:20
Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului # Gândul
Momente dificile în coaliție, o nouă ședință fiind programată miercuri, de la ora 14.00, fiind dedicată unei teme esențiale pentru soarta coaliției: reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat principalele scenarii care vor fi discutate astăzi de liderii alianței. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării […]
14:20
Suma impresionantă pe care a plătit-o Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București # Gândul
Prețurile din România au înregistrat creșteri semnificative în ultima perioadă, nu doar oamenii de rând au fost surprinși de acestea, ci și vedetele. Internauții au rămas surprinși atunci când au văzut cât a scos din buzunar Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare, în București. Majorările de prețuri pentru produse și servicii de […]
14:20
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cu gândul la bitcoin. Legea care suspendă impozitarea câștigurilor din bitcoin, retrimisă în Parlament de președinte. Bolojan vrea să crească impozitul la 16% # Gândul
Nicușor Dan a retrimis în Parlament legea care suspendă, temporar, impozitarea veniturilor din criptomonede, arată un comunicat de presă transmis de Administrația Prezidențială. Actul normativ a ajuns pe masa lui Klaus Iohannis inițial și nu a fost promulgată până în prezent. „Președintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor […]
14:20
Nenorocire în localitatea Țuțcani. Un copil de 11 ani a MURIT și alte trei persoane sunt în spital, după ce au consumat crenvurști # Gândul
Un băiat în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar surorile acestuia, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, și mama lor au fost transportate la spital. Cauza decesului ar fi fost o toxiinfecție alimentară, după ce au consumat crenvurști. SAJ Vaslui a precizat că mama minorului și cele […]
14:00
Raiffeisen Bank International (RBI) încearcă de mai mult timp să-și vândă participația din Rusia, însă autoritățile de reglementare ale statului condus de președintele Vladimir Putin se opun tranzacției. Raiffeisen este cel mai mare creditor din Rusia care nu este supus sancțiunilor internaționale, iar în acest context, banca are o importanță strategică pentru autorități. În lipsa […]
14:00
Hoțul de buzunare român care a speriat Marea Britanie. A fost DEPORTAT de 3 ori, dar a revenit în Regat pentru „transplant de păr” # Gândul
În anul 2022, Gigi Brătășanu era căutat de polițiști pentru nu mai puțin de 20 de presupuse furturi în autobuze londoneze. Bărbatul a fost deportat, de trei ori, în România, însă a revenit în Marea Britanie. Gigi Brătășanu a fost deportat, inițial, în octombrie 2022, în urma condamnării sale pentru o serie de furturi. În […]
Acum 2 ore
13:50
Se tulbură apele și la vecinii bulgari. CEO-ul Euroins a părăsit compania în care lucra de mai bine de 20 de ani # Gândul
Todor Danailov, cel care din 2023 a deținut funcția de director executiv al Euroins Insurance Group (EIG), a părăsit în vară compania în care lucra de peste 20 de ani. Se pare că fostul CEO al grupului bulgar EIG a fost destituit de acționari. Todor Danailov, fostul CEO al EIG, a părăsit compania în iulie […]
13:40
FOTO / Ce SALARIU a avut Dragoș Dolănescu ca deputat în Costa Rica. ”Am donat jumătate din această sumă” # Gândul
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a spus ce salariu a avut ca deputat în Costa Rica. Dragoș Dolănescu este fiul cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi […]
13:40
Vouchere pentru părinții copiilor cu dizabilități. În ce condiții se acordă 7.900 euro pentru fiecare copil # Gândul
Noi ajutoare pentru părinții copiilor cu dizabilități. Aceștia pot accesa, începând cu 1 octombrie, e-vouchere în valoare de până la 39.900 de lei, prin proiectul „Tech-Assist”. Programul finanțează achiziția de tehnologii asistive – de la scaune rulante și aparate auditive, până la software-uri specializate. Ministrul Muncii: O șansă reală pentru mii de copii să fie […]
13:40
Victor Angelescu nu e de acord cu regula U21, impusă de FRF și care cere ca fiecare echipă să folosească cel puțin un jucător sub 21 de ani în fiecare meci. Obiectivul e ca aria de selecție să fie mărită și ca jucătorii să ajungă mai repede în atenția echipelor din Europa. De asemenea, acționarul […]
13:40
Un bărbat fără picioare a fost lăsat fără indemnizația de handicap. Ce schimbare a dus la decizia revoltătoare # Gândul
Un bărbat din Suceava care trăiește de peste 20 de ani fără ambele picioare, a rămas fără indemnizație de handicap. Decizia DGASPC a stârnit revoltă pentru că a invocat procedura de reevaluare ca justificare pentru a suspenda plata celor 728 de lei lunar. Mihai Palaghiea locuiește în localitatea Salcea, județul Suceava, el este încadrat de […]
13:30
Decizie crucială cu privire la soarta tezaurului dacic furat din muzeul Drents din Olanda / UNESCO a lansat Muzeul Obiectelor Culturale Furate # Gândul
Coiful dacic de la Coțofenești și patru brățări dacice de aur, de o valoare inestimabilă, încă nerecuperate, au fost incluse în Muzeul Obiectelor Culturale Furate, lansat de UNESCO. András István Demeter, ministrul Culturii, participă în aceste zile la Conferința Mondiacult, organizată de UNESCO și găzduită în Spania. Reamintim că cele patru piese de tezaur românesc […]
13:10
Festivalul berii Oktoberfest, celebru în întreaga lume, a fost suspendat miercuri, după o serie de incidente petrecute la München. Poliția locală a anunțat că evenimentul a fost suspendat până miercuri seara, după ce o explozie a afectat o locuință din oraș, iar festivalul a fost ținta unei amenințări cu bombă, informează Deutsche Welle. Ambele incidente […]
13:10
Scandal la ÎNMORMÂNTAREA Ioanei Popescu. Iubitul regretatei vedete, gest REVOLTĂTOR lângă sicriu. Fostul soț a izbucnit în lacrimi # Gândul
Regretata jurnalistă Ioana Popescu este înmormântată miercuri 1 octombrie, la Cimitirul Berceni 2, iar prietenii și apropiații s-au adunat la capelă, unde i-au adus un ultim omagiu și au depus coroane de flori. Atmosferă încărcată, tristă, a fost perturbată de fostul prezența fostului iubit al vedetei, care a avut o reacție revoltătoare chiar lângă sicriul […]
13:10
Mesaj de la Dan Negru de Ziua Vârstnicilor: E ziua celor 4 milioane! Îi umilim, le tăiem dreptul la pensie și medicamente, îi speriem cu Breaking News # Gândul
Dan Negru, fostul prezentator de la „Next Star”, „Ghiceste Vârsta”, „Te pui cu blondele?”, „Batem Palma” , „Plasa de Stele”, „Demascarea”, „Câștigi în 60 de minute”, „Jocul Cuvintelor”, „Tu Urmezi!”. „The Floor”, „Ziua Judecății”, și „Ciao Darwin”, a postat un mesaj de „Ziua Vârstnicilor”. „Sunt la TV din secolul trecut. Show-uri, audiențe, recorduri… Mereu în […]
13:10
MAE, avertizare de călătorie pentru Filipine, după CUTREMURUL devastator de 6,9 grade pe scara Richter # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a avut loc, în Filipine, la data de 30 septembrie 2025, ora 21:59. Seismul a afectat regiunea Visayas din centrul țării. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a transmis, miercuri, o avertizare de călătorie. Aproximativ 60 de persoane au murit în urma unui cutremur cu […]
13:00
Bolojan anunță noi reguli pentru producătorii de carne de porc: „Necesitatea unei acțiuni din partea statului și a responsabilizării instituțiilor” # Gândul
Guvernul impune noi reguli pentru producătorii de carne de porc din România. La întâlnirea de miercuri, de la Palatul Victoria, dintre Ilie Bolojan și reprezentanții acestora, a fost prezent ministrul Agriculturii, Florin Barbu și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu. Ședința de miercuri i-a adus în fața premierului pe reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, cu privire […]
13:00
Cum și-a motivat agresorul livratorului din Bangladesh ATACUL feroce. ”Am sânge pur, nu pot respira acelaşi aer cu subumanii” # Gândul
Agresorul livratorului din Bangladesh a oferit o explicație bizară pentru atacul său extrem de dur de la finalul lunii august. Bucureșteanul a declarat că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu ”subumanii ăştia”. Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, […]
13:00
Nicușor Dan nu a primit doar lapte și miere, ovații și aplauze la Timișoara, ci și huiduieli. I s-a cerut demisia, i s-a strigat „Rușine!”. Președintele a făcut câteva plimbări prin centrul orașului. Nicușor Dan a ținut să meargă pe jos, însoțit de alai, în drumul său spre diverse evenimente și instituții. Nu a scăpat […]
Acum 4 ore
12:50
Marcel Răducanu, DEZVĂLUIRI despre Ilie Năstase: „Mă uitam la el, mă frecam la ochi și nu-mi venea a crede” # Gândul
În 1981 lumea fotbalului românesc avea să se cutremure din temelii. În plină eră comunistă, Marcel Răducanu, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din toate timpurile avea să aleagă libertatea. A luat decizia de a nu se mai întoarce în țară după câteva jocuri amicale susținute de echipa națională a României în Germania. Marcel […]
12:50
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere” # Gândul
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, iar una dintre zodii își va schimba radical viața. În contextul în care Luna se mută de la Săgetător la Pești, întâlnindu-se cu planeta Pluton, energiile cosmice vor avea un impact semnificativ. Horoscop Scorpion octombrie 2025 Scorpionul este zodia chemată […]
12:40
Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a oferit o analiză economică critică în emisiunea „Marius Tucă Show” din 30 septembrie 2025, subliniind consecințele negative ale numeroaselor pachete de măsuri economice actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta a evidențiat efectele negative ale multiplelor pachete de măsuri adoptate recent, subliniind în special tendința […]
12:40
FOTO / Nicole Cherry face dezvăluiri din relația cu soțul ei. ”Este GREU să ții o căsnicie în zilele noastre” # Gândul
Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea, a făcut dezvăluiri din relația cu partenerul său de viață, Florin Popa. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Nicole Cherry are […]
12:40
Jayson Papeau, care a evoluat până sezonul trecut la Rapid București, s-a întors în Superliga de fotbal a României și a semnat un contract cu formația Unirea Slobozia, au anunțat, miercuri, reprezentanții clubului ialomițean pe pagina oficială de Facebook. Francezul, foarte iubit în Giulești, a evoluat de-a lungul carierei pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, […]
12:30
Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni” # Gândul
Nici Nicușor Dan nu știe când va avea propria echipă de consilieri la Cotroceni. Ia lucrurile în ordine, potrivit propriilor spuse, și, cel mai probabil, nu a ajuns și la acest capitol. În iunie anunța că în septembrie își întregește echipa, la sfârșitul lui septembrie anunță că asta se va întâmpla la jumătatea lui octombrie. […]
12:30
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil # Gândul
În timp ce președintele României, Nicușor Dan, participă miercuri la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, desfășurată la Copenhaga, unde va lua parte și la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea și Majestatea Sa Regina Maria a Danemarcei, partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și-a […]
12:30
Astăzi Gândul vă propune un nou test de inteligență bazat pe o iluzie optică virală. Imaginea de mai sus înfățișează un macaw colorat atârnat cu capul în jos de o creangă. Test de inteligență, găsește sticla din imagine în 5 secunde În imagine se ascunde o sticlă. Poți găsi sticla în 5 secunde? Timpul tău […]
12:20
Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum spune „una-două săptămâni” # Gândul
Nici Nicușor Dan nu știe când va avea propria echipă de consilieri la Cotroceni. Ia lucrurile în ordine, potrivit propriilor spuse, și, cel mai probabil, nu a ajuns și la acest capitol. În iunie anunța că în septembrie își întregește echipa, la sfârșitul lui septembrie anunță că asta se va întâmpla la jumătatea lui octombrie. […]
12:20
Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa # Gândul
Miliardarul Pavel Durov, fondatorul rețelei sociale VKontakte și a Telegram, lansează o declarație care vizează o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra lui. Declarația vine să consolideze ipoteza metodei otrăvirii folosite de Vladimir Putin pentru eliminarea rivalilor săi politici, cele mai notorii cazuri fiind agentul secret Serghei Skripal și dizidentul Alexei Navalnîi. Pavel Durov suspectează […]
12:10
Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor” # Gândul
Victor Ponta, invitat în emisiunea lui Marius Tucă din 30 septembrie 2025, a făcut o analiză critică a situației politice și a procesului electoral din România și Moldova, subliniind modul în care se folosesc teme precum „ingerința rusească” pentru a justifica anumite acțiuni și a influența opinia publică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. […]
12:10
Ce salariu are Irina Fodor, de fapt. Câți bani primește de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de filmări la Asia Express 2025 # Gândul
Irina Fodor i-a luat locul Ginei Pistol pe postul de prezentatoare la emisiunea Asia Express, după ce soția lui Smiley a devenit mamă în anul 2019. Emisiunea a revenit la formatul vechi și se bucură de mare succes. Fanii s-au obișnuit cu Irina prezentatoare, însă mulți se întreabă ce salariu încasează pentru un sezon de […]
12:10
China marchează miercuri cea de-a 76-a aniversare de la constituirea Republicii Populare printr-o serie de evenimente fastuoase organizate la nivel național. Cea mai amplă ceremonie a fost organizată miercuri dimineața în Piața Tiananmen din Beijing, acolo unde a fost ridicat drapelul. China a sărbătorit miercuri cea de-a 76-a aniversare a fondării Republicii Populare Chineze, cu […]
12:10
Ambasada SUA a publicat un anunț prin care informează că își închide pagina de facebook din cauza lipsei fondurilor. „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. În prezent, serviciile pentru pașapoarte […]
12:00
Emisiunea Marius Tucă Show cu Ion Cristoiu și Calin Georgescu invitat, cifre uriașe de audiență # Gândul
După 24 de ore de la ediția live, pe canalul de YouTube al Gândul, emisiunea MariusTucă Show, avându-i ca invitați pe Ion Cristoiu și Călin Georgescu, are avea aproape 400 000 de vizualizări. Alte 1,8 milioane de vizualizări sunt pe pagina de Facebook a Gândul și aproape 100.000 pe contul de Tiktok al lui Marius […]
11:50
BANC | Aflat la volanul mașinii, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor și îi cere o țigară # Gândul
Aflat la volanul mașinii lui, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor din zonă și îi cere o țigară. Bulă i-o oferă imediat ca să scape de el. Între timp, semaforul se face verde și Bulă pleacă în trombă. La următorul semafor, în mod ciudat, același cerșetor: – Domnule, te rog, dă-mi și un foc. […]
11:40
Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: „Acuzele aduse mie sunt false. Le cer să DEMONSTREZE că nu sunt false” # Gândul
Călin Georgescu fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar. UPDATE: Călin Georgescu a ieșit de la sediul Poliție unde s-a prezentat pentru control judiciar. Fostul candidat la președinție a declarat că […]
11:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat pe marginea dezvăluirilor legate de anularea alegerilor din 6 decembrie. El a reacționat la informațiile apărute în presă despre al treilea judecător CCR care s-ar distanța de acea decizie și a explicat ce crede că s-a întâmplat cu adevărat. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
11:40
Un avion a decolat de la Paris spre Washington. După numai două ore și jumătate, a aterizat tot la Paris din cauza unei DEFECȚIUNI la toaletă # Gândul
Un avion al companiei United Airlines, care a decolat de la Paris, a aterizat înapoi la aeroport numai după 2 ore și jumătate din cauza unei defecțiuni la toaletă. Destinația era Washington D.C. Aeronava a decolat din nou, dar abia 25 de ore mai târziu, notează Business Insider . Zborul 331 a decolat din Paris în jurul […]
11:40
Furtună devastatoare în regiunea Odesa, soldată cu 9 morți. Sute de oameni au fost evacuați de urgență # Gândul
O furtună de proporții, cu ploi violente, a afectat regiunea Odesa din sudul Ucrainei, cauzând cel puţin 9 decese, inclusiv al unui copil, au anunţat miercuri serviciile de urgenţă din această ţară aflată în război. Pe parcursul nopții trecute, salvatorii au desfășurat operațiuni de intervenție de anvergură. 362 de persoane au fost salvate Forțele de […]
11:30
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit, în cel mai nou jurnal al său, despre interviul lui Nicușor Dan acordat la Euronews, care a înregistrat cele mai mici cifre de audiență.
11:30
Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria după ALEGERILE din Moldova. Care este agenda discuțiilor cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, pe agenda discuţiilor aflându-se rezultatul alegerilor, proiectele de conectivitate şi cooperare transfrontalieră şi sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova. Agenda discuției dintre cei doi oficiali Cei doi oficiali au discutat despre situaţia politică din Republica Moldova după recentele alegeri […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.